Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Перечень бухгалтерских услуг: что можно передать на аутсорсинг

Сможет ли помочь аутсорсинг, если в компании пропал бухгалтер и ей заблокировали счет? Какие задачи можно передать на аутсорсинг, и могут ли специалисты на аутсорсинге полностью заменить штатную бухгалтерию? Разбираемся с этими и многими другими вопросами.
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Перечень бухгалтерских услуг: что можно передать на аутсорсинг
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ошибки бухгалтера могут обойтись компании очень дорого. Если не сдать в срок декларацию или не перечислить налоги, налоговая не только начислит штрафы, но и заблокирует расчетный счет, а из-за этого вся деятельность компании будет парализована.

При этом грамотный специалист, напротив, во многом поможет компании: оптимизирует налогообложение, оформляя льготы или отсрочки, заранее подготовится к выездной проверке и не допустит штрафов. 

Читайте также: Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года.

Найти в штат такого бухгалтера — с многолетним опытом работы именно в нужной отрасли, стремящегося постоянно развиваться, ответственного и дисциплинированного — нелегко. Специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» берут все бухгалтерские задачи на аутсорсинг, и ведут их «под ключ». 

Рассказываем, что включает список услуг. 

Тем, кто недавно открыл бизнес или только планирует

Команда специалистов включает не только бухгалтеров, но и юристов, программистов 1С, специалистов по кадровому делу, поэтому возьмет на себя комплексную подготовку компании.

Оформление документации и договоров 

Первое, что о чем нужно позаботиться при открытии бизнеса — выбрать форму его организации.

Самые распространенные варианты — ИП или ООО. ИП выгоднее, если вы планируете работать сами, с небольшими заказами: удобно зарегистрировать, вести отчетность, есть льготы. Однако есть и ограничения — не всеми видами деятельности можно заниматься. ООО лучше всего подойдет для тех, кто планирует работать с партнерами, привлекать крупных клиентов и идти на высокие финансовые риски. 

Эксперты помогут выбрать форму организации бизнеса с учетом всех нюансов, зарегистрировать его, внести сведения в ЕГРЮЛ и сделать расчетный счет.  При этом оформят квалифицированную электронную подпись: она необходима для ведения электронного документооборота. 

Отсутствие электронного документооборота с налоговой — одна из причин, по которой могут заблокировать расчетный счет. Читайте также: Какие операции возможны при блокировке счета.

Кроме того, эксперты помогут подготовить договоры с сотрудниками и контрагентами. 

В некоторых случаях заключать с самозанятым исполнителем договор ГПХ выгоднее, чем нанимать сотрудника в штат: работодатель не платит за него НДФЛ и страховые взносы, не ведет воинский учет, не начисляет индексацию. Однако подменять трудовой договор договором ГПХ — нельзя: если проверка обнаружит, что исполнитель фактически работает в штате, она обяжет выплатить весь объем не перечисленных налогов и взносов и штраф на 20% невыплаченного налога. 

Специалисты могут и поставить компанию на воинский учет и, при необходимости, миграционный, и взять на себя все кадровые вопросы: от оформления сотрудников и выплаты зарплат до страховых выплат и отчетов.  

Оптимизация налогообложения

Эксперты помогут выбрать наиболее выгодную для бизнеса систему налогообложения и оформить льготы, если компания имеет на них право.

В частности, организации и ИП на УСН, которые стоят на учете в определенных регионах, могут платить налог по сниженной ставке. В некоторых регионах налог на УСН снижается со стандартных ставок 5% на объекте «доходы» и 15% на объекте «доходы минус расходы» до 1% и 5% соответственно. 

В отдельных случаях ставки по УСН могут быть снижены до нуля. Например, налоговые каникулы действуют для новых ИП, которые занимаются производственной, социальной или научной деятельностью, а также оказывают бытовые услуги населению или предоставляют места для временного проживания.

Читайте также: Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться.

Настройка бухгалтерских процессов 

Для того чтобы бухгалтерия работала в штатном режиме, специалисты организуют и запустят постоянные процессы по подготовке отчетности и расчетам выплат, взаимодействию с налоговой, СФР. Учет будет прозрачным и предсказуемым: вы всегда будете знать, сколько реально зарабатываете и сколько можете потратить без риска кассовых разрывов.

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Тем, кто уже ведет бухгалтерский учет

Если в компании уже был бухгалтер, специалисты на аутсорсинге проверят ведение учета и подхватят его, если специалист в штате есть и сейчас — ответят на сложные вопросы и помогут пройти выездную проверку.

Экспресс-аудит бухгалтерского учета

Работа специалистов на аутсорсе начинается с экспресс-аудита ведения документации. Это необходимо, чтобы узнать, правильно ли ведется учет или есть нарушения, и что именно нужно исправить.

Восстановление бухгалтерской базы

Если база документации была утеряна, эксперты помогут восстановить отчетность. Так может произойти, если, например, внезапно, прямо накануне налоговой проверки или сдачи отчетности исчезнет бухгалтер (чтобы не платить штрафы за нарушения).

Документацию можно восстановить с помощью первичной документации (повторно запрашивая ее у контрагентов), сверкам с ИФНС и СФР и данным, которые остались в электронных базах. Восстановлению подлежат бухгалтерские балансы, расчеты, декларации и другие отчетные формы.

Читайте также: Пропал бухгалтер: как восстановить учет.

Подхватывание учета на любом этапе

Эксперты на аутсорсе берут на себя все бухгалтерские и налоговые задачи:

  • бухгалтерский учет;

  • подготовку и сдачу отчетности;

  • ведение налоговых расчетов и оптимизацию налогообложения;

  • взаимодействие с налоговой, СФР.

Подготовка к проверкам

Выбирая, к кому приехать с выездной проверкой, ФНС ориентируется на критерии налогового риска. Вероятность проверки можно снизить, если уменьшить факторы риска: 

  • заполнение налоговой декларации с опозданием или ошибками;

  • выплачивание зарплаты сотрудникам ниже МРОТ;

  • расчет налогов в меньшем объеме, чем в среднем по отрасли;

  • размер доли вычетов по НДС 89% и больше;

  • работа с недобросовестными или подозрительными контрагентами

И некоторые другие. Читайте также: Красные флажки налоговой: как не попасть в список на проверку.

Если выездная налоговая проверка уже назначена, специалисты помогут к ней подготовиться: проверят документацию и устранят нарушения, проконсультируют, ответят на запросы налоговой. При необходимости — скорректируют отчетность, которую компания сдавала до перехода на аутсорсинговые услуги. 

Помощь в экстренных ситуациях

Компании заблокировали расчетный счет или произошла другая экстренная ситуация? Специалисты оперативно разберутся с любым сложным вопросом и исправят ситуацию или подробно проконсультируют штатного бухгалтера. 

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Сможет ли помочь аутсорсинг, если в компании пропал бухгалтер и ей заблокировали счет? Какие задачи можно передать на аутсорсинг, и могут ли специалисты на аутсорсинге полностью заменить штатную бухгалтерию? Разбираемся с этими и многими другими вопросами.

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