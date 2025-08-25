Индикаторы риска и проверки ККТ

Перечень индикаторов риска в работе кассы

1. Касса зарегистрирована, но данные не поступают

Если фискальная техника стоит на учете, но на протяжении 60 календарных дней в налоговую систему не поступают никакие фискальные документы (чеки, отчеты) — это повод для подозрений. И неважно, произошло это умышленно (например, кто-то отключил кассу от Интернета), по технической причине или из-за банальной неосторожности.

Работающая по всем правилам онлайн-касса должна автоматически передавать фискальные документы в налоговую через ОФД (п. 6 ст. 1.2 54-ФЗ).

Есть исключение: если ККТ используется в отдаленной местности, где отсутствует стабильная связь, касса может работать в автономном режиме. Но о такой работе налоговая знает заранее — пользователь указывает это при регистрации, и статус автономной кассы обязательно отражается в регистрационной карточке. Индикатор риска, связанный с отсутствием данных, к таким случаям не применяется.

Если выяснится, что кассу сознательно отключили, то ФНС расценит это как нарушение порядка использования ККТ. Ответственность — по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

для должностных лиц это штраф от 1 500 до 3 000 рублей;

для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

Чтобы вовремя отследить непереданные фискальные данные, достаточно заглянуть в отчет о закрытии смены или отчет о текущем состоянии расчетов. Важно помнить и про технические ограничения. ФН устроен так, что через 30 дней после формирования чека, если он не был подтвержден ОФД, новые фискальные документы просто не будут создаваться. При этом сам накопитель в таких случаях блокируется. При подключении интернета и отправке данных в ОФД ФН разблокируется.

Иногда «молчание» кассы — просто следствие того, что аппарат стоит в резерве или ожидает ремонта. В первом случае рекомендуем хотя бы раз в два месяца включать ее и отправлять один отчет. Не нужно открывать смену или пробивать чек — достаточно сформировать отчет о текущем состоянии расчетов.

Если ККТ сломалась и не подлежит быстрому восстановлению, лучше временно снять ее с регистрации. В дальнейшем ее можно будет снова поставить на учет.