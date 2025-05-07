Как формировать кассовые чеки в общепите в 2025 году

Как меняются правила выдачи чеков в общепите
С 1 марта 2025 года в заведениях общепита меняются правила расчетов: они закреплены в п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ, который был дополнен положениями закона от 08.08.2024 № 274-ФЗ.
При расчетах, которые производятся как при личном взаимодействии с клиентом, так и через автоматические устройства, бумажный чек или его аналог должен быть сформирован и передан покупателю после получения от него согласия до момента оплаты. Он, по сути, фиксирует предстоящую операцию по приему средств за оказанные услуги общественного питания.
Почему пересмотрели порядок расчетов с клиентами
Ранее в заведениях общепита применялась следующая схема: официант сначала предоставлял предварительный чек (пречек), принимал оплату и лишь затем выдавал кассовый чек. Такая практика порождала ряд сложностей.
Например, сотрудники часто ограничивались пречеком или слип-чеком с терминала эквайринга и не выдавали кассовый чек вовсе. Это приводило к несоответствиям в учете и привлекало внимание налоговых органов.
Среди типичных нарушений, которые фиксирует налоговая:
Занижение выручки — когда сумма безналичных платежей, отраженная в банковской выписке, превышает данные кассовой отчетности.
Использование только пречеков — заведение не формирует кассовые чеки, чтобы минимизировать налоги. Это выявляется при анализе объемов закупок и официальной выручки.
Ошибки в пиковые часы — в периоды высокой нагрузки сотрудники могут пропускать оформление чеков, что в результате налоговой проверки может привести к блокировке расчетного счета из-за несоответствия данных, полученных от ОФД.
Новые правила расчета призваны минимизировать подобные нарушения. Они повышают прозрачность деятельности заведения для налоговых органов, что, в свою очередь, помогает бизнесу избежать штрафов и расхождений в учетной системе. Статистика продаж становится более точной — это полезно для анализа работы бизнеса.
Как теперь используется пречек
Пречек не обязательно полностью исключать из работы. Его можно применять для демонстрации клиенту списка заказанных блюд и напитков, а также итоговой суммы. В небольших кафе или кофейнях, где расчет происходит сразу при оформлении заказа, пречек может не использоваться.
Далее разберем, как оформлять кассовые чеки при разных форматах обслуживания.
Особенности расчетов при обслуживании официантами
Если оплата производится после оказания услуги, возможны два варианта расчета. Выбор одного из них — за пользователем ККТ.
Первый вариант: клиенту выдается бумажный чек с полной суммой расчета, где заранее прописан планируемый способ оплаты. Этот документ предоставляется до внесения платежа.
Второй вариант: сначала формируется чек на отгрузку с типом оплаты «кредит». После получения оплаты создается чек на оплату кредита.
Оформление чека на передачу в кредит
В этом случае кассовый чек формируется с признаком расчета «Приход» и следующими параметрами:
В реквизите «Признак способа расчета» (тег 1214) указывают «передача в кредит».
В реквизите «Сумма по чеку постоплатой» (тег 1216) указывают общую сумму чека.
Оформление чека на оплату кредита
Здесь используется кассовый чек с признаком расчета «Приход» и значением реквизита «Признак способа расчета» (тег 1214) — «оплата кредита».
Для товаров с маркировкой (например вода, молоко, пиво) в чеке указывают код товара (КМ или GTIN) с отраслевым реквизитом horeca. Если речь идет о немаркированном алкоголе, проверяется акцизная марка через УТМ ЕГАИС, а статус меняется с «В обороте» на «Выбыл».
Коррекция ошибок
Если в чеке обнаружены ошибки (например, некорректный тип оплаты, ошибки в списке блюд), клиент решил изменить способ оплаты, можно оформить корректирующие чеки после приема платежа.
1 вариант, когда напечатан чек на полный расчет с указанием планируемого способа оплаты: после обнаружения ошибки формируется чек коррекции и происходит прием оплаты.
2 вариант, когда напечатан чек на отгрузку в кредит с типом оплаты «кредит»: после обнаружения ошибки принимается оплата, пользователь ККТ пробивает чек на оплату кредита с подтвержденным типом оплаты и корректной суммой. Затем создаются корректирующие чеки — бумажные или электронные.
Если клиент отказывается от покупки, возможны два способа оформления отмены:
Кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода».
Кассовый чек коррекции с признаком расчета «Возврат прихода» (в соответствии с ФФД 1.1 или 1.2).
При коррекции данных из кассового чека коррекции с признаком расчета «Приход» в теге 1192 указывают фискальный признак предыдущего чека коррекции, а не исходного кассового чека.
Оплата через автоматическое устройство или QR-код для расчетов после оказания услуги
В случае, если при обслуживании официантами клиент проводит оплату через автоматическое устройство для расчетов или QR-код, порядок оплаты в целом такой же, как описали выше:
1 вариант — формируется бумажный чек на полный расчет и затем происходит оплата;
2 вариант — формируется бумажный чек на передачу в кредит, а после проведения оплаты выдается чек на оплату кредита в бумажном или электронном формате.
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Оплата при обслуживании официантами или за стойкой по QR-коду
Если выбор продукции и оплата по QR-коду осуществляются до оказания услуги, возможны два варианта в зависимости от роли агента по оплате:
1. Если платежного агента нет или он действует от имени принципала, то схема следующая:
Клиент оформляет заказ.
Формируется бумажный чек на предоплату от ресторана.
Клиент производит оплату.
После оказания услуги формируется чек на зачет предоплаты от ресторана.
2. Если платежный агент действует от своего имени:
Клиент оформляет заказ.
Клиент производит оплату.
Формируется электронный чек на предоплату от агента.
После оказания услуги создается чек на зачет предоплаты от ресторана.
Оплата за банкеты
В случае банкетов, где предусмотрена предоплата, действуют следующие правила:
При полной предоплате через сайт или в ресторане формируются чеки на предоплату и зачет предоплаты.
При частичной предоплате дополнительно создаются чеки на передачу в кредит за новые блюда и доплату. После внесения полной оплаты оформляются чеки на оплату кредита и зачет предоплаты.
Оплата при выезде из гостиницы
В гостиницах, где предоставляются услуги общественного питания, если оплата происходит при выезде, используется следующий порядок:
Сначала выдается чек на передачу в кредит.
После внесения оплаты формируется чек на оплату кредита.
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Особенности расчетов в различных форматах самообслуживания
В столовых с самообслуживанием возможны два подхода к оформлению расчетов:
Клиент получает чек на полный расчет до момента оплаты.
Сначала выдается чек на передачу в кредит, а после внесения платежа формируется чек на оплату кредита.
В корпоративных столовых, где стоимость питания вычитается из зарплаты сотрудников в конце месяца, применяется следующий порядок:
Сотруднику выдается чек на передачу в кредит.
В конце месяца стоимость питания вычитается из зарплаты.
Затем формируется чек на оплату кредита — бумажный или электронный.
При расчете через вендинговые автоматы клиент сначала выбирает товар и производит оплату. Затем автомат выдает товар и вместе с ним кассовый чек.
Особенности расчетов при обслуживании потребителей в барах, за стойками
Если оплата происходит одновременно с оформлением заказа, клиент делает заказ, а затем формируется бумажный чек на полный расчет. Покупатель производит оплату и получает заказ.
Если заказ выдается до оплаты, то здесь есть два варианта выдачи чека — как в случае с обслуживанием официантами (чек на полный расчет или чек на отгрузку в кредит + чек на оплату кредита).
Расчеты при доставке по заказам
Если клиент вносит предоплату через сайт или мобильное приложение, порядок выдачи чеков зависит от того, осуществляются ли оплата и доставка в разные дни.
Если доставка и 100% предоплата происходят в один и тот же день, клиенту выдается чек на полный расчет.
Если предоплата и доставка приходятся на разные дни, сначала формируется чек на предоплату, а после доставки заказа — чек на зачет предоплаты.
Если оплата происходит при получении заказа и доставку осуществляет курьер продавца, возможны два варианта: чек на полный расчет или чек на передачу в кредит с последующим формированием чека на оплату кредита.
При доставке сторонним курьером и оплате при получении клиент производит оплату, а затем ему выдается чек на полный расчет.
Расчеты при обслуживании за прилавками
Сначала клиенту предоставляется бумажный чек на полный расчет, затем покупатель производит оплату, после чего выдается заказ.
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