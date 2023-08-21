Договор ГПХ: учет и отчетность

Сотрудничество с самозанятыми и физлицами без специального налогового статуса регулируется Гражданским кодексом. Расскажем, как вести бухучет по договорам ГПХ, и надо ли включать информацию об исполнителях в отчетность.

Учет договоров ГПХ

При сотрудничестве с физлицами, в том числе с самозанятыми и с ИП на НПД, заключается договор оказания услуги или подряда.

Для отражения расчетов по договорам ГПХ используйте счет 76, так как физлицо или ИП является исполнителем, а не работником.

Корреспондирующие счета при начислении вознаграждения исполнителю определяются в разрезе полученной услуги или выполненной работы:

счета 20, 23, 25, 26 — для нужд основного, вспомогательного производства, общепроизводственных или общехозяйственных нужд;

счет 91/2 — полученный результат не связан с основным видом деятельности;

счет 08 — исполнитель ремонтировал, модернизировал или выполнял другие работы, связанные с основными средствами (ОС);

44 — при продаже товаров или продукции через исполнителя.

Дт 08 (20, 23, 25, 26, 44, 91/2) — Кт 76 — начислено вознаграждение по договору ГПХ.

Если исполнитель — физлицо без специального налогового статуса, перед перечислением оплаты по договору ГПХ удержите НДФЛ с вознаграждения и начислите страховые взносы.

С 2023 года введен единый тариф страховых взносов в размере 30% от дохода до 1 917 000 руб., 15,1% — от дохода свыше 1 917 000 руб.

Помимо базовой ставки существует сниженный тариф для малого бизнеса и льготные ставки для резидентов отдельных территорий и отдельных отраслей. Для расчета взносов с договора ГПХ страхователь применяет свой обычный тариф, который использует для расчета отчислений за сотрудников.

Дт 76 — Кт 68 субсчет «НДФЛ» — удержан НДФЛ.

Дт 08 (20, 23, 25, 26, 44, 91/2) — Кт 69 субсчет «Страховые взносы по единому тарифу» — начислены страховые взносы.

После этого проведите оплату:

Дт 76 — Кт 50 (51) — выплачено вознаграждение исполнителю через кассу или банк.

По исполнителям — физлицам без статуса плательщика НПД уплатите НДФЛ и страховые взносы в бюджет. Если вы перечисляете деньги в составе ЕНС, то проводки следующие:

Дт 68 субсчет «НДФЛ» — Кт 68 субсчет «ЕНС» — удержанный НДФЛ включен в состав ЕНП.

Дт 69 субсчет «Страховые взносы по единому тарифу» — Кт 68 субсчет «ЕНС» — страховые взносы Включены в состав ЕНП.

Дт 68 субсчет «ЕНС» — Кт 51 — перечислены НДФЛ и страховые взносы в составе ЕНП.

При перечислении налога и взносов платежкой со статусом «02» проводки следующие:

Дт 68 субсчет «НДФЛ» — Кт 51 — уплачен НДФЛ.

Дт 69 субсчет «Страховые взносы по единому тарифу» — Кт 51 — уплачены страховые взносы.

Если в договоре ГПХ с физлицом без специального налогового статуса прописана обязанность уплаты взносов на травматизм, то сформируйте в учете дополнительные проводки:

Дт 08 (20, 23, 25, 26, 44, 91/2) — Кт 69 субсчет «Взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» — начислены страховые взносы на травматизм.

Дт 69 субсчет «Взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний» — Кт 51 — уплачены взносы на травматизм.

Взносы от несчастных случаев и профзаболеваний не входят в состав ЕНП, они уплачиваются напрямую в бюджет отдельной платёжкой.

Рассмотрим на примерах.

Пример № 1. Исполнитель — физлицо без специального налогового статуса

Молочный комбинат заключил договор ГПХ с физлицом на разработку нового логотипа. Вознаграждение в сумме 10 000 руб. было выплачено 10 августа, компания не возмещает исполнителю НДФЛ. Налоги и взносы перечисляются в составе ЕНС.

Проводки представлены в таблице ниже.

Дата* Что сделали Дт Кт Сумма, руб. 10.08.2023 Начислили вознаграждение исполнителю 91/2** 76 10 000,00 10.08.2023 Удержали НДФЛ 76 68/НДФЛ 1 300,00 10.08.2023 Начислены страховые взносы с вознаграждения 91/2 69/СВ по единому тарифу 3 000,00 10.08.2023 Перечислена оплата исполнителю на расчетный счет 76 51 8 700,00 28.08.2023 Удержанный НДФЛ включили в состав ЕНП 68/НДФЛ 68/ЕНС 1 300,00 28.08.2023 НДФЛ уплачен в составе ЕНП 68/ЕНС 51 1 300,00 28.09.2023 Начисленные страховые взносы включили в состав ЕНП 69/СВ по единому тарифу 68/ЕНС 3 000,00 28.09.2023 Взносы перечислены в составе ЕНП 68/ЕНС 51 3 000,00

* Крайний срок уплаты налога и взноса или точная дата: вознаграждение, удержание НДФЛ и начисление взносов.

** Используем счет 91/2, так как услуга (разработка логотипа) не относится к основному виду деятельности.

Пример № 2. Исполнитель — самозанятый

Компания заказала тренинг по увеличению продаж. Участники тренинга - менеджеры по продажам. Для этого был заключён договор ГПХ с физлицом-самозанятым Вознаграждение в сумме 70 000 руб. было выплачено 15 августа (единоразово в полном объёме). Компания не возмещает налог.

Дата Что сделали Дт Кт Сумма, руб. 15.08.2023 Начислено вознаграждение исполнителю 26 76 70 000,00 15.08.2023 Перечислена оплата исполнителю на расчетный счет 76 51 70 000,00

* Используем счет 26, так как тренинг — это услуга по обучению персонала. Она относится к категории расходов по обычному виду деятельности (общехозяйственные расходы).

Так как исполнитель — самозанятый, компания не должна перечислять за него НПД. В учёте делаем всего 2 проводки.

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Отчетность по договорам ГПХ

Если исполнитель — физлицо со специальным налоговым статусом или ИП на НПД, то никакой отчетности по договорам сдавать не надо.

При условии, что исполнитель — физлицо без специального налогового статуса, информацию по договору ГПХ отразите в следующих видах отчетов (исключение — компании и ИП на АУСН):

Подраздел 1 и 1.1 ЕФС-1

В отчете укажите:

ФИО, дату рождения, СНИЛС, ИНН.

Номер договора и дату его заключения.

Код выполняемой функции с указанием на тип договора..

Начало или окончание действия договора ГПХ.

Подраздел 1.1 надо сдать в СФР не позднее дня, следующего за днём заключения или окончания договора ГПХ. То есть по одному договору надо сдавать 2 отчёта.

Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения сдаются в ФНС по сотрудникам и исполнителям по договорам ГПХ — физлицам без специального налогового статуса. Срок сдачи — не позднее 25 числа месяца, следующим за отчётным.

В персональных сведениях укажите:

ФИО исполнителя;

ИНН и СНИЛС;

сумму вознаграждения.

РСВ

С 2023 года выплаты исполнителям по договора ГПХ облагаются взносами по единому тарифу в размере 30%, как и зарплата сотрудникам.

При заполнении Подраздела 1 Раздела 1 РСВ в строки по количеству физлиц (010, 020, 021, 022) включите исполнителей по договорам ГПХ.

Информацию о сумме вознаграждения включите в строку 030 (045 — по договорам авторского заказа и передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности). А по строке 060 укажите сумму начисленных страховых взносов.

Отдельно по каждому исполнителю заполните Раздел 3 РСВ. В нём укажите:

ИНН, СНИЛС (020, 030);

ФИО (040, 050, 060);

дату рождения, гражданство, пол (070, 080, 090);

код документа, удостоверяющего личность, а также его серию и номер (100, 110);

категорию застрахованного, сумму вознаграждения, базу для начисления взносов и их сумму (130, 140, 150, 160, 170).

Срок сдачи РСВ — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Годовой РСВ — до 25 февраля следующего года включительно.

6-НДФЛ

При заполнении Раздела 1 6-НДФЛ укажите сумму НДФЛ по исполнителям по договорам ГПХ в строке 020, а также в уточняющих строках по сроку уплаты (021, 022, 023, 024).

В Разделе 2 6-НДФЛ укажите информацию по исполнителям-физлицам без специального налогового статуса по строкам:

110 — сумма дохода в общей совокупности (с работниками);

113 — сумма дохода только по договорам ГПХ;

120 — количество физлиц в общей совокупности (с работниками);

130 — сумма вычетов по НДФЛ, если был оформлен вычет через заказчика (в общей совокупности);

140 — исчисленный НДФЛ по всем физлицам, в том числе и по договорам ГПХ;

160 — сумму НДФЛ удержанную (в совокупности).

Ежеквартальный 6-НДФЛ сдайте в ФНС до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.

Приложение к 6-НДФЛ (Справка о доходах и суммах НДФЛ) заполняется на каждое физлицо, в том числе и по исполнителям по договорам ГПХ, по отдельности. Сдайте справку в составе годового отчета — до 25 февраля следующего года.

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