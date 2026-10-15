«Деловая Россия» предлагает кардинально трансформировать экономику России

Отмена льготных режимов

«Деловая Россия» предложила упразднить патентную систему налогообложения и «упрощенку» с объектом налогообложения «Доходы» по ставкам 6% для УСН и 8% для АУСН.

Для оставшегося объекта УСН «Доходы минус расходы», по мнению авторов инициативы, следует отменить региональные льготные ставки.

По словам главы объединения Алексея Репика, речь не идет о досрочной отмене спецрежимов — только об «архитектуре обсуждения будущего налогообложения МСП».

Комментарий эксперта ПЭБ:

ПСН после снижения лимитов фактически осталась у бизнеса, который оказывает услуги (бьюти, ремонтные работы и бытовые услуги, кружки по интересам) либо продает товары (торговые точки с небольшим оборотом). Сюда же попадают некоторые перевозчики и рантье. УСН популярна среди небольших производителей, сферы услуг, общепита и пр. В случае отмены ПСН и УСН видим три сценария, и все грустные:

налоговая нагрузка вырастет в 2 и более раз для тех, кто останется;

бизнес начнет массово закрываться из-за нерентабельности;

некоторые из предпринимателей уйдут в серую зону.