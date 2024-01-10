Увольнение по соглашению сторон в 2024 году: плюсы и минусы

Увольнение по соглашению сторон — это наиболее простой вариант окончания трудовых отношений. Рассказали о том, кого можно уволить по соглашению, как это оформить, в чем отличие от увольнения по собственному желанию, а также какие у такой процедуры есть плюсы и минусы.

Кого можно уволить по соглашению сторон

В отношении увольнения по соглашению сторон нет ограничений в законе. По сути, можно уволить любого сотрудника по такому основанию, в том числе во время ежегодного отпуска.

Можно ли уволить работницу по соглашению сторон во время беременности

Трудовой кодекс не содержит запрета на расторжение трудового договора по соглашению сторон с беременной женщиной. Но нужно учитывать некоторые особенности. Если женщина узнала о беременности после подписания соглашения и передумала увольняться, то лучше не расторгать с ней трудовой договор. Такое увольнение может быть признано незаконным. Есть соответствующие определения Верховного Суда от 20.06.2016 № 18-КГ16-45 и от 05.09.2014 № 37-КГ14-4.

Как оформить увольнение по соглашению сторон в 2024 году

Увольняя работника по соглашению сторон, нужно оформить ряд документов об увольнении: соглашение, приказ об увольнении, сделать запись в трудовую книжку и учесть нюансы формулировки основания увольнения, предусмотренной для таких случаев.

Соглашение о расторжении договора

Расторгнуть трудовой договор по взаимному желанию организации и сотрудника можно на основании заключенного сторонами соглашения (п. 1 ч. 1 ст. 77 и ст. 78 ТК).

Соглашение может быть заключено в любое время, о котором договорятся стороны. Никаких четких сроков для этого в законодательстве не предусмотрено. Соглашение нельзя аннулировать или изменить в одностороннем порядке. Это можно сделать только по взаимному согласию сторон.

В соглашении об увольнении по соглашению сторон обязательно должно присутствовать четко выраженное обоюдное желание сотрудника и работодателя прекратить трудовые отношения.

В соглашении сторон о расторжении трудового договора указывают:

дату прекращения трудовых отношений и оформления увольнения;

возможную сумму выходного пособия — если стороны договорились о выплате такой компенсации;

дату составления соглашения, реквизиты и подписи обеих сторон трудового договора.

Скачайте бланк соглашения об увольнении по соглашению сторон.

Скачайте образец соглашения об увольнении по соглашению сторон.

Приказ об увольнении

На основании соглашения об увольнении по соглашению сторон издают приказ об увольнении.

Организация может по собственному выбору:

использовать унифицированную форму приказа № Т-8, если это утверждено руководителем организации в приказе по учетной политике;

применять самостоятельно разработанную форму приказа, утвержденную руководителем.

Запись в трудовую книжку

В трудовую книжку при увольнении по соглашению сторон вносят запись: «Уволен по соглашению сторон, пункт 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Пример оформления увольнения по соглашению сотрудника и организации.

Руководитель ООО «Июнь» С.С. Орлов был недоволен работой кладовщика А.М. Коновалова и решил расторгнуть с ним трудовой договор. Но Коновалов увольняться по собственному желанию не хотел. Орлов предложил ему увольнение по соглашению сторон с выплатой дополнительной компенсации. Стороны заключили соглашение. Увольнение было оформлено приказом по форме № Т-8. Запись об увольнении по соглашению сторон была внесена в трудовую книжку сотрудника.

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Какие выплаты положены работнику при увольнении по соглашению сторон

Работнику при увольнении по соглашению сторон выплачивают:

зарплату за отработанный период;

компенсацию за неиспользованный отпуск, если он есть. Она выплачивается за все дни неиспользованного отпуска в размере среднего заработка работника;

иные причитающиеся работнику суммы, например, премию;

выходное пособие, если такая выплата предусмотрена в коллективном или трудовом договоре либо работодатель договорился об этом с работником в тексте соглашения о расторжении трудового договора, которое является его неотъемлемой частью.

Тут нужно учесть два нюанса:

Высокий размер выходного пособия, например, в десять раз выше зарплаты работника, суд может расценить как злоупотребление правом (например, апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.03.2018 № 2-1581/2017).

Если размер пособия превышает установленный законом лимит, придется платить НДФЛ и страховые взносы. Лимит равен трехкратному размеру среднего месячного заработка работника, а если организация расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — шестикратному размеру среднего месячного заработка работника. Все, что свыше, облагается налогами.

В последний рабочий день выплачивают заработную плату за отработанный период и компенсацию: выходное пособие, компенсацию за неиспользованный отпуск. Если по каким-то причинам работник не может получить деньги в этот день, например, если болен или в командировке, эти суммы нужно выплатить не позднее следующего дня после предъявления уволенным требования о расчете.

Когда соглашение об увольнении по соглашению сторон может быть оспорено

Чаще всего работник пытается оспаривать заключенное соглашение о расторжении трудового договора в судебном порядке по нескольким основаниям.

Несоблюдение формы соглашения. Ст. 78 ТК какой-либо формы такого соглашения не предусмотрено. То есть, обычно такое соглашение оформляется письменно в форме одного документа — соглашения, подписываемого сторонами. Но оно может быть и в виде письменного заявления сотрудника или письменного предложения работодателя расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон.

Отсутствие согласия работника расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Если работник после заключения соглашения о расторжении трудового договора заявит о том, что на него оказывалось давление с целью понудить его к заключению соглашения, то это придется доказать.

Соглашение ухудшает положение работника. Согласно ч. 2 ст. 9 ТК, коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не могут применяться. Соглашение о расторжении трудового договора тем более не может содержать положения, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников, так как оно даже не является частью трудового договора с работником.

Чем отличается увольнение по собственному желанию от увольнения по соглашению сторон

Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК). Но договор может быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока, если работодатель на это согласен.

Увольнение по соглашению сторон предполагает обоюдное желание сотрудника и работодателя прекратить трудовые отношения. Заявления от сотрудника на увольнение по соглашению сторон в этом случае не нужно.

Плюсы и минусы увольнения по соглашению сторон для работника и работодателя

Расторжение трудового договора по соглашению сторон удобно работникам и работодателям по нескольким причинам.

Для работодателя:

Во-первых, основным преимуществом увольнения по взаимному соглашению для работодателя является то, что сотрудник в одностороннем порядке не сможет отменить или изменить соглашение сторон. Например, при увольнении по собственному желанию сотрудник имеет такое право. В течение срока предупреждения (две недели) он может отозвать свое заявление и остаться работать в организации (ч. 4 ст. 80 ТК).

Во-вторых, расстаться с сотрудником по взаимному соглашению для организации выгодно и в случае, когда увольняющийся сотрудник передает товарно-материальные ценности.

Передача ценностей не всегда может уложиться в двухнедельный срок, который действует при увольнении по собственному желанию (ч. 1 ст. 80 ТК). А при расторжении трудового договора по соглашению сторон конкретный срок может быть обусловлен датой предполагаемого окончания инвентаризации (п. 20 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2).

В-третьих, уволить по такому основанию можно: в период отпуска сотрудника или его временной нетрудоспособности, беременную сотрудницу, без учета мнения профсоюза, когда это требует ТК.

В-четвертых, работодатель может настоять на выполнении работником до даты расторжения трудового договора определенных обязанностей, таких как передача дел, документов.

Сотруднику такое увольнение будет выгодно, так как:

Во-первых, расторгнуть трудовой договор можно в любой срок, указанный в соглашении. То есть, расторгнуть его максимально оперативно.

Во-вторых, работник может настоять на определенной выплате в связи с таким увольнением.

Но то, что является плюсом для работодателя — минус для сотрудника, и наоборот. Поэтому, несмотря на удобство процедуры, минусы для обеих сторон все же есть.

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