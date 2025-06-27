Бизнес на Авито: организовать проще, чем кажется

Зачем запускать бизнес на платформе Авито
Потому что площадка собрала большую аудиторию — этот бренд знают все, а, значит, ваш бизнес-профиль смогут найти тысячи потенциальных клиентов. Важное условие: создать коммерческий профиль на платформе могут только официально оформленные предприниматели и юридические лица.
Взаимодействие на площадке происходит так:
продавцы создают учетную запись и публикуют рекламные объявления;
покупатели самостоятельно устанавливают контакт с селлерами напрямую.
Через платформу можно продвигать бренд, продавать или рекламировать:
различные товары и услуги;
автомобили и другой транспорт;
объекты недвижимости.
Кроме этого, здесь размещают вакансии, значит, можно запустить бизнес по оказанию подбора персонала другим компаниям — обрабатывать анкеты и собеседовать потенциальных кандидатов.
Эксперт обращает внимание: чтобы успешно продавать, лучше оформить профессиональный профиль продавца в виде брендированного онлайн-магазина внутри платформы. Тогда у вас появится собственная витрина товаров, а магазин будут индексировать поисковики — ваш профиль на Авито будет виден в поиске выше, чем у конкурентов.
Написали пошаговый план для вашего удобства.
Вести коммерческую деятельность на Авито имеют право юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Начинающим бизнесменам подойдет статус самозанятого или ИП. Наиболее простой вариант — оформление самозанятости: необходимо составить заявку и направить ее через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или мобильное приложение вашего банка. Налоговая служба обрабатывает запрос за несколько минут, после чего ставит заявителя на учет.
При электронной подаче документов государственная пошлина не взимается. При личной подаче документов в налоговую инспекцию потребуется оплата пошлины, а процедура регистрации самозанятого занимает не менее трех рабочих дней.
Как открыть ИП в 2025 году подробно написали здесь.
Когда придется выбирать систему налогообложения, важно знать — при регистрации в ФНС предприниматель по умолчанию начинает работать на общей системе (ОСНО). Чаще всего бизнес-профили на Авито — это история про малый или средний бизнес, поэтому стоит выбрать более подходящий режим налогообложения.
Эксперт напоминает: в первые 30 дней с момента регистрации перейти на специальный налоговый режим с меньшей налоговой нагрузкой.
У нас есть подробная статья по этому поводу → Какую систему налогообложения выбрать
Разбираться в ставках и лимитах спецрежимов сложно — проще отдать бухгалтерский и налоговый учет на аутсорсинг специалистам. «Первая Экспертная Бухгалтерия» предлагает гибкие тарифы обслуживания предпринимателей на любом налоговом режиме — делегируйте дела нам, а сами масштабируйте бизнес на Авито, маркетплейсы и другие интернет-платформы.
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Самозанятым гражданам отдельный счет не требуется — платежи от покупателей можно получать на личную банковскую карту. Индивидуальным предпринимателям и организациям необходим расчетный счет, чтобы подтвердить коммерческий профиль и выводить выручку от реализации товаров или оказания услуг.
Сначала нужно создать личный профиль или уже действующий преобразовать в бизнес-аккаунт.
Если вы уже что-то продавали на Авито, как физлицо:
Войдите в личный кабинет, откройте раздел «Управление профилем».
Выберите пункт «Подтверждение данных», нажмите «Пройти проверку».
Укажите наименование организации или ИП, ИНН, применяемую систему налогообложения. Внесите на баланс электронного кошелька любую сумму от 1 рубля. Система сформирует счет, который необходимо оплатить исключительно с расчетного счета ИП или организации.
Средства зачислят на кошелек в течение трех рабочих дней. После зачисления в профиле отображается статус «Реквизиты проверены» — можно приступать к коммерческой деятельности на Авито.
Если вы впервые регистрируетесь на Авито:
На главной странице площадки выберите «Вход и регистрация».
Выберите профиль для коммерческих целей.
Зарегистрируйтесь по инструкции, которую мы описали выше.
Тарифные планы зависят от категории товаров, но есть три основных:
оплата за публикацию объявления;
оплата за активность покупателей (звонки, просмотры);
комиссионные от успешных сделок.
Подключение и выбор тарифа осуществляется в меню «Платные услуги». В более дорогих тарифных планах Авито предлагает расширенный функционал.
Специфика налогового учета и подачи отчетности при работе через Авито
Наибольшую выгоду при работе через Авито получают самозанятые и ИП. Написали про особенности режимов налогообложения, которые доступны им.
Режим самозанятости (НПД)
Налоговая нагрузка. Плательщики НПД (включая ИП на этом режиме) перечисляют единственный налог — на профессиональный доход. Расчет производят налоговые органы. Перечислить налог необходимо до 28 числа месяца, следующего за месяцем получения выручки. Если поступлений нет, то и налоговые обязательства отсутствуют.
Налоговые ставки НПД:
при работе с физическими лицами — 4% от полученного дохода;
при сотрудничестве с организациями или ИП — 6% от полученного дохода.
Нельзя привлекать работников по трудовым договорам — соответственно, обязательства по уплате налогов и взносов за наемный персонал отсутствуют. Но можно привлекать исполнителей по гражданско-правовым договорам — например, для выполнения разовых работ — оформлять карточки в профиле.
Ведение учета. Не нужно вести бухучет или заполнять книгу доходов. Требуется только фиксировать поступления через приложение «Мой налог» и формировать чеки для покупателей.
Отчетность. Самозанятые граждане освобождены от сдачи отчетности. Самозанятые ИП, которых включили в статистическую выборку (список доступен на сайте Росстата), обязаны предоставлять статистические отчеты. Все ИП на НПД каждые 5 лет сдают форму 1-ИП.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Налоговая нагрузка. На упрощенке доступно два варианта налогообложения:
«Доходы». Ставка 6%. База для исчисления налога — полученные доходы без вычета затрат. Рассчитанный налог можно уменьшить на перечисленные страховые взносы за себя и персонал. Предпринимателям с наемными работниками можно вычесть только 50% взносов с учетом страховых взносов за себя.
«Доходы минус расходы». Ставка 15%. База для исчисления — разница между полученными доходами и произведенными расходами. Установлен минимальный платеж в размере 1% от доходов, который перечисляется, если рассчитанный налог оказался меньше минимального. Продавец имеет право включать в расходы большинство затрат — оплату труда персонала, налоговые платежи и взносы, покупку оборудования.
Рекомендация эксперта: предпринимателям, которые оказывают услуги с минимальными затратами, целесообразно применять УСН «Доходы». При производстве товаров, значительных расходах на персонал, оборудование и материалы выгоднее УСН «Доходы минус расходы».
Дополнительные платежи «упрощенца»:
НДС — при годовом доходе свыше 60 миллионов рублей.
Страховые платежи за себя.
НДФЛ и страховые платежи за персонал, если он есть.
Другие налоги, например, транспортный если предприниматель использует авто для доставки заказанных товаров через Авито покупателю.
Ведение учета. Надо применять кассовый метод учета — доходы фиксировать в момент поступления денег, расходы — после фактической оплаты. Исключение — фиксированные страховые платежи предпринимателя, которые учитываются до перечисления. Все операции отражаются в книге учета доходов и расходов.
При УСН «Доходы» фиксируются доходы, перечисленный торговый сбор (для московских предпринимателей), расходы за счет субсидий.
При УСН «Доходы минус расходы» фиксируются доходы и расходы, принимаемые для исчисления налога.
Отчетность. Надо вести книгу учета доходов и расходов, а еще ИП с наемными работниками представляют в налоговую службу:
декларацию по упрощенке;
декларацию по НДС (при отсутствии освобождения);
расчет 6-НДФЛ;
РСВ;
В Социальный фонд надо сдавать отчет ЕФС-1.
ИП без наемных работников представляют в налоговую службу:
декларацию по упрощенке;
декларацию по НДС (при отсутствии освобождения).
Эксперт обращает внимание: ИП без персонала не представляет расчет 6-НДФЛ. Однако при выплате вознаграждения физическому лицу, который не является ИП или самозанятым, например, за аренду помещения, предприниматель приобретает статус налогового агента и обязан представить 6-НДФЛ до конца года, начиная с квартала выплаты.
В Социальный фонд ИП без персонала отчеты не представляют, поскольку перечисляют взносы исключительно за себя.
Вести учет и сдавать отчетность на УСН может быть сложно для предпринимателя или бухгалтера без опыта. Особенно, если лимит доходов за год превысил 60 миллионов рублей — надо платить и отчитываться по НДС. Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может оказать помощь штатному бухгалтеру по расчету и отчетности сложного налога или взять на себя весь учет целиком.
Автоматизированная упрощенная система (АУСН)
Налоговая нагрузка. С начала 2025 года предприниматели на АУСН получили возможность работать на любых торговых платформах. Посреднические операции на данном режиме запрещены, однако разрешена деятельность доверителей, комитентов и принципалов. Налоговые ставки АУСН выше стандартной упрощенки, доступны два варианта:
«Доходы». Ставка 8%. База для расчета — полученные доходы без учета затрат.
«Доходы минус расходы». Ставка 20%. База для расчета — разница между доходами и расходами. Предприниматель имеет право включать в расходы большинство бизнес-затрат. Установлена минимальная ставка 3%, применяемая, если исчисленный налог меньше минимального.
Налоговые платежи надо перечислять ежемесячно, при этом ФНС самостоятельно производит расчеты и направляет уведомления. Обязательства по уплате НДС и страховым платежам за себя и персонал отсутствуют, за исключением фиксированного взноса на травматизм.
Если есть персонал, то нужно перечислять НДФЛ. Возможна передача функций налогового агента обслуживающему банку — достаточно передавать ему информацию о начисленной заработной плате. В этом случае банк самостоятельно рассчитывает и перечисляет подоходный налог.
Ведение учета. На АУСН книгу учета доходов и расходов вести не нужно — информация поступает в налоговые органы из личного кабинета плательщика, от обслуживающего банка и оператора фискальных данных.
Отчетность. Предприниматели на АУСН освобождены от представления отчетности независимо от наличия персонала. Однако они должны заполнять подразделы 1.1 и 1.2 первого раздела отчета ЕФС-1 для Социального фонда. Статистическая отчетность также отсутствует, исключая предпринимателей из выборки Росстата. Каждые 5 лет необходимо представлять форму 1-ИП.
Патентная система (ПСН)
Патент доступен исключительно индивидуальным предпринимателям. Но если организовывать бизнес через Авито на ПСН, то важно учесть ограничения, из-за которых режим может не подойти:
Интернет-торговля на патенте разрешена при наличии торговой точки, совмещающей функции офлайн-магазина, склада для онлайн-торговли и пункта самовывоза.
На Авито при работе по патенту запрещена реализация чужих товаров и изделий на заказ. Разрешена только продажа продукции собственного изготовления.
Невозможно получить патент на торговлю ювелирными изделиями (кроме серебряных), маркированной продукцией, отдельными подакцизными товарами: мотоциклы, автомобили мощнее 150 л.с., топливо.
Налоговая нагрузка. Стоимость патента в зависимости от региона различается — точную сумму можно рассчитать на калькуляторе официального сайта ФНС. Налоговая ставка на ПСН составляет 6% от налоговой базы — потенциально возможного годового дохода, который установили региональные власти.
Дополнительно предприниматели на патенте перечисляют страховые платежи за себя, НДФЛ и страховые платежи за персонал. Стоимость патента можно уменьшить на сумму взносов. Если есть персонал, то налог можно снизить до 50%, включая страховые взносы за себя.
Ведение учета. Доходы, которые получили по патенту, фиксируют в специальной книге учета. Если у предпринимателя несколько патентов, можно вести единую книгу или отдельную по каждому патенту.
Отчетность. Налоговая отчетность для ИП без персонала отсутствует. ИП с персоналом представляют:
отчеты по заработной плате — 6-НДФЛ;
РСВ;
Предприниматели из статистической выборки дополнительно отчитываются в Росстат. Все предприниматели на патенте каждые 5 лет представляют форму ИП-1.
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