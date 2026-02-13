Отмена актов в ЭДО и обязательный переход на УПД с 2026 года

Что такое УПД

УПД (универсальный передаточный документ) — это формализованный электронный документ, который может одновременно выполнять функции:

первичного учетного документа;

счета-фактуры.

Также УПД может использоваться только как первичный документ (статус 2), если функция счета-фактуры не требуется.

Главное отличие УПД от актов и накладных — единая форма, утвержденная ФНС.

В электронном виде УПД формируется строго в виде XML-файла, что позволяет налоговым органам автоматически обрабатывать данные.