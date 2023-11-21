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УСН

УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 

Выбор объекта налогообложения при УСН зависит от разных факторов: вида деятельности, дохода, количества работников, в каком регионе ведется бизнес и какие у него перспективы. Расскажем, на что обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор. 
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УСН 6% или 15%: какую упрощенку выбрать в 2024? 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный режим для предпринимателей, своеобразный вариант «три в одном», когда вместо налога на НДС, прибыль и имущество действует только один налог. 

Чтобы оставаться на упрощенном режиме, ИП и ООО должны 28 апреля, 28 июля, 28 октября вносить авансовые платежи. Итоговую декларацию компании сдают раз в год до 25 марта, а предприниматели — до 25 апреля. Налог по итогам года надо перечислить не позже 28 марта и апреля соответственно.

Кто может работать на УСН  

Чтобы сохранить право на применение упрощенной системы налогообложения в 2024 году, максимальный доход компании или ООО за год не должен превышать 265,8 млн рублей. Также нужно соблюдать лимиты по количеству сотрудников и остаточной стоимости основных средств — до 130 человек и до 150 млн рублей соответственно. 

Чтобы перейти на упрощенку в 2024 году, деятельность компании и ИП должна попадать под ряд условий: 

  • доходы за 9 месяцев предшествующего года составляют не более 149,51 млн рублей; 

  • остаточная стоимость ОС не превышает 150 млн рублей; 

  • численность работников — не более 130 человек; 

  • доля участия других компаний ограничивается 25%; 

  • филиалы отсутствуют.  

Чтобы перейти на УСН в 2024 году, нужно подать заявление в ФНС не позднее 9 января 2024 года. 

Если же вы только открыли бизнес, то написать заявление о применении упрощенной системы можно сразу при оформлении ИП или компании, либо в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет. В этом случае считается, что упрощенный режим применяют со дня государственной регистрации.  

Скачать бланк уведомления о переходе на УСН с 2024 года.

Подробно о том, как перейти на УСН в 2024 году и что нужно писать в заявлении — мы рассказали здесь

Под запрет вести упрощенку попадают:

  • финансовые организации: банки, страховщики; 

  • нотариусы, адвокаты; 

  • фонды: пенсионные, инвестиционные; 

  • агентства занятости; 

  • брокерские компании; 

  • ломбарды; 

  • производители подакцизных товаров: топливо, алкогольная и табачная продукция, лекарственные средства, ветеринарные препараты, автомобили (полный список в ст. 181 НК). 

Важно! Льготное налогообложение допускается только для российских бизнесменов. 

Если изменились условия бизнеса: например, у фирмы открылся филиал, или доход превысил лимит, необходимо перейти на ОСНО сразу, как только нарушается один из пунктов льготного режима. 

Виды УСН 

Существует два вида упрощенного налогообложения:

  1. «Доходы».
    Налог со всей прибыли составляет 6% по стандартной ставке. Определяем чистую прибыль, умножаем на шесть процентов и получаем сумму взносов.

  2. «Доходы минус расходы».
    Налог уплачивается по схеме: общая прибыль минус подтвержденные расходы. Разницу умножаем на 15% (стандартная ставка). 

Разберем разницу в видах УСН на примере. ООО «Центр по продаже шин» заработал за квартал 1 млн рублей, при этом расходы составили 500 000 рублей. 

УСН «доходы»:   

  • 1 000 000 х 6% = 60 000 руб.  

  • УСН «доходы минус расходы»: 

  • (1 000 000 – 500 000) х 15% = 75 000 руб.  

В этом случае выгоднее первый вариант. Но если расходы ООО «Центр по продаже шин» составили 700 000 рублей, ситуация меняется: 

  • (1 000 000 – 700 000) х 15%  = 45 000 руб. 

«Доход минус расход» предпочтительнее, если расходы больше 60% от доходов, но все затраты должны подтверждаться документально.

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Процентная ставка на УСН

Часто вместо «доходы» и «доходы минус расходы» виды УСН называют по ставкам — 6% или 15%. Но ставки могут отличаться: есть повышенные, нулевые, кроме того, в регионах они могут быть ниже для определенных видов деятельности.

Повышенные ставки

Налог на УСН зависит от выручки. Ниже таблица со значениями 2023 года.

Вариант УСН 

Ставка  

Условия 

«Доходы»

6%

Годовая прибыль до 188,5 млн рублей

8%

Годовая прибыль варьируется от 188,55 млн до 251,4 млн руб.

«Доходы минус расходы»

15%

Годовая прибыль до 188,5 млн рублей

20% 

Годовая прибыль варьируется от 188,55 млн до 251,4 млн рублей

В 2024 году налогоплательщик сможет применять стандартные ставки, пока его доход не превысит 199,4 млн рублей.

Государство учитывает не «чистую» прибыль: ежегодно Минэкономразвития устанавливает специальный коэффициент-дефлятор. В 2023 году он составлял 1,257, поэтому если вы заработали 1 млн рублей, то государству придется уплатить налог с большей суммы: 

  • 1 000 000 х 1,257 = 1 257 000 руб. 

Коэффициент зависит от инфляции, в 2024 году показатель поднимется до 1,329. 

УСН в регионах 

Регионы РФ самостоятельно устанавливают процентные ставки для упрощенной системы налогообложения для ИП и ООО, опираясь на рекомендации ФНС. Некоторые различия по территориям на 2023 год: 

Регион 

«Доходы»

«Доходы минус расходы»  

Архангельская область 

1%, 3%

5%, 7,5%

Коми Республика  

1%, 3%

5%, 7,5%

Мурманская область 

1%, 3% 

5%, 10%

Ненецкий АО 

1% 

5%

Самарская область 

1%, 2% 

5%

Сахалинская область 

1%, 4% 

5%, 10%, 13%

Таблица ставок по регионам.

О том, кто имеет право на льготную ставку по упрощенке, в каких регионах она действует и что нужно учесть при расчете налога — читайте здесь.

Нулевая ставка

Нулевую ставку на УСН продлили. В ст. 3 закона № 67-ФЗ установлены новые сроки действия ставки в 0 % по УСН — до конца 2024 года.

Новые и вновь созданные ИП, которые занимаются социальной, научной, производственной деятельностью, освобождены от платежей на два года. Конкретные виды деятельности и соответствующие им коды ОКВЭД устанавливают региональные власти. В территориальной налоговой службе можно узнать, для кого и какие ставки действуют в вашем регионе.  

Налоговые каникулы действуют только для ИП. О том, как воспользоваться льготой, читайте здесь.

Как снизить налоги за счет страховых взносов

Налоги на УСН «доходы» можно снизить благодаря страховым взносам, причем ИП без работников могут свести налог к нулю, а предприниматели с сотрудниками и компании — уменьшить на 50%.  

Налог снижают: 

  •  страховые взносы ИП на себя: 45 8724 + 1% от дохода＞300 тыс. руб.; 

  •  взносы за работников на пенсионное и медицинское страхование в СФР;

  •  первые три дня больничного. 

Взносы уплачивают в период, когда считают налоги. Например, вы уплатили взносы с 1 января по 31 марта 2023 года, тогда при сдаче отчета за I квартал можно уменьшить налог на суммы взносов. Если платить ежеквартально, то переплат в конце года не будет. 

При УСН «доходы минус расходы» страховые взносы за работников, а также взносы ИП за себя учитываются в расходах при их уплате. То есть взносы должны быть начислены в одном отчетном периоде и уплачены в этом же периоде.

Какой вариант упрощенной системы лучше выбрать?

При выборе стоит ориентироваться на следующие факторы:

1. Соотношение доходов и расходов в бизнесе — «доход минус расход» предпочтительнее, если расходы больше 60% от доходов.

  • Есть ли у вас сотрудники — если есть, то снизить налог с доходной упрощенки можно будет только на 50%, а вот ИП без сотрудников могут учесть всю сумму взносов в полном объеме. На УСН «доход минус расход» можно учитывать только уплаченные взносы.

  • Есть ли у вас подтверждающие расходы документы — без них уменьшить налог не получится;

  • Есть ли у вас убытки за прошлые периоды — на объекте «доход минус расход» убытки за прошлые года можно включать в расходы текущего периода и уменьшать на них налогооблагаемую базу. При объекте «доход» убытки учесть не получится, и они никак не повлияют на сумму будущих платежей.

2. Планируемый объем прибыли в будущем году: если он превысит 188,55 млн, платить придется по повышенным ставкам.

3. Возможность применения льготной ставки:

  • Если вы ИП и только открылись, проверьте, можете ли вы воспользоваться налоговыми каникулами;

  • Если вы живете в регионе с пониженными ставками, узнайте, как можно воспользоваться льготой. 

Новая упрощенка в 2022 году  

Альтернативный вариант упрощенки, который может рассмотреть микробизнес на 2024 год — это автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Спецрежим действует с 1 июля 2022 года в тестовом режиме в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Перейти на экспериментальную систему налогообложения смогут далеко не все: действует более 30 ограничений, касающихся численности организации, доходов, видов деятельности. 

На новом режиме банк будет вести бухгалтерский учет самостоятельно, ответственность также ложится на предприятие и уполномоченного банка. 

О том, кому подойдет автоматизированная упрощенка и как на нее перейти в 2024 году — читайте здесь.

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Комментарии

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