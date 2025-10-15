Самозанятость в 2026 году: отменить нельзя оставить

Что будет с режимом самозанятости в 2026 году

Самозанятость уже несколько лет считается удобной и просто формой налогообложения для физических лиц, которые оказывают услуги или продают товары без найма работников. Ставка налога — 4% при доходах от физлиц и 6% при работе с юрлицами, а вместо отчетности — чеки, которые нужно подавать через приложение «Мой налог».

Несмотря на слухи о возможной отмене режима в 2026 году, правительство официально подтвердило его сохранение до конца 2028 года. Но плательщиков НПД хотят защитить — дать социальные гарантии. Государство беспокоится, что многие работодатели подменяют полноценные отношения по трудовому договору с оплатой НДФЛ, больничных и взносов отношениями с самозанятыми.

Поэтому запланировали эксперимент по добровольному социальному страхованию для плательщиков НПД. Законопроект внесен в Госдуму 9 октября и рассчитан на период с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года.

Самозанятый сможет добровольно уплачивать взносы и получать пособия по болезни. Платеж рассчитывается от выбранной фиксированной страховой суммы — 35 000 руб. или 50 000 руб. В дальнейшем ее будут индексировать с ростом МРОТ. Тариф взноса составляет 3,84 % от выбранной суммы ежемесячно.

Как это работает на практике:

Если самозанятый уплачивает взносы 18 месяцев без использования больничного, сумма взносов снижается на 10%.

После 24 месяцев — на 30%.

Если человек пользуется больничным, то скидка отменяется.

При этом предусмотрена система корректировки: если сумма выплаченных пособий за год превысит 50 % страховой суммы, взносы на последующие 6 месяцев могут вырасти на 10–30 %.

Для зарегистрированных плательщиков НПД как ИП сохраняют возможность выбора действующего порядка добровольных взносов по Федеральному закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Это выгодно, например, женщинам, которые планируют рождение ребенка, поскольку действует страхование на случай материнства.