Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоговые проверки

Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию

Рассказали, как налоговики узнают о нарушениях и чем это грозит бизнесу. В статье вы также найдете рекомендации ведущих специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии, как избежать лишних рисков при работе с налогами и зарплатой. 
39
Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию
Иллюстрация: Первая Экспертная Бухгалтерия

Опасная зона: на что налоговики обращают пристальное внимание

ФНС пристально следит практически за всеми бизнес-процессами, в которых возможны нарушения. Но есть то, что находятся под особым контролем: это НДС, зарплаты, работа с контрагентами, дробление, занижение выручки. 

Разрывы по НДС

Налоговики проверяют все сделки по предмет занижения НДС: у них есть данные о транзакциях, счетах-фактурах и декларациях всех участников цепочки сделок, чтобы  выявлять налоговые пробелы. 

Так что если вы сотрудничаете с фирмами-однодневками — ФНС быстро об этом узнает. 

Зарплаты «в конвертах»

Инспекторы отслеживают разрывы в подоходном налоге с физических лиц и страховых взносах, сравнивая зарплаты сотрудников с минималкой и средними заработками по отрасли по данным Росстата. Дальше они делят работодателей на группы риска, и если вы попали в группу высокого риска, ждите требований и допросов. Налоговики будут добиваться повышения заработной платы, и, соответственно, увеличения сумм выплат в бюджет.

В нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что клиентам приходят требования после сдачи отчетности регулярно — объяснить низкую зарплату.

ФНС выявляют подмену трудовых отношений при камеральных проверках

В 2023 году ФНС внимательно мониторит подмену трудовых отношений — если вы сотрудничаете с самозанятыми по договору гражданско-правового характера, убедитесь, что в договоре нет признаков трудовых отношений. Например, в договоре не должно быть слов «работник» и «работодатель», нельзя прописывать график работы, обязанность работать из офиса, трудовую функцию.

Если предмет и другие существенные условия в договоре ГПХ будут сформулированы как в трудовом, налоговая может переквалифицировать такой договор и доначислить компании налоги, взносы и штрафы за просрочку.

В судебной практике можно найти огромное количество дел по поводу переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. 

Например, организация заключила с самозанятым договор ГПХ, а спустя некоторое время у «подрядчика» случился конфликт с нанимателем. Тогда самозанятый обратился в суд с требованием признать отношения по договору трудовыми и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, отпускные и другие выплаты. Суд встал на сторону работника, переквалифицировал договор, и с организации взыскали 256 125 рублей.

Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 25.06.2020 № 33-8563/2020.

О том, как грамотно организовать трудовые отношения, работу с самозанятыми и подряд по ГПХ, читайте в наших статьях:

Как заключается трудовой договор: условия и порядок оформления.

В каких случаях выгодно заключать договор ГПХ.

Договор с самозанятым: шпаргалка для бухгалтера и руководителя.

Частный случай: не трудоустроен директор ООО. Часто учредители не хотят трудоустраиваться, чтобы не платить налог с заработной платы. О том, насколько это законно — читайте здесь.

ФНС уже интересуется вашей компанией? Мы поможем избежать проверки

Проанализируем претензии ФНС и ответим на них, проверим данные в декларациях, отчетности, расчете налогов и сдадим корректировки

Оставьте контакты, мы свяжемся с вами

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Дробление

У налоговой есть досье на всех налогоплательщиков в стране: у них есть доступ к данным не только самой компании, но и ее руководителей, собственников и их близких родственников. Налоговые органы выявляют аффилированность по одинаковым адресам, сайтам и телефонам учредителей и менеджеров. 

Благодаря этому ФНС легко может отследить незаконное дробление бизнеса с целью уменьшения налоговой базы. Последствия у такого нарушения большие, вплоть до  многомиллионных штрафов и доначислений.

О том, как реорганизовать бизнес и избежать претензий от ФНС, читайте здесь

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Чтобы решить, к кому нагрянуть с проверкой, налоговики сравнивают прибыль и рентабельность компании со средними по отрасли. Сравнение получается довольно точным — берутся те же ОКВЭД, подбирается примерно такой же размер компании. Всего используется 43 критерия для проверки. Чем больше выявлено несовпадений, тем выше шанс визита налоговой.

О критериях ФНС для назначения выездной проверки, читайте здесь.

Занижение выручки

Врать налоговой о выручке сейчас — бесполезно и очень опасно. Все операции отслеживаются операторами фискальных данных и передаются ФНС. Эти данные налоговая сопоставляет с цифрами из деклараций и легко вычисляет несоответствия. 

Как тайное становится явным: 5 главных инструментов, которыми пользуются налоговики при проверке компаний

Каждый год ФНС тратит миллиарды на усовершенствование процедуры контроля. В результате к 2023 году у налоговой есть множество способов собрать информацию о бизнесе — автоматизированных и абсолютно легальных.

Собрали все системы проверки компаний в одной таблице:

Название системы

Что умеет

Чем грозит бизнесу

АСК ДФЛ

Находить зарплаты «в конвертах»

Требования, допросы со стороны ФНС, повышение зарплат и выплат в бюджет

АСК НДС

Находить разрывы по НДС

Отказ в заявленном вычете, требования, проверки, доначисления, штрафы

Налог-3

Отслеживать подозрительные операции и незаконное дробление

Проверки, доначисления, штрафы

ВНП Отбор

Проверять достоверность данных в отчетах

АСК ККТ

Выявлять занижение выручки

Не стоит забывать и о старом добром мониторинге сайта компании и страничек руководителя и сотрудников в соцсетях. Любой внешний источник может стать компроматом на компанию. Например, если компания подает нулевую отчетность, а топ-менеджер публикует фотографии с отдыха на Мальдивах, у налоговиков возникнет резонный вопрос: откуда у него деньги на такой отдых? И они, безусловно, это выяснят.

С глаз долой: как не попадать в поле внимания налоговой 

Эксперты ПЭБ дали советы руководителям компаний, которые помогут избежать лишних вопросов налоговой и отстоять свои деньги.

  1. Не занижайте НДС. Это самый прослеживаемый и прозрачный налог, и все махинации по нему сразу видны налоговой. Для его оптимизации используйте законные схемы, например, активное налоговое планирование.

  2. Следите за средней зарплатой в регионе на сайте налоговой и вовремя повышайте ее. 

  3. Не бойтесь доказывать свою правоту перед налоговой и не поддавайтесь на провокации и запугивания на допросе. Если сотрудник работает неполный рабочий день или получает сдельную заработную плату, его зарплата может быть ниже среднеотраслевой или МРОТ.

  4. Не регистрируйте бизнес на подчиненных и родственников. Если вы планируете открыть новую компанию или ИП, найдите для этого неаффилированное лицо.

  5. Воспользуйтесь услугами налогового юриста, который сможет защитить интересы вашей компании. 

  6. Проявляйте должную осмотрительность при выборе поставщиков. В этом вам могут помочь современные сервисы. Вы сможете проанализировать деловую репутацию компании, просмотреть ее долги, записи о банкротстве и данные о взаимодействии с другими компаниями.

  7. Внимательно ознакомьтесь с правилами обращения с кассовым аппаратом и не пренебрегайте ими.

  8. Обновите бухгалтерскую систему 1С для работы с ЭДО и наладьте документооборот с поставщиками. 

  9. Ведите параллельный учет товаров, включенных в систему отслеживания.

  10. Будьте осторожны с тем, что публикуют в социальных сетях менеджеры и сотрудники.

Если проверка уже назначена — поможем пройти ее без рисков

Подготовим компанию и вас к визиту инспекторов и будем на связи во время проверки

Реклама: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8KPt4S

Первая Экспертная Бухгалтерия

Первая Экспертная Бухгалтерия

Показываем, как экономить до 40 млн ₽/год на бухгалтере, налогах, штрафах, программисте и 1С

1140 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 32 секунды назад

    Ирина

    Статья не плохая, даже в чем-то полезная. Но, есть несколько претензий:

    Инспекторы отслеживают разрывы в подоходном налоге с физических лиц

    Если Вы эксперты, забудьте о подоходном налоге. Его уже чёрти-знает сколько лет назад назвали - НДФЛ

    И вот это очень спорное определение. Нет в законодательстве понятие зарплаты средней по отрасли. Это конечно хотелки ФНС. Но они, обычно, прекрасно пресекаются.

    В остальном мне понравилось

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Опубликуется 15.11.23 в 11:50
Самозанятые

🎓Вебинар. Все про самозанятых-иностранцев: получение РВП или ВНЖ, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. 28 ноября в 11:00 мск!

Узнайте, как грамотно работать с самозанятыми-иностранцами и избежать рисков.

154
Общество

Доверие к соцопросам. Россияне: результаты соцопросов отражают настроения в обществе

ВЦИОМ опросил россиян о доверии к опросам. Как следует из полученных данных, в целом россияне представителям различных социологических служб доверяют и даже в большинстве своем считают, что результаты опросов отражают настроения в обществе.

1
7

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как восстановить НДС на 19 счете и заплатить в бюджет?

Добрый день. Фирма на ОСНО. 2023 год деятельности не вела. Хотим перейти на УСН и потом её закрыть. Если есть НДС на 19 счёте его надо восстановить и заплатить в бюджет? Что ещё нужно учесть?

4
Логотип СберКорус
СберКорус
Трудовые отношения

Нужно ли работодателю знать о долгах сотрудников

Обычно при приёме на работу нового сотрудника наниматель обращает внимание на его образование, опыт, положительную репутацию у прежних работодателей. Однако такой проверки зачастую недостаточно. Риски для нанимателя несут и личные долги потенциального кандидата перед налоговой, банками или кем-то ещё. 

Нужно ли работодателю знать о долгах сотрудников
32
Логотип stealradar
stealradar
Авторское право

Авторское право и искусственный интеллект. Кому принадлежат право на произведения от нейросети?

Обсудим вопрос авторских прав на произведения, созданные с помощью ИИ.

Авторское право и искусственный интеллект. Кому принадлежат право на произведения от нейросети?
1
12

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоговые проверки

Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию

Рассказали, как налоговики узнают о нарушениях и чем это грозит бизнесу. В статье вы также найдете рекомендации ведущих специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии, как избежать лишних рисков при работе с налогами и зарплатой. 

Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию
1
37
Логотип Светлана Беляева
Светлана Беляева
Интервью

Как создать деловую соцсеть с аудиторией 2.5 млн пользователей и крупнейший финансовый маркетплейс ?

Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Семеном Теняевым, основателем деловой соцсети TenChat и руководителем лучшего отечественного финансового маркетплейса для предпринимателей ВБЦ.

8

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Воинский учет

Как заполнить и сдать форму 19 по воинскому учету

В форму 19 компании вносят сведения о работниках, которые останутся на местах в период военных мероприятий и будут обеспечивать стабильную деятельность предприятия. Для этого в компании заблаговременно проводится так называемое бронирование специалистов.

68
Основные средства

Как правильно учитывать стоимость безвозмездно полученного имущества

Закон от 31 июля 2023 года установил в НК новый порядок определения первоначальной стоимости ОС, полученных безвозмездно. По сути, поправка сблизила порядок формирования в налоговом учете первоначальной стоимости любого амортизируемого имущества, как приобретенного за деньги, так и безвозмездно полученного.

Иллюстрация: freepik/freepik
2,1 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как учесть обязательства при ликвидации: нужно ли еще что-то?

Добрый день! Запуталась с курсовыми разницами. Сейчас по обязательствам, они учитываются в момент погашения задолженности. Но у нас эти обязательства не будут погашены, а будут закрыты в момент ликвидации. Это учесть нужно одновременно с ликвидацией и достаточно ли решения о ликвидации или еще что-то нужно😭

2
Налог на сверхприбыль

Медицинские и образовательные организации тоже платят налог на сверхприбыль

Для медицинских и образовательных организаций установлена ставка налога на прибыль 0%. То есть, налога на прибыль у них нет, а налог на сверхприбыль (если она есть) – будет.

43

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип prokofafan
prokofafan
Общество

Под прессом. Каждый десятый россиянин выбрал специальность под давлением родителей

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и аналитики Skillfactory провели исследование и выяснили, сколько россиян выбирают работу из-за давления родителей. В опросе приняли участие 3 500 респондентов из всех регионов страны.

Под прессом. Каждый десятый россиянин выбрал специальность под давлением родителей
7
Общество

🎄Живые елки и пихты в этом году заметно подорожают. Цены взлетят до 45 тыс

Собираетесь ставить в офисе живую елку? Тогда готовьтесь раскошелиться. Стоимость зеленых красавиц в этом году вырастет на 20%.

1
78

Разборы законов

1 040
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Авторское право

Как селлеру маркетплейсов защитить карточки товаров. 4 способа подтвердить авторское право

Конкуренты могут скопировать не только название магазина, но и содержимое карточек: фото, видео, описания. Как этого не допустить?

Как селлеру маркетплейсов защитить карточки товаров. 4 способа подтвердить авторское право
4
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Банки

Как бизнесу получить кредит? На что смотрят банки

Владельцу бизнеса кредит может потребоваться по разным причинам: инвестиции в оборудование, расширение, покрытие краткосрочной задолженности. Но не всегда банк готов одобрить займ. Решение зависит от многих причин.

Как бизнесу получить кредит? На что смотрят банки
1
12
Реклама

Треть российских предпринимателей размещают рекламу в запрещенных соцсетях

Согласно результатам исследования компании Platforma, каждый третий бизнес использует заблокированные соцсети в качестве способа продвижения.

73
Налог на имущество организаций

Когда компания начнет платить налог на имущество

Когда у компании появляется право собственности на недвижимость, с того момента и начинает «капать» налог.

76
Логотип proffnalog
proffnalog
Налоги, взносы, пошлины

Компании стали чаще перекладывать налоговые доначисления на руководителей

Компании все чаще пытаются взыскать доначисления с руководителей.

37
Трудовое право

Совместителям тоже надо доплачивать за вредность

Если основная работа – вредная, то работать по совместительству на такой же вредной работе нельзя. Но если человек работает, то доплата за вредность положена как по основной ставке, так и по совместительству.

1
75
Логотип Астрал
Астрал
Проверки

Как Роспотребнадзор проверяет бизнес

За работой предпринимателя наблюдают несколько ведомств: налоговая служба, трудовая инспекция, МЧС, Роспотребнадзор. В 2023 году плановые проверки бизнеса почти не проводятся. Однако ведомства активно используют другие способы контроля за компаниями. Например, Роспотребнадзор установил новые индикаторы риска для маркированной продукции. Разберёмся в том, как работать по новым правилам.

Как Роспотребнадзор проверяет бизнес
158