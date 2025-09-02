Топ-5 мифов об ЭДО

На самом деле электронный документооборот — это не дань моде, а удобный инструмент для бизнеса, особенно если участники команды работают дистанционно.

Иллюзия ненужности. «Нам ЭДО не нужен, у нас мало документов» или «мы работаем только с физлицами, какое тут ЭДО?» — к сожалению, на практике встречаются и такие мнения. Но даже один договор, оформленный электронно, экономит время и снижает риски ошибок.

Чужой опыт. «Знакомый подключал — не понравилось», «читали на форуме — все неудобно». Отказ от ЭДО часто основан не на собственном опыте, а на чужих историях, которые не всегда отражают реальность.

Привычка экономить. На первый взгляд, ЭДО — это траты на подключение, обучение и другие новые процессы. Особенно в малом бизнесе это воспринимается как ненужная статья расходов.

Страх потерять данные. Мифы о «сливах в третьим лицам» и «взломах» все еще живут в сфере бизнеса.

Консерватизм. Менять устоявшиеся процессы сложно — особенно когда бумажные документы «вроде бы работают».

Почему ИП и компании откладывают переход на электронный документооборот (ЭДО) ? Причины у всех свои, но чаще всего они упираются в следующие факторы:

Пять мифов об ЭДО

Развеем основные мифы об ЭДО. Ниже — аргументы, примеры и рекомендации.

1. ЭДО — только для крупных компаний

Один из самых распространенных мифов — будто ЭДО используют только крупные компании с IT-отделами и многочисленным штатом сотрудников. Они подписывают документы «пачками», потому и не могут обойтись без сервисов. А небольшие ИП и микробизнес могут работать по-старинке — подписывать бумажные документы вручную, обмениваться ими офлайн и хранить папки в физическом архиве. Реальность: даже если вы подписываете с контрагентами два-три документа в неделю, то можете использовать электронный документооборот. Например, сервис «Подпислон» подходит для взаимодействия с физлицами и самозанятыми. Вы отправляете клиенту документ через сервис, а он подписывает его простой электронной подписью (ПЭП) с компьютера или смартфона. Например, контент-агентство заказывает статьи для своего сайта у самозанятых копирайтеров по всей России. Раньше они обменивались сканами документов по электронной почте. Допускали ошибки, приходилось переделывать, уходило очень много времени. После перехода на ЭДО обмен договорами и актами стал занимать до 10 минут. Примечание: согласно закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ документ, подписанный посредством кодов, паролей и иных средств, полученных в СМС-сообщении или мессенджере, обладает юридической силой, равно как и бумажный документ с собственноручной подписью.

2. Проще подписывать документ вручную, чем в ЭДО

Консервативные предприниматели до сих пор предпочитают распечатывать документы, подписывать их собственноручно, а сканы отправлять по электронной почте. Оригиналы отправляют курьером — это не исключает риски утери документов и занимает время. У ручного подписания есть минусы: Не исключена подделка документов. Отсканированный документ можно отредактировать в пару кликов — изменить дату, формулировки, цифры.

Не всегда это удобно. Документ может быть загружен не в том формате, тяжелым для скачивания — все это мешает работе. А если есть несколько отредактированных версий, то файл трудно найти в email-переписке.

Файлы могут попасть в папку «Спам». Контрагент не узнает вовремя, что ему пришел документ. Если вы работаете с клиентами, физлицами или самозанятыми на постоянной основе, гораздо надежнее и удобнее использовать ЭДО-сервис, например, «Подпислон».

3. ЭДО связан с большими расходами

Проблема экономии бюджета особенно остро стоит перед малым бизнесом. Кажется, что для перехода на электронный документооборот нужно потратить немалые деньги на подключение сервиса, обучение сотрудников, обмен формами. Сравним затраты на бумажный документооборот и ЭДО. Финансовые и трудозатраты при бумажном документообороте: Печать документов — бумага, картриджи, обслуживание принтеров.

Почтовые и курьерские услуги для отправки договоров, актов и писем.

Архивное хранение — папки, шкафы, аренда места.

Время сотрудников на подготовку, оформление, подписание, сканирование и контроль.

Ошибки и переделки — неверно оформленные документы приходится перепечатывать и пересылать заново.

Задержки в оплатах из-за долгой доставки или потери документов

Дополнительные затраты при проверках — поиск документов, восстановление утерянных копий.

Организация подписания на расстоянии — командировки, доверенности или нотариальные заверения. Стоимость подготовки комплекта бумажных документов в среднем составляет до 200–300 рублей. В сервисах ЭДО эта сумма на порядок ниже. Например, в сервисе «Подпислон» есть следующие возможности: Первые 10 документов — бесплатно. Вы сами регулируете стоимость тарифа. Зависит от количества документов в пакете: 15 руб. за один документ при оформлении пакета от 500 документов, 10 руб. за один документ — для пакета от 5000 документов. Оплата по счету — его можно оплатить на сайте, по СБП или запросить в Телеграм. Один сэкономленный день, одна быстрая сделка, один довольный клиент — все это возвращается деньгами и репутацией.

4. Высок риск утечки данных

Многие опасаются: «Оператор ЭДО — это третья сторона, а значит, данные могут украсть». На самом деле при подключении сервиса вы подписываете соглашение — оно обязывает оператора соблюдать требования по безопасности и конфиденциальности данных (закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ). ЭДО — это защищенное цифровое пространство. Сервисы используют безопасные каналы передачи данных и двухфакторную аутентификацию. Доступ к документу есть только у тех, кому он предназначен.

В ЭДО всегда понятно, кто получит и подпишет документ. А если что-то случится, то всегда можно восстановить цепочку событий. Хранение документов в компьютере или в стопке бумаг на столе — вот где действительно нет гарантии защиты. А сервисы ЭДО обязаны обеспечивать безопасность и сохранность данных.

5. Клиенты не хотят получать подпись — для них это сложно