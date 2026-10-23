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Отчетность за 9 месяцев 2026 года организаций и ИП: что, куда и когда сдавать

Отчетность за 9 месяцев 2026 года организаций и ИП: что, куда и когда сдавать

Отчетная кампания за 9 месяцев 2026 года продлится до 26 октября. Основной срок сдачи деклараций перенесен с 25 октября из-за выходных. Собрали полный календарь — какие отчеты и куда сдают организации и ИП, какие формы в эту кампанию заполняются впервые и что проверить перед отправкой.

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Самое главное:

  • Основной срок сдачи отчетности за 9 месяцев и III квартал — 26 октября 2026 года: 25 октября выпадает на воскресенье, срок перенесен. Платежи — 28 октября, без переноса.

  • В эту кампанию впервые сдают новую форму единой (упрощенной) декларации.

  • С 1 сентября 2026 года уведомления по НДФЛ и взносам можно подавать досрочно — сразу на несколько месяцев вперед.

  • Состав отчетности зависит от налогового режима и наличия работников. Перечень форм, сроков и адресатов — в таблицах.

Особенности отчетной кампании за III квартал и 9 месяцев 2026 года

Сроки сдвинулись на один день. Стандартная отчетная дата — 25-е число месяца, следующего за отчетным периодом. В октябре 2026 года 25-е число — воскресенье, поэтому большинство отчетов за 9 месяцев и III квартал принимают по 26 октября включительно (п. 7 ст. 6.1 НК). Сроки уплаты налогов не переносятся, так как 28 октября — рабочий день. У единой (упрощенной) декларации собственная дата — 20 октября, но сдают ее не все. С 2025 года ЕУД подают однократно, а не за каждый период.

Часть форм заполняют впервые за этот период. Например, единую (упрощенную) декларацию — с 1 августа 2026 года ее сдают на новом бланке (приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@).

Уведомления можно подать заранее. С 1 сентября 2026 года действует новая редакция п. 9 ст. 58 НК — одно уведомление об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов разрешено подать сразу на несколько месяцев вперед в пределах календарного года. Это право, а не обязанность. Оно удобно тем, кто планирует платежи заранее.

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Календарь октября 2026 года: главные даты

Ключевые даты:

  • 5 октября 2026 года: уведомление об исчисленном НДФЛ за период с 23 по 30 сентября (срок перенесли с субботы). Уплата — в составе единого налогового платежа (ЕНП).

  • 15 октября 2026 года: взносы «на травматизм» за сентябрь — уплата отдельным платежным поручением вне состава ЕНП.

20 октября 2026 года: 

  • Декларация по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС за сентябрь. 

  • Журнал учета счетов-фактур посредников за III квартал; 

  • Единая упрощенная декларация (для организаций без движений по счетам и объектов налогообложения).

26 октября 2026 года (главный отчетный день):

Куда сдавать отчет

Вид отчета

В ФНС

  • Уведомления об исчисленных суммах (НДФЛ за 1–22 октября, авансовый платеж по УСН за 9 месяцев, авансы по имущественным налогам за III квартал

  • Декларация по НДС за III квартал 

  • Декларация по налогу на прибыль (за январь–сентябрь или за 9 месяцев

  • Расчет 6-НДФЛ 

  • Расчет по страховым взносам (РСВ

  • Персонифицированные сведения о физических лицах

  • Отчет о прослеживаемых товарах за III квартал 

  • Декларация по водному налогу 

  • Декларация по НДПИ 

  • Декларация по акцизам 

  • Декларация по туристическому налогу 

  • Декларация по налогу на игорный бизнес

В СФР

  • Подраздел 1.1 Подраздела 1 ЕФС-1 (сведения о трудовой деятельности, кроме сведений при приеме на работу и увольнении, приостановлении и возобновлении действия трудового договора)

  • Подраздел 3 Раздела 1 ЕФС-1 (дополнительные взносы на накопительную пенсию

  • Раздел 2 ЕФС-1 (взносы на травматизм).

28 октября 2026 года (главный платежный день):

  • НДФЛ за период с 1 по 22 октября.

  • Страховые взносы за сентябрь.

  • Первая треть квартального НДС за III квартал.

  • Авансы по прибыли за 9 месяцев, ежемесячные авансы за сентябрь и первый аванс IV квартала.

  • Авансовый платеж по УСН за 9 месяцев.

  • Налог ИП на ОСНО (авансовый платеж по НДФЛ за 9 месяцев).

  • Имущественные налоги (транспортный, земельный, имущественный) за III квартал.

  • Водный налог, торговый сбор, туристический налог, НДПИ, акцизы.

2 ноября 2026 года: регулярные платежи за пользование недрами за III квартал (перенос с субботы, 31 октября).

Отчитывайтесь в электронном виде с помощью «Платформы Госотчет». В сервисе только актуальные формы ФНС, СФР и Росстата, проверка отчетов по контрольным соотношениям до отправки и текущий статус каждого документооборота.

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Отчетность в налоговую за 9 месяцев 2026 года

Компании на ОСНО сдают декларацию по налогу на прибыль. За 9 месяцев отчитываются организации, которые платят авансы ежеквартально или ежемесячно с ежеквартальной доплатой. Те, кто считает авансы из фактической прибыли каждого месяца, подают декларацию за январь — сентябрь. Крайний срок сдачи деклараций — до 26 октября 2026 года.

Декларацию по НДС за III квартал подают плательщики без освобождения от налога (ОСНО, УСН, ЕСХН), налоговые агенты, а также освобожденные от налога организации и ИП, выставлявшие в прошедшем квартале счета-фактуры с выделенным НДС. Уплата — тремя равными частями.

Декларация по НДС принимается только в электронном виде.

На УСН декларации за 9 месяцев нет — сдается лишь годовая отчетность. Но аванс по единому налогу за 9 месяцев заплатить нужно. Уведомление об исчисленной сумме направляют до 26 октября, платят — до 28 октября. Если бизнес на УСН стал плательщиком НДС (в том числе превысил порог 20 млн руб. в течение 2026 года — освобождение утрачивается с 1-го числа следующего месяца), декларация по НДС за III квартал для него обязательна, и для части такого бизнеса это будет первая декларация по НДС.

Для патента, НПД и АУСН отчетность не предусмотрена — только платежи по своим срокам.

ИП и компании с работниками отчитываются по НДФЛ и взносам:

6-НДФЛ за 9 месяцев — если с января по сентябрь была хотя бы одна выплата физлицам, облагаемая НДФЛ. Справки о доходах в состав расчета за 9 месяцев не входят — они подаются только с годовым расчетом.

РСВ за 9 месяцев — сдают все страхователи, даже если выплат с начала года не было (подается нулевой расчет).

Персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь можно не подавать — аналогичные данные содержатся в разделе 3 РСВ за 9 месяцев (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

Уведомления об исчисленных суммах до 26 октября подают по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 октября, авансу по УСН за 9 месяцев, авансовому платежу по НДФЛ за 9 месяцев (ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты) и авансам по налогам на имущество, транспорт и землю за III квартал. Уведомления по страховым взносам и налогу на прибыль за сентябрь не нужны. РСВ и декларацию по налогу на прибыль сдают раньше срока уплаты, поэтому суммы известны налоговому органу из отчетности.

По прочим налогам и операциям отчитайтесь при наличии объектов и операций в периоде — отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, журнал учета счетов-фактур посредников, декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, декларации по туристическому налогу, налогу на игорный бизнес, водному налогу, НДПИ и акцизам.

Сроки и формы собрали в таблице:

Вид отчета

Отчетный период и срок сдачи

Кто должен сдавать

Актуальная форма

Декларация по НДС

III квартал 2026 года — 26.10.2026

Плательщики НДС без освобождения (ОСНО, УСН, ЕСХН), налоговые агенты, неплательщики, выставившие счета-фактуры с НДС. Только электронно

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@ в ред. от 18.12.2025

Декларация по налогу на прибыль

9 месяцев 2026 года — 26.10.2026

Компании на ОСНО с ежеквартальными авансами и с ежемесячными авансами плюс ежеквартальная доплата

Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в ред. от 03.10.2025

Декларация по налогу на прибыль

январь — сентябрь 2026 года — 26.10.2026

Компании и налоговые агенты, считающие ежемесячные авансы из фактической прибыли

Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в ред. от 03.10.2025

Расчет 6-НДФЛ

9 месяцев 2026 года — 26.10.2026

Налоговые агенты по НДФЛ, если с января по сентябрь были облагаемые выплаты физлицам

Приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@

РСВ

9 месяцев 2026 года — 26.10.2026

Все организации и ИП — страхователи, в том числе при нулевых выплатах

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ в ред. от 04.02.2026

Уведомления об исчисленных суммах

НДФЛ за 1–22 октября, аванс по УСН за 9 месяцев, аванс по НДФЛ за 9 месяцев (ИП), авансы по имущественным налогам за III квартал — 26.10.2026

Налоговые агенты по НДФЛ, организации и ИП на УСН, ИП на ОСНО, плательщики имущественных налогов

КНД 1110355, Приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ 

Единая (упрощенная) декларация

9 месяцев 2026 года — 20.10.2026

Организации и ИП без движений по счетам и без объектов налогообложения

Приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

III квартал 2026 года — 26.10.2026

Организации и ИП с операциями по прослеживаемым товарам. Только электронно

Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

III квартал 2026 года — 20.10.2026

Посредники, комиссионеры, агенты, экспедиторы, застройщики — неплательщики НДС

Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137

Декларация по косвенным налогам

сентябрь 2026 года — 20.10.2026

Импортеры товаров из стран ЕАЭС

Приказ ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

Декларация по туристическому налогу

III квартал 2026 года — 26.10.2026

Организации и ИП, предоставляющие места для временного проживания

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@ в ред. от 19.12.2025

Декларация по налогу на игорный бизнес

сентябрь 2026 года — 26.10.2026

Организации — организаторы азартных игр

Приказ ФНС от 29.01.2026 № ЕД-1-3/57@

Декларация по водному налогу

III квартал 2026 года — 26.10.2026

Лицензированные пользователи водных объектов

Приказ ФНС от 26.03.2026 № ЕД-1-3/205@

Декларация по НДПИ

сентябрь 2026 года — 26.10.2026

Пользователи недр

Приказ ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@ в ред. от 10.06.2026

Декларация по акцизам

сентябрь 2026 года — 26.10.2026

Плательщики акцизов

Отраслевые приказы ФНС (по виду подакцизного товара)

За 9 месяцев не сдают:

  • декларацию по УСН (только годовая);

  • декларацию по налогу на имущество организаций;

  • отчетность по ПСН и НПД (не предусмотрена).

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Отчетность в СФР за 9 месяцев 2026 года

ЕФС-1 заполняют по форме, утвержденной приказом СФР от 17.11.2025 № 1462. Если крайний срок сдачи выпадает на выходной, он переносится на следующий рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).

В кампанию за 9 месяцев до 26 октября 2026 года в СФР сдают:

  • Подраздел 3 Раздела 1 — сведения о работниках, за которых перечислялись дополнительные взносы на накопительную пенсию, за 9 месяцев.

  • Раздел 2 — сведения о взносах на травматизм за 9 месяцев. Его сдают все, кто платит такие взносы, в том числе по договорам ГПХ с соответствующим условием.

  • Подраздел 1.1 Подраздела 1 — сведения по трудовой деятельности, кроме сведений при приеме на работу и увольнении, приостановлении и возобновлении действия трудового договора. 

Подраздел 1.2 (сведения о стаже) в октябре не сдают. Его подают ежегодно и в течение трех календарных дней по обращению работника или запросу СФР.

Взносы на травматизм за сентябрь перечисляют до 15 октября отдельным платежным поручением — в состав ЕНП они не входят.

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Отчетность в Росстат за 9 месяцев 2026 года 

Состав статистической отчетности индивидуален. Он зависит от видов деятельности, численности и наличия лицензий. Актуальный перечень форм проверяют по ИНН в личном кабинете Росстата.

Отчеты в Росстат, как и в ФНС и СФР, можно отправить через «Платформу Госотчет» — сервис поддерживает формы всех трех ведомств. 

Чек-лист: как сдать отчетность за 9 месяцев без штрафов

  • Сверьте календарь. Отчетный пик — 26 октября, платежный — 28 октября; отдельные даты — 5, 15 и 20 октября и 2 ноября.

  • Проверьте, по какой форме заполняется каждый отчет. В 2026 году обновлялись ЕУД, водный налог, НДПИ, игорный бизнес, туристический налог, РСВ и ЕФС-1. Отчет по устаревшей форме не примут.

  • Заранее проверьте срок действия электронной подписи и машиночитаемой доверенности. В пик кампании удостоверяющие центры перегружены.

  • Перед отправкой прогоните контрольные соотношения. В РСВ за 9 месяцев отдельно проверьте базу по сотрудникам, приблизившимся к пределу и право на тариф 15% для МСП.

  • Сверьте книги покупок и продаж с контрагентами до отправки декларации по НДС — это снижает риск требований и расхождений.

  • Не забудьте уведомления по налогам, у которых нет деклараций за 9 месяцев (УСН, имущественные налоги, НДФЛ у ИП). Без уведомления ЕНС не разберет платеж.

  • Даже отправив отчет вовремя, дождитесь квитанции о приеме. Отправка не равна сдаче.

Подключите «Платформу Госотчет» и сдайте отчетность за 9 месяцев в ФНС, СФР и Росстат с первого раза: актуальные формы обновляются в сервисе автоматически, ошибки находятся до отправки, а статус каждого документооборота виден в личном кабинете. 

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