Изменения в форматах фискальных документов с 1 сентября 2025 года

При использовании кассовой техники бизнесу необходимо своевременно передавать сведения о расчетах и выданных чеках в налоговую. С «Платформой ОФД» вы получаете доступ к полнофункциональному сервису: контроль всех операций и состояния касс, быстрый поиск ранее сформированных чеков, подключение к личному кабинету дополнительных сотрудников, а также автоматическая отправка электронных чеков клиентам.

Чеки, оформленные с нарушением ФФД (например, если отсутствует обязательный реквизит) ФНС помещает в карантин .

Этот формат был внедрен в 2021 году специально для работы с маркировкой. С ним касса может формировать запрос о коде маркировки в «Честный ЗНАК», уведомление о продаже маркированного товара с ответной квитанцией. Для компаний, работающих с маркировкой, ФФД 1.2 обязателен.

Чек коррекции в этом формате стал информативнее и позволяет исправлять ошибки без отмены покупки.

Здесь добавлены, в отличие от 1.05, счетчики всех видов кассовых операций: приход, расход, возвраты и т. д. Эти данные фиксирует сам фискальный накопитель, их нельзя изменить — инспекторы могут использовать их при проверках.

Сейчас этот формат используют в основном компании, который продают услуги или товары без обязательной маркировки

Самый старый формат и в настоящий момент он не поддерживает ряд новых требований: например, не работает с маркировкой товаров и не позволяет исправлять ошибки с помощью чека коррекции — потребуется оформление возврата.

В России применяют несколько версий ФФД. Основные их отличия — в таблице.

Каждый кассовый аппарат обязан использовать официально утвержденный формат такого документа, который указывается при его регистрации и зашит в программное обеспечение кассы.

Напомним, что ФФД — это стандарт, регулирующий, какие фискальные документы касса должна создавать (например, кассовые чеки, закрытие смены, уведомления о продаже маркированных товаров) и какие сведения должны в них содержаться.

Что такое ФФД и зачем он нужен

Изменения в требованиях к реквизитам и форматам фискальных документов с 1 сентября 2025 года

ФНС продолжает актуализировать требования к составу и формату фискальных документов: появился ряд изменений, которые будут обязательны для применения при расчетах с использованием ККТ. Официально эти поправки утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 г. № ЕД-7-20/236@. Этот документ вносит изменения в приказ ФНС от 14.09.2020 г. № ЕД-7-20/662@. В 2024 году появился закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ, который повлиял на правила использования кассовой техники и проведение расчетов: переопределены требования к работе онлайн-касс при предоставлении услуг общепита;

скорректирован перечень видов деятельности, для которых допустимы расчеты без ККТ;

расширены способы передачи электронных чеков покупателям;

введена обязанность применять онлайн-кассы при расчетах через СБП как для организаций, так и для ИП. Реагируя на эти нововведения, ФНС скорректировала и форматы самих фискальных документов. Ведомство внедряет дополнительные реквизиты и теги, которые нужно обязательно включать в чек в ряде случаев. Платформа цифровизации бизнеса Работа с кассовыми чеками, документами, госорганами в едином личном кабинете Выбрать сервис

Новые обязательные реквизиты

В числе новых реквизитов: 1011 — часовая зона;

1082 — сумма оплаты безналичными;

1125 — признак расчета в интернете;

1234 — сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;

1235 — сведения об оплате безналичными;

1236 — признак способа оплаты безналичными;

1237 — идентификаторы безналичной оплаты;

1238 — дополнительные сведения о безналичной оплате;

2040 — номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции).

Особенности оформления чеков для расчетов онлайн

Когда расчет проводится через интернет, в электронную версию кассового чека или БСО нужно обязательно добавлять: тег 1125 («признак расчета в интернете») — устанавливается значение «1»;

тег 1187 («место расчетов») — здесь нужно отразить адрес сайта, на котором выполняется операция;

тег 1008 («телефон или электронный адрес покупателя») — здесь указывают номер мобильного телефона или e-mail, который клиент предоставил для получения электронного чека.

Включение реквизитов в уведомления о маркированных товарах

Теги, обозначающие часовую зону (1011), признак расчета в интернете (1125), а также номер фискального документа по чеку (2040), теперь должны обязательно содержаться и в составе уведомлений о реализации товаров с маркировкой — если речь идет о фискализации операций по таким категориям продукции.

Другие изменения в реквизитах фискальных документов

Теперь «номер предписания налогового органа» (тег 1179) становится обязательным только тогда, когда корректировка расчета проводится на основании предписания ФНС об устранении нарушений в части использования ККТ. Кроме того, в поле «наименование предмета расчета» (тег 1030) предусмотрено и отображение информации о туристическом налоге, если она актуальна для операции. В перечне допустимых значений для «присвоенный статус товара» (тег 2110), уточнены новые статусы: значение 5 — для штучных товаров, подлежащих обязательной маркировке и находящихся в процессе реализации;

значение 6 — для мерных товаров, также подлежащих обязательной маркировке, но уже реализованных. Также исключены из реквизитов упоминания о едином налоге на вмененный доход (ЕНВД).