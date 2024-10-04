Все штрафы за бухгалтерский, налоговый и кадровый учет для компаний

Если работодатель или ответственное лицо нарушит правила воинского учета, одного из них могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа до 500 тыс. руб.

Выписывать штраф за неисполнение обязанностей по воинскому учету вправе военные комиссары. Срок, в течение которого могут выписать штраф, — три года со дня, как совершили нарушение (ч. 1 ст. 4.5, ст. 23.11 КоАП).