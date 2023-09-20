В каких случаях выгодно заключать договор ГПХ

Договор ГПХ: что это
Не путайте трудовой договор и договор ГПХ: это соглашения с разными условиями.
Трудовой договор строго регулирует рабочие функции и распорядок работника. В ГПХ же делают акцент на объем и содержание работ и услуг, иногда даже однократных.
Гражданско-правовой договор — это, по сути, любой договор, который заключают по правилам российского Гражданского кодекса. Такие соглашения оформляют на любых условиях, если они устраивают все стороны сделки. Никаких строгих правил и обязательных требований к ГПХ не предъявляют.
Стороны договора ГПХ — это физические лица, ИП, юрлица. Никаких ограничений на участие в сделке тоже нет.
Вид ГПХ зависит от содержания сделки:
имущественные — договоры купли-продажи, аренды, дарения;
выполнение работ, услуг — договоры подряда, возмездного оказания услуг.
Принципы оформления таких договоров идентичны. Стороны определяют предмет сделки, обсуждают ее условия и цену, устанавливают сроки, договариваются о других положениях.
На практике гражданско-правовые отношения чаще всего выражаются в форме договоров подряда и оказания услуг с физическими лицам.
Если заказчику нужны разовые работы или услуги, ГПХ — самая выгодная форма сотрудничества. Договором ГПХ можно оформить и периодическое выполнение непрофильных работ для ИП.
Как пример — обучение на несколько занятий или сдача ежеквартальной и годовой отчетности, при условии что привлеченный специалист не становится сотрудником заказчика.
Договор подряда с физическим лицом
Подряд — форма гражданско-правового договора. Подрядчик выполняет определенные работы по заданию заказчика, а заказчик принимает их результат и рассчитывается с подрядчиком. Договор подряда заключают и для изготовления, переработки или обработки вещей.
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Договор оказания услуг с физическим лицом
Договор возмездного оказания услуг — соглашение, по которому заказчик поручает, а исполнитель оказывает набор услуг. К примеру, обучает чему-то, проводит консультации или убирает в офисе. Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги.
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Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового
Договор ГПХ — это официальное трудоустройство или нет? Соглашение ГПХ заключают для выполнения конкретных работ или услуг.
Суть проста: заказчик дает задание, исполнитель его выполняет, а заказчик принимает и оплачивает результат. Сотрудничество может быть разовым, периодическим или постоянным. Но это не трудовые отношения.
По договору ГПХ заказчик покупает результат труда. А то, каким образом достигается результат, решает только исполнитель.
По трудовому договору приобретается именно рабочее время человека. Работодатель фактически платит не за результат работы, а за процесс ее выполнения. Он же определяет, как сотрудники будут выполнять эту работу.
Соглашение ГПХ заключают для привлечения непрофильных исполнителей — для консультационных, юридических, рекламных услуг, клининговых услуг, ремонтных работ. Если в штате нет подходящей должности, а нужно выполнить конкретные работы, находят стороннего исполнителя и заключают с ним гражданско-правовой договор подряда или оказания услуг.
Если же вам нужен постоянный работник, который будет в офисе с 9 до 18 или выполнять распоряжения дистанционно, заключите трудовое соглашение. Договор ГПХ в этом случае не подойдет.
Заключать гражданско-правовой договор, который строго регулируют трудовые отношения между работодателем и работником, запрещено. Нельзя подписывать ГПД и с директором. В таких случаях нужен только трудовой договор.
Основные признаки офисной и дистанционной работы по трудовому договору и отличают его от договора ГПХ:
зачисление работника в штат по определенной должности;
внесение записи о работе в бумажную или электронную трудовую книжку;
определение порядка и формы оплаты труда — зарплата не ниже МРОТ, расчет два раза в месяц;
личное выполнение трудовых обязанностей;
подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;
права на справедливые условия труда, отдых, отпуск;
права на профсоюзы, обязательное социальное страхование, возмещение вреда, причиненного в процессе работы и др.;
бессрочное действие — трудовые договоры заключаются на определенный срок только в случаях, установленных законом (ст. 59 ТК).
В таблице — основные отличия гражданско-правового договора от трудового.
Критерий
Гражданско-правовой договор
Трудовой договор
Предмет договора
По ГПД выполняют разовые или периодические работы определенного объема и содержания. Заказчику важен результат
Работник выполняет определенный набор трудовых функций на постоянной основе. Работодателю важен процесс
Контроль
Исполнитель самостоятельно контролирует процесс работы и принимает производственные решения.
Работник трудится под полным контролем и управлением работодателя. Руководитель может вмешаться в работу, скорректировать поставленные задачи, изменить очередность их выполнения.
Трудовой распорядок
Стороны договариваются о сроках выполнения работ, оказания услуг. Исполнитель сам определяет то, в какое время и как будет работать.
Работодатель устанавливает строгие правила трудового распорядка: время начала и окончания работы, перерывы, дресс-код. Работник обязан их соблюдать.
Обеспечение условий труда
Обычно исполнители используют собственные материалы для выполнения работ или услуг. Но ресурсы может предоставить и заказчик. Исполнителю нужно отчитаться о давальческих материалах.
Работодатель полностью оборудует рабочее место и обеспечивает всем, что нужно для работы.
Оплата
Стороны договариваются о цене. Заказчик оплачивает работы, услуги после их приемки.
Работнику платят зарплату, рассчитанную по тарифу или ставке. Ему положены доплаты, надбавки, премии. Зарплату и аванс платят регулярно.
Гарантии и компенсации
Никаких гарантий и компенсаций нет.
Работнику положены все гарантии и компенсации по ТК.
Третьи лица
Исполнитель может привлекать третьих лиц — субподрядчиков, соисполнителей. Исключение — случаи, когда текстом договора ГПХ запрещено привлечение третьих лиц.
Работник всегда выполняет свою работу сам. Привлекать третьих лиц запрещено.
Договор ГПХ с физическим лицом: плюсы и минусы
Гражданско-правовой договор выгоден для работодателя, трудовой — для работника. По трудовому соглашению работник не несет практически никаких рисков.
Весь рабочий процесс урегулирован, фиксированную зарплату платят ежемесячно, а если не платят — компенсируют потери. Кроме того, по трудовому договору работник получает обязательное социальное страхование, а в некоторых случаях и ДМС.
Еще один существенный плюс для работника: работодатель не может в одностороннем порядке разорвать трудовой договор. Права работника всесторонне защищены. А это — дополнительная гарантия стабильной работы.
Но есть и минусы. Работник всегда находится под строгим контролем руководства, выполняет все требования и поручения работодателя. А за нарушение трудового распорядка грозит дисциплинарная ответственность (апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-54521/2019 от 18.12.2019).
По договору ГПХ исполнитель самостоятельно контролирует свою работу, у него больше свободы в действиях, ему не нужно подчинятся локальным нормативам. Заказчик проверяет только результат.
Для работодателя же выгоднее договор ГПХ. И вот почему: ему не надо создавать рабочее место, оплачивать отпуска и больничные. Не нужно и соблюдать МРОТ, оплата по гражданско-правовому договору может быть любой. ГПХ освобождает заказчика от социального страхования исполнителя — страховые взносы на ВНиМ не платят, а взносы на травматизм перечисляют в ФСС, только если стороны заранее договорились об этом.
Когда договор ГПХ могут признать трудовым
Если гражданско-правовой договор регулирует трудовые отношения, его переквалифицируют в трудовой. Доказательство трудовых отношений — личное выполнение работы за регулярную зарплату под контролем и управлением руководителя (п. 8 постановления Пленума ВС № 2 от 17.03.2004). А документальным подтверждением являются штатное расписание и тарификационные листы, должностные инструкции, подписанные исполнителем.
Исполнитель автоматически становится работником, а заказчик — работодателем. Для работника это плюс: у него появляется право на оплачиваемый отпуск и другие компенсации. Работодателю же грозит ответственность и доначисление налогов.
Если у исполнителя по договору ГПХ — формальный статус ИП, то есть заказчик заставил физлицо оформить предпринимательство для заключения договорных отношений, такое соглашение могут переквалифицировать в трудовое. Проверять будут так: если ИП не ведет никакой деятельности, кроме работы у заказчика, это формальный ИП (определение ВС № 302-КГ17-382 от 27.02.2017).
Контролируют и гражданско-правовые договоры с плательщиками НПД (письмо ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021). Если заказчик потребовал оформить самозанятость для рабочих отношений, это могут квалифицировать как подмену трудового договора на договор ГПХ и уклонение от налогов.
Какие риски для заказчика
Если гражданско-правовой договор переквалифицировали в трудовой, работодатель обязан соблюдать ТК. Предоставлять отпуск, оплачивать больничные, доплачивать за сверхурочную работу. Не забывайте и про большие штрафы.
Нарушение
Размер штрафа
Норма
Заключение гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения
Ненадлежащее заключение трудового договора
Повторное нарушение (если обнаружат еще один договор ГПХ с признаками трудового)
Уклонение от налогообложения
За неуплату или неполную уплату налогов и сборов оштрафуют:
Раздел VI НК о налоговых правонарушениях
После того, как гражданско-правовые отношения признают трудовыми, у работодателя есть только 3 дня на оформление трудового договора. А днем начала исполнения трудовых обязанностей признают день, когда заключили договор ГПХ.
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Как заключить договор ГПХ с физическим лицом
Договор ГПХ составляют в простой письменной форме, по одному экземпляру для каждой стороны. Главное правило — избегать терминологии трудового договора. Не включайте в соглашение такие слова:
работник и работодатель;
рабочее место;
прием на работу и увольнение;
должность и функция;
оклад и зарплата;
надбавка и премия.
Не пишите про режим работы и отпуск, социальное страхование, дисциплинарную ответственность. Особое внимание уделите предмету договора, его спецификации: определите объем и содержание работ, услуг.
Предмет договора
Согласуйте, какие действия выполняет исполнитель по договору ГПХ. По правилам, заказчик формулирует задание, а исполнитель его выполняет. Нужно четко определить объем, структуру работ, услуг и требуемый результат.
В гражданско-правовом договоре нельзя указывать трудовую функцию. Предмет должен четко отображать, что заказчику важен не рабочий процесс, а результат. А если не определить объем и содержание заказа, договор ГПХ признают незаключенным, поскольку предмет — его существенное условие.
Пример формулировки предмета договора ГПХ:
По настоящему договору исполнитель обязуется оказать заказчику следующие услуги:
провести телефонный опрос клиентов заказчика по качеству услуг и внести результаты опроса в отчет;
проинформировать заказчика о некачественном оказании услуги в течение одного рабочего дня.
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
Цена, порядок оплаты
Стороны согласовывают цену — стоимость услуг. Такая цена не зависит от ставок и тарифов, которые установлены в локальном положении об оплате труда.
Даже если заказчик платит исполнителю раз в месяц, но грамотно описывает порядок взаиморасчетов, это не будет считаться зарплатой и не приведет к переквалификации договора ГПХ в трудовой.
Обычно стоимость рассчитывается от объема оказанных услуг. Для самозанятых исполнителей и ИП удерживать НДФЛ не нужно. Для исполнителей-физлиц необходимо удержать подоходный налог. Укажите это в договоре гражданско-правового характера.
Срок действия
У договора ГПХ должен быть четкий срок исполнения. Бессрочность свидетельствует о трудовых отношениях. Большой срок — это не нарушение, а вот отсутствие условия о сроке повышает риск переквалификации договора. Кроме того, у обеих сторон ГПХ всегда есть возможность отказаться от исполнения соглашения.
Порядок выполнения работ, оказания услуг
Избегайте строгих формулировок и ограничений в этой части договора ГПХ. Нельзя устанавливать режим, подчинять исполнителя внутреннему распорядку и определять контролирующую функцию заказчика. Лучше написать так: исполнитель сам определяет время выполнения работ, оказания услуг.
Можно согласовать возможность заказчика проверять ход работ и качество услуг. Но это не обязательно. Заказчику нельзя контролировать процесс исполнения договора ГПХ, иначе это примут за трудовые отношения.
Место выполнения работ, оказания услуг
Работа исполнителя по месту нахождения заказчика — не нарушение. К примеру, ремонт или уборку помещений обычно проводят там, где находится заказчик услуг.
Если работы нужно выполнять в офисе заказчика, сформулируйте остальные условия так, чтобы гражданско-правовой договор не признали трудовым. И не пишите в тексте про рабочее место, используйте формулировку «место оказания услуг».
Отчетность
Результат работ закрепляют в отчете или акте. Форму акта выполненных работ, оказанных услуг можно утвердить в договоре. И еще важный нюанс: акт, подписанный обеими сторонами, подтверждает гражданско-правовой характер отношений, он же определяет стоимость услуг.
Материалы и оборудование
Для исполнения договора ГПХ по умолчанию используются материалы заказчика. Но заказчик может предоставить и свои ресурсы. Опишите порядок использования и отчетности по давальческим материалам отдельным пунктом соглашения.
Привлечение третьих лиц
Предусмотрите возможность привлечения третьих лиц для исполнения гражданско-правового договора. Такое соглашение точно не признают трудовым. По умолчанию, исполнитель сам выполняет договор, но с письменного согласия заказчика может привлечь субподрядчика или соисполнителя.
Документы от физического лица для заключения договора ГПХ
Чтобы заключить гражданско-правовой договор, заказчику потребуются персональные данные исполнителя и подтверждающие документы. Вот что обычно запрашивают:
паспорт;
СНИЛС или то, что подтверждает регистрацию застрахованного лица в ПФР;
ИНН;
документы об образовании;
для ИП — свидетельство о регистрации, для плательщиков НПД — подтверждение самозанятости.
Не важно, предоставил исполнитель копии или оригиналы. Если оригиналы, заказчик копирует их и прикладывает к своему экземпляру договора ГПХ с физическим лицом.
Скачать договор ГПХ с физическим лицом: образец.
Договор ГПХ: какие налоги и взносы платит работодатель
Выплаты по агентским, подрядным договорам, договорам возмездного оказания услуг учитывают одинаково. Если заключаете договор ГПХ, налоги и взносы в 2023 году платите обязательно. Заказчики перечисляют НДФЛ, взносы на ОПС и ОМС.
Страховые взносы на ВНиМ по договору ГПХ не платят. А вот взносы на травматизм перечисляют, если стороны договорились об этом в соглашении.
НДФЛ учитывают с каждой выплаты исполнителю. Расходы признаются на дату акта выполненных работ. Если заказчик платит исполнителю компенсацию по исполнению соглашения, ее не облагают взносами. Но учитывают в расходах и доходах, которые облагаются подоходным налогом.
Выплаты по договору ГПХ отражают в бухучете так:
Дт 20, 26, 44, 91 Кт 76 — начислено вознаграждение по гражданско-правовому договору. Иногда вознаграждение проводят через 70 счет.
Дт 76, 70 Кт 68 — с выплат по договору ГПХ начислили подоходный налог.
Дт 20, 26, 44, 91 Кт 69 — начислены страховые взносы.
Страховые взносы тоже начисляют на дату акта. НДФЛ нужно перечислить в бюджет максимум на следующий день после выплаты дохода исполнителю.
Если заключили гражданско-правовой договор с самозанятым или ИП, платить и начислять НДФЛ не нужно. Есть и другие исключения. НДФЛ не платят при заключении договора купли-продажи: покупатель товаров не становится налоговым агентом.
Не надо начислять подоходный налог, если исполнитель ведет деятельность в иностранном государстве. Российские резиденты сами рассчитывают и платят НДФЛ. А если работаете с нерезидентом, то и налогообложения по подоходному налогу не возникает.
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