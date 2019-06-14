Вы все еще оптимизируете налоги с помощью ИП?

Для кого предприниматели – все еще самый популярный вариант налоговой экономии?

ИП — это интересный инструмент налогового планирования, получения личных легальных низконалоговых доходов и даже — о, ужас! — получения наличных денег. С последним, правда, уже несколько лет почти у всех ИП возникают большие проблемы.

На «Клерке» недавно обсуждалось, правда ли, что легально уйти от налогов смогут только ИП?

Многие считают, что за ИП налоговики до сих пор следят меньше. Отчасти это действительно так.

Большой семинар по налоговой оптимизации с использован ием ИП пройдет 26 июня в Москве. Расскажут про риски. И объяснят, как получать наличные и сохранить счет в банке. Записывайтесь.

Некоторые эксперты считают, что «Расчетный счет ИП по сути — это ваш же карман, в котором ваши же личные деньги. Нужно пополнить счет? Пожалуйста — из кармана „наличка“ переложили в карман „расчетный счет“. Нужно вывести деньги? Таким же нехитрым способом переложили из кармана „счет“ в карман „наличка“. Налогами эта операция никакими не облагается, собственник денег не меняется, доход белейший, мир прекрасен и удивителен».

А проблемы могут быть связаны только с большим банковским процентом снятия денег после определенной суммы.

А другие рассказывают, как за переводы с бизнес-счета на личный у ИП блокируют счета «на раз». Если говорить об общем правиле, то лучше не трогать деньги, которые пришли на предпринимательский счет, как минимум, 3-5 дней.

Семинар проведет известный налоговый консультант Кузьминых А.Е., управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ & ПАРТНЕРЫ (K&P), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. У него большой опыт практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков. Он расскажет, как получать наличные: по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные и иные) счета.

Вообще, есть несколько классических способов, как превратить деньги на счете ООО или ИП в кеш: займы, выплата компенсаций, дивидендов, подотчет, «золотые парашюты». Ну, и «черная классика» — покупка налички или работа с однодневками.

Как перевести сотрудников на ИП — вопрос, к которому стоит подойти с умом. Нужен грамотный договор: там не должно быть прописано, что предприниматель каждый день трудится на заказчика N часов. Вообще, периодичность работ — опасная штука. Лучше не подписывать акты в один и тот же день месяца. ИП не должен сидеть у вас в офисе. Желательно, чтобы у него было несколько заказчиков.

Должна быть экономическая целесообразность расходов («деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций) и грамотное обоснование цены сделки с ИП и качественное документальное оформление расходов.

Вот признаки опасного договора с ИП, по которым налоговики легко переквалифицируют его в трудовой:

использованы слова «работник», «должность»;

оплата связана с выполнением обязанностей, с соответствующей трудовой функцией, а не с конкретным объемом услуг или работ;

есть обязанность подчиняться трудовому распорядку компании, установлено рабочее время;

есть условие об оплате в соответствии с окладом;

описаны условия начисления премий.

А вот условия, которые нужно соблюдать, чтобы чувствовать себя при взаимодействии с ИП спокойно:

выбор ИП обоснован оптимальным соотношением цена — качество;

заключен договор оказания услуг на тех что и с обычным поставщиком, условиях;

ИП сам несет расходы, связанные с оказанием услуг;

ИП достаточное время представлен на рынке, у него имеются и другие заказчики, помимо вашей компании;

факт ведения переговоров с поставщиком перед заключением договора подтверждается перепиской.

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