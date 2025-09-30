Как составить согласие на обработку персональных данных и какой подписью его подписать

Зачем нужно согласие на обработку ПДн

Операторы заполняют в согласии обязательные разделы: категории субъектов ПДн, перечень персональных данных, цели обработки, срок действия согласия и др. Обрабатывать данные в непрописанных в согласии целях оператор не имеет права.

Например, если работодателю нужны банковские реквизиты сотрудника для подключения его к зарплатному проекту, то запрашивать сведения обо всех картах физлица нельзя. Для перечисления зарплаты достаточно знать реквизиты одной карты.

Согласие должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным (ч. 1 ст. 9 закона № 152-ФЗ). В документе не должно быть размытых формулировок и двойных смыслов — «в иных», «в других», «до достижения целей» и т. д. Физлицо подписывает его добровольно и без принуждения. Согласие дает оператору правовое основание на обработку персональных данных сотрудников, клиентов, заказчиков, пользователей, пациентов.