Что и как ищет налоговая: 5 способов собрать компромат на компанию

Опасная зона: на что налоговики обращают пристальное внимание
ФНС пристально следит практически за всеми бизнес-процессами, в которых возможны нарушения. Но есть то, что находятся под особым контролем: это НДС, зарплаты, работа с контрагентами, дробление, занижение выручки.
Разрывы по НДС
Налоговики проверяют все сделки по предмет занижения НДС: у них есть данные о транзакциях, счетах-фактурах и декларациях всех участников цепочки сделок, чтобы выявлять налоговые пробелы.
Так что если вы сотрудничаете с фирмами-однодневками — ФНС быстро об этом узнает.
Зарплаты «в конвертах»
Инспекторы отслеживают разрывы в подоходном налоге с физических лиц и страховых взносах, сравнивая зарплаты сотрудников с минималкой и средними заработками по отрасли по данным Росстата. Дальше они делят работодателей на группы риска, и если вы попали в группу высокого риска, ждите требований и допросов. Налоговики будут добиваться повышения заработной платы, и, соответственно, увеличения сумм выплат в бюджет.
В нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что клиентам приходят требования после сдачи отчетности регулярно — объяснить низкую зарплату.
ФНС выявляют подмену трудовых отношений при камеральных проверках
В 2023 году ФНС внимательно мониторит подмену трудовых отношений — если вы сотрудничаете с самозанятыми по договору гражданско-правового характера, убедитесь, что в договоре нет признаков трудовых отношений. Например, в договоре не должно быть слов «работник» и «работодатель», нельзя прописывать график работы, обязанность работать из офиса, трудовую функцию.
Если предмет и другие существенные условия в договоре ГПХ будут сформулированы как в трудовом, налоговая может переквалифицировать такой договор и доначислить компании налоги, взносы и штрафы за просрочку.
В судебной практике можно найти огромное количество дел по поводу переквалификации гражданско-правового договора в трудовой.
Например, организация заключила с самозанятым договор ГПХ, а спустя некоторое время у «подрядчика» случился конфликт с нанимателем. Тогда самозанятый обратился в суд с требованием признать отношения по договору трудовыми и выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, отпускные и другие выплаты. Суд встал на сторону работника, переквалифицировал договор, и с организации взыскали 256 125 рублей.
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 25.06.2020 № 33-8563/2020.
О том, как грамотно организовать трудовые отношения, работу с самозанятыми и подряд по ГПХ, читайте в наших статьях:
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Договор с самозанятым: шпаргалка для бухгалтера и руководителя.
Частный случай: не трудоустроен директор ООО. Часто учредители не хотят трудоустраиваться, чтобы не платить налог с заработной платы. О том, насколько это законно — читайте здесь.
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Дробление
У налоговой есть досье на всех налогоплательщиков в стране: у них есть доступ к данным не только самой компании, но и ее руководителей, собственников и их близких родственников. Налоговые органы выявляют аффилированность по одинаковым адресам, сайтам и телефонам учредителей и менеджеров.
Благодаря этому ФНС легко может отследить незаконное дробление бизнеса с целью уменьшения налоговой базы. Последствия у такого нарушения большие, вплоть до многомиллионных штрафов и доначислений.
О том, как реорганизовать бизнес и избежать претензий от ФНС, читайте здесь.
Налоговая и бухгалтерская отчетность
Чтобы решить, к кому нагрянуть с проверкой, налоговики сравнивают прибыль и рентабельность компании со средними по отрасли. Сравнение получается довольно точным — берутся те же ОКВЭД, подбирается примерно такой же размер компании. Всего используется 43 критерия для проверки. Чем больше выявлено несовпадений, тем выше шанс визита налоговой.
О критериях ФНС для назначения выездной проверки, читайте здесь.
Занижение выручки
Врать налоговой о выручке сейчас — бесполезно и очень опасно. Все операции отслеживаются операторами фискальных данных и передаются ФНС. Эти данные налоговая сопоставляет с цифрами из деклараций и легко вычисляет несоответствия.
Как тайное становится явным: 5 главных инструментов, которыми пользуются налоговики при проверке компаний
Каждый год ФНС тратит миллиарды на усовершенствование процедуры контроля. В результате к 2023 году у налоговой есть множество способов собрать информацию о бизнесе — автоматизированных и абсолютно легальных.
Собрали все системы проверки компаний в одной таблице:
Название системы
Что умеет
Чем грозит бизнесу
АСК ДФЛ
Находить зарплаты «в конвертах»
Требования, допросы со стороны ФНС, повышение зарплат и выплат в бюджет
АСК НДС
Находить разрывы по НДС
Отказ в заявленном вычете, требования, проверки, доначисления, штрафы
Налог-3
Отслеживать подозрительные операции и незаконное дробление
Проверки, доначисления, штрафы
ВНП Отбор
Проверять достоверность данных в отчетах
АСК ККТ
Выявлять занижение выручки
Не стоит забывать и о старом добром мониторинге сайта компании и страничек руководителя и сотрудников в соцсетях. Любой внешний источник может стать компроматом на компанию. Например, если компания подает нулевую отчетность, а топ-менеджер публикует фотографии с отдыха на Мальдивах, у налоговиков возникнет резонный вопрос: откуда у него деньги на такой отдых? И они, безусловно, это выяснят.
С глаз долой: как не попадать в поле внимания налоговой
Эксперты ПЭБ дали советы руководителям компаний, которые помогут избежать лишних вопросов налоговой и отстоять свои деньги.
Не занижайте НДС. Это самый прослеживаемый и прозрачный налог, и все махинации по нему сразу видны налоговой. Для его оптимизации используйте законные схемы, например, активное налоговое планирование.
Следите за средней зарплатой в регионе на сайте налоговой и вовремя повышайте ее.
Не бойтесь доказывать свою правоту перед налоговой и не поддавайтесь на провокации и запугивания на допросе. Если сотрудник работает неполный рабочий день или получает сдельную заработную плату, его зарплата может быть ниже среднеотраслевой или МРОТ.
Не регистрируйте бизнес на подчиненных и родственников. Если вы планируете открыть новую компанию или ИП, найдите для этого неаффилированное лицо.
Воспользуйтесь услугами налогового юриста, который сможет защитить интересы вашей компании.
Проявляйте должную осмотрительность при выборе поставщиков. В этом вам могут помочь современные сервисы. Вы сможете проанализировать деловую репутацию компании, просмотреть ее долги, записи о банкротстве и данные о взаимодействии с другими компаниями.
Внимательно ознакомьтесь с правилами обращения с кассовым аппаратом и не пренебрегайте ими.
Обновите бухгалтерскую систему 1С для работы с ЭДО и наладьте документооборот с поставщиками.
Ведите параллельный учет товаров, включенных в систему отслеживания.
Будьте осторожны с тем, что публикуют в социальных сетях менеджеры и сотрудники.
Если проверка уже назначена — поможем пройти ее без рисков
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Комментарии1
Ирина
Статья не плохая, даже в чем-то полезная. Но, есть несколько претензий:
Если Вы эксперты, забудьте о подоходном налоге. Его уже чёрти-знает сколько лет назад назвали - НДФЛ
И вот это очень спорное определение. Нет в законодательстве понятие зарплаты средней по отрасли. Это конечно хотелки ФНС. Но они, обычно, прекрасно пресекаются.
В остальном мне понравилось