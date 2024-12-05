Отличить их бывает непросто. Ведь есть ненаказуемые подарки стоимостью до 3 000 руб. (ст. 575 ГК), но при условии, что они преподнесены с целью выразить уважение или симпатию, поздравить с праздником. Взятка отличается от подарка тем, что даритель не заинтересован в каком-либо использовании должностного положения получателя подарка.

Взятка всегда корыстна — от того, кто ее получил, ожидают конкретных шагов или бездействия. У взяткополучателя непременно присутствует умысел на обогащение.

При этом неважно, собирается ли он на самом деле исполнить то, за что получил взятку. Сам факт ее принятия — уже преступление. На эти признаки не раз указывал ВС (п. 43 Обзора, утв. Президиумом ВС от 25.11.2020, п. 2 постановления Пленума ВС от 09.07.2013 № 24).

Получение взятки носит формальный состав преступления. Оно признается оконченным, когда взяткополучатель принял хотя бы часть взятки. А если была договоренность о получении взятки, но фактически ее не получили по причинам, которые не зависят от взяткополучателя, тогда это действие квалифицируют как покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 1–6 ст. 290).

За что дается взятка:

Существуют разграничения по времени передачи взятки:

до совершения действия в интересах взяткодателя — взятка-подкуп;

после совершения действия в интересах взяткодателя — взятка-благодарность.

Оба вида уголовно наказуемы.

Если вознаграждение получено за совершение действий, которые не входят в полномочия должностного лица, и если оно не может способствовать действиям / бездействию в силу должностного положения, то речь может идти о мошенничестве (ст. 159 УК), что является первой желанной мечтой многих задержанных по делам коррупционной направленности, в связи с менее суровой санкцией и более низкими сроками / размерами наказания.

При этом еще с 2016 года в УК есть норма, которая предусматривает наказание за мелкое взяточничество в сумме до 10 000 рублей. То есть, теоретически за «подарок» в размере до 3 000 рублей тоже можно привлечь к уголовной ответственности. И здесь на первый план выходит корыстный характер взятки и мотив взяткодателя и взяткополучателя.

Привлечь к уголовной ответственности можно и за взятку в 500 рублей, например, если деньги получает преподаватель за хорошую оценку или врач за выписанный рецепт. Суды в этом случае не будут принимать аргументы по ст. 14 УК, свидетельствующие о малозначительности деяния, и назначат наказание в лучшем случае в виде штрафа, который в десятки раз больше взятки.