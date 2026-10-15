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Экономика России
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«Деловая Россия» предлагает кардинально трансформировать экономику России

«Деловая Россия» предлагает кардинально трансформировать экономику России

«Деловая Россия» предложила законодателям рассмотреть меры по ужесточению условий работы для бизнеса. Перечисляем резонансные положения «52 инициатив по трансформации экономики России».

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Отмена льготных режимов

«Деловая Россия» предложила упразднить патентную систему налогообложения и «упрощенку» с объектом налогообложения «Доходы» по ставкам 6% для УСН и 8% для АУСН. 

Для оставшегося объекта УСН «Доходы минус расходы», по мнению авторов инициативы, следует отменить региональные льготные ставки.

По словам главы объединения Алексея Репика, речь не идет о досрочной отмене спецрежимов — только об  «архитектуре обсуждения будущего налогообложения МСП».

Комментарий эксперта ПЭБ

ПСН после снижения лимитов фактически осталась у бизнеса, который оказывает услуги (бьюти, ремонтные работы и бытовые услуги, кружки по интересам) либо продает товары (торговые точки с небольшим оборотом). Сюда же попадают некоторые перевозчики и рантье. УСН популярна среди небольших производителей, сферы услуг, общепита и пр. В случае отмены ПСН и УСН видим три сценария, и все грустные:

  • налоговая нагрузка вырастет в 2 и более раз для тех, кто останется;

  • бизнес начнет массово закрываться из-за нерентабельности;

  • некоторые из предпринимателей уйдут в серую зону

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НДС

«52 инициативы» содержат пункт о выравнивании НДС для спецрежимов УСН и АУСН до общего лимита в 20 млн рублей выручки. Сейчас порог — 20 млн и 60 млн рублей соответственно.

Также предлагается отменить льготный НДС на сахар (сейчас — 10%) и ввести акциз на конфеты по ставке либо 100 рублей за 1 кг продукции либо разделить акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты.

Комментарий эксперта ПЭБ

Любые пертурбации с НДС ведут к подорожанию товара в зависимости от числа посредников в цепочке от производителя до потребителя, причем на 10–50%. Для производителей конфет изменения будут иметь мультипликативный эффект: НДС плюс акцизы.

Ограничения на импорт

Если российский производитель или разработчик начинает выпускать инновационный продукт, на ввоз его аналогов из-за границы предлагается ввести ограничения.

«Социальная нагрузка» для состоятельных россиян

Часть нововведений «Деловой России» коснутся обеспеченных людей. 

В частности, предлагается: 

  • ввести налог на наследство или дарение имущества дороже 50 млн рублей;

  • обязать россиян, в структуре доходов которых большую часть занимают проценты или дивиденды (кроме акций ПАО), платить некие «социальные взносы» в бюджет.

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Льготы для компаний на ОСНО

Инициатива для среднего и крупного бизнеса — увеличить федеральный инвестиционный налоговый вычет с 3% до 20%, с возможностью снижения федеральной части налога на прибыль.

Комментарий эксперта ПЭБ

Напоминаем, что предложения «Деловой России» в текущем виде — это инициатива, у которой пока нет даже статуса законопроекта.

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFGqMGLR

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