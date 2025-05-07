Как формировать кассовые чеки в общепите в 2025 году

Как меняются правила выдачи чеков в общепите

С 1 марта 2025 года в заведениях общепита меняются правила расчетов: они закреплены в п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ, который был дополнен положениями закона от 08.08.2024 № 274-ФЗ.

При расчетах, которые производятся как при личном взаимодействии с клиентом, так и через автоматические устройства, бумажный чек или его аналог должен быть сформирован и передан покупателю после получения от него согласия до момента оплаты. Он, по сути, фиксирует предстоящую операцию по приему средств за оказанные услуги общественного питания.