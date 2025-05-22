Договор ГПХ вместо трудового: когда это оправдано

Трудовой договор или договор подряда: что выбрать

Чтобы определить, какой вид договора подходит именно вам, необходимо понять правовую природу каждого из них. Дело в том, трудовые правоотношения кардинально отличаются от гражданско-правовых, так как регламентированы разными отраслями права.

Гражданско-правовые отношения (подряд, оказание услуг, авторский заказ и т.д.) основы на принципах автономии воли, имущественной самостоятельности и равенства сторон. При заключении договора ГПХ стороны равноправны, свободны в определении условий, сроков, порядка исполнения. Исполнитель (подрядчик) отвечает за конечный результат, может привлекать третьих лиц и сам организует работу.

Трудовые отношения регулируются ТК, одна сторона в них всегда подчинена другой. Цель договора — обеспечить социальную защиту работника, который лично выполняет работу по должности, соблюдая дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК). Работодатель контролирует не только результат, но и сам процесс труда.

Очень важно четко разграничивать эти виды правоотношений и не путать их. Подмена формата договора может произойти даже без намерения сторон сэкономить. Но при выявлении нарушений контролирующими органами это не освободит от ответственности. В случае переквалификации договора ГПХ в трудовой работодателя (заказчика услуг) обяжут выплатить административный штраф (п. 1 ст. 5.27 КоАП) и доплатить НДФЛ, страховые взносы, пени и штрафы.