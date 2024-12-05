Что такое взятка и что считается взяткой
Взятка — это любая материальная ценность (деньги, «борзые щенки», вещи, транспорт, недвижимость и т.п.), имущественное право (предоставление пожизненного бесплатного отдыха на курорте, обслуживания в медклинике и т.п.) при условии, что они переданы за то, чтобы уполномоченное лицо совершило какое-то действие / бездействовало так, как угодно взяткодателю. Или какому-то формально постороннему лицу, в интересах которого действует взяточник, как посредник. И неважно, является ли это действие / бездействие законным или противозаконным.
Взяткополучатель несет ответственность как за ускорение решения вопроса, который и так был бы решен в законном порядке, так и за незаконное действие — например, «утрата» необходимой документации конкурента с тем, чтобы преимущество на тендере получил взяткодатель.
Отличия взятки и подарка
Отличить их бывает непросто. Ведь есть ненаказуемые подарки стоимостью до 3 000 руб. (ст. 575 ГК), но при условии, что они преподнесены с целью выразить уважение или симпатию, поздравить с праздником. Взятка отличается от подарка тем, что даритель не заинтересован в каком-либо использовании должностного положения получателя подарка.
Взятка всегда корыстна — от того, кто ее получил, ожидают конкретных шагов или бездействия. У взяткополучателя непременно присутствует умысел на обогащение.
При этом неважно, собирается ли он на самом деле исполнить то, за что получил взятку. Сам факт ее принятия — уже преступление. На эти признаки не раз указывал ВС (п. 43 Обзора, утв. Президиумом ВС от 25.11.2020, п. 2 постановления Пленума ВС от 09.07.2013 № 24).
Получение взятки носит формальный состав преступления. Оно признается оконченным, когда взяткополучатель принял хотя бы часть взятки. А если была договоренность о получении взятки, но фактически ее не получили по причинам, которые не зависят от взяткополучателя, тогда это действие квалифицируют как покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 1–6 ст. 290).
За что дается взятка:
за совершение действий / бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия / бездействие входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать (п. 4 постановление Пленума ВС от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019)) указанным действиям / бездействию;
за незаконные действия / бездействие;
за общее покровительство (абз. 1 п. 5 постановление Пленума ВС от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019));
за попустительство (абз. 3 п. 5 постановление Пленума ВС от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019)) по службе.
Существуют разграничения по времени передачи взятки:
до совершения действия в интересах взяткодателя — взятка-подкуп;
после совершения действия в интересах взяткодателя — взятка-благодарность.
Оба вида уголовно наказуемы.
Если вознаграждение получено за совершение действий, которые не входят в полномочия должностного лица, и если оно не может способствовать действиям / бездействию в силу должностного положения, то речь может идти о мошенничестве (ст. 159 УК), что является первой желанной мечтой многих задержанных по делам коррупционной направленности, в связи с менее суровой санкцией и более низкими сроками / размерами наказания.
При этом еще с 2016 года в УК есть норма, которая предусматривает наказание за мелкое взяточничество в сумме до 10 000 рублей. То есть, теоретически за «подарок» в размере до 3 000 рублей тоже можно привлечь к уголовной ответственности. И здесь на первый план выходит корыстный характер взятки и мотив взяткодателя и взяткополучателя.
Привлечь к уголовной ответственности можно и за взятку в 500 рублей, например, если деньги получает преподаватель за хорошую оценку или врач за выписанный рецепт. Суды в этом случае не будут принимать аргументы по ст. 14 УК, свидетельствующие о малозначительности деяния, и назначат наказание в лучшем случае в виде штрафа, который в десятки раз больше взятки.
Кого привлекают к ответственности
Взяткополучатель — это всегда должностное лицо, то есть, лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и т.д (ст. 285 УК, п. 2 постановление Пленума ВС от 16.10.2009 № 19). Например, чиновник государственного, муниципального уровня, сотрудник правоохранительных органов, в том числе суда, прокуратуры, ОВД и т.п. В теории это называется специальным субъектом.
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Какие штрафы и наказания за взятку предусмотрены
За взятку — в зависимости от обстоятельств преступления, суд может назначить штраф в размере:
до 1 млн руб.;
зарплаты / другого дохода осужденного за период до двух лет;
от 10–50-кратной суммы взятки.
Дополнительно виновный может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также могут быть назначены исправительные работы (от года до двух лет) или принудительные работы (до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Самое тяжкое наказание по первой части ст. 290 УК — лишение свободы до трех лет плюс штраф в 10–50-кратной сумме взятки.
Но наказание может стать еще более тяжким, если преступление совершено с отягчающими обстоятельствами — повторно, неоднократно, группой лиц и т.п.
Тяжесть наказания также зависит и от суммы взятки, чем больше такая сумма, тем суровее наказание понесет виновное лицо. Так, при получении взятки свыше 1 000 000 руб. можно сесть в тюрьму на срок до 15 лет, для сравнения за убийство без отягчающих обстоятельств часто дают сроки меньше.
При этом схожая градация предусмотрена для взяткодателей и посредников во взяточничестве.
Чем рискуют посредники
Некоторые ошибочно полагают, что такие тяжкие наказания понесут лишь взяткополучатели. Однако в УК есть особый состав для «решал» — посредников, которые не только передают взятки, но и помогают найти «нужных» людей и способствуют тому, чтобы взяткополучатели и взяткодатели встретились, сговорились, иным способом достигли согласия.
За непосредственную передачу взятки или другое посредничество ст. 291.1 УК устанавливает штрафы в размере:
до 700 000 руб.;
заработной платы;
иного дохода осужденного за период до одного года;
от 20 до 40-кратной суммы взятки.
Дополнительно виновный может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также есть риск получить реальный срок до четырех лет со штрафом до 20-кратной суммы взятки.
Более тяжелые последствия ожидают того, кто посредничает при совершении незаконных действий / бездействия либо использует для посредничества служебное положение. Срок реального лишения свободы может составить семь лет, а сумма штрафа — до 30-кратного размера взятки с трехгодичным лишением права занимать должности / заниматься деятельностью.
Провокация, вымогательство взятки
Вымогательство взятки заключается в ухудшении положения потенциального взяткодателя с помощью использования должностных полномочий потенциального взяткополучателя, если взяткодатель не передаст взятку (п. 18 постановление Пленума ВС от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). Например, если инспектор ДПС выявил ваше правонарушение и требует взятку за привлечение к административной ответственности — это не вымогательство. Это покушение на получение взятки за незаконное бездействие.
При вымогательстве получатель намеренно ухудшает положение лица и возвращает его в исходное состояние при передаче взятки. Вымогатель не помогает, а позволяет избежать искусственного ухудшения ситуации.
От вымогательства следует отличать провокацию, то есть когда какое-то лицо, желающее получить какой-то результат, пытается вручить взятку, притом, что чиновник не давал никаких поводов подозревать, что он согласен ее получить. Ответственность за провокацию наступает по ст. 304 УК: от штрафа (верхний порог — 200 тыс. руб.) до реального срока до пяти лет с трехлетней дисквалификацией.
Провокация взятки возможна только у потенциального взяткодателя. Она создается в целях искусственного формирования доказательств совершения преступления или шантажа, когда должностное лицо, заведомо для виновного не только не давало согласия, но и не совершало никаких действий, свидетельствующих о таком согласии, либо прямо отказалось от получения незаконного вознаграждения ранее.
Сумма взятки, за которую нет ответственности
Формально нет минимального размера взятки, то есть и 100 руб. может привести на скамью подсудимых. Статья 291.2 УК «Мелкое взяточничество» предусматривает ответственность за получение, дачу лично и через посредника взятки в сумме до 10 000 руб. (максимальное наказание при первичном преступлении — лишение свободы до года, при рецидиве — до трех лет).
Суды порой признают виновными в мелком взяточничестве лиц, взявших 400, 500, 1000 руб. Так, например, суд признал взяточником преподавателя, который выставил зачет без проверки знаний (приговор Центрального райсуда г. Волгограда по уголовному делу № 1-254/2016 от 20.01.2017).
Не стал брать взятку, есть ли ответственность
Получение и дача взятки считаются оконченными с момента, когда должностное лицо приняло хотя бы часть ценностей (или лично, или, с его согласия, на счет, электронный кошелек и т.п.), независимо от того, появилась ли возможность реально ими воспользоваться или распорядиться (п. 10 постановления Пленума ВС от 09.07.2013 № 24 ).
Если должностное лицо отказалось принять взятку, то оно освобождается от ответственности. При этом лицо, предлагающее взятку, будет осуждено за покушение на преступление по ст. 291, 291.2 УК.
Подведем итоги. Кары взяточникам и взяткодателям грозят действительно суровые, но лишь при условии, что их корыстные мотивы в самом деле имели место и доказаны. Это не так-то просто, в особенности если на стороне несправедливо обвиняемого адвокат, специализирующийся на этой категории дел, который поможет выработать правильную позицию защиты.
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