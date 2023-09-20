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Трудовое право

В каких случаях выгодно заключать договор ГПХ

Разбираемся, когда нужно заключать договор гражданско-правового характера, как его заключить и в каких случаях соглашение ГПХ признают трудовым.
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В каких случаях выгодно заключать договор ГПХ
Иллюстрация: wayhomestudio/Freepik
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Договор ГПХ: что это

Не путайте трудовой договор и договор ГПХ: это соглашения с разными условиями.

Трудовой договор строго регулирует рабочие функции и распорядок работника. В ГПХ же делают акцент на объем и содержание работ и услуг, иногда даже однократных.

Гражданско-правовой договор — это, по сути, любой договор, который заключают по правилам российского Гражданского кодекса. Такие соглашения оформляют на любых условиях, если они устраивают все стороны сделки. Никаких строгих правил и обязательных требований к ГПХ не предъявляют.

Стороны договора ГПХ — это физические лица, ИП, юрлица. Никаких ограничений на участие в сделке тоже нет. 

Вид ГПХ зависит от содержания сделки:

  • имущественные — договоры купли-продажи, аренды, дарения;

  • выполнение работ, услуг — договоры подряда, возмездного оказания услуг.

Принципы оформления таких договоров идентичны. Стороны определяют предмет сделки, обсуждают ее условия и цену, устанавливают сроки, договариваются о других положениях. 

На практике гражданско-правовые отношения чаще всего выражаются в форме договоров подряда и оказания услуг с физическими лицам.

Если заказчику нужны разовые работы или услуги, ГПХ — самая выгодная форма сотрудничества. Договором ГПХ можно оформить и периодическое выполнение непрофильных работ для ИП.

Как пример — обучение на несколько занятий или сдача ежеквартальной и годовой отчетности, при условии что привлеченный специалист не становится сотрудником заказчика. 

Договор подряда с физическим лицом

Подрядформа гражданско-правового договора. Подрядчик выполняет определенные работы по заданию заказчика, а заказчик принимает их результат и рассчитывается с подрядчиком. Договор подряда заключают и для изготовления, переработки или обработки вещей. 

Скачать для заполнения договор ГПХ — образец подряда.

Договор оказания услуг с физическим лицом

Договор возмездного оказания услуг — соглашение, по которому заказчик поручает, а исполнитель оказывает набор услуг. К примеру, обучает чему-то, проводит консультации или убирает в офисе. Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги.

Скачать договор ГПХ на оказание услуг — образец для заполнения.

Чем гражданско-правовой договор отличается от трудового

Договор ГПХ — это официальное трудоустройство или нет? Соглашение ГПХ заключают для выполнения конкретных работ или услуг.

Суть проста: заказчик дает задание, исполнитель его выполняет, а заказчик принимает и оплачивает результат. Сотрудничество может быть разовым, периодическим или постоянным. Но это не трудовые отношения.

По договору ГПХ заказчик покупает результат труда. А то, каким образом достигается результат, решает только исполнитель.

По трудовому договору приобретается именно рабочее время человека. Работодатель фактически платит не за результат работы, а за процесс ее выполнения. Он же определяет, как сотрудники будут выполнять эту работу. 

Соглашение ГПХ заключают для привлечения непрофильных исполнителей — для консультационных, юридических, рекламных услуг, клининговых услуг, ремонтных работ. Если в штате нет подходящей должности, а нужно выполнить конкретные работы, находят стороннего исполнителя и заключают с ним гражданско-правовой договор подряда или оказания услуг.  

Если же вам нужен постоянный работник, который будет в офисе с 9 до 18 или выполнять распоряжения дистанционно, заключите трудовое соглашение. Договор ГПХ в этом случае не подойдет.

Заключать гражданско-правовой договор, который строго регулируют трудовые отношения между работодателем и работником, запрещено. Нельзя подписывать ГПД и с директором. В таких случаях нужен только трудовой договор.

Основные признаки офисной и дистанционной работы по трудовому договору и отличают его от договора ГПХ:

  • зачисление работника в штат по определенной должности;

  • внесение записи о работе в бумажную или электронную трудовую книжку;

  • определение порядка и формы оплаты труда — зарплата не ниже МРОТ, расчет два раза в месяц;

  • личное выполнение трудовых обязанностей;

  • подчинение правилам внутреннего трудового распорядка;

  • права на справедливые условия труда, отдых, отпуск;

  • права на профсоюзы, обязательное социальное страхование, возмещение вреда, причиненного в процессе работы и др.;

  • бессрочное действие — трудовые договоры заключаются на определенный срок только в случаях, установленных законом (ст. 59 ТК).

В таблице — основные отличия гражданско-правового договора от трудового.

Критерий

Гражданско-правовой договор

Трудовой договор

Предмет договора

По ГПД выполняют разовые или периодические работы определенного объема и содержания. Заказчику важен результат

Работник выполняет определенный набор трудовых функций на постоянной основе. Работодателю важен процесс

Контроль

Исполнитель самостоятельно контролирует процесс работы и принимает производственные решения.

Работник трудится под полным контролем и управлением работодателя. Руководитель может вмешаться в работу, скорректировать поставленные задачи, изменить очередность их выполнения.

Трудовой распорядок

Стороны договариваются о сроках выполнения работ, оказания услуг. Исполнитель сам определяет то, в какое время и как будет работать.

Работодатель устанавливает строгие правила трудового распорядка: время начала и окончания работы, перерывы, дресс-код. Работник обязан их соблюдать.

Обеспечение условий труда

Обычно исполнители используют собственные материалы для выполнения работ или услуг. Но ресурсы может предоставить и заказчик. Исполнителю нужно отчитаться о давальческих материалах.

Работодатель полностью оборудует рабочее место и обеспечивает всем, что нужно для работы.

Оплата

Стороны договариваются о цене. Заказчик оплачивает работы, услуги после их приемки.

Работнику платят зарплату, рассчитанную по тарифу или ставке. Ему положены доплаты, надбавки, премии. Зарплату и аванс платят регулярно.

Гарантии и компенсации

Никаких гарантий и компенсаций нет.

Работнику положены все гарантии и компенсации по ТК.

Третьи лица

Исполнитель может привлекать третьих лиц — субподрядчиков, соисполнителей. Исключение — случаи, когда текстом договора ГПХ запрещено привлечение третьих лиц.

Работник всегда выполняет свою работу сам. Привлекать третьих лиц запрещено.

Договор ГПХ с физическим лицом: плюсы и минусы

Гражданско-правовой договор выгоден для работодателя, трудовой — для работника. По трудовому соглашению работник не несет практически никаких рисков.

Весь рабочий процесс урегулирован, фиксированную зарплату платят ежемесячно, а если не платят — компенсируют потери. Кроме того, по трудовому договору работник получает обязательное социальное страхование, а в некоторых случаях и ДМС. 

Еще один существенный плюс для работника: работодатель не может в одностороннем порядке разорвать трудовой договор. Права работника всесторонне защищены. А это — дополнительная гарантия стабильной работы.

Но есть и минусы. Работник всегда находится под строгим контролем руководства, выполняет все требования и поручения работодателя. А за нарушение трудового распорядка грозит дисциплинарная ответственность (апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-54521/2019 от 18.12.2019).

По договору ГПХ исполнитель самостоятельно контролирует свою работу, у него больше свободы в действиях, ему не нужно подчинятся локальным нормативам. Заказчик проверяет только результат. 

Для работодателя же выгоднее договор ГПХ. И вот почему: ему не надо создавать рабочее место, оплачивать отпуска и больничные. Не нужно и соблюдать МРОТ, оплата по гражданско-правовому договору может быть любой. ГПХ освобождает заказчика от социального страхования исполнителя — страховые взносы на ВНиМ не платят, а взносы на травматизм перечисляют в ФСС, только если стороны заранее договорились об этом.

Когда договор ГПХ могут признать трудовым

Если гражданско-правовой договор регулирует трудовые отношения, его переквалифицируют в трудовой. Доказательство трудовых отношений — личное выполнение работы за регулярную зарплату под контролем и управлением руководителя (п. 8 постановления Пленума ВС № 2 от 17.03.2004). А документальным подтверждением являются штатное расписание и тарификационные листы, должностные инструкции, подписанные исполнителем.

Исполнитель автоматически становится работником, а заказчик — работодателем. Для работника это плюс: у него появляется право на оплачиваемый отпуск и другие компенсации. Работодателю же грозит ответственность и доначисление налогов.

Если у исполнителя по договору ГПХ — формальный статус ИП, то есть заказчик заставил физлицо оформить предпринимательство для заключения договорных отношений, такое соглашение могут переквалифицировать в трудовое. Проверять будут так: если ИП не ведет никакой деятельности, кроме работы у заказчика, это формальный ИП (определение ВС № 302-КГ17-382 от 27.02.2017).

Контролируют и гражданско-правовые договоры с плательщиками НПД (письмо ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021). Если заказчик потребовал оформить самозанятость для рабочих отношений, это могут квалифицировать как подмену трудового договора на договор ГПХ и уклонение от налогов. 

Какие риски для заказчика 

Если гражданско-правовой договор переквалифицировали в трудовой, работодатель обязан соблюдать ТК. Предоставлять отпуск, оплачивать больничные, доплачивать за сверхурочную работу. Не забывайте и про большие штрафы. 

Нарушение 

Размер штрафа

Норма

Заключение гражданско-правового договора, регулирующего трудовые отношения

Ненадлежащее заключение трудового договора

  • для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей;

  • для ИП — 5–10 тыс. рублей;

  • для юрлиц — 50–100 тыс. рублей

Часть 4 статьи 5.27 КоАП

Повторное нарушение (если обнаружат еще один договор ГПХ с признаками трудового)

  • для должностных лиц — дисквалификация на 1–3 года;

  • для ИП — 30–40 тыс. рублей;

  • для юрлиц — 100–200 тыс. рублей

Часть 5 статьи 5.27 КоАП

Уклонение от налогообложения

За неуплату или неполную уплату налогов и сборов оштрафуют: 

  • за неумышленное нарушение — на 20 % от неуплаченной суммы;

  • за умышленное нарушение — на 40% от неуплаченной суммы

Раздел VI НК о налоговых правонарушениях

Статья 122 НК

После того, как гражданско-правовые отношения признают трудовыми, у работодателя есть только 3 дня на оформление трудового договора. А днем начала исполнения трудовых обязанностей признают день, когда заключили договор ГПХ.

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Как заключить договор ГПХ с физическим лицом

Договор ГПХ составляют в простой письменной форме, по одному экземпляру для каждой стороны. Главное правило — избегать терминологии трудового договора. Не включайте в соглашение такие слова:

  • работник и работодатель;

  • рабочее место;

  • прием на работу и увольнение;

  • должность и функция;

  • оклад и зарплата;

  • надбавка и премия. 

Не пишите про режим работы и отпуск, социальное страхование, дисциплинарную ответственность. Особое внимание уделите предмету договора, его спецификации: определите объем и содержание работ, услуг.

Предмет договора 

Согласуйте, какие действия выполняет исполнитель по договору ГПХ. По правилам, заказчик формулирует задание, а исполнитель его выполняет. Нужно четко определить объем, структуру работ, услуг и требуемый результат. 

В гражданско-правовом договоре нельзя указывать трудовую функцию. Предмет должен четко отображать, что заказчику важен не рабочий процесс, а результат. А если не определить объем и содержание заказа, договор ГПХ признают незаключенным, поскольку предмет — его существенное условие.

Пример формулировки предмета договора ГПХ:

По настоящему договору исполнитель обязуется оказать заказчику следующие услуги:

  • провести телефонный опрос клиентов заказчика по качеству услуг и внести результаты опроса в отчет;

  • проинформировать заказчика о некачественном оказании услуги в течение одного рабочего дня.

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

Цена, порядок оплаты

Стороны согласовывают цену — стоимость услуг. Такая цена не зависит от ставок и тарифов, которые установлены в локальном положении об оплате труда.

Даже если заказчик платит исполнителю раз в месяц, но грамотно описывает порядок взаиморасчетов, это не будет считаться зарплатой и не приведет к переквалификации договора ГПХ в трудовой.

Обычно стоимость рассчитывается от объема оказанных услуг. Для самозанятых исполнителей и ИП удерживать НДФЛ не нужно. Для исполнителей-физлиц необходимо удержать подоходный налог. Укажите это в договоре гражданско-правового характера. 

Срок действия

У договора ГПХ должен быть четкий срок исполнения. Бессрочность свидетельствует о трудовых отношениях. Большой срок — это не нарушение, а вот отсутствие условия о сроке повышает риск переквалификации договора. Кроме того, у обеих сторон ГПХ всегда есть возможность отказаться от исполнения соглашения.   

Порядок выполнения работ, оказания услуг

Избегайте строгих формулировок и ограничений в этой части договора ГПХ. Нельзя устанавливать режим, подчинять исполнителя внутреннему распорядку и определять контролирующую функцию заказчика. Лучше написать так: исполнитель сам определяет время выполнения работ, оказания услуг.

Можно согласовать возможность заказчика проверять ход работ и качество услуг. Но это не обязательно. Заказчику нельзя контролировать процесс исполнения договора ГПХ, иначе это примут за трудовые отношения.

Место выполнения работ, оказания услуг

Работа исполнителя по месту нахождения заказчикане нарушение. К примеру, ремонт или уборку помещений обычно проводят там, где находится заказчик услуг.  

Если работы нужно выполнять в офисе заказчика, сформулируйте остальные условия так, чтобы гражданско-правовой договор не признали трудовым. И не пишите в тексте про рабочее место, используйте формулировку «место оказания услуг».

Отчетность

Результат работ закрепляют в отчете или акте. Форму акта выполненных работ, оказанных услуг можно утвердить в договоре. И еще важный нюанс: акт, подписанный обеими сторонами, подтверждает гражданско-правовой характер отношений, он же определяет стоимость услуг.

Материалы и оборудование

Для исполнения договора ГПХ по умолчанию используются материалы заказчика. Но заказчик может предоставить и свои ресурсы. Опишите порядок использования и отчетности по давальческим материалам отдельным пунктом соглашения.

Привлечение третьих лиц

Предусмотрите возможность привлечения третьих лиц для исполнения гражданско-правового договора. Такое соглашение точно не признают трудовым. По умолчанию, исполнитель сам выполняет договор, но с письменного согласия заказчика может привлечь субподрядчика или соисполнителя. 

Документы от физического лица для заключения договора ГПХ

Чтобы заключить гражданско-правовой договор, заказчику потребуются персональные данные исполнителя и подтверждающие документы. Вот что обычно запрашивают:

  • паспорт;

  • СНИЛС или то, что подтверждает регистрацию застрахованного лица в ПФР;

  • ИНН;

  • документы об образовании;

  • для ИП — свидетельство о регистрации, для плательщиков НПД — подтверждение самозанятости.

Не важно, предоставил исполнитель копии или оригиналы. Если оригиналы, заказчик копирует их и прикладывает к своему экземпляру договора ГПХ с физическим лицом.

Скачать договор ГПХ с физическим лицом: образец.

Договор ГПХ: какие налоги и взносы платит работодатель

Выплаты по агентским, подрядным договорам, договорам возмездного оказания услуг учитывают одинаково. Если заключаете договор ГПХ, налоги и взносы в 2023 году платите обязательно. Заказчики перечисляют НДФЛ, взносы на ОПС и ОМС.

Страховые взносы на ВНиМ по договору ГПХ не платят. А вот взносы на травматизм перечисляют, если стороны договорились об этом в соглашении.

НДФЛ учитывают с каждой выплаты исполнителю. Расходы признаются на дату акта выполненных работ. Если заказчик платит исполнителю компенсацию по исполнению соглашения, ее не облагают взносами. Но учитывают в расходах и доходах, которые облагаются подоходным налогом.

Выплаты по договору ГПХ отражают в бухучете так:

  • Дт 20, 26, 44, 91 Кт 76 — начислено вознаграждение по гражданско-правовому договору. Иногда вознаграждение проводят через 70 счет.

  • Дт 76, 70 Кт 68 — с выплат по договору ГПХ начислили подоходный налог.

  • Дт 20, 26, 44, 91 Кт 69 — начислены страховые взносы.

Страховые взносы тоже начисляют на дату акта. НДФЛ нужно перечислить в бюджет максимум на следующий день после выплаты дохода исполнителю. 

Если заключили гражданско-правовой договор с самозанятым или ИП, платить и начислять НДФЛ не нужно. Есть и другие исключения. НДФЛ не платят при заключении договора купли-продажи: покупатель товаров не становится налоговым агентом. 

Не надо начислять подоходный налог, если исполнитель ведет деятельность в иностранном государстве. Российские резиденты сами рассчитывают и платят НДФЛ. А если работаете с нерезидентом, то и налогообложения по подоходному налогу не возникает.

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