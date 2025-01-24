Какую документацию надо вести ИП на УСН в 2025 году

Штраф — 5% от суммы налога, который необходимо уплатить, за каждый месяц просрочки (не более 30% и от 1000 рублей).

Штраф — 1000 рублей за каждое нарушение. Если отчет подан с опозданием, но не позже трех месяцев до указанного срока, штраф составляет 500 рублей.

За непредставление книги учета за один год по запросу налоговиков — штраф 10 000 рублей. За два и более — 30 000 рублей. Если в книге занижена налоговая база — штраф 20% от недоимки (минимум 40 000 рублей). Основание — ст. 120 НК .

Сумма штрафа составляет 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, не уплаченной в срок по данному отчету (максимум 30%, минимум 1000 рублей). При просрочке от 20 дней — блокировка счета. Основание — п.1 ст. 119 НК .

Если отчеты составлять некорректно или пренебрегать подачей документов, например, в ФНС, можно получить штраф или привлечь внимание контрольных органов, которые организуют выездную проверку. Если у ИП есть сотрудники — количество отчетности и риски увеличиваются.

сохранять банковские выписки и платежные поручения, чтобы отслеживать транзакции, отчитываться в контролирующие органы, решать споры с партнерами и контрагентами.

заключать трудовые договоры, обеспечивать учет и сохранность кадровых документов, если есть наемные работники;

Безошибочное и регулярное ведение документации поможет избежать юридических проблем и санкций от проверяющих. Индивидуальные предприниматели на УСН должны:

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Постоянно следить за изменениями в отчетах сложно — формы отчетов и деклараций меняются ежегодно или чаще, а налоговая реформа усложнила отчетность предпринимателей на УСН в разы. Если вы хотите заниматься бизнесом, а не заполнять бумаги — передайте учет команде специалистов «Первой Экспертной Бухгалтерии».

КУДиР сдавать не нужно , но предпринимателю необходимо ее вести, чтобы рассчитать налоговую базу основного налога. Если налоговая придет с проверкой, то попросит ее предъявить.

Сроки: ежегодно, до 25 числа того месяца, который следует за отчетным периодом.

ИП с наемными работниками, у которых есть особенности рабочего графика, например, работа в районах отчуждения или Крайнего Севера, сдают эти разделы отчета раз в год.

Сроки: До 25 апреля включительно за истекший год.

получил выгоду от беспроцентного займа в другой организации;

утратил право на применение УСН в течение года — перешел на ОСНО;

Эксперт обращает внимание. Иногда нужно подавать декларацию 3-НДФЛ . В общем случае она не требуется, но ее придется подать, если ИП:

Сроки подачи: не позже 25 апреля года, следующего за истекшим. Основание — п. 1 ст. 346.23 НК .

Декларацию используют для учета доходов и расходов, а также для расчета налога для предпринимателей на УСН. Форма включает:

ИП, в зависимости от ситуации, должны сдавать отчетность в Росстат и ЦЗН, подавать декларацию по косвенным налогам, отслеживаемым товарам. Срок сдачи отчетов зависит от вида налога и статуса индивидуального предпринимателя, специфические отчеты сдают раз в год или квартал.

ЕФС‑1, подраздел 1.2 и 2 — сведения об особенном страховом стаже для пенсии лиц с особенными условиями труда — подавать один раз в год.

Книгу учета доходов и расходов, заполненную по результатам года. Для каждого дохода и расхода требуется документальное подтверждение. ИП предоставляют книгу учета только по запросу налоговых органов.

Налоговую декларацию по УСН — подавать один раз в год.

В ее состав включают документы и декларации, которые ИП подают по итогам календарного года. Контролирующим органом сообщают сведения о доходах, расходах, налогах к уплате и прочих показателях.

Какую отчетность ИП на УСН сдает ежеквартально или ежемесячно

Декларация по НДС

Подают ИП, которые уплачивают НДС. Декларацию используют для расчета налога. Также декларация включает в себя книгу покупок и книгу продаж, в которых отражаются все выставленные и полученные счета-фактуры за квартал. Сроки: ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Предприниматели подают декларацию в электронном формате.

Отчетность по работникам

Это группа отчетов, в которую включают: форму 6-НДФЛ — отчетность о доходах физических лиц;

РСВ — расчет по страховым взносам;

персонифицированные данные о физлицах — для сотрудников ИП;

ЕФС-1 — при приеме/увольнении, по взносам на травматизм и по трудовому стажу.

6-НДФЛ

Форма 6 НДФЛ — это сводный отчет о доходах сотрудников, суммах удержанных налогах, произведенных выплатах. Сроки: За квартал — не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. За год — не позже 25 февраля года, следующего за истекшим. Не забудьте в годовой отчет подложить справки о доходах и суммах налога физических лиц за год. Подавать форму 6-НДФЛ можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или систему ЭДО. Также сдать отчетность можно через налогового представителя — если предприниматель пользуется услугами бухгалтера. Если у ИП менее 25 работников — отчет можно подавать через ИФНС в бумажном формате.

Расчет по страховым взносам

Отчет, который отражает сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах. Подают отчетность все ИП, у которых есть работники. Сроки: каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. То есть за первый квартал 2025 года сдать отчет нужно до 25 апреля этого же года. Отчет РСВ также подают в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или систему ЭДО. Если у предпринимателя менее 10 работников — сдать форму можно в бумажном виде через налоговую инспекцию.

Персонифицированные сведения

Отчет обязаны сдавать все работодатели, в том числе ИП на УСН, у которых есть сотрудники. Документ включает данные о каждом работнике и выплатах по нему. Сроки: каждый месяц — не позже 25 числа, кроме месяцев сдачи РСВ: апрель, июль, октябрь и январь. Отчет подают через личный кабинет плательщика на сайте ФНС в электронном формате либо через налогового представителя, если предприниматель пользуется услугами бухгалтера. Если у ИП меньше 10 работников — можно подать отчет в бумажном формате через ИФНС.

ЕФС-1

Единую форму сведений сдают в территориальное отделение СФР. Включает разные отчеты — по работникам и исполнителям, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПХ). Сроки сдачи могут быть отличаться в зависимости от события, за которое надо отчитаться — собрали все в таблицу. Основание для сдачи отчета Срок сдачи Прием/увольнение сотрудника или заключение/расторжение договора ГПХ Не позже следующего рабочего дня Перевод сотрудника на другую должность Не позже 25 числа месяца, который следует за переводом сотрудника По травматизму Не позже 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом Уход в декретный отпуск Не позже третьего рабочего дня с даты получения заявления По стажу Не позже 25 января года, следующего за истекшим Отчет подают через личный кабинет плательщика на сайте ФНС в электронном формате либо через налогового представителя, если предприниматель пользуется услугами бухгалтера. Если у ИП меньше 10 работников — возможна подача в бумажном формате через СФР.

Уведомление о списании с ЕНС

Уведомление отправляют в ФНС, чтобы инспекторы списали с единого счета исчисленные суммы налогов и взносов и авансовые платежи по УСН. Сроки: По НДФЛ — дважды в месяц: с 1 по 22 число, но не позднее 25 числа того же месяца, и с 23 по последнее число месяца — не позднее 3 числа следующего месяца. С 23 по 31 декабря крайний срок подачи уведомления — последний рабочий день года.

По взносам — ежемесячно, до 25 числа месяца, в котором платите взнос.

По авансовым платежам УСН — один раз в квартал, до 25 апреля — за 1 квартал, до 25 июля — за полугодие, до 25 октября — за 9 месяцев. Уведомление можно не подавать в периоды, когда их заменяют основные отчеты, например, декларация или РСВ.

Журнал учета счетов-фактур