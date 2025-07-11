Как организовать подписание документов онлайн, если у вашего бизнеса много клиентов

Бизнес переходит в онлайн: как подписывать документы в новых реалиях

Современный бизнес — это высокие скорости и отсутствие границ. Действительно конкурентоспособные компании уже давно не ограничиваются рынком одного города или региона, а в команде могут работать сотрудники из любой точки мира. И потому здесь сразу же приходится задумываться об удаленном подписании документов. Но даже если вы развиваете офлайн-бизнес, который предполагает личное присутствие клиентов (например, клиника, салон красоты или СТО), печать и передача документов для подписания отнимает много времени и увеличивает расходы бизнеса. А многократное повторение рутинных операций снижает эффективность процессов и увеличивает вероятность ошибок. Подписание документов считается одним из самых трудоемких процессов. Но благодаря развитию современных технологий подписать документ сегодня возможно без личных встреч и доставки печатных экземпляров. Вариантов несколько.

Способ 1. При помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП)

КЭП — разновидность электронной подписи (ЭП), которая подходит для подписания любых документов и автоматически приравнивается к собственноручной подписи. КЭП активно используют компании и ИП, но для работы с клиентами-физлицами этот вариант подходит не всегда. Причина — отсутствие такой подписи у клиентов (и у удаленных сотрудников) из-за сложностей с ее оформлением. Чтобы получить КЭП, потребуется приобрести токен, а сама подпись оформляется через Удостоверяющий центр. Как правило, большинство клиентов не готово тратить время и деньги на эту процедуру. Поэтому подписание документов с физлицами при помощи КЭП — работающий способ, но только если у клиента такая подпись есть. Обратите внимание: совмещать различные способы подписания не допускается. Ситуация, когда компания подписывает документ с использованием КЭП, а клиент — собственноручно на бумаге, противоречит действующему законодательству.

Способ 2. По электронной почте

До появления сервисов электронного документооборота этот вариант активно использовался для подписания самой различной документации, включая договоры с клиентами. Сначала стороны фиксируют в договоре, что скан-копии документов, которыми они обмениваются по электронной почте, имеют юридическую силу. Далее происходит сам процесс подписания: Каждая из сторон распечатывает и собственноручно подписывает документ. Подпись на документе скрепляется печатью. Документ с печатью и подписью сканируется. Скан-копия отправляется по электронной почте второй стороне. Подписанным документ считается после обмена сторон оформленными экземплярами. Но у этого способа есть существенные недостатки. Во-первых, далеко не все виды документов можно подписать по электронной почте: например, если вы продаете долю в компании, способ точно не подойдет.

Во-вторых, при работе с физлицами данный вариант будет небезопасным: пользователи обычно регистрируют почту на бесплатных сервисах, и потому достоверность их подписи можно оспорить. Прежде чем подписывать документы с клиентами по электронной почте, следует оценить все риски. Если возникнет спор, защитить свои права и интересы будет сложно.

Способ 3. Подписание по СМС — при помощи простой электронной подписи (ПЭП)