Проверки по НДС. Что важно знать в 2019 году

Будут ли проверять налог по-новому?

Та самая АСК НДС-2

Если кто не знает, в ИФНС не первый год выстраивают «дерево связей», чтобы выявлять незаконные схемы по НДС. В этом им помогает система АСК НДС-2.

Есть анонимный комментарий налоговика, который объясняет, как доказывают связь с однодневками и заставляют платить налог:

«Сначала полностью анализируется товарный поток по деревьям связи, увязывается с движением по счетам и возможными связями между контрагентами, а затем начинается „веселье“. Правдами и неправдами руководителям внушают, что лучше уточниться и не ждать выездной. Причем, уточниться можно не на всю сумму, приходящуюся на кривого контрагента, а только на сумму, которая идет от „сложного“ разрыва. Многие соглашаются, т.к. не хотят чтобы у них ковырялись в грязном белье».

Недавно прошла информация, что ФНС готова дать налогоплательщикам информацию из АСК НДС-2, но при определенных условиях.

Приходите на семинар, где со всех сторон разберем, как проверяют в этом году НДС. Он пройдет 13 февраля в Москве. Записывайтесь. Там будет большой блок про АСК НДС-2, СУР АСК, «Дерево связей». Соединение программ АСК ККТ и АСК НДС-2. И главное, о том, как все эти устрашающие аббревиатуры отражаются на практике на компаниях и ИП.

Посмотрите интересный материал: «Тайна разрыва по НДС: неужели открыли?».

Переходный период по НДС

Вопросы про то, как работать с 20% ставкой, не прекращаются.

Эксперты подготовили образец допсоглашения по изменению ставки НДС. По этому шаблону удобно вносить изменения в договоры с контрагентами.

«Клерк» много писал про повышение НДС — там подборка материалов по разным ситуациям.

На семинаре расскажут и про новую декларацию по НДС за 1 квартал 2019 г.

Новые сроки камералки по НДС

Федеральным законом от 03.08.2018 №?302?ФЗ изменили правила налоговых проверок. Новшества применяются с сентября прошлого года.

Камеральная проверка декларации по НДС теперь проводится в течение двух (а не трех, как было установлено ранее ст. 88 НК РФ) месяцев со дня представления отчетности.

Лектор расскажет, когда, на сколько и почему этот срок могут продлить.

Новые коды ошибок по НДС в декларации

ФНС добавила еще пять кодов возможных ошибок в требования по НДС.

Вот эти коды.