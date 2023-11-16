Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию

Рассказали, как налоговики узнают о нарушениях и чем это грозит бизнесу. В статье вы также найдете рекомендации ведущих специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии, как избежать лишних рисков при работе с налогами и зарплатой.

Опасная зона: на что налоговики обращают пристальное внимание

ФНС пристально следит практически за всеми бизнес-процессами, в которых возможны нарушения. Но есть то, что находятся под особым контролем: это НДС, зарплаты, работа с контрагентами, дробление, занижение выручки.

Разрывы по НДС

Налоговики проверяют все сделки по предмет занижения НДС: у них есть данные о транзакциях, счетах-фактурах и декларациях всех участников цепочки сделок, чтобы выявлять налоговые пробелы.

Так что если вы сотрудничаете с фирмами-однодневками — ФНС быстро об этом узнает.

Зарплаты «в конвертах»

Инспекторы отслеживают разрывы в подоходном налоге с физических лиц и страховых взносах, сравнивая зарплаты сотрудников с минималкой и средними заработками по отрасли по данным Росстата. Дальше они делят работодателей на группы риска, и если вы попали в группу высокого риска, ждите требований и допросов. Налоговики будут добиваться повышения заработной платы, и, соответственно, увеличения сумм выплат в бюджет.

В нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что клиентам приходят требования после сдачи отчетности регулярно — объяснить низкую зарплату.

ФНС выявляют подмену трудовых отношений при камеральных проверках В 2023 году ФНС внимательно мониторит подмену трудовых отношений — если вы сотрудничаете с самозанятыми по договору гражданско-правового характера, убедитесь, что в договоре нет признаков трудовых отношений. Например, в договоре не должно быть слов «работник» и «работодатель», нельзя прописывать график работы, обязанность работать из офиса, трудовую функцию. Если предмет и другие существенные условия в договоре ГПХ будут сформулированы как в трудовом, налоговая может переквалифицировать такой договор и доначислить компании налоги, взносы и штрафы за просрочку. В судебной практике можно найти огромное количество дел по поводу переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. Например, организация заключила с самозанятым договор ГПХ, а спустя некоторое время у «подрядчика» случился конфликт с нанимателем. Тогда самозанятый обратился в суд с требованием признать отношения по договору трудовыми и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, отпускные и другие выплаты. Суд встал на сторону работника, переквалифицировал договор, и с организации взыскали 256 125 рублей. Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 25.06.2020 № 33-8563/2020. О том, как грамотно организовать трудовые отношения, работу с самозанятыми и подряд по ГПХ, читайте в наших статьях: Как заключается трудовой договор: условия и порядок оформления. В каких случаях выгодно заключать договор ГПХ. Договор с самозанятым: шпаргалка для бухгалтера и руководителя.

Частный случай: не трудоустроен директор ООО. Часто учредители не хотят трудоустраиваться, чтобы не платить налог с заработной платы. О том, насколько это законно — читайте здесь.

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Дробление

У налоговой есть досье на всех налогоплательщиков в стране: у них есть доступ к данным не только самой компании, но и ее руководителей, собственников и их близких родственников. Налоговые органы выявляют аффилированность по одинаковым адресам, сайтам и телефонам учредителей и менеджеров.

Благодаря этому ФНС легко может отследить незаконное дробление бизнеса с целью уменьшения налоговой базы. Последствия у такого нарушения большие, вплоть до многомиллионных штрафов и доначислений.

О том, как реорганизовать бизнес и избежать претензий от ФНС, читайте здесь.

Налоговая и бухгалтерская отчетность

Чтобы решить, к кому нагрянуть с проверкой, налоговики сравнивают прибыль и рентабельность компании со средними по отрасли. Сравнение получается довольно точным — берутся те же ОКВЭД, подбирается примерно такой же размер компании. Всего используется 43 критерия для проверки. Чем больше выявлено несовпадений, тем выше шанс визита налоговой.

О критериях ФНС для назначения выездной проверки, читайте здесь.

Занижение выручки

Врать налоговой о выручке сейчас — бесполезно и очень опасно. Все операции отслеживаются операторами фискальных данных и передаются ФНС. Эти данные налоговая сопоставляет с цифрами из деклараций и легко вычисляет несоответствия.

Как тайное становится явным: 5 главных инструментов, которыми пользуются налоговики при проверке компаний

Каждый год ФНС тратит миллиарды на усовершенствование процедуры контроля. В результате к 2023 году у налоговой есть множество способов собрать информацию о бизнесе — автоматизированных и абсолютно легальных.

Собрали все системы проверки компаний в одной таблице:

Название системы Что умеет Чем грозит бизнесу АСК ДФЛ Находить зарплаты «в конвертах» Требования, допросы со стороны ФНС, повышение зарплат и выплат в бюджет АСК НДС Находить разрывы по НДС Отказ в заявленном вычете, требования, проверки, доначисления, штрафы Налог-3 Отслеживать подозрительные операции и незаконное дробление Проверки, доначисления, штрафы ВНП Отбор Проверять достоверность данных в отчетах АСК ККТ Выявлять занижение выручки

Не стоит забывать и о старом добром мониторинге сайта компании и страничек руководителя и сотрудников в соцсетях. Любой внешний источник может стать компроматом на компанию. Например, если компания подает нулевую отчетность, а топ-менеджер публикует фотографии с отдыха на Мальдивах, у налоговиков возникнет резонный вопрос: откуда у него деньги на такой отдых? И они, безусловно, это выяснят.

С глаз долой: как не попадать в поле внимания налоговой

Эксперты ПЭБ дали советы руководителям компаний, которые помогут избежать лишних вопросов налоговой и отстоять свои деньги.

Не занижайте НДС. Это самый прослеживаемый и прозрачный налог, и все махинации по нему сразу видны налоговой. Для его оптимизации используйте законные схемы, например, активное налоговое планирование. Следите за средней зарплатой в регионе на сайте налоговой и вовремя повышайте ее. Не бойтесь доказывать свою правоту перед налоговой и не поддавайтесь на провокации и запугивания на допросе. Если сотрудник работает неполный рабочий день или получает сдельную заработную плату, его зарплата может быть ниже среднеотраслевой или МРОТ. Не регистрируйте бизнес на подчиненных и родственников. Если вы планируете открыть новую компанию или ИП, найдите для этого неаффилированное лицо. Воспользуйтесь услугами налогового юриста, который сможет защитить интересы вашей компании. Проявляйте должную осмотрительность при выборе поставщиков. В этом вам могут помочь современные сервисы. Вы сможете проанализировать деловую репутацию компании, просмотреть ее долги, записи о банкротстве и данные о взаимодействии с другими компаниями. Внимательно ознакомьтесь с правилами обращения с кассовым аппаратом и не пренебрегайте ими. Обновите бухгалтерскую систему 1С для работы с ЭДО и наладьте документооборот с поставщиками. Ведите параллельный учет товаров, включенных в систему отслеживания. Будьте осторожны с тем, что публикуют в социальных сетях менеджеры и сотрудники.

Если проверка уже назначена — поможем пройти ее без рисков Подготовим компанию и вас к визиту инспекторов и будем на связи во время проверки Подготовиться

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