Бухгалтерия при ВЭД: нюансы и риски

Выход компании на международный уровень требует перестройки многих бухгалтерских процессов: от расчета налогов до подхода к хранению документов. Разбираем главные особенности учета ВЭД и расчета НДС.

Контроль валютных операций

Если ваша компания относится к валютным резидентам, заключает сделки с иностранными компаниями или гражданами и проводит денежные расчеты, она подпадает под правила валютного контроля (ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Правила распространяются:

на валютных резидентов, которые проводят оплату товаров, работ или услуг компаний, зарегистрированных за рубежом;

получают денежные средства за товары, работы или услуги от таких компаний;

рассчитываются с иностранцами, находящимися на территории РФ.

Валютные резиденты — это российские организации и их филиалы и представительства за рубежом, граждане РФ и иностранцы с ВНЖ, постоянно проживающие в РФ, а также лица без гражданства.

По правилам валютного контроля, при заключении контракта с иностранным контрагентом на экспорт или импорт товаров в РФ, выполнение работ и оказание услуг, аренду имущества и лизинг, об этом нужно сообщить в уполномочный банк.

В него нужно в течение 15 дней передать сведения о заключенной сделке:

вид договора;

валюту, в которой производятся расчеты по договору;

сумму обязательств;

реквизиты иностранного подрядчика или договор с ним.

Банк поставит договор на учет, присвоив ему уникальный номер, который он сообщит российской компании.

После этого можно проводить денежные расчеты — как наличным способом, так и безналичным.

Безналичные расчеты можно проводить через любой уполномочный банк, а не только тот, что поставил внешнеторговый контракт на учет. При проведении операции он запросит документы: договор, акт выполненных работ, перевозочные и платежные документы, счета-фактуры. Если сумма контракта меньше 1 млн рублей, документы можно не предоставлять. Достаточно сообщить в банк код вида валютной операции, совершенной с иностранным контрагентом. Коды операций приведены в приложении №1 к инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И.

Если расчет был наличными, средства нужно внести на свой счет в уполномоченном банке, в котором контракт ставился на учет, и передать в него:

документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме;

документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных средств.

При этом, поставить на учет контракт с наличной формой расчетов резиденту необходимо не позднее 45 дней со дня получения наличной валюты от иностранного контрагента.

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Расчет НДС

При внешнеторговых операциях есть свои особенности расчета НДС.

При реализации товаров за пределы РФ организации и ИП могут использовать ставку 0% НДС. Для этого нужно подать в налоговую подтверждающие документы.

При экспорте в страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия):

договор (контракт);

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов либо перечень заявлений;

транспортные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государств — членов ЕАЭС на территорию РФ.

При экспорте в другие страны:

копию контракта;

копию таможенной декларации;

товаросопроводительные документы.

Документы нужно предоставить не позднее 180 календарных дней, начиная с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта. Если не предоставить документы в этот срок, придется заплатить НДС по ставкам 10 или 20% (пп. 2 п. 9 ст. 165 НК).

Сумму уплаченного налога можно принять к вычету после предоставления всех подтверждающих на экспорт документов (письмо ФНС от 30.07.2018 № СД-4-3/14652). Право на вычет сохраняется в течение трех лет.

От нулевой ставки можно отказаться, вернувшись к стандартным 10 или 20%, если экспорт происходит не в страны ЕАЭС.

Ввозной НДС рассчитывается по стандартной ставке 20%, и дополнительно необходимо оплатить таможенную пошлину. Лучше всего оплачивать их до попадания товаров под таможенную очистку: это сократит срок растаможки.

Компании на ОСНО могут принять налог к вычету, но только при соблюдении условий:

импортный товар должен использоваться для получения выручки в рамках облагаемых налогом операций;

товар должен быть отражен в учете;

первичная документация, подтверждающая факт приобретения импортной продукции, должна соответствовать нормативным требованиям;

НДС должен быть уплачен вовремя и в полном объеме.

Компании на УСН не могут принять налог к вычету, но на упрощенке с объектом «Доходы минус расходы», на ввозной НДС может быть уменьшена налоговая база по УСН. Для этого налог необходимо включить в состав расходов за соответствующий отчетный период.

Акцизы и пошлины на импорт учитываются при определении себестоимости товара. Списываются они по мере реализации импортной продукции.

Хранение документов

Документацию по операциям импорта-экспорта необходимо хранить 5 лет. Все это время документы могут понадобиться для прохождения проверки старых поставок.

Камеральные проверки на таможне проходят все поставки. Продолжительность камеральной таможенной проверки ограничена сроком 90 дней. При необходимости для углубленной проверки срок может быть продлен до 120 дней.

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Помимо этого, компанию может ждать выездная проверка, если для этого есть основания — например, по результатам камеральной.

Учет первички

При ведении бухгалтерии ВЭД сложности могут возникнуть и с учетом первичной документации. Особое внимание стоит уделить расчету себестоимости при импорте. Для него нужно учитывать расходы на таможенное оформление, налогообложение, пошлины, расходы на логистику и курсовые разницы.

Помимо этого, необходимо правильно составить и заполнить все первичные документы на двух языках, в том числе договор с иностранным контрагентом, инвойс (документ, в котором отражены все качества и свойства реализуемого товара) и таможенную декларацию.

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