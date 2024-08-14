Порция налоговых поправок: как меняется НДФЛ, взносы и налоговое администрирование

Определяя сумму налога, налоговые агенты всегда будут учитывать документально подтвержденные расходы по заявлению налогоплательщика. Если налоговый агент не сможет удержать НДФЛ за год, он обязан сообщить об этом до 31 января.

Изменился крайний срок для уплаты ежеквартального НДФЛ. Теперь перечислять налог можно до 28 числа (раньше — до 25 числа).

Кроме того, социальный вычет на оплату медицинских услуг и покупку лекарств для недееспособных детей можно получать без ограничения по их возрасту. Правило начинает действовать, начиная с доходов с 1 января 2024 года.

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