5 проблем бумажного документооборота, о которых молчат HR

Высокий риск ошибок из-за человеческого фактора

Одна из главных проблем ведения кадровой документации на бумаге — ошибки в документах, которые обусловлены влиянием человеческого фактора. Ошибаться могут не только начинающие специалисты, но и опытные квалифицированные сотрудники.

В результате в кадровых документах появляются такие ошибки:

пропуск обязательных реквизитов;

указание некорректных дат;

неправильное написание ФИО, должности и других данных сотрудника;

отсутствие подписей;

нарушение порядка согласования.

Также всегда есть риск утери или повреждения бумажного документа. Последствия — штрафы со стороны контролирующих органов, судебные разбирательства с сотрудниками и ущерб репутации компании. Но даже если ошибка будет выявлена вовремя, на ее устранение потребуется время, а нередко и дополнительные затраты.