Электронные документы: что учесть, принимая их к расходам

Разберем письмо Минфина № 03-03-06/1/73637 от 25.09.2019, в котором рассмотрен вопрос о признании при методе начисления в целях налога на прибыль расходов, подтвержденных электронными документами.

Документ разбит на 3 части.

Часть 1. Реквизиты

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты, установленные пунктом 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, в том числе подписи лиц, совершивших сделку (операцию), с указанием фамилий и инициалов, либо иные реквизиты, необходимые для идентификации этих лиц.

Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, установлены в статье 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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Таким образом, учитывая указанные положения Закона № 402-ФЗ и Закона № 63-ФЗ, а также статьи 313 НК, для целей главы 25 НК первичный учетный документ в виде электронного документа должен содержать все обязательные реквизиты, установленные пунктом 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, а также быть подписан электронной подписью (подписями).

Особый порядок учета расходов, подтвержденных электронными документами, положениями главы 25 НК и статьей 272 НК, в частности, не устанавливается.

Следовательно, расходы, подтвержденные документами, составленными в виде электронного документа, признаются в том же порядке, что и составленными на бумажном носителе.

Часть 2. Нюансы сделок по НК

Порядок признания расходов при методе начисления для целей налогообложения прибыли определен статьей 272 НК. Указанная статья предусматривает наличие как общих, и так и специальных положений.

По общему правилу расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

При этом наряду с общими положениями в статье 272 НК содержатся специальные положения, регулирующие порядок признания отдельных видов расходов, а также даты признания таких расходов.

Например, для услуг (работ) производственного характера датой осуществления материальных расходов признается дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ).

Таким образом, если в отношении признаваемых расходов положениями статьи 272 НК предусмотрен специальный порядок учета, то применяются специальные положения. Для материальных расходов по услугам (работам) производственного характера это будет дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ).

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Часть 3. Характер расходов

В силу положений пункта 1 статьи 252 НК все признаваемые для целей главы 25 НК расходы должны соответствовать общим требованиям статьи 252 НК.

Такие расходы должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Наличие документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ, либо документов, оформленных в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы, является обязательным и необходимым условием признания произведенных расходов. При этом такие документы не определяют дату признания расходов, принимаемых в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль. Они подтверждают факт произведенных расходов.

Выводы

Из взаимосвязи вышеуказанных норм НК и Федеральных законов Минфин делает следующие выводы:

1) расходы, подтвержденные электронными документами, для целей налогообложения прибыли признаются в том же порядке, что и составленные на бумажном носителе. Их наличие подтверждает факт произведенных расходов; 2) документы, составленные в электронном виде, для целей учета при налогообложении прибыли должны соответствовать требованиям Закона № 402-ФЗ, Закона № 63-ФЗ и статьи 252 НК; 3) дата признания расходов при методе начисления определяется положениями статьи 272 НК.

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