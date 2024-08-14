Порция налоговых поправок: как меняется НДФЛ, взносы и налоговое администрирование

НДФЛ
Определяя сумму налога, налоговые агенты всегда будут учитывать документально подтвержденные расходы по заявлению налогоплательщика. Если налоговый агент не сможет удержать НДФЛ за год, он обязан сообщить об этом до 31 января.
Изменился крайний срок для уплаты ежеквартального НДФЛ. Теперь перечислять налог можно до 28 числа (раньше — до 25 числа).
Кроме того, социальный вычет на оплату медицинских услуг и покупку лекарств для недееспособных детей можно получать без ограничения по их возрасту. Правило начинает действовать, начиная с доходов с 1 января 2024 года.
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Налог на прибыль
Поправки продляют временный порядок определения курсовых разниц, доходов и расходов по ним до конца 2027 года. Изначально правила должны были закончить свое действие в конце 2024 года.
Порядок определяет, как работать в случаях, когда курс рубля меняется в процессе работы: между покупкой товара и его оплатой, между поступлением валютной выручки на счет и ее продажей.
По правилам, которые продолжили действовать, внереализационный доход или расход от колебаний валют нужно принимать к налоговому учету на дату закрытия обязательства, например, на дату оплаты товара.
Они распространяются на договора:
купли-продажи;
оказания услуг, выполнения работ;
аренды;
займа;
передачи интеллектуальной собственности;
банковского вклада или депозита.
На операции с валютой на расчетном счете и в кассе, драгоценными металлами и ценными бумагами правила не распространяются.
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Отчетность
Единую упрощенную декларацию нужно будет подавать раз в год, а не раз в квартал.
Если компания или ИП завершила деятельность, она сдаст декларацию до 20-го числа в первом месяце второго квартала после этого.
Например, если деятельность компании остановили в конце 2024 года, то первый месяц второго квартала — апрель.
В таком случае:
для налога на прибыль нужно сдать отчетность за 2024 год в марте, затем единую декларацию — не позже 21 апреля 2025 года (с учетом выходного дня 20 апреля);
для остальных налогов, включая НДС — единую упрощенную декларацию до 21 апреля 2025 года вместо декларации по НДС за I квартал 2025 года.
Новые компании или ИП сдают отчетность не позже 20-го числа в следующем квартале после их регистрации. Например, если компания открылась в первом квартале 2025 года — сдавать нужно 21 апреля.
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Налоговое администрирование
С 1 января 2026 года подтверждать постановку на учет или снятие с учета будет выписка из единого госреестра налогоплательщиков. Свидетельство и уведомление о постановке на учет в ИФНС получать не нужно.
Если сумма налога меньше 300 рублей, налоговая больше не будет направлять уведомление по земельному, транспортному и налогу на имущество.
Если отрицательное сальдо ЕНС составляет 500 рублей или больше, налоговая отправит требование об оплате в течение года со дня образования долга. До внесения поправок отрицательное сальдо должно было составлять 3000 рублей.
Кроме того, по новым правилам, датой получения налоговой инспекцией документов по ТКС будет считаться шестой день со дня направления. Изменение коснется тех, кто сдает декларации в электронной форме.
Штрафы и пени
До конца 2024 года продлили расчет пеней по фиксированной ставке вне зависимости от количества дней просрочки. Они рассчитываются в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Ввели отдельный штраф для банков за то, что они не передадут информацию о выплаченных процентах по вкладам и об остатках на счетах. Штраф составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, но не более 0,2% ежедневно.
Льготы
До 31 декабря 2028 года правительство сможет вводить дополнительные основания для отсрочки и рассрочки налоговых платежей и взносов.
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Страховые взносы
Для ИП проиндексировали сумму фиксированных взносов «за себя», увеличили верхний порог для однопроцентного взноса и изменили сроки уплаты фиксированных взносов.
Суммы взносов на следующие три года будут:
53 658 рублей — в 2025 году;
57 390 рублей — в 2026 году;
61 154 рубля — в 2027 году.
Однопроцентный взнос — это дополнительный взнос в размере 1% суммы годового дохода, превышающего 300 000 рублей. Максимальная сумма однопроцентного взноса составит:
300 888 рублей — в 2025 году;
321 818 рублей — в 2026 году;
342 923 рубля — в 2027 году.
Крайний срок для выплаты суммы фиксированных взносов в 2025 году — 28 декабря. Срок уплаты дополнительного взноса не изменился — это 1 июля.
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