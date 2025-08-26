Усиление контроля за розничным оборотом лекарственных средств

Новые правила продажи лекарств: что изменилось с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в силу вступили новые поправки к закону от 12.04.2010 № 61-ФЗ об обращении лекарственных средств. Теперь аптеки должны еще тщательнее следить за тем, какие препараты они отпускают. Главное нововведение — в законе четко определили, что можно продавать, а что нет.

Запретили реализацию:

Лекарств с истекшим сроком годности. Неважно, когда они были произведены — если срок кончился, продавать их нельзя.

Препаратов без специальной маркировки «Честный Знак». Это код, по которому государство отслеживает путь лекарства от завода до аптеки.

Лекарств с ошибочной маркировкой (если штрихкод не совпадает с данными в базе) и тех, которые не зарегистрированы в системе МДЛП (о них просто нет информации).

Препаратов, которые Минздрав временно отозвал из оборота.

Лекарств, полностью запрещенных для продажи в России.

Некоторые препараты остаются доступными, даже если у них нет регистрации в системе МДЛП. Это касается лекарственных средств, выпущенных до 1 января 2020 года, если они нужны для лечения тяжелых заболеваний, например:

проблем со свертываемостью крови;

муковисцидоза;

эндокринных и наследственных метаболических нарушений;

дефицита гормона роста;

онкогематологических болезней;

аутоиммунных заболеваний;

заболеваний центральной нервной системы;

а также пересадки органов и тканей.