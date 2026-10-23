Отчетность за 9 месяцев 2026 года организаций и ИП: что, куда и когда сдавать

Отчетность в налоговую за 9 месяцев 2026 года

Компании на ОСНО сдают декларацию по налогу на прибыль. За 9 месяцев отчитываются организации, которые платят авансы ежеквартально или ежемесячно с ежеквартальной доплатой. Те, кто считает авансы из фактической прибыли каждого месяца, подают декларацию за январь — сентябрь. Крайний срок сдачи деклараций — до 26 октября 2026 года.

Декларацию по НДС за III квартал подают плательщики без освобождения от налога (ОСНО, УСН, ЕСХН), налоговые агенты, а также освобожденные от налога организации и ИП, выставлявшие в прошедшем квартале счета-фактуры с выделенным НДС. Уплата — тремя равными частями.

Декларация по НДС принимается только в электронном виде.

На УСН декларации за 9 месяцев нет — сдается лишь годовая отчетность. Но аванс по единому налогу за 9 месяцев заплатить нужно. Уведомление об исчисленной сумме направляют до 26 октября, платят — до 28 октября. Если бизнес на УСН стал плательщиком НДС (в том числе превысил порог 20 млн руб. в течение 2026 года — освобождение утрачивается с 1-го числа следующего месяца), декларация по НДС за III квартал для него обязательна, и для части такого бизнеса это будет первая декларация по НДС.

Для патента, НПД и АУСН отчетность не предусмотрена — только платежи по своим срокам.

ИП и компании с работниками отчитываются по НДФЛ и взносам:

6-НДФЛ за 9 месяцев — если с января по сентябрь была хотя бы одна выплата физлицам, облагаемая НДФЛ. Справки о доходах в состав расчета за 9 месяцев не входят — они подаются только с годовым расчетом.

РСВ за 9 месяцев — сдают все страхователи, даже если выплат с начала года не было (подается нулевой расчет).

Персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь можно не подавать — аналогичные данные содержатся в разделе 3 РСВ за 9 месяцев (письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@).

Уведомления об исчисленных суммах до 26 октября подают по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 октября, авансу по УСН за 9 месяцев, авансовому платежу по НДФЛ за 9 месяцев (ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты) и авансам по налогам на имущество, транспорт и землю за III квартал. Уведомления по страховым взносам и налогу на прибыль за сентябрь не нужны. РСВ и декларацию по налогу на прибыль сдают раньше срока уплаты, поэтому суммы известны налоговому органу из отчетности.

По прочим налогам и операциям отчитайтесь при наличии объектов и операций в периоде — отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, журнал учета счетов-фактур посредников, декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, декларации по туристическому налогу, налогу на игорный бизнес, водному налогу, НДПИ и акцизам.

Сроки и формы собрали в таблице:

За 9 месяцев не сдают:

декларацию по УСН (только годовая);

декларацию по налогу на имущество организаций;

отчетность по ПСН и НПД (не предусмотрена).