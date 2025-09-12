Как искусственный интеллект превращает данные чеков в управленческие решения для бизнеса

Как изменился рынок касс за девять лет

В 2016 году, когда в России начали появляться и развиваться компании-операторы фискальных данных, на рынке действовало всего четыре ОФД. В 2025 году число операторов достигло 14. По данным ФНС, в стране зарегистрировано 3,86 млн онлайн-касс. Из них 1,35 млн подключено к «Платформе ОФД» — это каждая третья касса. В отдельных регионах доля касс, подключенных к «Платформе ОФД», достигает 70%. Всего за время работы в этой системе накоплено более 150 млрд чеков, которые ежедневно передаются в ФНС и могут использоваться для аналитики и управленческих решений.

Рост рынка продолжается: к 2028 году прогнозируется более 4 млн касс. Драйверами роста рынка называют несколько факторов:

обязательное использование касс на розничных рынках и в новых регионах;

сокращение автономных офлайн-касс;

быстрый рост сегмента e-commerce;

упрощение регистрации кассовой техники.

Рынок онлайн-касс до 2028 года

При этом структура рынка меняется. За последние два года доля касс в e-commerce выросла почти вдвое — с 5% до 9% в 2025 году. Доля сетевого ретейла остается стабильной — 22%. Основная масса касс приходится на малый бизнес: 69% в 2025 году против 73% двумя годами ранее.

Отдельное направление — новые территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), где работает около 80 тысяч касс. 40% из них уже подключены к «Платформе ОФД».