Индикаторы риска и проверки ККТ

Что такое индикатор риска проверок ККТ
Государство контролирует, как организации и ИП используют контрольно-кассовую технику (ККТ), особенно с точки зрения полноты учета выручки. Такой надзор — часть системы государственного контроля.
Индикаторы риска — это характеристики объекта контроля, которые напрямую не являются нарушением, но могут сигнализировать о возможных проблемах с соблюдением требований. Проще говоря, это сигналы, которые указывают на то, что нарушение возможно, и тем самым становятся основанием для начала проверки.
С июля 2023 года действует официальный список таких индикаторов в области применения ККТ. Этот перечень был утвержден. В нем указаны параметры, при обнаружении которых у контролирующих органов может возникнуть подозрение, что бизнес работает не по правилам — например, занижает выручку или не фиксирует расчеты через кассу.
Перечень индикаторов риска в работе кассы
1. Касса зарегистрирована, но данные не поступают
Если фискальная техника стоит на учете, но на протяжении 60 календарных дней в налоговую систему не поступают никакие фискальные документы (чеки, отчеты) — это повод для подозрений. И неважно, произошло это умышленно (например, кто-то отключил кассу от Интернета), по технической причине или из-за банальной неосторожности.
Работающая по всем правилам онлайн-касса должна автоматически передавать фискальные документы в налоговую через ОФД (п. 6 ст. 1.2 54-ФЗ).
Есть исключение: если ККТ используется в отдаленной местности, где отсутствует стабильная связь, касса может работать в автономном режиме. Но о такой работе налоговая знает заранее — пользователь указывает это при регистрации, и статус автономной кассы обязательно отражается в регистрационной карточке. Индикатор риска, связанный с отсутствием данных, к таким случаям не применяется.
Если выяснится, что кассу сознательно отключили, то ФНС расценит это как нарушение порядка использования ККТ. Ответственность — по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:
для должностных лиц это штраф от 1 500 до 3 000 рублей;
для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.
Чтобы вовремя отследить непереданные фискальные данные, достаточно заглянуть в отчет о закрытии смены или отчет о текущем состоянии расчетов. Важно помнить и про технические ограничения. ФН устроен так, что через 30 дней после формирования чека, если он не был подтвержден ОФД, новые фискальные документы просто не будут создаваться. При этом сам накопитель в таких случаях блокируется. При подключении интернета и отправке данных в ОФД ФН разблокируется.
Иногда «молчание» кассы — просто следствие того, что аппарат стоит в резерве или ожидает ремонта. В первом случае рекомендуем хотя бы раз в два месяца включать ее и отправлять один отчет. Не нужно открывать смену или пробивать чек — достаточно сформировать отчет о текущем состоянии расчетов.
Если ККТ сломалась и не подлежит быстрому восстановлению, лучше временно снять ее с регистрации. В дальнейшем ее можно будет снова поставить на учет.
2. Слишком много возвратов
Если за 30 дней доля чеков с признаком «возврат прихода» достигает 30% и выше от общего числа чеков с признаком «приход» — это тоже тревожный сигнал.
Подобную ситуацию вряд ли можно списать на случайную ошибку или недосмотр. Учитывая, что анализ ведется за целый месяц, у пользователя было достаточно времени, чтобы заметить несоответствие и скорректировать работу.
Важно: для ломбардов этот показатель не применяется — у них специфика работы, где частые возвраты считаются нормой.
3. Чрезмерное количество чеков коррекции
Аналогичный порог (30% и выше за 30 дней) установлен и для чеков коррекции. Если каждый третий документ — это корректировка, у ФНС могут возникнуть вопросы. Проблемы чаще всего возникают у добросовестных, но не слишком опытных пользователей, которые путаются в нюансах формирования чеков коррекции в зависимости от версии фискальных данных (ФФД). Для ФФД 1.05, к примеру, чек коррекции не используют для исправления неправильно пробитого чека. Нужно сначала оформить возврат, а потом заново пробить корректный приход.
Чек коррекции по версии 1.05 можно применить только в случаях, когда ККТ вообще не использовалась в момент расчета. Такой чек содержит лишь сумму корректировки и вид операции (приход или расход), а предмет расчета можно не указывать. Но при этом налоговая ожидает, что вместе с чеком будет представлена документация, по которой можно точно установить, какие расчеты корректировались. Это прямо указано в письме ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
С переходом на версии ФФД 1.1 и 1.2 порядок изменился. Нужно сначала оформить чек коррекции с признаками ошибочной операции, но с обратным знаком (например, вместо «прихода» — «возврат прихода»), а затем пробить новый чек коррекции уже с правильными данными. То есть на одно исправление потребуется два чека (письмо ФНС от 01.06.2022 № АБ-3-20/5725@).
Чтобы избежать проблем, нужно вовремя вносить корректировки и не затягивать с исправлением данных.
Дополнительные поводы для проверки
Кроме формальных индикаторов риска, у налоговой есть и другие поводы для пристального внимания к бизнесу. Они не всегда связаны с техническими параметрами ККТ, но вполне могут привести к контрольному мероприятию:
Жалобы покупателей. Если кто-то из клиентов (или если обращений несколько) пожаловался, что ему не выдали чек или в чеке указаны неверные данные — например, занизили сумму или пробили не тот товар — это повод для ФНС проверить продавца.
Несостыковки с другими проверками. Иногда налоговая обнаруживает странности в отчетности бизнеса в рамках других контрольных мероприятий, и это может спровоцировать проверку ККТ.
Информация от других ведомств. ФНС активно взаимодействует с другими госорганами. Если, например, Роспотребнадзор или прокуратура передали данные о нарушении требований закона № 54-ФЗ, налоговая может использовать эту информацию как основание для проверки.
Отслеживайте состояние своих касс и чеков через личный кабинет «Платформы ОФД». Онлайн-сервис «Контроль нарушений» постоянно мониторит работу кассы и проверяет фискальные документы на наличие ошибок, своевременно уведомляя пользователя. Это помогает вовремя исправлять недочеты и предотвращать возможные штрафы от налоговой.
Мораторий, тайный контроль и новые обязанности УРК
Разберем основные виды контроля, который распространяется на пользователей ККТ в 2025 году.
Мораторий не отменяет проверок
С 2025 года продолжает действовать мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, продленный до 2030 года. Это означает, что налоговые органы не могут проводить плановые контрольные мероприятия без специальных оснований.
Тайные контрольные мероприятия
ФНС имеет право проводить тайные проверки применения ККТ — без уведомления и без контакта с бизнесом. Такие проверки возможны, если есть информация, что предприниматель или организация:
не применяет кассу при расчетах;
нарушает порядок выдачи чека;
оформляет документы с искажениями.
Фактически инспекторы могут выступить в роли покупателей и зафиксировать нарушение (например, отсутствие чека). Далее по результатам проверки предпринимателю могут направить уведомление о нарушении.
Требования для управляющих рынками компаний
С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила, касающиеся контроля за применением ККТ на рынках и в торговых павильонах. Они относятся к управляющим рынками компаний (УРК), которые теперь несут ответственность за арендаторов.
Обязанности УРК:
1. При заключении договора аренды торгового места:
получить от арендатора копию карточки регистрации ККТ (если деятельность требует кассы);
не заключать договор, если касса не зарегистрирована по адресу рынка.
2. После заключения договора: ежемесячно проверять наличие зарегистрированной ККТ у арендатора.
3. При выявлении нарушения:
уведомить арендатора и дать срок на устранение (15 рабочих дней);
приостановить торговлю до устранения нарушения;
расторгнуть договор в одностороннем порядке, если нарушение не устранено.
Если управляющая компания проигнорирует требования по контролю за ККТ арендаторов, ее могут привлечь к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа (ч. 16 и 17 ст. 14.5 КоАП):
Для должностных лиц за первое нарушение — от 40 до 50 тыс. руб.; при повторном нарушении — от 50 до 80 тыс. руб.
Для юридических лиц за первое нарушение — от 100 до 300 тыс. руб.; при повторном нарушении — от 300 тыс. до 1 млн руб.
Экспертиза фискальных накопителей
С 2025 года каждый фискальный накопитель (ФН) должен пройти обязательную экспертизу перед включением в реестр.
Как это работает:
Производитель ФН подает сведения о продукте в аккредитованную экспертную организацию.
Эксперты проводят проверку и выдают заключение о соответствии или несоответствии техническим и правовым требованиям.
Только при наличии положительного заключения ФН может быть внесен в реестр и использоваться в кассах.
Информация передается в уполномоченный орган — ФНС.
Для бизнеса это значит, что использование ФН, не включенного в реестр, будет считаться нарушением.
Автоматическое снятие ККТ с учета при блокировке доступа к фискальным данным
С 1 марта 2025 года, если налоговики не получают доступ к ККТ (например, при проверке), такую технику автоматически снимают с учета.
Чтобы повторно зарегистрировать такую кассу, предприниматель должен:
предоставить доступ в налоговый орган;
пройти процедуру регистрации заново.
Такое правило ввели, чтобы исключить ситуации, когда бизнес намеренно скрывает выручку, отключая передачу данных.
Как подготовиться к проверке кассы в 2025 году
В 2025 году, несмотря на продолжающийся мораторий на плановые проверки, контроль ККТ по-прежнему возможен. Поводом могут стать срабатывание индикаторов риска, жалобы клиентов, сообщения от других ведомств.
Чтобы пройти любую проверку без проблем, лучше быть готовым заранее.
Чек-лист подготовки к проверке ККТ
Что нужно сделать
1. Проверьте корректность регистрации кассы
Проверьте, что все ККТ зарегистрированы в ФНС, при необходимости — своевременно перерегистрированы (например, при смене адреса или фискального накопителя).
2. Убедитесь в актуальности ФФД и кассового ПО
Формат фискальных данных (ФФД) должен соответствовать актуальным требованиям, прошивка кассы обновлена, если это нужно.
3. Держите комплект документов под рукой
Убедитесь, что у вас есть карточка регистрации ККТ, договор с ОФД, паспорт кассы, акты о вводе в эксплуатацию. Все документы по ККТ должны быть легко доступны на случай внеплановой проверки.
4. Проверьте исправность оборудования
Убедитесь, что касса работает корректно, чеки формируются правильно, срок действия фискального накопителя не истек, память не переполнена.
Чтобы избежать проблем и быть уверенным в корректной работе кассы, используйте сервис «Контроль нарушений» от Платформы ОФД, который:
отслеживает ошибки в чеках и документах;
предупреждает о нарушениях, которые могут вызвать интерес у налоговой;
помогает своевременно устранить проблемы до начала проверки.
С сервисом «Контроль нарушений» вы сможете сосредоточиться на бизнесе, не отвлекаясь на постоянный контроль за кассовой дисциплиной.
