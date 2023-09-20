В каких случаях выгодно заключать договор ГПХ

Разбираемся, когда нужно заключать договор гражданско-правового характера, как его заключить и в каких случаях соглашение ГПХ признают трудовым.

Договор ГПХ: что это

Не путайте трудовой договор и договор ГПХ: это соглашения с разными условиями.

Трудовой договор строго регулирует рабочие функции и распорядок работника. В ГПХ же делают акцент на объем и содержание работ и услуг, иногда даже однократных.

Гражданско-правовой договор — это, по сути, любой договор, который заключают по правилам российского Гражданского кодекса. Такие соглашения оформляют на любых условиях, если они устраивают все стороны сделки. Никаких строгих правил и обязательных требований к ГПХ не предъявляют.

Стороны договора ГПХ — это физические лица, ИП, юрлица. Никаких ограничений на участие в сделке тоже нет.

Вид ГПХ зависит от содержания сделки:

имущественные — договоры купли-продажи, аренды, дарения;

выполнение работ, услуг — договоры подряда, возмездного оказания услуг.

Принципы оформления таких договоров идентичны. Стороны определяют предмет сделки, обсуждают ее условия и цену, устанавливают сроки, договариваются о других положениях.

На практике гражданско-правовые отношения чаще всего выражаются в форме договоров подряда и оказания услуг с физическими лицам.

Если заказчику нужны разовые работы или услуги, ГПХ — самая выгодная форма сотрудничества. Договором ГПХ можно оформить и периодическое выполнение непрофильных работ для ИП.

Как пример — обучение на несколько занятий или сдача ежеквартальной и годовой отчетности, при условии что привлеченный специалист не становится сотрудником заказчика.

Договор подряда с физическим лицом

Подряд — форма гражданско-правового договора. Подрядчик выполняет определенные работы по заданию заказчика, а заказчик принимает их результат и рассчитывается с подрядчиком. Договор подряда заключают и для изготовления, переработки или обработки вещей.

Скачать для заполнения договор ГПХ — образец подряда.

Договор оказания услуг с физическим лицом

Договор возмездного оказания услуг — соглашение, по которому заказчик поручает, а исполнитель оказывает набор услуг. К примеру, обучает чему-то, проводит консультации или убирает в офисе. Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги.

Скачать договор ГПХ на оказание услуг — образец для заполнения.

Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового

Договор ГПХ — это официальное трудоустройство или нет? Соглашение ГПХ заключают для выполнения конкретных работ или услуг.

Суть проста: заказчик дает задание, исполнитель его выполняет, а заказчик принимает и оплачивает результат. Сотрудничество может быть разовым, периодическим или постоянным. Но это не трудовые отношения.

По договору ГПХ заказчик покупает результат труда. А то, каким образом достигается результат, решает только исполнитель.

По трудовому договору приобретается именно рабочее время человека. Работодатель фактически платит не за результат работы, а за процесс ее выполнения. Он же определяет, как сотрудники будут выполнять эту работу.

Соглашение ГПХ заключают для привлечения непрофильных исполнителей — для консультационных, юридических, рекламных услуг, клининговых услуг, ремонтных работ. Если в штате нет подходящей должности, а нужно выполнить конкретные работы, находят стороннего исполнителя и заключают с ним гражданско-правовой договор подряда или оказания услуг.

Если же вам нужен постоянный работник, который будет в офисе с 9 до 18 или выполнять распоряжения дистанционно, заключите трудовое соглашение. Договор ГПХ в этом случае не подойдет.

Заключать гражданско-правовой договор, который строго регулируют трудовые отношения между работодателем и работником, запрещено. Нельзя подписывать ГПД и с директором. В таких случаях нужен только трудовой договор.

Основные признаки офисной и дистанционной работы по трудовому договору и отличают его от договора ГПХ:

зачисление работника в штат по определенной должности;

внесение записи о работе в бумажную или электронную трудовую книжку;

определение порядка и формы оплаты труда — зарплата не ниже МРОТ, расчет два раза в месяц;

личное выполнение трудовых обязанностей;

подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;

права на справедливые условия труда, отдых, отпуск;

права на профсоюзы, обязательное социальное страхование, возмещение вреда, причиненного в процессе работы и др.;

бессрочное действие — трудовые договоры заключаются на определенный срок только в случаях, установленных законом (ст. 59 ТК).

В таблице — основные отличия гражданско-правового договора от трудового.

Критерий Гражданско-правовой договор Трудовой договор Предмет договора По ГПД выполняют разовые или периодические работы определенного объема и содержания. Заказчику важен результат Работник выполняет определенный набор трудовых функций на постоянной основе. Работодателю важен процесс Контроль Исполнитель самостоятельно контролирует процесс работы и принимает производственные решения. Работник трудится под полным контролем и управлением работодателя. Руководитель может вмешаться в работу, скорректировать поставленные задачи, изменить очередность их выполнения. Трудовой распорядок Стороны договариваются о сроках выполнения работ, оказания услуг. Исполнитель сам определяет то, в какое время и как будет работать. Работодатель устанавливает строгие правила трудового распорядка: время начала и окончания работы, перерывы, дресс-код. Работник обязан их соблюдать. Обеспечение условий труда Обычно исполнители используют собственные материалы для выполнения работ или услуг. Но ресурсы может предоставить и заказчик. Исполнителю нужно отчитаться о давальческих материалах. Работодатель полностью оборудует рабочее место и обеспечивает всем, что нужно для работы. Оплата Стороны договариваются о цене. Заказчик оплачивает работы, услуги после их приемки. Работнику платят зарплату, рассчитанную по тарифу или ставке. Ему положены доплаты, надбавки, премии. Зарплату и аванс платят регулярно. Гарантии и компенсации Никаких гарантий и компенсаций нет. Работнику положены все гарантии и компенсации по ТК. Третьи лица Исполнитель может привлекать третьих лиц — субподрядчиков, соисполнителей. Исключение — случаи, когда текстом договора ГПХ запрещено привлечение третьих лиц. Работник всегда выполняет свою работу сам. Привлекать третьих лиц запрещено.

Договор ГПХ с физическим лицом: плюсы и минусы

Гражданско-правовой договор выгоден для работодателя, трудовой — для работника. По трудовому соглашению работник не несет практически никаких рисков.

Весь рабочий процесс урегулирован, фиксированную зарплату платят ежемесячно, а если не платят — компенсируют потери. Кроме того, по трудовому договору работник получает обязательное социальное страхование, а в некоторых случаях и ДМС.

Еще один существенный плюс для работника: работодатель не может в одностороннем порядке разорвать трудовой договор. Права работника всесторонне защищены. А это — дополнительная гарантия стабильной работы.

Но есть и минусы. Работник всегда находится под строгим контролем руководства, выполняет все требования и поручения работодателя. А за нарушение трудового распорядка грозит дисциплинарная ответственность (апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-54521/2019 от 18.12.2019).

По договору ГПХ исполнитель самостоятельно контролирует свою работу, у него больше свободы в действиях, ему не нужно подчинятся локальным нормативам. Заказчик проверяет только результат.

Для работодателя же выгоднее договор ГПХ. И вот почему: ему не надо создавать рабочее место, оплачивать отпуска и больничные. Не нужно и соблюдать МРОТ, оплата по гражданско-правовому договору может быть любой. ГПХ освобождает заказчика от социального страхования исполнителя — страховые взносы на ВНиМ не платят, а взносы на травматизм перечисляют в ФСС, только если стороны заранее договорились об этом.

Когда договор ГПХ могут признать трудовым

Если гражданско-правовой договор регулирует трудовые отношения, его переквалифицируют в трудовой. Доказательство трудовых отношений — личное выполнение работы за регулярную зарплату под контролем и управлением руководителя (п. 8 постановления Пленума ВС № 2 от 17.03.2004). А документальным подтверждением являются штатное расписание и тарификационные листы, должностные инструкции, подписанные исполнителем.

Исполнитель автоматически становится работником, а заказчик — работодателем. Для работника это плюс: у него появляется право на оплачиваемый отпуск и другие компенсации. Работодателю же грозит ответственность и доначисление налогов.

Если у исполнителя по договору ГПХ — формальный статус ИП, то есть заказчик заставил физлицо оформить предпринимательство для заключения договорных отношений, такое соглашение могут переквалифицировать в трудовое. Проверять будут так: если ИП не ведет никакой деятельности, кроме работы у заказчика, это формальный ИП (определение ВС № 302-КГ17-382 от 27.02.2017).

Контролируют и гражданско-правовые договоры с плательщиками НПД (письмо ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021). Если заказчик потребовал оформить самозанятость для рабочих отношений, это могут квалифицировать как подмену трудового договора на договор ГПХ и уклонение от налогов.

Какие риски для заказчика

Если гражданско-правовой договор переквалифицировали в трудовой, работодатель обязан соблюдать ТК. Предоставлять отпуск, оплачивать больничные, доплачивать за сверхурочную работу. Не забывайте и про большие штрафы.

Нарушение Размер штрафа Норма Заключение гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения Ненадлежащее заключение трудового договора для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей;

для ИП — 5–10 тыс. рублей;

для юрлиц — 50–100 тыс. рублей Часть 4 статьи 5.27 КоАП Повторное нарушение (если обнаружат еще один договор ГПХ с признаками трудового) для должностных лиц — дисквалификация на 1–3 года;

для ИП — 30–40 тыс. рублей;

для юрлиц — 100–200 тыс. рублей Часть 5 статьи 5.27 КоАП Уклонение от налогообложения За неуплату или неполную уплату налогов и сборов оштрафуют: за неумышленное нарушение — на 20 % от неуплаченной суммы;

за умышленное нарушение — на 40% от неуплаченной суммы Раздел VI НК о налоговых правонарушениях Статья 122 НК

После того, как гражданско-правовые отношения признают трудовыми, у работодателя есть только 3 дня на оформление трудового договора. А днем начала исполнения трудовых обязанностей признают день, когда заключили договор ГПХ.

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Как заключить договор ГПХ с физическим лицом

Договор ГПХ составляют в простой письменной форме, по одному экземпляру для каждой стороны. Главное правило — избегать терминологии трудового договора. Не включайте в соглашение такие слова:

работник и работодатель;

рабочее место;

прием на работу и увольнение;

должность и функция;

оклад и зарплата;

надбавка и премия.

Не пишите про режим работы и отпуск, социальное страхование, дисциплинарную ответственность. Особое внимание уделите предмету договора, его спецификации: определите объем и содержание работ, услуг.

Предмет договора

Согласуйте, какие действия выполняет исполнитель по договору ГПХ. По правилам, заказчик формулирует задание, а исполнитель его выполняет. Нужно четко определить объем, структуру работ, услуг и требуемый результат.

В гражданско-правовом договоре нельзя указывать трудовую функцию. Предмет должен четко отображать, что заказчику важен не рабочий процесс, а результат. А если не определить объем и содержание заказа, договор ГПХ признают незаключенным, поскольку предмет — его существенное условие.

Пример формулировки предмета договора ГПХ:

По настоящему договору исполнитель обязуется оказать заказчику следующие услуги:

провести телефонный опрос клиентов заказчика по качеству услуг и внести результаты опроса в отчет;

проинформировать заказчика о некачественном оказании услуги в течение одного рабочего дня.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

Цена, порядок оплаты

Стороны согласовывают цену — стоимость услуг. Такая цена не зависит от ставок и тарифов, которые установлены в локальном положении об оплате труда.

Даже если заказчик платит исполнителю раз в месяц, но грамотно описывает порядок взаиморасчетов, это не будет считаться зарплатой и не приведет к переквалификации договора ГПХ в трудовой.

Обычно стоимость рассчитывается от объема оказанных услуг. Для самозанятых исполнителей и ИП удерживать НДФЛ не нужно. Для исполнителей-физлиц необходимо удержать подоходный налог. Укажите это в договоре гражданско-правового характера.

Срок действия

У договора ГПХ должен быть четкий срок исполнения. Бессрочность свидетельствует о трудовых отношениях. Большой срок — это не нарушение, а вот отсутствие условия о сроке повышает риск переквалификации договора. Кроме того, у обеих сторон ГПХ всегда есть возможность отказаться от исполнения соглашения.

Порядок выполнения работ, оказания услуг

Избегайте строгих формулировок и ограничений в этой части договора ГПХ. Нельзя устанавливать режим, подчинять исполнителя внутреннему распорядку и определять контролирующую функцию заказчика. Лучше написать так: исполнитель сам определяет время выполнения работ, оказания услуг.

Можно согласовать возможность заказчика проверять ход работ и качество услуг. Но это не обязательно. Заказчику нельзя контролировать процесс исполнения договора ГПХ, иначе это примут за трудовые отношения.

Место выполнения работ, оказания услуг

Работа исполнителя по месту нахождения заказчика — не нарушение. К примеру, ремонт или уборку помещений обычно проводят там, где находится заказчик услуг.

Если работы нужно выполнять в офисе заказчика, сформулируйте остальные условия так, чтобы гражданско-правовой договор не признали трудовым. И не пишите в тексте про рабочее место, используйте формулировку «место оказания услуг».

Отчетность

Результат работ закрепляют в отчете или акте. Форму акта выполненных работ, оказанных услуг можно утвердить в договоре. И еще важный нюанс: акт, подписанный обеими сторонами, подтверждает гражданско-правовой характер отношений, он же определяет стоимость услуг.

Материалы и оборудование

Для исполнения договора ГПХ по умолчанию используются материалы заказчика. Но заказчик может предоставить и свои ресурсы. Опишите порядок использования и отчетности по давальческим материалам отдельным пунктом соглашения.

Привлечение третьих лиц

Предусмотрите возможность привлечения третьих лиц для исполнения гражданско-правового договора. Такое соглашение точно не признают трудовым. По умолчанию, исполнитель сам выполняет договор, но с письменного согласия заказчика может привлечь субподрядчика или соисполнителя.

Документы от физического лица для заключения договора ГПХ

Чтобы заключить гражданско-правовой договор, заказчику потребуются персональные данные исполнителя и подтверждающие документы. Вот что обычно запрашивают:

паспорт;

СНИЛС или то, что подтверждает регистрацию застрахованного лица в ПФР;

ИНН;

документы об образовании;

для ИП — свидетельство о регистрации, для плательщиков НПД — подтверждение самозанятости.

Не важно, предоставил исполнитель копии или оригиналы. Если оригиналы, заказчик копирует их и прикладывает к своему экземпляру договора ГПХ с физическим лицом.

Скачать договор ГПХ с физическим лицом: образец.

Договор ГПХ: какие налоги и взносы платит работодатель

Выплаты по агентским, подрядным договорам, договорам возмездного оказания услуг учитывают одинаково. Если заключаете договор ГПХ, налоги и взносы в 2023 году платите обязательно. Заказчики перечисляют НДФЛ, взносы на ОПС и ОМС.

Страховые взносы на ВНиМ по договору ГПХ не платят. А вот взносы на травматизм перечисляют, если стороны договорились об этом в соглашении.

НДФЛ учитывают с каждой выплаты исполнителю. Расходы признаются на дату акта выполненных работ. Если заказчик платит исполнителю компенсацию по исполнению соглашения, ее не облагают взносами. Но учитывают в расходах и доходах, которые облагаются подоходным налогом.

Выплаты по договору ГПХ отражают в бухучете так:

Дт 20, 26, 44, 91 Кт 76 — начислено вознаграждение по гражданско-правовому договору. Иногда вознаграждение проводят через 70 счет.

Дт 76, 70 Кт 68 — с выплат по договору ГПХ начислили подоходный налог.

Дт 20, 26, 44, 91 Кт 69 — начислены страховые взносы.

Страховые взносы тоже начисляют на дату акта. НДФЛ нужно перечислить в бюджет максимум на следующий день после выплаты дохода исполнителю.

Если заключили гражданско-правовой договор с самозанятым или ИП, платить и начислять НДФЛ не нужно. Есть и другие исключения. НДФЛ не платят при заключении договора купли-продажи: покупатель товаров не становится налоговым агентом.

Не надо начислять подоходный налог, если исполнитель ведет деятельность в иностранном государстве. Российские резиденты сами рассчитывают и платят НДФЛ. А если работаете с нерезидентом, то и налогообложения по подоходному налогу не возникает.

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