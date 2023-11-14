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Трудовые отношения

Гендир не трудоустроен или не получает зарплату: это законно?

Какие документы подтверждают факт вступления директора в должность, нужно ли с ним заключать ТД, обязательно ли выплачивать зарплату — разбираемся в этих вопросах вместе с Эдиславой Красных, руководителем участка «Зарплата и кадры» Первой Экспертной Бухгалтерии. Реальные кейсы, рекомендации ведомств и советы эксперта — в статье.
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Гендир не трудоустроен или не получает зарплату: это законно?
Иллюстрация: Первая Экспертная Бухгалтерия

Генеральный директор компании — это должность, которая предполагает трудоустройство. Директор в выписке ЕГРЮЛ уже числится с наименованием должности, является единственным исполнительным органом организации, т.е. выполняет определенную работу. И если учредитель может получать прибыль через дивиденды и быть не трудоустроенным, то директор должен быть трудоустроен, и за работу он должен получать заработную плату. 

Но есть много нюансов таких трудовых отношений. В основном они связаны с вопросом экономии на зарплате, поскольку за дивиденды нужно заплатить только 13% НДФЛ, а с зарплаты кроме 13% НДФЛ придется удержать еще и 30% страховых взносов. Кроме того, оформить директора сложнее, чем рядового сотрудника.

Разбираемся в тонкостях трудоустройства гендира вместе с Эдиславой Красных, экспертом по зарплате и кадрам в Первой Экспертной Бухгалтерии.

С какого момента гендир вступает в должность?

Ситуация: у нашего клиента произошла смена руководства. Предыдущего директора уволили, решение единственного участника и трудовой договор с новым руководителем подписали. Но по определенным обстоятельствам ИФНС запретило смену руководителя и данные в выписку ЕГРЮЛ не вносили несколько дней. 

В чем риски: факт вступления в должность подтверждается несколькими документами — протоколом или решением о назначении нового руководителя, приказом о вступлении в должность, приказом о приеме на работу, выпиской в ЕГРЮЛ. 

Основной нюанс в процессе смены генерального директора заключается в том, что в промежуток времени с момента принятия общим собранием участников или единственным учредителем решения о смене руководителя и до момента регистрации изменений в ЕГРЮЛ, присутствует несоответствие сведений во внутренних документах предприятия и ЕГРЮЛ, и длится такое несоответствие как минимум пять дней. 

С одной стороны, решение принято, трудовой договор подписан, и новый руководитель приступил к выполнению своих обязанностей. С другой стороны, в ЕГРЮЛ пока не содержится сведений о новом руководителе. Проблемы могут возникнуть при заключении договора: контрагент может заказать выписку из ЕГРЮЛ, в которой не будет содержаться сведений о новом директоре предприятия. Законодатель не дает четких «инструкций» для законной деятельности компании в таком случае.

Мы пообщались с контролирующими органами и смогли прояснить следующее:

1. СФР начинает считать сотрудника, в том числе директора, застрахованным лицом, на которого необходимо подавать отчеты, с момента приема его на работу. 

Факт приема на работу обычного сотрудника подтверждается приказом о приеме на работу. С директором ситуация сложнее — до момента внесения данных в ЕГРЮЛ ответственность за деятельность организации несет тот, кто по уставу до сих пор является единоличным исполнительным органом организации.

2. Данные о периодах трудовой деятельности сотрудника в организации должны быть строго идентичны во всех формах отчетности, представляемых в СФР и ФНС. При сверке данных налоговая и соцфонд будет опираться в первую очередь на зафиксированные в ЕГРЮЛ сведения о вступлении в должность нового директора, и в случае несостыковок будут направлять уведомления об устранении ошибок. Если не внести корректировки, компанию оштрафуют за некорректную сданную отчетность по персонифицированному учету.

Совет эксперта: оформляйте прием нового руководителя с даты, указанной в выписке ЕГРЮЛ, а полномочия предыдущего руководителя прекращайте днем ранее.   

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Обязательно ли заключать трудовой договор с единственным гендиром-учредителем?

Ситуация: Несколько лет назад в СМИ активно обсуждались разъяснения Минфина в письме от 15.03.2016 № 03-11-11/14234 и Минтруда в письме от 24.03.2020 № 14-2/B-293

Жаркие споры были на тему, нужно ли заключать трудовой договор с единственным директором-учредителем. Позиция ведомств была такой: единственный директор-учредитель не может заключать договор сам с собой и ставить подписи за обе стороны, ведь по ТК, трудовой договор — это соглашение двух сторон.

Из письма Минтруда: «На отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом, не распространяются трудовое законодательство не распространяется. Таким образом, нормы трудового законодательства о заработной плате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении трудовой книжки <...> не распространяются. <...> Сведения о трудовой деятельности в отношении единственных участников, осуществляющих деятельность без заключения трудовых договоров, не представляются в ПФР (с 2023 года СФР)».</...></...>

Также Минфин и Минтруд указали, что трудовые отношения с единственным директором-учредителем нужно оформить решением единственного учредителя. 

В чем риски: часть предпринимателей поняла официальные письма ведомств так, что оформлять документально трудовые отношения с единственным гендиром-учредителем не нужно вообще. Это ошибочный вывод. 

Совет эксперта: оформлять трудовые отношения документально нужно обязательно. Для начала нужно оформить решение единственного учредителя о назначении директора.

Из письма Минтруда, которое мы привели выше, следует, что если нет трудового договора, то и не нужно платить зарплату, сдавать отчеты и т.д. Но на практике при сдаче отчетности в СФР руководителя считают застрахованным лицом. Здесь мы видим правовую коллизию, поэтому все же рекомендуем на основании решения составлять трудовой договор. 

В решении нужно указать, что назначаем себя руководителем, а в договоре уже прописать все, что относится к трудовому законодательству, в том числе обязательные условия, которые должны быть в ТД: должность, место работы, размер оклада, режим работы и отдыха и т.д. Только на основании трудового договора, в котором прописан размер оклада, сотруднику можно начислять зарплату. 

С трудовым договором вы сможете включать в расходы заработную плату, оформлять больничный и декрет, получать по ним выплаты.

Если трудовые отношения с директором никак не оформить, при этом он по факту будет работать в компании, налоговая может прислать требование трудоустроить директора, начислить зарплату задним числом и заставить выплатить все налоги, взносы плюс штрафы за просрочку. 

Когда можно не платить директору зарплату?

Если директор трудоустроен, есть протокол общего собрания или решение единственного о назначении на должность, все необходимые приказы, заключен трудовой договор, то не платить ему зарплату можно, только если он находится в отпуске без содержания.

Во-первых, такой отпуск можно оформить, если компания приостановила деятельность.

Совет эксперта: когда компания сдает отчетность в Социальный фонд России, в бланках указывается руководитель. И если он присутствует в одном отчете, например, РСВ, и там числится ноль, значит и в других отчетах, таких как ЕФС-1, персонифицированные сведения, тоже должен быть ноль, т.е. директор находится в отпуске без содержания.

Во-вторых, директор может уйти в отпуск без сохранения заработной платы по личным обстоятельствам.

Совет эксперта: в таком случае директор не должен вести деятельность. У него должен быть заместитель или другое доверенное лицо, которое выполняет его рабочие обязанности на время отсутствия директора. И если компания ведет деятельность, заключает сделки и т.д., все подписи на документах должно ставить лицо, замещающее директора.

В чем риск: если при проверке выяснится, что фактически директор работал, подписывал документы, работал с контрагентами, заключал сделки, то ему начислят заработную плату задним числом со всеми обязательными выплатами в бюджет и штрафами.

Во всех других случаях директору должна начисляться зарплата. 

Как сэкономить на зарплате директора?

Оптимизировать налоги можно, назначив директору минимальную зарплату, в Москве это, например, 24 801 рубль. Или можно устроить его на 0,5 ставки, выплачивая ему половину МРОТ. В этом случае у налоговой будет мало рычагов давления на компанию: они могут писать уведомления, требовать разъяснить, почему зарплата директора ниже среднеотраслевой. Но заставить платить больше они пока не могут. 

Совет эксперта: здесь лучше не увлекаться, и не устраивать директора на 0,1 ставки. Налоговая может все же начать проверку, и если докажет, что директор работает полный день, то, опять же, оштрафует и доначислит зарплату, страховые, налоги. 

Кроме того, не стоит забывать, что лучше лишний раз не привлекать внимание ФНС: только в 5% случаев выездные проверки заканчиваются без штрафов и доначислений. Чаще всего, нарушения все равно находят, пусть и не в зарплате директора.

О том, на что еще обращает внимание налоговая, и когда бизнесу грозит проверка — читайте здесь.

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