Что нового по онлайн-кассам: проверок и штрафов будет меньше, налоговики учтут позиции судов

Контрольные мероприятия отложили

Предпринимателей освобождают от излишнего контроля.

В 2022 году не будет плановых контрольно-надзорных мероприятий, в том числе проверок онлайн-касс. Вышло постановление Правительства от 10.03.2022 № 336. В нем сказано, что до конца 2022 года инспекторы смогут проводить проверки только с разрешения прокуратуры.

Есть исключения

ФНС вправе провести обследование и сделать контрольную закупку. Для совершения этих действий разрешение прокурора не требуется, но нужно – от начальника ИФНС или его зама. На профилактические визиты ограничения также не распространяются.

Подробнее о новых правилах проверок касс мы рассказывали здесь.

Важно: не забывайте о сроках давности по нарушениям КоАП. По онлайн-кассам этот срок составляет 1 год. То есть, если допустить нарушение в 2022 году (например, не выдать кассовый чек покупателю, а он пожалуется в ФНС), то можно попасть под проверку уже в 2023 году после отмены моратория.

Возможно, запрет на проверки не коснется общепита и рынков. Тогда к предпринимателям вполне могут прибыть с внеплановой проверкой. Но пока ФНС решение по этому вопросу не приняла.

Кроме того, налоговая служба согласовывает в Минюсте перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по применению ККТ и полноте отражения выручки. Например, отсутствие фискальных данных от предприятия в течение 60 дней также будет считаться основанием для проведения проверки.

В личном кабинете Платформа ОФД вы всегда можете проверить, все ли чеки были направлены в ФНС и исправить ошибки до того, как их обнаружат контролирующие органы.

Пока, скорее до осени, откладывается и законопроект о применении онлайн-касс на розничных рынках, сообщил на вебинаре 23 марта представитель ФНС. Однако официальной информации еще нет.

Подробно об этом законопроекте мы рассказывали в этой статье.

Электронным чекам — дорогу. За что не будут штрафовать

ФНС сообщила, что, если предприятие не сумело купить кассовую ленту и ему не на чем печатать чеки, но сам расчет прошел через онлайн-кассу и ОФД — штрафа не будет. Однако нужно обязательно отправить покупателю электронный чек. Не выдать чек совсем — нельзя.

Причем чек можно отправить покупателю не только по СМС или на электронную почту, но и через мессенджер. На это уже ранее указывала ФНС, а Минфин подтвердил эту позицию в письме от 09.02.2022 № 30-01-15/8660.

Сейчас ведомства обсуждают в том числе возможность ухода от обязательных бумажных чеков, но пока даже законопроекта нет.

О том, как отправлять электронные чеки и использовать их для рекламы, мы рассказали в этом материале.

Не будет штрафа, если в бумажном чеке не указана система налогообложения. (постановление от 07.12.2021 № 13АП-33710/2021 по делу № А56-59552/2021). Позиция суда такова: сведения о системе налогообложения – это дополнительный реквизит чека и включать их в печатный не обязательно. Основание: приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Немного о реквизитах чека

Изменилось название сайта ФНС. Адрес сайта, на котором можно проверить факт записи расчета и подлинности фискального признака, – это обязательный реквизит чека. Поэтому при регистрации ККТ его теперь надо указывать по-новому.

Но если в чеках уже отражается старый сайт – специально перерегистрировать кассу не надо. Название сайта нужно исправить при последующей перерегистрации или при формировании отчета об изменении параметров регистрации (письмо от 22.12.2021 № АБ-4-20/17949@).

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Когда штраф заменят предупреждением

ФНС также порекомендовала территориальным инспекциям проанализировать и использовать в работе судебные позиции за 4 кв. 2021 года (письмо от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@).

Заменить штраф предупреждением можно:

если раньше предприятие не допускало нарушений;

Суд отказал организации в замене штрафа предупреждением, так как ранее предприятие уже привлекали к административной ответственности. Суд напомнил, что предупреждение может быть применено при одновременном соблюдении следующих условий: это первое нарушение, оно не повлекло причинение вреда охраняемым законом интересам, нарушитель – субъект МСП (постановление от 17.11.2021 № 20АП-7269/2021 по делу № А54-3685/2021).

если несколько нарушений обнаружено одновременно и сведения о них зафиксированы в одном протоколе.

Суд встал на защиту предприятия, которое инспекторы уличили в неприменении ККТ,и заменил штраф предупреждением. Позиция суда: поскольку случаи неприменения ККТ были выявлены одномоментно и внесены в один протокол, то нельзя привлечь предприятие к ответственности за неоднократные нарушения (постановление от 15.12.2021 № 16АП-4521/2021 по делу № А63-10004/2021).

Штраф за неприменение ККТ можно снизить вдвое

Штраф за неприменение онлайн-кассы можно уменьшить, но не больше чем на 50% от минимального размера (постановление от 29.12.2021 № 05АП-7285/2021 по делу № А51-12928/2021).

Предпринимателя оштрафовали за неприменение ККТ почти на 94 тыс. рублей – 1/4 от суммы непроведенных через онлайн-кассу платежей. Суд первой инстанции уменьшил штраф до 10 тыс. рублей, но апелляция с ним не согласилась: размер штрафа не может быть меньше половины минимального размера. Поэтому окончательное решение суда — ИП должен заплатить штраф в размере 47 тыс. рублей.

Одна ККТ для нескольких терминалов? Будет штраф

Онлайн-касса должна соединяться с корпусом автоматического устройства для расчетов, а не находиться в другом месте (постановление от 22.10.2021 по делу № А33-14120/2021).

Суд согласился со штрафом, наложенным на платежного агента. Нельзя использовать одну физическую единицу ККТ для нескольких автоматических устройств, расположенных по другим адресам, отличным от адреса регистрации ККТ. Автоматическое устройство должно содержать ККТ внутри корпуса или быть с ней соединено механически или иным способом.

Во избежание двусмысленной терминологии были внесены уточнения в закон № 54-ФЗ (законом от 26.07.2019 № 238-ФЗ): ККТ должна применяться в составе терминала (соединяться с корпусом), а не находится физически в другом месте.

Новый порядок жалоб по штрафам за ККТ

Жалоба от компании (ИП) будет принята к рассмотрению, только если она направлена через Госуслуги. Кроме того, в ФНС пояснили, что до 1 января 2023 года для проверок по онлайн-кассам не действует обязательный досудебный порядок обжалования.

Таким образом, до конца 2022 года с жалобой на решения инспекторов по нарушениям, связанным с ККТ, можно сразу обращаться в суд.