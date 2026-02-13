Отмена актов в ЭДО и обязательный переход на УПД с 2026 года

Изменения затрагивают практически весь бизнес, использующий электронный документооборот. Разобраться в требованиях важно уже сейчас, поскольку переход на УПД становится не рекомендацией, а обязательным условием работы.
Что такое УПД
УПД (универсальный передаточный документ) — это формализованный электронный документ, который может одновременно выполнять функции:
первичного учетного документа;
счета-фактуры.
Также УПД может использоваться только как первичный документ (статус 2), если функция счета-фактуры не требуется.
Главное отличие УПД от актов и накладных — единая форма, утвержденная ФНС.
В электронном виде УПД формируется строго в виде XML-файла, что позволяет налоговым органам автоматически обрабатывать данные.
Почему УПД стал обязательным в ЭДО
Основная цель внедрения УПД — упрощение налогового контроля и стандартизация ЭДО. Универсальный формат исключает ошибки при проверках, снижает количество расхождений и ускоряет обмен документами между компаниями и государством.
С 2026 года УПД становится единственным допустимым форматом для подтверждения хозяйственных операций в ЭДО.
Форматы и функции УПД
При формировании УПД выбирается один из статусов документа:
статус «1» — счет-фактура и передаточный документ (акт);
статус «2» — передаточный документ (акт).
От выбранного статуса зависит перечень обязательных реквизитов.
Особенности электронного формата
Электронный УПД обязательно содержит сведения о субъекте, сформировавшем файл. Если документ создает не продавец, а, например, агент или аутсорсер, дополнительно указывается основание формирования файла.
На практике заполнение УПД не вызывает сложностей: после первичной настройки в системе ЭДО дальнейшая работа происходит автоматически.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
Что делать, если у вас или вашего контрагента отсутствует ЭДО
С 01.01.2026 г. сохраняется возможность создавать первичные учетные документы (товарные накладные, акты оказанных услуг/выполненных работ) в виде неформализованных электронных документов, а также на бумажном носителе, так как рассматриваемые нововведения не запрещают такой способ ведения документооборота.
В сервисе «Подпислон» вы можете подписывать документы с клиентами в полном соответствии с требованиями закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы надежно хранятся в системе и всегда доступны для просмотра и выгрузки при необходимости.
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в сервисе — это просто и займет всего несколько минут. Посмотрите подробную видеоинструкцию по ссылке ниже и убедитесь, насколько это удобно:
Итог
Переход на УПД в 2026 году — неизбежный этап развития электронного документооборота. Компании, которые заранее подготовят процессы и системы, смогут избежать ошибок, штрафов и сбоев в работе.
