Как уволить сотрудника без претензий

Сотрудник хочет уволиться, работодатель не возражает
Если никто не возражает против прекращения трудовых отношений, то можно оформить увольнение по соглашению сторон — ст. 78 ТК.
Как правильно это сделать:
Заключить письменное соглашение в любое время до увольнения, о котором договорятся стороны. В документ нельзя внести изменения или аннулировать, если этого не захотят обе стороны. Владельцу бизнеса такое соглашение понадобится, например, если он уже подыскал замену уходящему специалисту, а увольняющийся внезапно передумал.
Составить дополнительное соглашение к трудовому договору о его расторжении. Заявление на увольнение от сотрудника не понадобится.
Издать приказ об увольнении по унифицированной форме № Т-8 или по форме, которая есть в компании с учетом всех реквизитов, которые оговорены в ч. 2 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Внести запись об увольнении в трудовую книжку сотрудника. В графе 1 поставить порядковый номер записи, а в графе 2 указать дату внесения записи. В графе 3 важно прописать правильно причину: «Уволен по соглашению сторон, пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». В графу 4 вписать дату и номер приказа или решения, на основании которого внесена запись.
Выдать в последний рабочий день сотрудника трудовую книжку, выплатить окончательный расчет, компенсацию за неиспользованный отпуск, выписку из подраздела 1.2 подраздела 1 и подраздела 3 раздела 1 формы ЕФС-1, выписку из персонифицированных данных о физлицах, копию раздела 3 расчета по страховым взносам.
Эксперт обращает внимание: порядок увольнения по соглашению сторон может быть прописан в локально-нормативном акте компании (ЛНА).
Что обязательно должно быть прописано в соглашении:
дата прекращения трудовых отношений;
сумма выходного пособия или другие компенсации, если стороны о таком договорились и закрепили это в ЛНА;
четкая формулировка об обоюдном желании прекратить трудовые отношения.
Сотрудник хочет уволиться, работодатель такого не ожидал
Довольно частая ситуация — работник больше не хочет продолжать трудовую деятельность, а владельцу бизнеса нужно срочно искать замену. В этом случае работодатель чаще всего настаивает на периоде «отработки до увольнения» в течение двух недель.
Что надо учесть:
В большинстве случаев работник должен предупредить руководителя не позднее, чем за две недели до своего ухода, но если в ряде ситуаций сотрудник больше не может продолжать работу, то работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, который указан в заявлении.
В течение двух недель работник имеет право забрать заявление.
Работодатель не имеет права отказать сотруднику или применять к нему дисциплинарные меры без оснований.
Эксперт обращает внимание: срок уведомления об увольнении по собственному желанию может быть больше или меньше. Например, сезонные работники или сотрудники на испытательном сроке могут уведомить о своем решении за 3 дня. Руководитель организации должен сообщить собственнику бизнеса об увольнении не менее, чем за месяц. Основание — ст. 280 ТК.
Как правильно оформить увольнение по желанию сотрудника:
1. Получить его заявление. Работник может его не подавать лично, а направить заказным письмом, телеграммой или другим способом. Зачастую сотрудники страхуют себя отправкой через Почту России — так в суде получится доказать факт и дату получения заявления работодателем.
Эксперт обращает внимание: работодатель не может заставлять писать работника заявление на собственном бланке компании. Увольняющий вправе написать его на листке бумаги от руки или заполнить на компьютере. Удаленные работники отправляют заявление по электронной почте с усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. Основание — ч. 1 ст. 312.3 ТК.
2. Издать приказ по форме Т-8 или собственной форме, которую разработали в компании, указать основание увольнения — выбрать подходящую формулировку из пункта 3 части 1 статьи 77 ТК. Подписать у руководителя и ознакомить через процедуру подписи сотрудника с приказом.
3. Внести запись в трудовую книжку: «Уволен по собственному желанию пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».
4. Сделать окончательный расчет и выдать пакет документов. Часть документов выдается без заявления сотрудника, другая — по заявлению.
Что надо выдать без заявления:
трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;
расчетный листок;
подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 (замена СЗВ-СТАЖ) за текущий год;
выписку из персонифицированных сведений о физлицах (замена СЗВ-М) за последний месяц;
копию раздела 3 РСВ за последние три месяца;
медицинскую книжку, если она есть.
Что надо выдать по заявлению:
справку о доходах и суммах 2-НДФЛ;
копии приказов о приеме, увольнении, переводах;
справку о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
справку о не полностью потраченных выходных днях, которые работнику положены по закону, например, по уходу за ребенком-инвалидом.
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Работодатель хочет уволить сотрудника без его согласия
Для этого у работодателя должны быть веские основания. Вот самые популярные:
ликвидация компании, сокращение штата;
несоответствие занимаемой должности или низкая квалификация сотрудника, что подтверждено независимой аттестацией;
смена собственника компании;
однократное грубое нарушение обязанностей или неоднократное нарушение или неисполнение обязанностей;
аморальные поступки, кража, подлог документов.
Чаще всего работодатель хочет уволить сотрудника, если тот не исполняет обязанности без уважительных причин. Рассмотрели порядок расторжения трудового договора на этом примере:
Как оформить увольнение:
1. Задокументировать факт нарушения, например, получить служебную записку от руководителя провинившегося сотрудника. Потребовать у последнего объяснение в письменном виде, где он должен указать причины — уважительные или нет. Если объяснения не были получены, то об этом надо составить акт.
Эксперт обращает внимание: уволить за однократное неисполнение обязанностей провинившегося сотрудника не получится. Уволить можно только за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, такое основание прописано в пункте 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса. Для этого работодателю придется задокументировать и получить объяснения от сотрудника без указания уважительных причин несколько раз.
2. Издать приказ об увольнении по форме Т-8 или по собственной форме, которую разработали в компании. Если сотрудник состоит в профсоюзе, то орган необходимо уведомить и согласовать с ним форму и содержание приказа. Ознакомьте сотрудника с приказом под подпись в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. Если работник не соглашается ставить подпись — составить акт об отказе в произвольной форме.
3. Внести запись в трудовую книжку. В графе 1 поставить порядковый номер записи, а в графе 2 указать дату внесения записи. В графе 3 написать причину увольнения: «Уволен в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, пункт 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации». В графу 4 вписать дату и номер приказа или решения, на основании которого внесли запись.
4. Сделать окончательный расчет и выдать обязательный пакет документов.
Как уволить удаленного сотрудника
Учитывая характер работы сотрудника — без непосредственного взаимодействия и контроля со стороны руководителя, в ТК есть дополнительные основания для увольнения.
Работник без уважительных причин не выполняет запрос работодателя более двух рабочих дней.
Работник сменил место проживания — из-за этого он не может выполнять удаленную работу по трудовому договору на прежних условиях.
В остальном увольнение удаленного сотрудника надо проводить и оформлять на общих основаниях.
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