5 проблем бумажного документооборота, о которых молчат HR

Высокий риск ошибок из-за человеческого фактора
Одна из главных проблем ведения кадровой документации на бумаге — ошибки в документах, которые обусловлены влиянием человеческого фактора. Ошибаться могут не только начинающие специалисты, но и опытные квалифицированные сотрудники.
В результате в кадровых документах появляются такие ошибки:
пропуск обязательных реквизитов;
указание некорректных дат;
неправильное написание ФИО, должности и других данных сотрудника;
отсутствие подписей;
нарушение порядка согласования.
Также всегда есть риск утери или повреждения бумажного документа. Последствия — штрафы со стороны контролирующих органов, судебные разбирательства с сотрудниками и ущерб репутации компании. Но даже если ошибка будет выявлена вовремя, на ее устранение потребуется время, а нередко и дополнительные затраты.
Непрозрачность рабочих процессов
Ведение бумажного документооборота усложняет контроль деятельности сотрудников. Кроме того, при ведении кадровой документации на бумаге информация часто хранится разрозненно, и на то, чтобы найти нужный документ, уходит много времени. А отследить, кто, как и когда работал с документом, выявить ответственных за ошибки и задержки, часто невозможно, особенно в крупных компаниях.
Также при работе с бумажной документацией практически невозможно оценить реальную загруженность HR-специалиста. Точная фиксация затрачиваемого времени затруднительна, в том числе из-за огромного количества рутинных операций, а сами сотрудники кадровых служб зачастую не готовы открыто обсуждать все аспекты своей работы.
Замедление процесса принятия решений
Высокая скорость принятия решений и сокращение временных издержек — обязательное условие для успешной работы бизнеса. Традиционный бумажный документооборот не только замедляет внутренние процессы, но и негативно отражается на эффективности бизнеса по нескольким причинам:
Долгое ожидание документов. Процесс передачи бумажных документов между компанией и сотрудниками может занять значительное время (особенно если сотрудник работает дистанционно). Но и при работе в одном офисе процедура ознакомления или согласования может занимать иногда несколько часов, а иногда и несколько дней.
Необходимость физического присутствия. Часто для принятия решений требуются подписи ответственных лиц, находящихся в другом городе или стране. И если подпись должна быть поставлена на бумаге, до момента подписания работу по этой задаче придется приостановить.
Ограниченный доступ к информации. Когда необходимый для принятия решения документ находится в отделе кадров или архиве, руководство и другие сотрудники не могут получить доступ к нему в любой момент. Такая ситуация тормозит весь процесс.
Если в документе обнаружена ошибка, потребуется повторное прохождение всего цикла согласования.
Сервис Подпислон предназначен для подписания документов с физическими лицами — сотрудниками и самозанятыми — по СМС. Вместо отправки курьерской службой или организации встреч в офисе вы сможете получить подписанный простой электронной подписью (ПЭП) документ буквально за несколько минут. Взаимодействие с сотрудниками через сервис Подпислон — это:
юридически значимый документооборот;
полностью удаленное подписание;
электронный архив документов;
возможность подписания практически любых документов — если они не содержат врачебную, адвокатскую или гостайну, а также за исключением счетов-фактур и трудовых договоров.
Чтобы подписать документ, вашим сотрудникам не нужны ни токены, ни установка приложения, ни прохождение регистрации: достаточно просто ввести код из СМС-сообщения в своем смартфоне.
Проблемы безопасности кадровой документации
Бумажный документооборот — это не только неудобно, но и небезопасно. Хранение большого количества бумаг, содержащих конфиденциальную информацию, существенно повышает риск утечек. Доступ к таким документам невозможно проконтролировать, и потому любой сотрудник может ознакомиться с непредназначенными для них сведениями. Тем более что экземпляры бумажных документов часто рассредотачиваются по нескольким подразделениям.
Еще один важный момент — возможность фальсификаций. Внести несанкционированные изменения в документ на бумажном носителе гораздо проще, чем в электронный.
Также всегда есть риск замены одного документа другим. И если при внедрении электронного документооборота всегда можно просмотреть, кто и когда вносил изменения, то при работе с бумажными носителями так сделать не получится.
Несогласованность действий
При ведении бумажного кадрового документооборота возникают проблемы с синхронизацией действий между различными подразделениями и сотрудниками. Это происходит из-за информационной разобщенности, несвоевременного поступления документов в разные отделы и недостаточного контроля за исполнением поручений.
Сотрудники могут выполнять операции с кадровыми документами независимо друг от друга, не учитывая интересы и потребности смежных подразделений. В результате это приводит не только к снижению эффективности, к убыткам или юридическим последствиям.
Переход на электронный документооборот способен устранить все эти проблемы. Но начинать его внедрение лучше постепенно, и в первую очередь лучше автоматизировать наиболее трудоемкие процессы. Например, подписание документов с работниками. В компании это занимает много времени, а если сотрудники работают удаленно, то бизнесу приходится нести дополнительные расходы.
Сервис Подпислон помогает систематизировать документооборот с удаленными сотрудниками и самозанятыми исполнителями, а также позволяет сделать его юридически значимым. Также Подпислон подойдет для работы с клиентами-физлицами: как и при подписании документов с сотрудниками, в этом случае также используется ПЭП. Все подписанные документы имеют такую же юридическую силу, как и подписанные собственноручно, в соответствии с 63-ФЗ.
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Комментарии1
Как то все путанно. Вроде про кадровый документооборот. А в тексте: Принято считать, что прямого влияния на прибыль этот процесс не оказывает, и потому его оптимизация часто откладывается". Значит влияет? Наверно, в крупной компании с сотнями работников, это и важно. Но я предпочитаю, чтобы кадровые документы были только бумажные. Тем более, у некоторых срок хранения 75 лет. P.S. бывали случаи, когда на основании совсем стародавних ведомостей, выдавали справку за прошедшие года. И это позволяло сотруднику потребовать пересчет суммы пенсии.