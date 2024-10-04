Все штрафы за бухгалтерский, налоговый и кадровый учет для компаний

Штрафы за нарушение правил воинского учета
Если работодатель или ответственное лицо нарушит правила воинского учета, одного из них могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа до 500 тыс. руб.
Выписывать штраф за неисполнение обязанностей по воинскому учету вправе военные комиссары. Срок, в течение которого могут выписать штраф, — три года со дня, как совершили нарушение (ч. 1 ст. 4.5, ст. 23.11 КоАП).
Вид нарушения
Штраф
Не сообщили сотруднику о повестке военкомата, не обеспечили его явку в военкомат (статья 21.2 КоАП)
Компания
От 350 тыс. до 400 тыс. руб.
Должностное лицо
От 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Не оповестили сотрудника о повестке военкомата по мобилизации, не обеспечили явку сотрудника на сборный пункт (ст. 19.38 КоАП)
Компания
От 400 тыс. до 500 тыс. руб.
Должностное лицо
От 60 тыс. до 80 тыс. руб.
Непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (ст. 21.1 КоАП)
Компания
От 350 тыс. до 400 тыс. руб.
Должностное лицо
От 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Не сообщили или не вовремя сообщили в военкомат сведения для воинского учета (ст. 21.4 КоАП)
Компания
Нет
Должностное лицо
От 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Не поставили технику на сборный пункт согласно плану мобилизации (ст. 19.38 КоАП)
Компания
От 400 тыс. до 500 тыс. руб.
Должностное лицо
От 60 тыс. до 80 тыс. руб.
Не исполнили военно-транспортные обязанности (ст. 19.25 КоАП)
Компания
От 350 тыс. до 400 тыс. руб.
Должностное лицо
От 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Штрафы за нарушение правил работы с персональными данными
С 23 декабря 2023 года увеличены штрафы за нарушение обработки персональных данных. Когда работаете с персональными данными сотрудников, соблюдайте утвержденный порядок получения, передачи, хранения и уничтожения персданных.
Есть четыре вида ответственности за нарушения в работе с персональными данными: дисциплинарная, материальная, административная и уголовная. Подробнее смотрите в таблице.
Вид нарушения
Штраф
Обрабатывали персональные данные в незаконных случаях (ст. 2.4, ч. 1, 1.1 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 60 до 300 тыс. руб.
Должностное лицо
От 10 до 50 тыс. руб.
Обрабатывали персональные данные без письменного согласия владельца (ст. 2.4, ч. 2, 2.1 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 30 до 500 тыс. руб.
Должностное лицо
От 20 до 100 тыс. руб.
Не опубликовали политику обработки персональных данных (ч. 3 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 30 до 60 тыс. руб.
Должностное лицо
От 6 до 12 тыс. руб.
Не предоставили субъекту персональных данных информацию по его запросу (ч. 4 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 40 до 80 тыс. руб.
Должностное лицо
От 8 до 12 тыс. руб.
Не выполнили в срок требования об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных (ч.5,5.1 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 50 до 500 тыс. руб.
Должностное лицо
От 8 до 50 тыс. руб.
Не обеспечили сохранность персональных данных при обработке без средств автоматизации и хранении на материальных носителях (ч. 6 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 50 до 100 тыс. руб.
Должностное лицо
От 8 до 20 тыс. руб.
Не выполнили обязанность по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных, которые собрали через интернет (ч. 8, 9 ст. 13.11 КоАП)
Компания
От 1 млн до 18 млн руб.
Должностное лицо
От 100 до 800 тыс. руб.
Не предоставили информацию по требованию Роскомнадзора (ст. 2.4, 19.7 КоАП)
Компания
От 3 до 5 тыс. руб.
Должностное лицо
От 0,3 до 0,5 тыс. руб.
Препятствуете проверке Роскомнадзора или уклоняетесь от нее (ст. 2.4, ч. 1, 2 ст. 19.4.1 КоАП)
Компания
От 5 до 10 тыс. руб.
Должностное лицо
От 2 до 4 тыс. руб.
Помешали Роскомнадзору завершить проверку (ст. 2.4, ч. 2, 3 ст. 19.4.1 КоАП)
Компания
От 20 до 100 тыс. руб.
Должностное лицо
От 5 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 6 месяцев до 1 года
Не выполнили в срок предписание Роскомнадзора об устранении нарушений (ст. 2.4, ч. 1 ст. 19.5 КоАП)
Компания
От 10 до 20 тыс. руб.
Должностное лицо
От 1 до 2 тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет
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Штрафы за нарушение трудового и миграционного законодательства
Если нарушите трудовое или миграционное законодательство, инспекторы оштрафуют организацию и руководителя. Размеры штрафов – в таблице.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение трудового или миграционного законодательства составляет один год со дня совершения соответствующего административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).
Вид нарушения
Штраф
Общие нарушения требований трудового законодательства (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП)
Компания
От 30 до 70 тыс. руб.
Должностное лицо
От 1 до 20 тыс. руб., предупреждение, дисквалификация от 1 года до 3 лет
Допуск к работе неуполномоченным лицом (ч. 3 ст. 5.27 КоАП)
Гражданин
От 3 до 5 тыс. руб.
Должностное лицо
От 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет
Неоформление, ненадлежащее оформление трудового договора или подмена его договором ГПХ (ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП)
Компания
От 50 до 200 тыс. руб.
Должностное лицо
От 10 до 20 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 3 лет
Невыплата или неполная выплата зарплаты либо установление зарплаты ниже МРОТ (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП)
Компания
От 30 до 100 тыс. руб. руб.
Должностное лицо
От 10 до 30 тыс. руб., предупреждение, дисквалификация от 1 года до 3 лет
Нарушение требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных частями 2–4 статьи 5.27 КоАП (ч. 1, 5 ст. 5.27.1 КоАП)
Компания
От 50 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Должностное лицо
От 2 до 40 тыс. руб., предупреждение или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
Непроведение или нарушение порядка проведения спецоценки (ч. 2, 5 ст. 5.27.1 КоАП)
Компания
От 60 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Должностное лицо
От 5 до 40 тыс. руб., предупреждение или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
Допуск к работе без медосмотров, обучения по охране труда или при наличии медицинских противопоказаний (ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП)
Компания
От 110 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Должностное лицо
От 15 до 40 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного 1 до 3 лет
Необеспечение работников СИЗ (ч. 4, 5 ст. 5.27.1 КоАП)
Компания
От 130 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Должностное лицо
От 20 до 40 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
Сокрытие факта несчастного случая на производстве (ст. 15.34 КоАП)
Компания
от 5 до 10 тыс. руб.
Должностное лицо
От 500 до 1000 руб.
Не провели спецоценку или нарушили порядок ее проведения (ч. 1, 2 ст. 14.54 КоАП)
Компания
От 70 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток
Должностное лицо
От 20 до 50 тыс. руб.
Не выполнили предписание государственного инспектора по труду или иного должностного лица Роструда (ч. 23 ст. 19.5 КоАП)
Компания
От 100 до 200 тыс. руб.
Должностное лицо
От 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
Привлечение к работе иностранного гражданина (лицо без гражданства), не имеющего необходимого разрешения на работу или патента (ч. 1 ст. 18.15 КоАП)
Компания
От 250 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
Должностное лицо
От 25 до 50 тыс. руб.
Привлечение к работе к работе иностранного гражданина (лицо без гражданства) без разрешения на привлечение иностранных сотрудников, если такое разрешение необходимо (ч. 2 ст. 18.15 КоАП)
Компания
От 250 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
Должностное лицо
От 25 до 50 тыс. руб.
Заключили договор с иностранным гражданином (лицом без гражданства) без уведомления или с нарушением порядка и формы уведомления территориального органа Главного управления по вопросам миграции МВД России (ч. 3 ст. 18.15 КоАП)
Компания
От 400 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
Должностное лицо
От 35 до 50 тыс. руб.
Привлечение к работе на торговых объектах с нарушениями иностранных граждан (лиц без гражданства) к работе (ч. 1 ст. 18.16 КоАП)
Компания
От 450 до 800 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
Должностное лицо
От 45 до 50 тыс. руб.
Штрафы за несданную отчетность в ФНС, СФР, Статистику
Если не сдать вовремя налоговую, бухгалтерскую или иную отчетность, будет штраф. В некоторых случаях могут заблокировать расчетный счет. Плюс к этому директору или главбуху грозит административная ответственность. Наказания по видам отчетности смотрите в таблице.
Вид нарушения
Штраф
Налоговые декларации и РСВ (ст. 119 НК, ст. 15.5 КоАП)
Компания
5 процентов от суммы налога. Максимум — 30 процентов от этой суммы, но не меньше 1000 руб.
Должностное лицо
От 300 до 500 руб. или предупреждение
Налоговые расчеты (п. 1 ст. 126 НК, ст. 15.6 КоАП)
Компания
200 руб. за каждый документ
Должностное лицо
От 300 до 500 руб.
6-НДФЛ (п. 1.2 ст. 126 НК)
Компания
1000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня для подачи расчета
Должностное лицо
От 300 до 500 руб.
Сведения о взносах на травматизм по форме ЕФС-1 (п. 1 ст. 26.30 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ч. 2 ст. 15.33 КоАП)
Компания
5 процентов от суммы взносов. Максимум — 30 процентов от этой суммы, но не меньше 1000 руб.
Должностное лицо
От 300 до 500 руб. или предупреждение
Сведения о трудовой деятельности и о стаже по форме ЕФС-1 (ст. 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ч. 1 ст. 5.27, ст. 15.33.2 КоАП)
Компания
500 руб. за каждое застрахованное физлицо
Должностное лицо
От 300 до 500 руб.
Декларация по плате за НВОС (ст. 8.5 КоАП)
Компания
От 20 до 80 тыс. руб.
Должностное лицо
От 3 до 6 тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность (п. 1 ст. 126 НК, ст. 19.7, ст. 15.6 КоАП)
Компания
— 200 руб. за каждый документ, который не сдали вовремя, если не надо сдавать в ГИР БО- от 3000 до 5000 руб., если надо сдавать отчетность в ГИР БО
Должностное лицо
От 300 до 500 руб.
Статистическая отчетность (ст. 13.19 КоАП)
Компания
От 20 до 150 тыс. руб.
Должностное лицо
От 10 до 50 тыс. руб.
Штрафы за нарушения по ККТ
Налоговые инспекторы вправе оштрафовать, приостановить деятельность организации или предпринимателя и дисквалифицировать руководителя за расчеты без ККТ, нарушение порядка расчетов, а также если не выдали кассовый чек или не ответили на запрос ФНС. В некоторых случаях ответственности можно избежать.
Вид нарушения
Штраф
Произвели расчет без ККТ — первичное нарушение (ч. 2 ст. 14.5 КоАП)
Компания
От 75 до 100 процентов суммы расчета без ККТ, минимум 30 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток
Должностное лицо
От 25 до 50 процентов суммы расчета без ККТ, минимум 10 тыс. руб.
Произвели расчет без ККТ — повторное нарушение при общей сумме расчетов без ККТ 1 млн руб. и более (ч. 3 ст. 14.5 КоАП)
Компания
Приостановление деятельности до 90 суток
Должностное лицо
Дисквалификация от года до двух лет
Онлайн-ККТ не соответствует требованиям, неправильно зарегистрировали или перерегистрировали (ч. 4 ст. 14.5 КоАП)
Компания
От 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Должностное лицо
От 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. или предупреждение
Нарушили порядок применения ККТ (ч. 4 ст. 14.5 КоАП)
Компания
От 5 тыс. до 10 тыс. руб. или предупреждение
Должностное лицо
От 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. или предупреждение
Не выдали кассовый чек или БСО покупателю по его требованию (ч. 6 ст. 14.5 КоАП)
Компания
10 тыс. руб. или предупреждение
Должностное лицо
2 тыс. руб. или предупреждение
Пассажиру не выдали кассовый чек или БСО (ч. 2 ст. 11.14.1 КоАП)
Компания
30 тыс. руб.
Должностное лицо
10 тыс. руб.
Не ответили на запрос ИФНС через «кабинет ККТ» (ч. 5 ст. 14.5 КоАП)
Компания
От 5 тыс. до 10 тыс. руб. или предупреждение
Должностное лицо
От 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. или предупреждение
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