Как уволить сотрудника без претензий

Довольно частая ситуация — работник больше не хочет продолжать трудовую деятельность, а владельцу бизнеса нужно срочно искать замену. В этом случае работодатель чаще всего настаивает на периоде «отработки до увольнения» в течение двух недель.

Что надо учесть:

В большинстве случаев работник должен предупредить руководителя не позднее, чем за две недели до своего ухода, но если в ряде ситуаций сотрудник больше не может продолжать работу, то работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, который указан в заявлении.

В течение двух недель работник имеет право забрать заявление.

Работодатель не имеет права отказать сотруднику или применять к нему дисциплинарные меры без оснований.

Эксперт обращает внимание: срок уведомления об увольнении по собственному желанию может быть больше или меньше. Например, сезонные работники или сотрудники на испытательном сроке могут уведомить о своем решении за 3 дня. Руководитель организации должен сообщить собственнику бизнеса об увольнении не менее, чем за месяц. Основание — ст. 280 ТК.

Как правильно оформить увольнение по желанию сотрудника:

1. Получить его заявление. Работник может его не подавать лично, а направить заказным письмом, телеграммой или другим способом. Зачастую сотрудники страхуют себя отправкой через Почту России — так в суде получится доказать факт и дату получения заявления работодателем.

Эксперт обращает внимание: работодатель не может заставлять писать работника заявление на собственном бланке компании. Увольняющий вправе написать его на листке бумаги от руки или заполнить на компьютере. Удаленные работники отправляют заявление по электронной почте с усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. Основание — ч. 1 ст. 312.3 ТК.

2. Издать приказ по форме Т-8 или собственной форме, которую разработали в компании, указать основание увольнения — выбрать подходящую формулировку из пункта 3 части 1 статьи 77 ТК. Подписать у руководителя и ознакомить через процедуру подписи сотрудника с приказом.

3. Внести запись в трудовую книжку: «Уволен по собственному желанию пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

4. Сделать окончательный расчет и выдать пакет документов. Часть документов выдается без заявления сотрудника, другая — по заявлению.

Что надо выдать без заявления:

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;

расчетный листок;

подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 (замена СЗВ-СТАЖ) за текущий год;

выписку из персонифицированных сведений о физлицах (замена СЗВ-М) за последний месяц;

копию раздела 3 РСВ за последние три месяца;

медицинскую книжку, если она есть.

Что надо выдать по заявлению:

справку о доходах и суммах 2-НДФЛ;

копии приказов о приеме, увольнении, переводах;

справку о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

справку о не полностью потраченных выходных днях, которые работнику положены по закону, например, по уходу за ребенком-инвалидом.

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