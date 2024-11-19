Фраза, вынесенная в подзаголовок, может быть понята двояко. Разумеется, за учет, формирование отчетности, разработку учетной политики, начисление и выдачу зарплаты и прочее. Но когда бухгалтер допускает огрехи, то «включается» темный смысл этой фразы. Вот о нем и расскажем.

Но, во-первых, ч. 8 ст. 7 закона о бухучете , описывающей два события, за которые руководитель отвечает единолично — отражение данных или объекта в учете по письменному распоряжению руководства, нужно понимать в том смысле, что только за это единолично отвечает директор. В других случаях ответственность несут оба — и руководитель, и главный бухгалтер.

Если буквально читать текст закона о бухучете ( закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ ), может сложиться ошибочное впечатление, что за все отвечает руководитель, а главбух всегда имеет шансы остаться в стороне.

Не рискуйте своим благополучием, получите консультацию у профессиональных юристов. Адвокаты Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» защитят ваши интересы.

При этом должен быть доказан прямой умысел на совершение преступления (на это указывает Пленум ВС в п. 4, 7, 8 постановления от 26.11.2019 № 48 ). И, что крайне важно, с 9 марта 2022 года поводом для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениях могут выступать лишь материалы, направленные в следственные органы налоговыми органами ( ч. 1.3 ст. 140 УПК ). Подчеркнем: ни заявления, ни сообщения, ни даже постановления прокурора не могут с этой даты стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Но и сегодня правоохранители исходят из того, что главбух или бухгалтер как лицо, ответственное за корректность отчетности и полное внесение обязательных платежей, не может быть «ни при чем» — и суды с ними согласны.

После 2019 года, в связи с введением нового пленума, бухгалтеров стали привлекать к уголовной ответственности не так часто. Разница в том, что раньше бухгалтер являлся самостоятельным субъектом наравне с генеральным директором. Сейчас есть риск привлечения бухгалтера как пособника (п. 7 постановления Пленума ВС от 28.12.2006 № 64 ).

До 2019 года чаще всего бухгалтеров привлекали к ответственности по ст. 199 УК за уклонение от уплаты налогов (сборов) организации — как раз наряду с руководством. На практике были случаи привлечения бухгалтеров к ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента ( ст. 199.1 УК ), уклонение от уплаты страховых взносов ( ст. 199.4 УК ) и т.п.

Какие еще есть виды ответственности для бухгалтера

Все-таки привлечение к ответу по статье УК — по счастью, дело не такое уж обыденное. Куда чаще встречаются попытки наложить другие виды ответственности.

Дисциплинарная ответственность

Материальная ответственность

Административная ответственность

Субсидиарная ответственность