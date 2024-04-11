Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году

Изменив систему налогообложения на оптимальную, можно каждый месяц экономить на обязательных платежах и уменьшить объем отчетности. Главное — не ошибиться в выборе. В этой статье разберем все системы: от ОСНО до АУСН, сравним их ставки и превратности учета. В конце соберем основные моменты в общую таблицу.

ОСНО

ОСНО — общедоступный режим, его вправе применять и крупные, и небольшие компании. Однако он включает наиболее высокие налоговые ставки, поэтому его обычно выбирают крупные компании, которые не подходят под требования других, льготных систем, или утрачивают право на их применение.

Кроме того, ОСНО выбирают компании, которые планируют сотрудничать с крупным бизнесом. Если контрагенты компании сами применяют ОСНО и платят НДС, им выгоднее работать с плательщиками этого налога.

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Налог на прибыль организаций

По умолчанию ставка налога на прибыль — 20%. В зависимости от доходов, вида деятельности и регионального законодательства ставка может быть снижена (ст. 284 НК).

Налог считают не со всех доходов, а с разницы между доходами и расходами. Правда, учесть можно не любые расходы, а лишь экономически обоснованные и документально подтвержденные. То есть каждый расход должен быть направлен на то, чтобы ваша организация зарабатывала и развивалась, пусть даже опосредованно. Платят налог и отчитываются по нему либо по итогам квартала, либо по итогам каждого месяца.

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц платят предприниматели на ОСНО, по сути, вместо налога на прибыль. Так как статус предпринимателя — это лишь статус, а не обособленная форма собственности, то и налог предприниматель платит на доходы физлиц. Ставка НДФЛ — 13%, с доходов свыше 5 млн — 15%. Процент берут с совокупного дохода за год, без вычета расходов, но есть вычеты. Например, ИП может уменьшить налоговую базу на имущественный вычет или на лечение. Налог платят по итогам каждого квартала, а декларацию 3-НДФЛ подают один раз по итогам года.

НДС

Базовая ставка НДС — 20%. Для отдельных отраслей, в частности, для многих продуктов питания, детских и медицинских товаров, действует льготная ставка 10%. Экспортные сделки и международные перевозки облагаются НДС по ставке 0%.

Налог входит в стоимость товара: его можно начислить сверху, а можно включить в имеющуюся стоимость. А если вы покупаете товары или услуги, в состав которых тоже входит НДС, то вы можете уменьшать свой начисленный НДС на «купленный» НДС. Это называется: уменьшить исходящий НДС на входящий. Именно поэтому нельзя сказать, что организации на ОСНО платят 20% налога на прибыль + 20% НДС, а предприниматели — 13% НДФЛ + 20% НДС, все немного сложнее. И именно поэтому бизнесу на ОСНО выгодно работать с бизнесом, который тоже работает с НДС. Это может стать важным фактором выбора системы налогообложения.

Отчитываются по НДС ежеквартально.

УСН

Упрощенная система налогообложения называется так, потому что на ней вместо нескольких налогов платят всего один — налог УСН. Он заменяет налог на прибыль, НДС и налог на имущество. Но все же с некоторых операций эти налоги платят:

Импортный НДС — НДС с доходов по товарам, которые ввезены в Россию.

Налог на имущество с недвижимости, которая облагается по кадастровой стоимости. В каждом регионе правительство составляет списки таких объектов. В них включают, например, торговые центры и офисные здания.

Налог на прибыль с дивидендов и некоторых других доходов.

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Чтобы использовать УСН, бизнес должен соответствовать критериям:

средняя численность штата не выше 130 человек;

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;

доля участия других организаций в составе учредителей — не более 25%;

работа без филиалов;

отсутствие участия в договоре простого товарищества или доверительного управления имуществом;

в 2024 году годовой доход не выше 199,35 млн рублей для стандартной ставки и не выше 265,8 млн рублей — для повышенной. Налоговые лимиты пересматривают ежегодно;

деятельность компании не относится к исключениям.

Под запрет вести упрощенку попадают:

финансовые организации: банки, страховщики;

нотариусы, адвокаты;

фонды: пенсионные, инвестиционные;

агентства занятости;

брокерские компании;

ломбарды;

производители подакцизных товаров: топливо, алкогольная и табачная продукция, лекарственные средства, ветеринарные препараты, автомобили (полный список в ст. 181 НК).

Ставки на УСН могут быть разными, в зависимости от объекта налогообложения. Вы можете выбрать платить налог со всех доходов, тогда ставка будет 6%. А можете выбрать платить налог с разницы между доходами и расходами, тогда ставка — 15%. Иногда регионы делают эти ставки меньше, и система становится еще выгоднее.

Режим УСН можно применять в двух вариантах: с объектом налогообложения «доходы» и с объектом «доходы минус расходы»:

«Доходы». Налог со всей прибыли составляет 6% по стандартной ставке. Определяем чистую прибыль, умножаем на шесть процентов и получаем сумму взносов. Повышенная ставка 8% применяется, если доход превысил 150 млн рублей и (или) сотрудников стало от 101 до 130 человек.

«Доходы минус расходы». Налог уплачивается по схеме: общая прибыль минус подтвержденные расходы. Разницу умножаем на 15% (стандартная ставка). Повышенная ставка налога применяется при тех же условиях, что и на УСН «доходы». Она равна 20%.

В некоторых случаях регионы могут снижать базовые ставки. По УСН «доходы» ставка может быть снижена с 6% до 1%, по УСН «доходы минус расходы» — с 15% до 5%. Читайте также: Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться.

Как выбрать между УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы»? Обычно «доходную» УСН выбирают услуги и другой бизнес, в котором не так много расходов. А вот если ваш бизнес связан с общепитом или розничной торговлей, то, скорее всего, выгоднее будет работать на «расходной» УСН. Общее правило такое: если ваши расходы составляют более 60% от доходов, выбирайте УСН «Доходы минус расходы».

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Налог на УСН платят по итогам каждого квартала, а вот декларацию подают всего один раз по итогам года. Предприниматели на УСН «Доходы» могут уменьшать налог на страховые взносы ИП, а на «Доходы минус расходы» — учитывать взносы в расходах.

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АУСН

Начиная с 1 июля 2022 года некоторые компании могут применять новый спецрежим налогообложения — АУСН. Он позволяет автоматизировать все процессы по расчету обязательных платежей:

налоги рассчитывает ФНС на основе данных, которые поступают из банков и с онлайн-касс налогоплательщика;

страховые взносы оплачивать не требуется, кроме взносов на травматизм и профессиональные заболевания (в 2024 году это 2434 руб.);

декларации заполнять не нужно. Кроме того, не нужно будет подавать многие другие отчеты, в том числе 6-НДФЛ и РСВ;

выездные проверки не предусмотрены.

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Ставка налога при АУСН зависит от объекта налогообложения:

8% с дохода;

20% с разницы между доходом и расходами.

Льготных региональных ставок нет. При втором варианте есть минимальный налог — 3% от дохода. Его нужно заплатить, даже если получен убыток. При этом убыток можно перенести на следующие годы.

Однако для перехода на АУСН бизнес должен соответствовать многим критериям:

годовой доход — не более 60 млн рублей;

количество сотрудников — не более 5 человек;

остаточная стоимость ОС — не более 150 млн рублей;

расчетный счет открыт в банке из утвержденного списка на сайте ФНС;

зарплата сотрудникам выплачивается строго в безналичной форме;

бизнес не входит в список исключений по сфере деятельности.

Новый спецрежим для малого бизнеса сейчас действует только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года.

ЕСХН

Единый налог на сельскохозяйственный налог — система, которая подходит только сельхозпроизводителям. К этой категории относятся сельскохозяйственные производственные кооперативы, крестьянские и фермерские хозяйства, вспомогательные услуги по растениеводству и животноводству. Кроме того, к сельхозпроизводителям приравниваются организации (предприниматели), занимающиеся добычей и переработкой рыбы и водных биологических ресурсов.

Чтобы работать на этой системе, нужно выполнить два условия:

Организации и ИП должны производить или производить и перерабатывать продукцию из сельскохозяйственного сырья собственного производства — сырья, выращенного или добытого собственными силами. Доля дохода от реализации сельхозпродукции должна быть не меньше 70 процентов от общего объема доходов от реализации.

Применять ЕСХН могут только сельхозпроизводители. Деятельность, связанная с переработкой сельхозтоваров и их продажей не позволяет использовать этот режим.

Налоговая ставка по ЕСХН составляет 6%, но некоторые регионы снижают ставку вплоть до нуля. Процент берут от доходов за вычетом расходов. Декларацию по ЕСХН подают один раз по итогам года.

Патент

Патентная система налогообложения подходит только ИП, организации на ней работать не могут. Смысл патента в том, что величина налога не зависит от реальных доходов или расходов, она зависит от физических показателей бизнеса: от метража торгового зала, количества транспортных средств или сотрудников. Часто патент в разы выгоднее УСН, но далеко не везде. Например, в Москве стоимость патента может доходить до полумиллиона. Узнать стоимость патента для вашего региона и вашего бизнеса поможет калькулятор на сайте налоговой.

На патенте не нужно подавать отчетность, достаточно вести книгу учета доходов (КУД). Ко всему прочему стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы ИП, но для этого придется подать специальное уведомление.

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Ограничения у патента такие: у ИП должно быть не больше 15 сотрудников, а доходы не должны превышать 60 млн рублей. Иногда регионы вводят свои собственные ограничения, например, на площадь торгового зала или количество рабочих автомобилей.

Виды налогообложения для ИП

Система Налоги Отчетность Ограничения ОСНО НДФЛ 13% НДС 20% Взносы ИП Ежегодно Ежеквартально Нет УСН 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов Взносы ИП Ежегодно < 265,8 млн дохода < 130 сотрудников < 50 млн ОС виды деятельности Патент зависят от физических показателей Взносы ИП Нет < 60 млн дохода < 15 сотрудников виды деятельности АУСН 8% с доходов 20% c расходов Нет < 60 млн дохода < 5 сотрудников ЕСХН 6% Ежегодно только для сельхозпроизводителей

Виды налогообложения для ООО

Система Налоги Отчетность Ограничения ОСНО Налог на прибыль 20% НДС 20% Ежеквартально Ежеквартально Нет УСН 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов Ежегодно < 265,8 млн дохода < 130 сотрудников < 50 млн ОС виды деятельности АУСН 8% с доходов 20% c расходов Нет < 60 млн дохода < 5 сотрудников ЕСХН 6% Ежемесячно только для сельхозпроизводителей

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