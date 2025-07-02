Как правильно составить ответ на претензию —образец 2025

Для чего нужен ответ на претензию

Между компаниями нередко случаются конфликты и недопонимания, которые приводят сделки к срывам и ухудшению деловых отношений. Но есть способ снизить градус спора и достойно выйти из негативной ситуации.

Ответ на претензию — это инструмент мирного урегулирования спорной ситуации в досудебном порядке.

Одна сторона в официальной (и вежливой) форме выражает свое недовольство. Вторая — ответом на требования показывает, что неравнодушна к сложившейся ситуации и готова решить ее мирно.

Даже если претензия не имеет под собой оснований, компания должна на нее ответить по правилам делового этикета. Если дело дойдет до суда, то ответ может стать веским доказательством в пользу защиты ваших интересов.