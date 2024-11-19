За что отвечает бухгалтер
Фраза, вынесенная в подзаголовок, может быть понята двояко. Разумеется, за учет, формирование отчетности, разработку учетной политики, начисление и выдачу зарплаты и прочее. Но когда бухгалтер допускает огрехи, то «включается» темный смысл этой фразы. Вот о нем и расскажем.
Ответственность главного бухгалтера
Если буквально читать текст закона о бухучете (закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ), может сложиться ошибочное впечатление, что за все отвечает руководитель, а главбух всегда имеет шансы остаться в стороне.
Но, во-первых, ч. 8 ст. 7 закона о бухучете, описывающей два события, за которые руководитель отвечает единолично — отражение данных или объекта в учете по письменному распоряжению руководства, нужно понимать в том смысле, что только за это единолично отвечает директор. В других случаях ответственность несут оба — и руководитель, и главный бухгалтер.
Во-вторых, пункты об ответственности главбуха содержат нормативные акты, прежде всего кодексы — УК, ТК, КоАП, НК. Рассмотрим их поподробнее.
За что грозит уголовная ответственность
До 2019 года чаще всего бухгалтеров привлекали к ответственности по ст. 199 УК за уклонение от уплаты налогов (сборов) организации — как раз наряду с руководством. На практике были случаи привлечения бухгалтеров к ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК), уклонение от уплаты страховых взносов (ст. 199.4 УК) и т.п.
После 2019 года, в связи с введением нового пленума, бухгалтеров стали привлекать к уголовной ответственности не так часто. Разница в том, что раньше бухгалтер являлся самостоятельным субъектом наравне с генеральным директором. Сейчас есть риск привлечения бухгалтера как пособника (п. 7 постановления Пленума ВС от 28.12.2006 № 64).
Но и сегодня правоохранители исходят из того, что главбух или бухгалтер как лицо, ответственное за корректность отчетности и полное внесение обязательных платежей, не может быть «ни при чем» — и суды с ними согласны.
При этом должен быть доказан прямой умысел на совершение преступления (на это указывает Пленум ВС в п. 4, 7, 8 постановления от 26.11.2019 № 48). И, что крайне важно, с 9 марта 2022 года поводом для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениях могут выступать лишь материалы, направленные в следственные органы налоговыми органами (ч. 1.3 ст. 140 УПК). Подчеркнем: ни заявления, ни сообщения, ни даже постановления прокурора не могут с этой даты стать поводом для возбуждения уголовного дела.
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Какие еще есть виды ответственности для бухгалтера
Все-таки привлечение к ответу по статье УК — по счастью, дело не такое уж обыденное. Куда чаще встречаются попытки наложить другие виды ответственности.
Дисциплинарная ответственность
Главный бухгалтер как наемный работник, несет ответственность за добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей. Иначе ст. 192 ТК позволяет:
сделать работнику замечание;
объявить выговор;
уволить.
Но главный бухгалтер — не совсем рядовой работник. Полномочия у него широкие, и цена его ошибки порой куда, чем у других. Поэтому ТК позволяет увольнять главбухов по п. 9 ч. 1 ст. 81 за принятие необоснованного решения, которое повлекло нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу работодателя.
Разумеется, должны быть соблюдены все требования к процедуре увольнения по этому основанию (ст. 193 ТК). И главбуха, как и любого другого трудящегося, нельзя увольнять в период нетрудоспособности (подтвержденной больничным листом), во время отпуска (ч. 6 ст. 81 ТК).
Главное: доказать причинно-следственную связь между решением, принятым главным бухгалтером, и наступившими неблагоприятными последствиями обязан работодатель. Если он не сможет этого сделать, то увольнение будет признано незаконным (см. п. 48 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). Иногда это просто, поскольку все очевидно. Например, главный бухгалтер неоднократно, необоснованно, отклоняясь от установленных сроков, перечисляла себе зарплату — в этом случае суд признает увольнение правомерным (апелляционное определение горсуда Санкт-Петербурга от 07.07.2021, дело № 33-11331/2021). Другое дело, что увольнение проведено на основании приказа, в котором нет ни слова о том, в чем именно заключался дисциплинарный проступок, и работодатель не представил суду документы, которые бы подтвердили причинение ему ущерба (апелляционное определение Свердловского облсуда от 19.09.2018, дело № 33-16704/2018)
Для наложения дисциплинарной ответственности в виде увольнения по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК работодатель должен доказать факт нарушения, неблагоприятные последствия его и причинно-следственную связь между ними.
Материальная ответственность
ТК (ст. 238) обязывает работника возместить работодателю причиненный им прямой действительный ущерб (упущенная выгода взысканию не подлежит, равно как недополученный доход). Главный бухгалтер, как и другой трудящийся, может быть привлечен или к ограниченной материальной ответственности (не более среднемесячного заработка, ст. 241 ТК), или к полной (в полном объеме, ст. 243 ТК).
Если условие о полной материальной ответственности включено в трудовой договор главного бухгалтера, то она применяется, если нет, то матответственность главбуха ограничена пределами среднемесячного заработка (п. 10 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52).
При отсутствии условия о полной материальной ответственности в трудовом договоре даже отдельный договор о ней же не позволяет требовать возмещения 100% ущерба.
Так, выявив несанкционированное списание почти 1 млн руб. со счета на счет неизвестного лица, работодатель попытался наложить полную материальную ответственность на главбуха, ссылаясь на договора о ней, который подписал работник. Но суд, установив, что в трудовом договоре условия о полной материальной ответственности не было, встал на сторону работника (см. определение 3 КСОЮ от 23.11.2022, дело № 8Г-21337/2022). Более того, порой суды отказывают в наложении полной материальной ответственности потому, что в трудовом договоре не сказано о том, что главбух несет ее за ущерб, возникший по его вине (определение ВС Калмыкии от 20.07.2023, дело № 33-566/2023).
Только не подумайте, что если в трудовом договоре нет этого условия, то вообще невозможно взыскать ущерб с главбуха. Сделать это можно, если есть иные законные основания, например, вступивший в силу приговор суда (п. 14 Обзора ВС № 2 (2023), утв. президиумом ВС 19.07.2023, апелляционное определение Мосгорсуда от 01.03.2023, дело № 33-2881/2023, определение ВС от 25.07.2022 № 4-КГ22-21-К1).
Удается отнести на счет главбуха:
недостачу вверенных ему ценностей (апелляционное определение Мосгорсуда от 18.06.2018, дело № 33-26290/2018);
ущерб, причиненный умышленно (апелляционное определение Мосгорсуда от 01.03.2023, дело № 33-2881/2023);
суммы зарплаты, пособия, излишне выплаченных другому работнику (апелляционное определение Волгоградского облсуда от 01.12.2016, дело № 33-16158/2016).
Налоговые доначисления или суммы довнесения страховых взносов за счет главбуха не покрываются, поскольку не относятся к прямому действительному ущербу (апелляционные определения ВС Удмуртии от 14.01.2019, дело № 33-221/2019, Оренбургского облсуда от 07.06.2016, дело № 33-4551/2016, постановление Президиума Мособлсуда от 16.11.2016, дело № 4Г-5417/2016).
Насчет штрафов тоже вопрос неоднозначный, но, как правило, суды решают, что штрафы взыскиваются именно с организации, и перекладывать их на главного бухгалтера в виде материальной ответственности неправомерно (определение 2 КСОЮ от 09.02.2021, дело № 8Г-32777/2020, апелляционные определения Мосгорсуда от 26.03.2019, дело № 33-13062/2019, от 18.06.2018, дело № 33-26290/2018, Псковского облсуда от 26.01.2016, дело № 33-103/2016). Хотя есть единичные противоположные решения (вердикт Гурьевского горсуда Кемеровской области от 06.09.2022, дело № 2-253/2022). Оплату труда бухгалтера, исправлявшего ошибки прошлого, суды тоже, как правило, не взыскивают (определение 7 КСОЮ от 12.09.2023, делу № 8Г-15149/2023).
Следует помнить, что увольнение после причинения ущерба не освобождает работника от обязанности возместить ущерб (ст. 232 ТК), но уже в другом порядке. Работодатель вправе обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причем не позднее года со дня обнаружения этого факта (ст. 392 ТК).
Административная ответственность
По ст. 15.11 КоАП (грубое нарушение требований к учету и отчетности) чаще всего бухгалтеры несут ответственность по причинам:
более чем десятипроцентного занижения налогов вследствие искажения данных учета;
выявленного искажения показателей бухгалтерской отчетности на 10% и более;
отсутствия первички, регистров, отчетности, аудиторского заключения (если оно обязательно);
отражения фиктивных операций;
составления фиктивной отчетности.
Карают также за опоздание с представлением отчетности и необходимых документов как в налоговые органы, так и в СФР (ст. 14.5, 15.5, 15.6, 15.33, 15.33.2 КоАП), а также и нарушения кассовой дисциплины (ст. 15.1 КоАП).
Чтобы определить, с кого спрашивать — с руководителя или все-таки бухгалтера, — контролеры и суды руководствуются указаниями Пленума ВС, которое дано в постановлении от 24.10.2006 № 18:
руководитель отвечает за надлежащую организацию бухучета;
главбух или бухгалтер — за его ведение, своевременное представление отчетности, достоверной и полной.
При этом, чтобы определить сферы ответственности, изучают должностные инструкции, трудовые договоры, ЛНА.
Так, изучив должностные обязанности главного бухгалтера, суд счел доказанным его вину за отсутствие первичных документов (постановление 7 КСОЮ от 27.08.2020, дело № 16-2721/2020). Поскольку по должностной инструкции именно главный бухгалтер отвечает за учет, то и за ошибку, допущенную его подчиненным (не им лично), тоже карают его (решение Артемовского горсуда Свердловской области от 30.06.2023, дело № 12-39/2023). Тот факт, что формально главный бухгалтер числится в другой организации, если он по факту ведет учет проштрафившейся (например, по договору оказания услуг), то придется отвечать ему (постановление 8 КСОЮ от 14.10.2021, дело № 16-5857/2021).
Субсидиарная ответственность
Как правило, если главный бухгалтер будет признан лицом, контролирующим должника, то и ему не миновать субсидиарной ответственности. Несмотря на то что главбухи и бухгалтеры прямо не названы в перечне, данном в ст. 61.10 закона о банкротстве, но они могут туда угодить, если будет установлено, что они могли влиять на хозяйственную деятельность должника, извлекать выгоды из неэффективного, противоправного управления и т.п. К тому же допускается привлечение к субсидиарной ответственности лиц, обязанных вести учет, хранить документы, отчетность и т.п. (подп. 2 п. 4 ст. 61.11 закона о банкротстве).
Так, суд привлек главного бухгалтера к субсидиарной ответственности (около 97 млн руб.), установив, что он преднамеренно включал в регистры учета недостоверные данные и информацию, в связи с чем составлялась недостоверная отчетность (определение ВС от 27.11.2019, дело № А40-161770/2014).
Но субсидиарная ответственность может грозить не только КДЛу, о чем наглядно свидетельствует дело № А63-577/2015 (рассмотрен ВС, вынесено определение от 07.07.2022 № 308-ЭС16-6482(23,26). Главного бухгалтера, не являющегося КДЛ, привлекли к субсидиарной ответственности из-за того, что он намеренно искажал информацию в учетных документах, отчетности, не обеспечил надлежащее хранение документации, что затруднило банкротный процесс, не обеспечивал обязательный аудит, создавал формальный документооборот, выводя деньги через «однодневки» и т.п.
В общем, будет ли главный бухгалтер привлечен к субсидиарной ответственности, или нет — точно предсказать сложно, необходим анализ каждой конкретной ситуации.
За что и как чаще наказывают бухгалтера из практики
Конкретной статистики нет, но чаще всего, бухгалтеры страдают за неправильное ведение бухгалтерского учета, несвоевременную подачу отчетности, нарушение кассовой дисциплины. К сожалению, фиксируются случаи прямого хищения денег и материальных ценностей — но это скорее исключение из правил.
Ответственность и наказание после увольнения
Нужно понимать, что просто увольнением нельзя освободиться ни от одной ответственности, будь то материальная, административная, субсидиарная и тем более уголовная. Если у главного бухгалтера в трудовом договоре сказано, что он должен полностью возместить ущерб, причиненный своими действиями (бездействием), то увольнение не помешает взыскать этот ущерб (ст. 232 ТК), пусть и не в административном (приказом руководства), а в исковом порядке (напомним, что это возможно лишь в течение года со дня обнаружения «криминала», ст. 392 ТК).
Административной ответственности увольнение тоже не препятствует. Если в момент совершения правонарушения главный бухгалтер был штатным сотрудником, или не был, но доказано, что фактически он вел учет, то штрафы по КоАП и НК могут быть наложены и взысканы.
К тому же увольнение никак не исключает субсидиарную ответственность, если бывший главный бухгалтер относился к КДЛам, или не относился, но его вина в несостоятельности доказана, или он своими действиями (бездействием) вредил кредиторам, скрывал активы, затруднял банкротный процесс.
И от уголовной ответственности увольнение не спасет, если именно главный бухгалтер совершил сам, подстрекал, участвовал в совершении преступления (п. 7 постановления Пленума ВС от 26.11.2019 № 48), действуя с прямым умыслом (п. 4, 7, 8 указ. акта). Другое дело, если главный бухгалтер в самом деле не знал о махинациях руководства и может это доказать (определение Мосгорсуда от 16.02.2021 № 33-5786/2021). Если же главный бухгалтер участвовал в преступлении сам, еще и других вовлекал, то расплата обязательно последует (приговор Ленинского райсуда г. Барнаула от 18.02.2019 № 1-231/2019).
Заключение
Мы с вами рассмотрели «темную» сторону бухгалтерской профессии, разобрались, за что именно бухгалтер несет ответственность. Разумеется, мы и мысли не допускаем о том, что наши читатели способны на вышеописанные «художества». Поэтому если вы столкнулись с несправедливым обвинением, тем более если вас делают «крайним» — немедленно звоните, чтобы получить консультацию адвоката, эксперта в области защиты честных граждан.
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