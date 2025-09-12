Как искусственный интеллект превращает данные чеков в управленческие решения для бизнеса

Как изменился рынок касс за девять лет
В 2016 году, когда в России начали появляться и развиваться компании-операторы фискальных данных, на рынке действовало всего четыре ОФД. В 2025 году число операторов достигло 14. По данным ФНС, в стране зарегистрировано 3,86 млн онлайн-касс. Из них 1,35 млн подключено к «Платформе ОФД» — это каждая третья касса. В отдельных регионах доля касс, подключенных к «Платформе ОФД», достигает 70%. Всего за время работы в этой системе накоплено более 150 млрд чеков, которые ежедневно передаются в ФНС и могут использоваться для аналитики и управленческих решений.
Рост рынка продолжается: к 2028 году прогнозируется более 4 млн касс. Драйверами роста рынка называют несколько факторов:
обязательное использование касс на розничных рынках и в новых регионах;
сокращение автономных офлайн-касс;
быстрый рост сегмента e-commerce;
упрощение регистрации кассовой техники.
При этом структура рынка меняется. За последние два года доля касс в e-commerce выросла почти вдвое — с 5% до 9% в 2025 году. Доля сетевого ретейла остается стабильной — 22%. Основная масса касс приходится на малый бизнес: 69% в 2025 году против 73% двумя годами ранее.
Отдельное направление — новые территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), где работает около 80 тысяч касс. 40% из них уже подключены к «Платформе ОФД».
Государство усиливает контроль: проверки, ошибки и штрафы
За девять лет система ОФД превратилась не только в инструмент фискализации, но и в основу для риск-ориентированного контроля бизнеса. Государство использует данные операторов для мониторинга кассовой дисциплины.
По данным Минэкономразвития, количество проверок на основании индикаторов риска выросло в десятки раз: с 0,3 тыс. в 2021 до 18,8 тыс. в 2024 году. Общая сумма штрафов только за прошлый год превысила 531 млн рублей.
ФНС применяет автоматизированную систему мониторинга, которая фиксирует аномалии в работе с кассой через данные ОФД. Высокая доля чеков коррекции, частые возвраты или длительное отсутствие фискальных документов становятся сигналом для проверки.
Ошибки в чеках остаются главной причиной проблем. По статистике «Платформы ОФД», 88% всех ошибок связаны с отсутствием обязательных тегов в фискальных данных. Наиболее часто отсутствует тег 2108 «Мера количества и предмета расчета»: на него приходится 91% ошибок этой категории.
Для снижения рисков компании все активнее используют цифровые сервисы.
Сервис «Контроль нарушений» от «Платформы ОФД» — один из ключевых инструментов для предпринимателей, которые хотят работать без рисков. Он анализирует данные кассовых операций в реальном времени и позволяет бизнесу вовремя исправлять ошибки, из-за которых налоговая назначает проверки и штрафы.
Только за первые восемь месяцев 2025 года личный кабинет «Платформы ОФД» помог клиентам избежать штрафов и расхождений выручки на сумму 3 млрд рублей. При этом количество чеков с ошибками за год сократилось в 7,8 раза. В этом году сервис «Контроль нарушений» научился дополнительно подсвечивать бизнесу проблемы с маркировкой товаров.
ИИ: не замена человеку, а «умный» помощник
В 2025 году «Платформа ОФД» делает ставку на развитие ИИ-агентов — интеллектуальных сервисов, которые помогают предпринимателю и менеджеру не просто видеть цифры, а получать готовые рекомендации.
«ИИ — не замена человеку, а инструмент, который анализирует миллионы чеков в реальном времени, находит аномалии, объясняет их причины и генерирует конкретные рекомендации», — подчеркивает Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Главный принцип: данные ради данных не имеют ценности. Настоящая ценность появляется, когда система указывает на закономерность, объясняет ее и предлагает решение, которое можно внедрить здесь и сейчас. Поэтому в компании называют свои AI-модули «умными помощниками».
Тренд последних лет — появление ИИ-агентов в бизнес-среде. Они фильтруют огромный поток транзакций, выделяют отклонения и превращают их в конкретные действия. Например, система может не просто сообщить, что в одном регионе упали продажи, а подсказать снизить цену на определенную категорию на 5% или перераспределить рекламный бюджет. Руководителю не нужно погружаться в отчеты и таблицы. ИИ-агент показывает готовый сценарий, объясняет его логику и оставляет за человеком принятие решения.
«Платформа ОФД» привела несколько кейсов применения ИИ в аналитике данных чека. Во всех случаях данные помогли не только выявить проблему, но и предложить решение, которое дало измеримый эффект.
Супермаркет: рост продаж на 15% за неделю. Анализ потока покупателей и чеков показал, что текущая выкладка товаров в супермаркете мешала росту продаж. После ее изменения продажи выросли на 15% всего за неделю.
Парковка на АЗС: рост продаж кофе на 19% за три месяца. На автозаправке наблюдалось падение продаж кофе. ИИ выявил прямую зависимость между наличием удобной парковки и спросом. Добавление зон отдыха рядом с АЗС дало рост продаж кофе на 19% за три месяца.
FMCG: оптимизация ассортимента йогуртов. У производителя был высокий уровень просрочки продукции. ИИ проанализировал спрос по дням недели и вкусам: например, «клубника-базилик» востребован в выходные, а «груша» — в будни. Перенастройка производства и логистики позволила увеличить маржинальность на 7% и сократить просрочку на 30% всего за месяц.
Строительные материалы: прогноз на основе разрешений и погоды. В одном из регионов всплеск спроса на кровельные материалы наступал через два месяца после пика выдачи разрешений на строительство и при условии, что температура превысила +10°. Использование этой закономерности позволило заранее увеличить отгрузки на склады дистрибьюторов. В итоге время отгрузки конечным клиентам сократилось на 40%, а доля рынка выросла на 5% за год.
Протеиновые батончики: правильное позиционирование. Продажи батончиков долго не росли. Анализ корзины покупок показал, что их основная аудитория — не спортсмены, а «зумеры» и люди, ведущие здоровый образ жизни. Они также покупали премиальный кофе, спортжурналы и воду в стеклянных бутылках. Перенос рекламы из фитнес-залов в кофейни и ЗОЖ-блоги привел к росту продаж на 65% по сравнению с прошлым годом.
Цифровая зрелость бизнеса: кто готов к инновациям, а кто — нет
«Платформа ОФД» провела исследование среди своих клиентов, чтобы понять, как предприниматели относятся к цифровым технологиям, и готовы ли они внедрять инновации. В опросе приняли участие несколько сотен компаний.
Результаты показали, что рынок разделен на четыре сегмента:
Прагматичные автоматизаторы (35%). Для них ключевая ценность — экономия времени и снижение рутины. Это практичные предприниматели, которые внедряют новые сервисы ради эффективности, а не ради моды.
Выживающие скептики (30%). Их бизнес находится на грани устойчивости. Эти компании очень чувствительны к любым затратам и осторожны в вопросах инвестиций в цифровизацию.
Осторожные традиционалисты (27%). Они предпочитают работать по привычной схеме. Технологии воспринимают как избыточные и лишние, если бизнес и так «как-то работает».
Цифровые экспериментаторы (8%). Это драйверы инноваций. Они активно ищут новые возможности и готовы инвестировать в развитие, даже если результат пока неочевиден.
Эти цифры показывают, что около 40% бизнеса воспринимает цифровизацию как реальный инструмент для роста. Остальные пока относятся к ней осторожно или находятся на грани устойчивости.
В то же время кейсы, представленные «Платформой ОФД», показывают: автоматизация (в том числе с использованием ИИ) способна повысить эффективность бизнеса, увеличить продажи и уменьшить потери.
В начале деятельности основной задачей «Платформы ОФД» было передавать чеки в ФНС для контроля за выручкой. Сегодня это полноценная цифровая экосистема, которая закрывает ключевые потребности бизнеса: от фискализации до цифровизации логистики, отчетности и документооборота.
Читайте также:
ЭПД и перевозка алкоголя: новые правила с 1 сентября 2025 года.
Усиление контроля за розничным оборотом лекарственных средств.
Контроль нарушений
Сервис для оценки вероятности угрозы налоговых проверок и штрафов
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: 2W5zFGxZPck
Начать дискуссию