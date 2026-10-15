«Деловая Россия» предлагает кардинально трансформировать экономику России

Отмена льготных режимов
«Деловая Россия» предложила упразднить патентную систему налогообложения и «упрощенку» с объектом налогообложения «Доходы» по ставкам 6% для УСН и 8% для АУСН.
Для оставшегося объекта УСН «Доходы минус расходы», по мнению авторов инициативы, следует отменить региональные льготные ставки.
По словам главы объединения Алексея Репика, речь не идет о досрочной отмене спецрежимов — только об «архитектуре обсуждения будущего налогообложения МСП».
Комментарий эксперта ПЭБ:
ПСН после снижения лимитов фактически осталась у бизнеса, который оказывает услуги (бьюти, ремонтные работы и бытовые услуги, кружки по интересам) либо продает товары (торговые точки с небольшим оборотом). Сюда же попадают некоторые перевозчики и рантье. УСН популярна среди небольших производителей, сферы услуг, общепита и пр. В случае отмены ПСН и УСН видим три сценария, и все грустные:
налоговая нагрузка вырастет в 2 и более раз для тех, кто останется;
бизнес начнет массово закрываться из-за нерентабельности;
некоторые из предпринимателей уйдут в серую зону.
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НДС
«52 инициативы» содержат пункт о выравнивании НДС для спецрежимов УСН и АУСН до общего лимита в 20 млн рублей выручки. Сейчас порог — 20 млн и 60 млн рублей соответственно.
Также предлагается отменить льготный НДС на сахар (сейчас — 10%) и ввести акциз на конфеты по ставке либо 100 рублей за 1 кг продукции либо разделить акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Любые пертурбации с НДС ведут к подорожанию товара в зависимости от числа посредников в цепочке от производителя до потребителя, причем на 10–50%. Для производителей конфет изменения будут иметь мультипликативный эффект: НДС плюс акцизы.
Ограничения на импорт
Если российский производитель или разработчик начинает выпускать инновационный продукт, на ввоз его аналогов из-за границы предлагается ввести ограничения.
Часть нововведений «Деловой России» коснутся обеспеченных людей.
В частности, предлагается:
ввести налог на наследство или дарение имущества дороже 50 млн рублей;
обязать россиян, в структуре доходов которых большую часть занимают проценты или дивиденды (кроме акций ПАО), платить некие «социальные взносы» в бюджет.
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Льготы для компаний на ОСНО
Инициатива для среднего и крупного бизнеса — увеличить федеральный инвестиционный налоговый вычет с 3% до 20%, с возможностью снижения федеральной части налога на прибыль.
Комментарий эксперта ПЭБ:
Напоминаем, что предложения «Деловой России» в текущем виде — это инициатива, у которой пока нет даже статуса законопроекта.
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