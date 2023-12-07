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Трудовые отношения

Как оформить выход сотрудника на работу в праздники: инструкция для работодателя

Впереди новогодние «каникулы», которые продлятся с 29 декабря по 8 января. Но кто-то все равно проведет эти дни на работе. Рассказали, что нужно сделать работодателю, чтобы привлечь сотрудников работать в выходные или праздничные дни.
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Как оформить выход сотрудника на работу в праздники: инструкция для работодателя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Официальные выходные в эти новогодние «каникулы» — с 29 декабря по 8 января включительно. Если ваш сотрудник работает в эти дни, оплатите его работу в двойном размере либо предоставьте отгулы в другие дни по его выбору. 

Оформите письменно согласие сотрудников работать в праздничный день или выходной 

Согласие должны быть оформлено письменно. Варианты, как можно оформить согласие сотрудника на работу в праздничный или выходной день:

  • Сотрудник может написать заявление в произвольной форме;

  • Сотрудник может поставить отметку «на привлечение к работе согласен» в приказе о графике работ в праздничный или выходной день. 

Если сотрудник не согласен выходить на работу в новогодние «каникулы», по общему правилу работодатель не может его заставить. За нарушение трудовая инспекция может оштрафовать компанию на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а кадровика — на сумму от 1 000 до 5 000 рублей.

Но есть исключения: некоторых сотрудников можно привлечь к работе и без согласия. Это возможно, когда:

  • необходимо предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

  • нужно устранить непредвиденные обстоятельства, нарушающие нормальное функционирование централизованных систем горячего, холодного водоснабжения или водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

  • введено чрезвычайное или военное положение, а также при неотложных работах в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

В этих случаях сотрудников можно привлечь к работе без их согласия.

Кроме того, согласие не понадобится для привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников, если в коллективном договоре, локальных нормативных актах или трудовом договоре прописаны условия работы в выходные и праздничные дни. Например, такие условия часто можно встретить в договорах с артистами, журналистами, спортсменами и их тренерами. 

Скачать полный перечень профессий и должностей творческих работников.

Важно! Если в вашей компании есть профсоюз, необходимо учитывать его мнение при привлечении сотрудников к работе в выходные и праздничные дни. Кроме случаев, когда согласие сотрудника не требуется.

Есть и сотрудники, которых нельзя привлекать к работе в праздничные или выходные дни, даже если они согласны. К таким категориям сотрудников относят: 

  • беременных женщин;

  • женщин с маленькими детьми до трех лет и родителей-одиночек с детьми до 14 лет, если работа в выходной или праздничный день противопоказана им по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению;

  • юных трудящихся до 18 лет, исключение — отдельные категории творческих работников и спортсмены.

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Сообщите сотруднику о том, что он вправе отказаться работать в выходной или праздничный день

Работодатель обязан уведомить сотрудника о его праве на отказ, если он:

  • инвалид; 

  • женщина, у которой есть ребенок до трех лет; 

  • родитель-одиночка с ребенком в возрасте до пяти лет; 

  • сотрудник, у которого есть ребенок-инвалид; 

  • сотрудник, который ухаживает за больным родственником в соответствии с медицинским заключением. 

Работодатель должен сообщить о праве на отказ до того, как издаст приказ о графике работы в выходные и праздничные дни. 

В ТК не прописано, как именно нужно уведомить сотрудника об этом праве, однако  важно, чтобы документ был оформлен письменно. Вы можете составить отдельное уведомление о праве отказаться работать сверхурочно и ознакомить с ним сотрудника. 

Скачать образец уведомления о возможности отказа от работы в выходной день.

Издайте приказ о графике работы в праздничный или выходной

Чтобы уведомить своих работников о графике работы в новогодние «каникулы» или любой другой выходной или праздничный день, работодатель должен издать приказ. Документ можно составить в свободной форме или воспользоваться нашим образцом.

В приказе укажите сотрудников, которые выйдут на работу в выходной или праздник. Дайте сотруднику ознакомиться с документом под подпись.  

В документе также укажите, получит ли сотрудник, который работает в выходной или праздничный день, двойную оплату или отгул в другой день.

Скачать бланк приказа о графике работы в праздничные дни.

Скачать образец приказа о графике работы в праздничные дни.

Оформить выход сотрудника на работу в праздничный день помогут специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии. Эксперты также возьмут на себя кадровый учет и расчет заработной платы, оформят прием, увольнение, больничные и кадровые перестановки, подготовят кадровую и зарплатную отчетность. Передайте участок «Зарплата + кадры» на аутсорсинг и получите месяц обслуживания в подарок.

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Комментарии

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