Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году
Отмена актов в ЭДО и обязательный переход на УПД с 2026 года

С 2026 года электронный документооборот в России переходит на новый стандарт. Привычные акты, накладные и произвольные формы документов в ЭДО больше не применяются. Им на смену приходит универсальный передаточный документ (УПД) — обязательный формат для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Изменения затрагивают практически весь бизнес, использующий электронный документооборот. Разобраться в требованиях важно уже сейчас, поскольку переход на УПД становится не рекомендацией, а обязательным условием работы.

Что такое УПД

УПД (универсальный передаточный документ) — это формализованный электронный документ, который может одновременно выполнять функции:

  • первичного учетного документа;

  • счета-фактуры.

Также УПД может использоваться только как первичный документ (статус 2), если функция счета-фактуры не требуется.

Главное отличие УПД от актов и накладных — единая форма, утвержденная ФНС. 

В электронном виде УПД формируется строго в виде XML-файла, что позволяет налоговым органам автоматически обрабатывать данные.

Почему УПД стал обязательным в ЭДО

Основная цель внедрения УПД — упрощение налогового контроля и стандартизация ЭДО. Универсальный формат исключает ошибки при проверках, снижает количество расхождений и ускоряет обмен документами между компаниями и государством.

С 2026 года УПД становится единственным допустимым форматом для подтверждения хозяйственных операций в ЭДО.

Форматы и функции УПД

При формировании УПД выбирается один из статусов документа:

  • статус «1» — счет-фактура и передаточный документ (акт); 

  • статус «2» — передаточный документ (акт).

От выбранного статуса зависит перечень обязательных реквизитов.

Особенности электронного формата

Электронный УПД обязательно содержит сведения о субъекте, сформировавшем файл. Если документ создает не продавец, а, например, агент или аутсорсер, дополнительно указывается основание формирования файла.

На практике заполнение УПД не вызывает сложностей: после первичной настройки в системе ЭДО дальнейшая работа происходит автоматически.

Что делать, если у вас или вашего контрагента отсутствует ЭДО 

С 01.01.2026 г. сохраняется возможность создавать первичные учетные документы (товарные накладные, акты оказанных услуг/выполненных работ) в виде неформализованных электронных документов, а также на бумажном носителе, так как рассматриваемые нововведения не запрещают такой способ ведения документооборота.

В сервисе «Подпислон» вы можете подписывать документы с клиентами в полном соответствии с требованиями закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы надежно хранятся в системе и всегда доступны для просмотра и выгрузки при необходимости.

Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в сервисе — это просто и займет всего несколько минут. Посмотрите подробную видеоинструкцию по ссылке ниже и убедитесь, насколько это удобно:

Итог

Переход на УПД в 2026 году — неизбежный этап развития электронного документооборота. Компании, которые заранее подготовят процессы и системы, смогут избежать ошибок, штрафов и сбоев в работе.

