Изменения в форматах фискальных документов с 1 сентября 2025 года

Что такое ФФД и зачем он нужен
Напомним, что ФФД — это стандарт, регулирующий, какие фискальные документы касса должна создавать (например, кассовые чеки, закрытие смены, уведомления о продаже маркированных товаров) и какие сведения должны в них содержаться.
Каждый кассовый аппарат обязан использовать официально утвержденный формат такого документа, который указывается при его регистрации и зашит в программное обеспечение кассы.
Форматы фискальных документов утверждены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Разновидности ФФД
В России применяют несколько версий ФФД. Основные их отличия — в таблице.
Версия ФФД
Описание
ФФД 1.05
Самый старый формат и в настоящий момент он не поддерживает ряд новых требований: например, не работает с маркировкой товаров и не позволяет исправлять ошибки с помощью чека коррекции — потребуется оформление возврата.
Сейчас этот формат используют в основном компании, который продают услуги или товары без обязательной маркировки
ФФД 1.1
Здесь добавлены, в отличие от 1.05, счетчики всех видов кассовых операций: приход, расход, возвраты и т. д. Эти данные фиксирует сам фискальный накопитель, их нельзя изменить — инспекторы могут использовать их при проверках.
Чек коррекции в этом формате стал информативнее и позволяет исправлять ошибки без отмены покупки.
ФФД 1.2
Этот формат был внедрен в 2021 году специально для работы с маркировкой. С ним касса может формировать запрос о коде маркировки в «Честный ЗНАК», уведомление о продаже маркированного товара с ответной квитанцией. Для компаний, работающих с маркировкой, ФФД 1.2 обязателен.
Чеки, оформленные с нарушением ФФД (например, если отсутствует обязательный реквизит) ФНС помещает в карантин.
При использовании кассовой техники бизнесу необходимо своевременно передавать сведения о расчетах и выданных чеках в налоговую. С «Платформой ОФД» вы получаете доступ к полнофункциональному сервису: контроль всех операций и состояния касс, быстрый поиск ранее сформированных чеков, подключение к личному кабинету дополнительных сотрудников, а также автоматическая отправка электронных чеков клиентам.
Изменения в требованиях к реквизитам и форматам фискальных документов с 1 сентября 2025 года
ФНС продолжает актуализировать требования к составу и формату фискальных документов: появился ряд изменений, которые будут обязательны для применения при расчетах с использованием ККТ. Официально эти поправки утверждены приказом ФНС от 26.03.2025 г. № ЕД-7-20/236@.
Этот документ вносит изменения в приказ ФНС от 14.09.2020 г. № ЕД-7-20/662@.
В 2024 году появился закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ, который повлиял на правила использования кассовой техники и проведение расчетов:
переопределены требования к работе онлайн-касс при предоставлении услуг общепита;
скорректирован перечень видов деятельности, для которых допустимы расчеты без ККТ;
расширены способы передачи электронных чеков покупателям;
введена обязанность применять онлайн-кассы при расчетах через СБП как для организаций, так и для ИП.
Реагируя на эти нововведения, ФНС скорректировала и форматы самих фискальных документов. Ведомство внедряет дополнительные реквизиты и теги, которые нужно обязательно включать в чек в ряде случаев.
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Новые обязательные реквизиты
В числе новых реквизитов:
1011 — часовая зона;
1082 — сумма оплаты безналичными;
1125 — признак расчета в интернете;
1234 — сведения обо всех оплатах по чеку безналичными;
1235 — сведения об оплате безналичными;
1236 — признак способа оплаты безналичными;
1237 — идентификаторы безналичной оплаты;
1238 — дополнительные сведения о безналичной оплате;
2040 — номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции).
Особенности оформления чеков для расчетов онлайн
Когда расчет проводится через интернет, в электронную версию кассового чека или БСО нужно обязательно добавлять:
тег 1125 («признак расчета в интернете») — устанавливается значение «1»;
тег 1187 («место расчетов») — здесь нужно отразить адрес сайта, на котором выполняется операция;
тег 1008 («телефон или электронный адрес покупателя») — здесь указывают номер мобильного телефона или e-mail, который клиент предоставил для получения электронного чека.
Включение реквизитов в уведомления о маркированных товарах
Теги, обозначающие часовую зону (1011), признак расчета в интернете (1125), а также номер фискального документа по чеку (2040), теперь должны обязательно содержаться и в составе уведомлений о реализации товаров с маркировкой — если речь идет о фискализации операций по таким категориям продукции.
Другие изменения в реквизитах фискальных документов
Теперь «номер предписания налогового органа» (тег 1179) становится обязательным только тогда, когда корректировка расчета проводится на основании предписания ФНС об устранении нарушений в части использования ККТ.
Кроме того, в поле «наименование предмета расчета» (тег 1030) предусмотрено и отображение информации о туристическом налоге, если она актуальна для операции.
В перечне допустимых значений для «присвоенный статус товара» (тег 2110), уточнены новые статусы:
значение 5 — для штучных товаров, подлежащих обязательной маркировке и находящихся в процессе реализации;
значение 6 — для мерных товаров, также подлежащих обязательной маркировке, но уже реализованных.
Также исключены из реквизитов упоминания о едином налоге на вмененный доход (ЕНВД).
Требования к параметрам бумажных чеков и отображению QR-кодов
Высота символов (маленькие буквы) на фискальных документах, напечатанных на бумаге, не должна быть меньше 2 мм, расстояние между строками — минимум 0,5 мм, а уровень контрастности символов должен составлять минимум 40%.
Для QR-кодов, распечатываемых на бумажном чеке, минимальный размер — не менее 20x20 мм, контраст — не ниже 40%.
При выводе QR-кода на дисплее автоматизированных устройств для расчетов (вендинговых аппаратов):
Размер двумерного штрихового кода — не менее 20x20 мм, а контрастность — не ниже соотношения 250:1.
Если у дисплея есть подсветка, его яркость должна быть не ниже 250 кд/м².
QR-код должен быть видимым не менее 40 секунд или до совершения следующей операции.
Нововведения и все перечисленные реквизиты начнут применяться с 1 сентября 2025 года. Приказ ФНС от 26.03.2025 г. № ЕД-7-20/236@ действует до 1 сентября 2031 года.
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