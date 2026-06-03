Как управляющая компания перешла с бумажного документооборота на Projecto и перестала платить штрафы

В чем была проблема

«Эдем» — управляющая компания в поселке на 33 га в Московской области. Под управлением ТСЖ находится 454 квартиры в многоквартирных домах, 100 коттеджей, 460 таунхаусов и коммерческие помещения. Задач в работе много круглый год: от вывоза мусора и проведения новогодних праздников до антиклещевой обработки территории.

Экспериментальный жилой комплекс «Эдем». Источник: https://edemgrad.ru/

В 2023 году в компанию пришел новый управляющий Алексей. До этого он работал в

федеральном бизнесе с филиалами и собственной IT-архитектурой. И сразу увидел главную проблему: процессы не были собраны в единую систему. Вся операционка УК держалась в головах, бумажных папках и честном слове подрядчиков.

«Когда я пришел работать в «Эдем», мне сразу стало ясно: система, в которой все держится на бумажных носителях и человеческой памяти, долго не протянет. Один звонит, что у него лампочка перегорела, другой требует акт сверки, третий пишет жалобу в прокуратуру. Все это шло через почту, чаты, бумажные папки. В какой-то момент стало очевидно: мы тонем в микрозадачах и теряем управляемость», — Алексей, управляющий ЖК «Эдем».

Проблема была не в сотрудниках, а в самой организации работы:

документы хранились в бумажных папках

сроки контролировались вручную

готовность задачи приходилось выяснять у подрядчиков лично

обращения жителей терялись между отделами.

Из-за просрочек компания получала жалобы в прокуратуру и управляющую инспекцию.

«Я понял: нужно менять подход. Искал решения — от масштабных систем управления до простых таск-трекеров. Но везде чего-то не хватало: где-то интерфейс неудобный, где-то функционал не подходил», — Алексей, управляющий ЖК «Эдем».

Нужно было одно окно, где можно собрать задачи + документы + контроль сроков + историю по каждому жителю. Таким решением стала система управления проектами и задачами Projecto.

«Если использовать несколько отдельных решений, приходится все синхронизировать вручную. Это неудобно и занимает время. А в Projecto все связано между собой: можно создать задачу и тут же создать для нее документ. Все в одном месте, ничего не теряется — это действительно очень удобно», — Алексей, управляющий ЖК «Эдем».