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ПрощеБизнес
Кадровый учет

Особенности трудоустройства несовершеннолетних

Дети, то есть лица до 18 лет, трудиться не обязаны — это одна из черт социального государства. Добровольное стремление к труду можно только приветствовать. Главное — правильно оформить маленького труженика, чтобы не нажить себе проблем.
Особенности трудоустройства несовершеннолетних
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Проверьте, можно ли вообще принимать несовершеннолетних

Детей нельзя привлекать к запрещенным для них работам (ст. 265 ТК). В их числе:

  • работы с вредными и (или) опасными условиями (перечень утв. Кабмином, постановление от 25.02.2000 № 163);

  • подземные работы;

  • работы «безнравственные» (казино, ночные увеселительные заведения, оборот спиртного, табака, наркотических, токсических препаратов, оборот эротической продукции).

Переноска и перемещение тяжестей тоже под вопросом, поскольку придется следить за тем, сколько весит принимаемый или пакуемый товар. И не превышать норм, установленных постановлением Минтруда от 07.04.99 № 7. С учетом того, что юноше 15 лет запрещено поднимать больше трех килограмм вручную (имеются в виду обычные дети, не спортсмены, ст. 348.8 ТК), возможности привлечь к труду молодежь и не допустить нарушений невелика.

Детей до 18 нельзя привлекать к работе по совместительству (ст. 282 ТК), а также вахтовым методом (ст. 298 ТК), нельзя отправлять в командировки, привлекать к сверхурочному труду, работе в выходные и праздники (исключая лиц творческих профессий, ст. 268 ТК).

Скорректируйте рабочее время

Согласно ст. 94 ТК, рабочее время в трудовом договоре с несовершеннолетним не должно превышать установленных пределов.

Возраст, лет

Продолжительность смены, часы, не более

от 14 до 15 лет

4

от 15 до 16 лет

5

от 16 до 18 лет

7

Если ребенок совмещает работу и учебу, то и это время сокращается: для ребят от 14 до 16 лет — до 2,5 ч, от 16 до 18 лет — до 4 ч.

Эксперты компании «Проще бизнес» помогут наладить кадровое делопроизводство, а при необходимости — полностью возьмут на себя функцию специалиста по кадрам (аутсорсинг кадрового делопроизводства). 

С нами вы можете быть уверены, что все тонкости кадрового законодательства соблюдены, а ваш бизнес защищен от ошибок и штрафов.

Задайте вопрос о возрасте

От ответа на этот вопрос зависит сама возможность принять на работу ребенка, а также продолжительность рабочего дня. Трудовые договоры могут заключать ребята с 16 лет (абз. 1 ст. 63 ТК). Но есть исключения (см. табл.).

Статус, возраст

Условия труда, НПА

Нужные документы

Иностранцы, с 18 лет

Можно оформить лишь с 18 лет (ст. 13 закона от 25.07.02 № 115-ФЗ, исключения см. там же)

Разрешение на работу или патент

Дети до 14 лет

Могут быть заняты в определенных сферах — кинематография, театры, театральные, концертные организации, цирки.

Трудовой договор подписывает законный представитель (родитель, опекун, попечитель).

Согласие одного из законных представителей, разрешение органа опеки с указанием максимально допустимой продолжительности трудового дня.

Дети с 14 лет

Могут трудиться в свободное от учебы время (абз. 3 ст. 63 ТК).

Нужно письменное разрешение одного из родителей (если их нет, то дает орган опеки).

Дети с 15 лет

Можно обеспечить ребенка работой легкой, не причиняющей вреда здоровью. Если ребенок учится, то труд не должен мешать образовательному процессу (абз. 2 ст. 63 ТК).

Статья 63 ТК не устанавливает формы разрешения, которое дают родители (иные законные представители), органы опеки. Главное, чтобы в нем было выражено четкое согласие.

Отправьте на медосмотр

Работодатель, во-первых, не может принять на работу несовершеннолетнего без прохождения медосмотра, во-вторых, оплачивает эту процедуру за свой счет (ст. 69, 266 ТК), причем независимо от результатов и от того, будет ли заключен договор. 

Для трудоустройства несовершеннолетнему нужно пройти медосмотр и оформить в территориальной поликлинике справку по форме 086/у (утв. приказом Минздрава от 15.12.14 № 834н).

Не следует рисковать и принимать ребенка на работу без медосмотра, это повлечет за собой ответственность по ч. 3,5 ст. 5.27.1 КоАП.

Потребуйте документы для приема 

В зависимости от возраста и других условий список документов отличается:

Возраст

Документы

до 14 лет

  • свидетельство о рождении;

  • трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (если работа не первая);

  • СНИЛС;

  • документ о прохождении предварительного медицинского осмотра;

  • согласие одного из родителей (попечителя) на заключение трудового договора;

  • разрешение органа опеки и попечительства на заключение трудового договора. 

с 14 до 15 лет

  • паспорт; 

  • трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (если работа не первая);

  • СНИЛС;

  • документ о прохождении предварительного медицинского осмотра;

  • согласие одного из родителей (попечителя) на заключение трудового договора.

Если работа будет осуществляться во время учебного года: 

  • документ, подтверждающий расписание учебы (прием на работу возможен только в свободное от учебы время).

Для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей:

  • согласие органов опеки и попечительства или законного представителя ребенка.

с 15 до 18 лет 

  • паспорт;

  • трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (если работа не первая);

  • СНИЛС;

  • документ о прохождении предварительного медицинского осмотра.

Для юношей с 17 лет:

  • приписное свидетельство.

После того как будут соблюдены все формальности, работодатель не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме на работу, долженпредставить в Соцфонд отчет по форме ЕФС-1.

Осталось заметить, что незаконное привлечение к труду несовершеннолетних — в том числе без оформления трудовых договоров — влечет за собой административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП (максимальный штраф — до 50 000 руб. с фирмы). И не стоит пытаться оправдаться тем, что договор не заключался, поскольку его нельзя было заключить (например, ребенок 12 лет трудился не по творческому профилю, не как спортсмен). Незаключение трудового договора с ребенком при фактическом допуске к труду не освобождает от административной ответственности (см., в частности, решение Липецкого облсуда от 14.01.13 № 21-5/2013).

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