Самозанятость в 2026 году: отменить нельзя оставить

Что будет с режимом самозанятости в 2026 году
Самозанятость уже несколько лет считается удобной и просто формой налогообложения для физических лиц, которые оказывают услуги или продают товары без найма работников. Ставка налога — 4% при доходах от физлиц и 6% при работе с юрлицами, а вместо отчетности — чеки, которые нужно подавать через приложение «Мой налог».
Несмотря на слухи о возможной отмене режима в 2026 году, правительство официально подтвердило его сохранение до конца 2028 года. Но плательщиков НПД хотят защитить — дать социальные гарантии. Государство беспокоится, что многие работодатели подменяют полноценные отношения по трудовому договору с оплатой НДФЛ, больничных и взносов отношениями с самозанятыми.
Поэтому запланировали эксперимент по добровольному социальному страхованию для плательщиков НПД. Законопроект внесен в Госдуму 9 октября и рассчитан на период с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года.
Самозанятый сможет добровольно уплачивать взносы и получать пособия по болезни. Платеж рассчитывается от выбранной фиксированной страховой суммы — 35 000 руб. или 50 000 руб. В дальнейшем ее будут индексировать с ростом МРОТ. Тариф взноса составляет 3,84 % от выбранной суммы ежемесячно.
Как это работает на практике:
Если самозанятый уплачивает взносы 18 месяцев без использования больничного, сумма взносов снижается на 10%.
После 24 месяцев — на 30%.
Если человек пользуется больничным, то скидка отменяется.
При этом предусмотрена система корректировки: если сумма выплаченных пособий за год превысит 50 % страховой суммы, взносы на последующие 6 месяцев могут вырасти на 10–30 %.
Для зарегистрированных плательщиков НПД как ИП сохраняют возможность выбора действующего порядка добровольных взносов по Федеральному закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ. Это выгодно, например, женщинам, которые планируют рождение ребенка, поскольку действует страхование на случай материнства.
Эксперт обращает внимание: важно понимать, что добровольное социальное страхование для самозанятых — не «обязаловка», а выплаты будут ограничены суммой выбранного тарифа. Это не полностью заменяет страховые права ИП и не покрывает все социальные риски.
Нужно ли регистрировать ИП
Да, если вы планируете расширение бизнеса, и вот почему.
Во-первых, потому что самозанятость все же отменят в конце 2028 года или введут дополнительные изменения, например, сделают страховые взносы обязательными.
Во-вторых, у самозанятых есть ряд существенных ограничений:
годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей;
запрещено привлекать наемных работников;
нельзя совмещать режим НПД с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ПСН и ЕСХН;
ограничения по видам деятельности — например, розничная торговля алкогольной продукцией, деятельность по продаже недвижимости, ценных бумаг и ряд других сфер.
Такие ограничения делают режим удобным для фрилансеров, репетиторов, мастеров красоты, программистов и других специалистов, но ограничивают развитие бизнеса выше определенного порога.
Эксперт обращает внимание: режим самозанятых выгоден для начинающих, но если запланировали расширение бизнеса, привлечение сотрудников или выход на крупные контракты, ограничения по доходу и деятельности могут стать серьезным препятствием. Обратите внимание — лимит годового дохода в 2,4 млн руб. никто не повысил, а законопроект на повышение лимита до 3.6 млн руб. — отклонили. Это делает режим менее устойчивым к росту цен и инфляции — сокращает лимит выручки самозанятого.
Несмотря на сохранение режима самозанятых до 2028 года, регистрация ИП открывает больше возможностей:
Выше лимиты дохода. ИП может применять упрощенную систему налогообложения и зарабатывать до 490 млн рублей в 2026 году.
Возможность нанимать сотрудников. Самозанятый ограничен в этом праве, ИП может легально оформлять работников.
Доступ к различным видам страхования и льготам. ИП может добровольно включать страхование по материнству, временной нетрудоспособности, профессиональным рискам.
Гибкость в работе с юрлицами и государственными контрактами. Многие крупные компании и госсектор не работают с самозанятыми — только с ИП или ООО.
В некоторых случаях выгоднее открывать не ИП, а сразу ООО. Написали статью, которая поможет вам разобраться.
С учетом налоговой реформы-2026 и изменений в правилах уплаты налогов, бухгалтерский учет для самозанятых и ИП усложняется — даже мелким предпринимателям может грозить отчетность по НДС. Профессиональная поддержка помогает избежать ошибок, штрафов и оптимизировать налоги. «Первая Экспертная Бухгалтерия» обеспечит предпринимателям плавный переход с режима самозанятых на ИП, подхватит бухгалтерию и упростит повседневное управление бизнесом.
Пошаговая инструкция: переход с самозанятости на ИП
1. Проанализируйте доходы и планы на будущее. Что важно понять:
превышаете ли вы лимит по годовому доходу у самозанятых — 2,4 млн рублей в год;
планируете нанимать сотрудников;
собираетесь работать с крупными компаниями или госзаказом.
Сравните налоговые ставки ИП, например, УСН «Доходы» 6% или АУСН «Доходы» 8%, со ставкой налога на профессиональный доход. Если есть планы расширения бизнеса и роста доходов, переход на ИП будет более выгодным на перспективу, чем оставаться на самозанятости до 2028 года.
2. Подготовьте документы для регистрации ИП. Это
Паспорт гражданина РФ.
Заявление на регистрацию ИП — форма Р21001.
Квитанция об оплате государственной пошлины на 800 рублей, если подаете документы лично, а не в электронном виде, например, через сайт МФЦ или Госуслуги.
При желании — заявление о применении выбранной системы налогообложения, например, УСН.
Эксперт обращает внимание: стоит заранее определиться с системой налогообложения, чтобы с первого дня избежать дополнительных процедур по смене режима.
3. Подайте документы в налоговую и отслеживайте их статус.
Можно подать лично или в электронном виде — через МФЦ или портал «Госуслуги».
Налоговая проверяет заявление и регистрирует ИП в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи.
После регистрации вы получите свидетельство ИП, уведомление о постановке на учет, инструкцию для получения ЭЦП. Подпись можно оформить в инспекции ФНС или доверенном банке.
4. Закрыть режим самозанятости при необходимости. Вообще, самозанятость должна автоматически прекратиться после регистрации ИП, если вы начинаете вести деятельность как ИП. Но рекомендуем самостоятельно уведомить налоговую о завершении деятельности через приложение «Мой налог» — сняться с учета и дождаться уведомления.
Важно сохранять историю доходов и чеков за период самозанятости для подтверждения дохода и корректного расчета налогов на будущее.
5. Открыть расчетный счет в банке и настроить платежи. Если запланировали прием платежей от юридических лиц, расчетный счет обязателен.
Для ИП стоит открыть отдельный расчетный счет в банке.
Настроить автоматические платежи по выбранной системе налогообложения.
Кстати, у нас есть подробная статья по теме «Как открыть ИП в 2025 году».
Как «Первая Экспертная Бухгалтерия» может помочь
Мы оказываем комплексное сопровождение для самозанятых и ИП:
Регистрация ИП — быстро и без лишних сложностей.
Переход с режима самозанятых на ИП — подготовка документов, уведомление налоговой, перенос истории доходов.
Ведение бухгалтерии — расчет налогов, составление отчетности, работа с социальными взносами.
Консультации по новым налоговым изменениям — разбор закона о добровольном страховании, подсчет взносов и пособий, прогноз налоговой нагрузки.
