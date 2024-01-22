Какая бухгалтерия нужна ООО на УСН 

Упрощенка — популярная система налогообложения для ИП и организаций. В статье разберем особенности ведения бухгалтерии для ООО на УСН.

Что такое УСН

Организация вправе выбрать упрощенный режим налогообложения:

при постановке на учет;

в течение 30 дней с момента регистрации;

с начала очередного календарного года.

Компании, претендующие на УСН, должны соответствовать требованиям этого специального налогового режима:

средняя численность штата не выше 130 человек;

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;

доля участия других организаций в составе учредителей — не более 25%;

работа без филиалов;

позволяет вид деятельности компании;

отсутствие участия в договоре простого товарищества или доверительного управления имуществом;

в 2024 году годовой доход не выше 199,35 млн рублей для стандартной ставки и не выше 265,8 млн рублей — для повышенной. Налоговые лимиты пересматривают ежегодно.

При несоблюдении хотя бы одного из этих требований организация теряет право на упрощенку.

Расчет налога

Владелец бизнеса вправе выбрать объект налогообложения на УСН:

УСН «Доходы»: налоговая ставка — 6% с дохода;

УСН «Доходы минус расходы» — 15% с разницы между доходами и расходами, минимум — 1% от выручки (например, при отрицательной разнице).

Регионы могут устанавливать льготные налоговые ставки для упрощенцев.

Если доход предприятия оказался в «вилке» от 199,35 млн до 265,8 млн рублей, действуют повышенные ставки: 8% и 20% соответственно.

Какой вариант УСН предпочесть — читайте в нашем гайде с критериями выбора.

Какую отчетность сдают ООО на УСН

Организации ведут и сдают 4 типа отчетности:

бухгалтерскую — в отличие от ИП на УСН;

налоговую;

по сотрудникам;

статистическую.

Форма подачи большинства видов отчетности — только в электронном виде, за редкими исключениями.

Остановимся на каждой подробнее.

Бухгалтерская отчетность

Организации на УСН обязаны подать бухотчетность в налоговую за 2023 год до 1 апреля 2024 года (31 марта выпадает на выходной). Регулирующий документ — федеральный закон о бухучете.

Компании со статусом малого предприятия (входят в реестр налоговой) сдают только сокращенные бухбаланс и отчет о финрезультатах.

Есть исключения: например, такая бухотчетность недоступна адвокатским бюро (ч. 5 ст. 6 ФЗ о бухучете).

Если вы считаете, что подходите под критерии малого предприятия, но в реестре вас нет, подайте заявку на включение.

Организации, не попавшие в реестр, и организации-исключения, сдают полную отчетность:

бухгалтерский баланс;

отчет о финрезультатах;

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения к отчетности.

Налоговая отчетность

Из налоговой отчетности должно быть понятно, сколько налогов и взносов заплатит компания исходя из налоговой базы.

Главная отчетность — налоговая декларация УСН. В 2024 году следует отчитаться за 2023 год — до 25 марта.

Другие декларации подают, если возникла такая необходимость.

1. Декларацию по косвенным налогам сдают российские организации — импортеры товаров из стран ЕАЭС. Отчетность ежемесячная и подается только в случае, если такие поставки в отчетный период были.

2. Декларацию по НДС, несмотря на спецрежим, оформляют, если:

счет-фактуру выставили по ошибке;

если ООО выступила налоговым агентом по НДС, например арендует государственную недвижимость (у региона или города);

компания выступила посредником;

сделка связана с реализацией прослеживаемых товаров.

3. Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Сдается по итогам квартала, когда были такие поставки.

4. Декларация по налогу на имущество организаций сдается на недвижимость, которая не облагается по кадастровой стоимости. В обратном случае отчет сдавать не надо.

За несвоевременную подачу налоговой отчетности предусмотрены штрафы.

Отчетность в Росстат

Сплошные статистические исследования состояния бизнеса проводятся в России раз в пять лет. В следующий раз предприятия МСП отчитаются в 2026 году за 2025 год.

Росстат ежемесячно и ежегодно (для годовых форм) обновляет список компаний и отчетности для выборочной выборки. Проверить себя.

Отчетность для предприятий с сотрудниками

Компании выступают налоговыми агентами и перечисляют страховые взносы, если в ней работают:

по трудовому договору;

по гражданско-правовому договору.

Часть отчетов следует сдавать в налоговую, часть — в социальные фонды.

Расчет 6-НДФЛ. Подача — ежеквартально, в налоговый орган. За 2023 год организации на УСН отчитываются до 26 февраля (25 февраля выпадает на выходной).

Отчетность по 6-НДФЛ включает информацию о доходах и суммах с доходов физических лиц.

Расчет по страховым взносам (РСВ) сдают работодатели, которые выплачивали доходы физлицам. Подача — ежеквартально.

Персонифицированные сведения — ежемесячный отчет с личными данными физлиц, в пользу которых платила компания. Исключение — самозанятые.

Отчет ЕФС-1— введена в 2023 году в связи с реформированием ведомств в Социальный фонд России. Форма включает несколько подразделов и заменяет упраздненные формы СЗВ-ТД, 4-ФСС, ДСВ и СЗВ-СТАЖ. Регулярность подачи зависит от событий:

кадровые перестановки (прием, перевод, увольнение и т.д. — нужен подраздел 1.1);

отчет о взносах на травматизм (ежеквартально, раздел 2);

отчет о допвзносах на пенсионное страхование (подраздел 3, поквартально);

подача сведений о стаже (подраздел 1.2, подают ежегодно до 25 января или при выходе работника на пенсию).

Сведения о застрахованном лице — отчет с указанием способа получения пособий из соцфонда. Подается в течение трех дней с момента приема на работу новичка или при изменении данных сотрудника.

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Нулевая отчетность

Отсутствие хозяйственной деятельности и выручки не освобождает бизнес от подачи всех четырех перечисленных типов отчетности.

Налоговую декларацию и другие отчеты — с нулями и прочерками — сдать все равно нужно вовремя, иначе компанию могут оштрафовать.

Перечислим некоторые особенности.

Организациям с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» полезно зафиксировать в нулевой декларации убыток на сумму заплаченных страховых взносов и торгового сбора (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). После возобновления деятельности эти убытки можно учесть при расчете налоговой базы. При простое компании отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск. В это время им не платят зарплату, а фонды и налоговая не получают отчислений за персонал. Персонифицированные сведения, а также формы ЕФС-1 и РСВ формировать и отправлять по-прежнему необходимо.

Нюансов гораздо больше. Например, в случае простоя необходимо получить заявление об уходе в неоплачиваемый отпуск от сотрудника. В противном случае выплачивать деньги следует обязательно — и отчетность уже не будет нулевой.

Сроки уплаты налогов в 2024 году

Организации на упрощенке должны погасить налоговую задолженность за 2023 год до 24 марта 2024 года.

Авансовые платежи в течение года следует предварять ежеквартальным уведомлением. Это связано с переходом на единый налоговый платеж (ЕНП).

В таблице покажем крайние сроки подачи уведомления и погашения задолженности за 2024 год.

За период Уведомление Оплатить до Аванс за I кв. 2024 года 25.04.2024 02.05.2024 Аванс за II кв. 2024 года 25.07.2024 29.07.2024 Аванс за III кв. 2024 года 25.10.2024 28.10.2024 Налог за 2024 год 28 апреля 2025 года

Какие налоги заплатят ООО и ИП в 2024 году и в какие сроки — читайте в этом материале.

Сроки подачи отчетности

В таблице — сроки сдачи отчетности организаций на УСН в 2024 году.

Куда сдавать Отчетность Крайний срок В налоговую Декларация УСН За 2023 год — до 28 марта Бухгалтерская отчетность За 2023 год — до 1 апреля РСВ За 2023 год — до 25 января За I кв. 2024 года — до 25 апреля За I полугодие 2024 года — до 25 июля За 9 месяцев 2024 года — до 25 октября 6-НДФЛ За 2023 год — до 26 января За I кв. 2024 года — до 25 апреля За I полугодие 2024 года — до 25 июля За 9 месяцев 2024 года — до 25 октября Персонифицированные сведения За каждый месяц — до 25 числа месяца, следующего за отчетным. Если выпадает на выходной — перенос на следующий рабочий день В СФР ЕФС-1: раздел, соответствующий бывшему СЗВ-СТАЖ За 2023 год — до 25 января ЕФС-1: раздел, соответствующий бывшему 4-ФСС (о взносах на травматизм) За 2023 год — до 25 января За I кв. 2024 года — до 25 апреля За I полугодие 2024 года — до 25 июля За 9 месяцев 2024 года — до 25 октября ЕФС-1: раздел, соответствующий бывшему СЗВ-ТД (о трудовой деятельности сотрудников) По принятым и уволенным: не позднее 1 рабочего дня после события По другим событиям: до 25 числа месяца, следующего за отчетным

Штрафы

Опишем распространенные нарушения и их последствия для организации на упрощенке.

Нарушение Штраф Не сдали вовремя декларацию УСН или РСВ 5–30% от суммы просрочки (от 1000 рублей) Нарушили сроки сдачи бухотчетности Штраф от налоговой — 200 рублей за каждый просроченный документ. Административный штраф: для микропредприятий и малых компаний — 1500-2500 рублей, для других ООО — 3000-5000 рублей Опоздали с отчетом 6-НДФЛ 1000 рублей за каждый месяц, в котором зафиксирована просрочка Для УСН 15%: не предоставили первичку, подтверждающую расходы 10–30 тысяч рублей Занизили налоговую базу по налогу УСН или при расчете страховых взносов 20–40% от неуплаченной суммы (минимум 40 тысяч рублей) Допустили ошибки в форме 6-НДФЛ 500 рублей за каждый отчет, где найдена ошибка Не вовремя сдали отчетность в Росстат Для микропредприятий и малых компаний — 10–35 тысяч рублей, для других — 20–70 тысяч рублей Опоздали с отчетностью по застрахованным лицам 5 тысяч рублей Не вовремя сдали форму ЕФС-1 или допустили ошибки Ошибки в отчете по взносам на травматизм (разд.2) — 5-30% от взносов за 3 месяца (от 1000 рублей) В части данных по страховому стажу, дополнительных взносах и кадровых событиях — 500 рублей за каждого застрахованного Подали на бумажном носителе при численности более 10 человек — 1000 рублей Просрочили отчетность по персонифицированным сведениям о физлицах 200 рублей Нарушили сроки подачи налогового уведомления 200 рублей Пени за отрицательное сальдо на едином налоговом счете или за ненаправление уведомления Не начисляются до конца 2024 года (Правительство продлило льготу)

Напомним, что ответственность для ООО более серьезная, нежели для ИП.

Как ООО на УСН вести бухгалтерию

Несмотря на упрощенный режим налогообложения, это непросто. Необходимо вести бухгалтерский и налоговый учет, следить за сроками уплаты налогов и корректностью расчетов.

Руководитель может взять на себя ведение бухгалтерии, но он рискует увязнуть в рутине. Даже при использовании специальных сервисов необходимо перепроверять результаты, которые выдает система.

Таким образом, у собственника предприятия два варианта: нанять бухгалтера или обратиться в службу аутсорсинга. Сравним их.

Бухгалтер в штате Аутсорсинговая компания Вероятность ошибки Высокая: за бухгалтером, как правило, не проверяют Штраф платит бизнес Внутренняя служба контроля качества Ответственность аутсорсера застрахована: за ошибку заплатит подрядчик Налоговая оптимизация Бухгалтеры не заинтересованы в том, чтобы нагружать себя дополнительной работой Знают законные способы оптимизации налогов Меры господдержки и доступные по закону льготы Зависит исключительно от отношения сотрудника к работе Стараются использовать по максимуму доступные льготы и получить поддержку для клиента Погруженность в процессы компании Полная Частичная, но специалист, как правило, разбирается в отраслевой специфике Реакция Быстрая: бухгалтер физически доступен Не всегда оперативная Стоимость обслуживания Высокие прямые (ФОТ) и косвенные затраты (налоги, взносы, обустройство рабочего места) Тарифная система оплаты Квалификация Зависит от возможностей и желания специалиста и работодателя Постоянное обучение, в курсе изменений законодательства IT-инфраструктура, лицензии Покупает организация Подрядчик берет расходы на себя, включая перенос базы Зависимость При высокой вовлеченности выключение специалиста (больничный, отпуск, увольнение) грозит проблемами Незаметная передача дел: процессы протекают беспрерывно Контроль Усложняется, особенно в отсутствие компетенций Отчетность в любом удобном формате Скорость Низкая: задачи решаются последовательно Высокая — за счет параллельной работы команды

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