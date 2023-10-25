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УСН

Переход на УСН с 2024 года: когда подать уведомление

Чтобы перейти на упрощенку, в ИФНС нужно направить отдельный документ — уведомление по форме 26.2-1. Разберем, в какой срок его нужно сдать, по какой форме и каким условиям нужно отвечать, чтобы применять УСН в 2024 году.
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Переход на УСН с 2024 года: когда подать уведомление
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Условия для перехода и применения УСН с 2024 года

Чтобы перейти и работать на упрощенке, организация или ИП должны отвечать определенным требованиям:

  • По количеству наемных работников.

  • По доходу.

  • По стоимости основных средств.

  • По виду деятельности.

Таблица № 1. Условия для перехода и применения УСН с 2024 года (в сравнении с 2023 годом)

Показатель

Значение в 2023 году

Значение в 2024 году

Переход на УСН с 2024 года 

Доход за последние 9 месяцев

141,41 млн руб.*

(112,5 млн руб. х 1,257)

149,51 млн руб.*

(112,5 млн руб. х 1,329)

Остаточная стоимость основных средств (ОС).**

**При переходе на УСН с нового года это условие действует только для организаций. ИП могут его игнорировать

Не более 150 млн руб.

Средняя численность сотрудников

Не более 130 человек

Виды деятельности 

Любые, кроме тех, что перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК

Применение УСН в 2024 году

Максимальный доход

251,4 млн руб.*

(200 млн руб. х 1,257)

265,8 млн руб.*

(200 млн руб. х 1,329)

Предельная численность сотрудников

Не более 130 человек

Остаточная стоимость ОС**

**Лимит по стоимости ОС для работы на УСН должны соблюдать компании и ИП (письмо Минфина от 02.06.2021 № 03-11-11/43679)

Не более 150 млн руб.

Виды деятельности 

Любые, кроме тех, что перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК

Все «денежные» лимиты по УСН, кроме стоимости основных средств, ежегодно индексируются. Их величина умножается на коэффициент-дефлятор, который устанавливается отдельно на каждый год. В 2023 году он равен 1,257, в 2024 году — 1,329 (проект Минэкономразвития № 142476).

Для того чтобы перейти на УСН, организация или ИП должны сдать в ИФНС соответствующее уведомление. 

Заполнить заявление можно самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов. Эксперты Первой Экспертной Бухгалтерии не только помогут с подготовкой формы 26.2-1, но и возьмут на себя ведение бухгалтерского и налогового учета. Разные варианты тарифов позволяют подобрать оптимальный вариант для каждого клиента. Финансовая ответственность включена в каждый тариф. 

Когда нужно сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года

Перейти на упрощенку можно:

  • При смене режима налогообложения.

  • После регистрации ИП или организации.

В добровольном порядке перейти на упрощенку с любого режима налогообложения можно только с начала нового года. 

Для этого уведомление о переходе на УСН нужно подать в ИФНС до 31 декабря текущего года. Если этот день выпадает на праздник или выходной, он переносится на первый рабочий день. 

Если хотите применять УСН с 2024 года, нужно подать уведомление о переходе на упрощенку не позднее 9 января 2024 года, так как 31 декабря выпадает на выходной.

В середине года перейти на УСН можно только при утрате права на применение НПД и АУСН.

Таблица № 2. Сроки сдачи уведомления о переходе на УСН 

Ситуация

Переход на УСН

Срок сдачи уведомления

Добровольный переход на УСН с других режимов налогообложения

с ОСН, ЕСХН, АУСН, ПСН или НПД

С начала нового года

До 31 декабря текущего года.

Для перехода на УСН с 2024 года уведомление нужно сдать до 9 января 2024 года

Утрата права на применение АУСН, ПСН и НПД

АУСН

С даты снятия с АУСН

До 15 числа месяца, следующего за тем, в котором были нарушены условия применения АУСН

ПСН

С начала нового года

До 31 декабря текущего года.

Для перехода на УСН с 2024 года уведомление нужно сдать до 9 января 2024 года

НПД

С даты регистрации ИП – если у самозанятого не было ИП

С даты утраты права на НПД – если статус ИП был

В течение 20 календарных дней с даты утраты права на применение самозанятости

Переход на УСН после регистрации 

Уведомление сдается вместе с документами на регистрацию

С даты регистрации ИП или организации

Вместе с остальными документами на регистрацию 

Уведомление сдается после регистрации 

В течение 30 дней с даты регистрации

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По какой форме нужно составить уведомление о переходе на УСН с 2024 года

Уведомление о переходе на УСН можно составить:

  • По рекомендованной форме 26.2-1

Бланк этой формы утвержден приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829. Эта форма уведомления действует при добровольном переходе на УСН с начала нового года и если ИП переходит с ПСН, когда утратил право на его применение. 

При переходе с самозанятости на УСН (при утрате права) нужно использовать бланк из письма ФНС от 20.12.2019 № СД-4-3/26392@.

  • По собственному образцу.

Организация или ИП может заявить о переходе на упрощенку с помощью уведомления в свободной форме. Но делать это не рекомендуется, так как на местах могут возникнуть споры с налоговиками.

Как направить в ИФНС уведомление о переходе на УСН 

Сделать это можно несколькими способами:

  • На бумагелично в ИФНС.

Уведомление нужно отнести в налоговую инспекцию по месту регистрации организации или ИП. 

В своем письме от 24.11.2021 № СД-4-3/16373 ФНС уточнила, что уведомление о переходе на упрощенку можно подать в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации налогоплательщика. Несмотря на такую возможность, рекомендуем направлять уведомление в ИФНС по месту учета, чтобы не тратить потом время на споры с налоговиками.

  • На бумаге – через МФЦ.

С 21 июня 2023 года уведомление о переходе на упрощенку можно также направить в инспекцию через МФЦ (распоряжение ФНС от 19.02.2021 № 25@ в ред. от 21.06.2023 № 204@).

  • В электронной форме по ТКС.

Сделать это можно через специального оператора связи или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В обоих случаях организации или ИП нужна КЭП.

Нет времени изучать все нюансы перехода на УСН и заполнять уведомление? Доверьте это специалистам Первой Экспертной Бухгалтерии. Аттестованные бухгалтеры и юристы проконсультируют о нюансах перехода и применения УСН, подготовят и отправят в налоговую уведомление 26.2-1, помогут с организацией учета. 

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Формат для направления уведомления в электронной форме утвержден приказом ФНС от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@.

Как заполнить уведомление о переходе на УСН с 2024 года

Образец заполнения уведомления 26.2-1 при переходе на УСН с 2024 года (скачать).

Бланк уведомления о переходе на УСН с 2024 года (скачать).

Уведомление о переходе на УСН состоит всего из одного листа. В нем нужно указать следующие сведения:

  • ИНН/КПП.

Организации заполняют оба поля, а ИП только одно — ИНН.

  • Представляется в налоговый орган.

Нужно указать код ИФНС, в котором организация или ИП состоит на учете. Узнать его можно, например, здесь.

  • Признак налогоплательщика (код).

«1» — если уведомление подается одновременно с документами на регистрацию, «2» — в течение 30 дней после регистрации и «3» — при переходе на УСН с других режимов налогообложения.

  • Наименование организации / ИП.

Организации указывают полное наименование в соответствии с данным ЕГРЮЛ, а индивидуальные предприниматели указывает полные ФИО без аббревиатуры ИП.

  • Переходит на упрощенную систему налогообложения.

Код «1» нужно указать, если налогоплательщик переходит на УСН с начала нового года, «2» — с даты регистрации.

  • В качестве объекта налогообложения выбраны:

«1» — если организация или ИП выбрала объект «доходы» и «2» — если объект «доходы минус расходы».

  • Год подачи уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

При переходе на УСН с 2024 года нужно указать значение «2023», несмотря на то, что уведомление можно подать до 9 января 2024 года.

  • Получено доходов за 9 месяцев года подачи уведомления.

Эту строку нужно заполнить, только если организация и ИП переходит на УСН с общего режима налогообложения.

  • Остаточная стоимость основных средств на 1 октября года подачи уведомления составляет.

Эту строку заполняют только организации, которые переходят на УСН с других режимов налогообложения. ИП эту строку не заполняют.

В самом низу страницы слева нужно поставить код «1», если уведомление сдает в ИФНС сам предприниматель или «2» — если его представитель. Если указываете код «1» дублировать ФИО индивидуального предпринимателя в строках ниже не нужно.

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