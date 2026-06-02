Платформа ОФД удостоена премии «ИИ-Олимп»

28 мая 2026, Москва. Компания «Платформа ОФД» стала лауреатом премии в области искусственного интеллекта «ИИ-Олимп 2026» — за внедрение системы интеллектуального анализа транзакционных потоков на основе машинного обучения.

Проект компании «ИИ-навигатор для бизнеса» получил высокую оценку экспертного совета премии и признан лучшим в номинации «Трансформация года» категории «Анализ данных для стратегического планирования».

Работа навигатора строится на выявлении скрытых паттернов потребительского поведения путем обработки массивов фискальных данных, которые алгоритмы преобразуют в персонализированные бизнес-инсайты и стратегические ориентиры для руководителя бизнеса.

Особое внимание было обращено на социальную значимость проекта и его доступность: решение позволяет предпринимателям без технического бэкграунда снизить барьер входа в аналитику. Следование рекомендациям AI-агента ведет к снижению издержек через точечное планирование закупок и логистики, повышению лояльности клиентов за счет персонализированных предложений, прогнозированию сезонных колебаний и аномалий продаж, оптимизации ассортимента и ценообразования на основе реального поведения покупателей. Внедрение ИИ-навигатора для бизнеса, его эффективность и польза позволит субъектам МСП уверенно конкурировать с крупными игроками рынка.

IT-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») — крупнейший владелец чековых данных России, №1 в рейтинге операторов фискальных данных страны по версии CNews Analytics. Оператор электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС свыше 70 млн кассовых чеков.

Лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ритейла», премии Digital Leaders AWARD в номинации «Платформа года». Партнер экосистемы Сбера. Официальный сайт — platformaofd.ru.

