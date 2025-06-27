Бизнес на Авито: организовать проще, чем кажется

Как бизнесмену зарегистрировать себя на Авито

Оформляем статус предпринимателя и определяемся с системой налогообложения

Вести коммерческую деятельность на Авито имеют право юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Начинающим бизнесменам подойдет статус самозанятого или ИП. Наиболее простой вариант — оформление самозанятости: необходимо составить заявку и направить ее через приложение «Мой налог», портал Госуслуг или мобильное приложение вашего банка. Налоговая служба обрабатывает запрос за несколько минут, после чего ставит заявителя на учет.

При электронной подаче документов государственная пошлина не взимается. При личной подаче документов в налоговую инспекцию потребуется оплата пошлины, а процедура регистрации самозанятого занимает не менее трех рабочих дней.

Как открыть ИП в 2025 году подробно написали здесь.

Когда придется выбирать систему налогообложения, важно знать — при регистрации в ФНС предприниматель по умолчанию начинает работать на общей системе (ОСНО). Чаще всего бизнес-профили на Авито — это история про малый или средний бизнес, поэтому стоит выбрать более подходящий режим налогообложения.

Эксперт напоминает: в первые 30 дней с момента регистрации перейти на специальный налоговый режим с меньшей налоговой нагрузкой.

У нас есть подробная статья по этому поводу → Какую систему налогообложения выбрать

Разбираться в ставках и лимитах спецрежимов сложно — проще отдать бухгалтерский и налоговый учет на аутсорсинг специалистам. «Первая Экспертная Бухгалтерия» предлагает гибкие тарифы обслуживания предпринимателей на любом налоговом режиме — делегируйте дела нам, а сами масштабируйте бизнес на Авито, маркетплейсы и другие интернет-платформы.