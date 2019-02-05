Проверки по НДС. Что важно знать в 2019 году

Будут ли проверять налог по-новому?
Та самая АСК НДС-2
Если кто не знает, в ИФНС не первый год выстраивают «дерево связей», чтобы выявлять незаконные схемы по НДС. В этом им помогает система АСК НДС-2.
Есть анонимный комментарий налоговика, который объясняет, как доказывают связь с однодневками и заставляют платить налог:
«Сначала полностью анализируется товарный поток по деревьям связи, увязывается с движением по счетам и возможными связями между контрагентами, а затем начинается „веселье“. Правдами и неправдами руководителям внушают, что лучше уточниться и не ждать выездной. Причем, уточниться можно не на всю сумму, приходящуюся на кривого контрагента, а только на сумму, которая идет от „сложного“ разрыва. Многие соглашаются, т.к. не хотят чтобы у них ковырялись в грязном белье».
Недавно прошла информация, что ФНС готова дать налогоплательщикам информацию из АСК НДС-2, но при определенных условиях.
Приходите на семинар, где со всех сторон разберем, как проверяют в этом году НДС. Он пройдет 13 февраля в Москве. Записывайтесь. Там будет большой блок про АСК НДС-2, СУР АСК, «Дерево связей». Соединение программ АСК ККТ и АСК НДС-2. И главное, о том, как все эти устрашающие аббревиатуры отражаются на практике на компаниях и ИП.
Посмотрите интересный материал: «Тайна разрыва по НДС: неужели открыли?».
Переходный период по НДС
Вопросы про то, как работать с 20% ставкой, не прекращаются.
Эксперты подготовили образец допсоглашения по изменению ставки НДС. По этому шаблону удобно вносить изменения в договоры с контрагентами.
«Клерк» много писал про повышение НДС — там подборка материалов по разным ситуациям.
На семинаре расскажут и про новую декларацию по НДС за 1 квартал 2019 г.
Новые сроки камералки по НДС
Федеральным законом от 03.08.2018 №?302?ФЗ изменили правила налоговых проверок. Новшества применяются с сентября прошлого года.
Камеральная проверка декларации по НДС теперь проводится в течение двух (а не трех, как было установлено ранее ст. 88 НК РФ) месяцев со дня представления отчетности.
Лектор расскажет, когда, на сколько и почему этот срок могут продлить.
Новые коды ошибок по НДС в декларации
ФНС добавила еще пять кодов возможных ошибок в требования по НДС.
Семинар по проверкам НДС проведет очень серьезный и любимый многими лектор. Татьяна Смирнова — к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.