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Самозанятые

10 правил сотрудничества с самозанятыми

В сотрудничестве с самозанятыми есть определенные риски. Но их можно избежать, если соблюдать ряд правил. Рассказываем о самых важных правилах в работе с самозанятыми.
10 правил сотрудничества с самозанятыми
Иллюстрация: Oleksandr P/pexels

Правило № 1. Не заключайте договор с сотрудником

Для заказчика риски возникают уже на стадии выбора подходящего контрагента. Нельзя сотрудничать с самозанятым, если он является:

  • действующим сотрудником компании-заказчика;

  • бывшим сотрудником, который уволился менее двух лет назад.

Доходы, которые такой контрагент получит по договору, не будут объектом обложения НПД. Это значит, что заказчику придется исчислить и уплатить НДФЛ как налоговому агенту и уплатить страховые взносы.

Правило № 2. Учитывайте сферу деятельности

Не все задачи можно поручить самозанятому: закон предусматривает виды деятельности, которыми плательщик НПД заниматься не вправе. Например, самозанятый не может сдавать в аренду коммерческую недвижимость, перепродавать товары не собственного производства, заниматься посреднической деятельностью и т.д.

Прежде чем заключать договор с самозанятым, перепроверьте ограничения по видам деятельности. Они указаны в ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Возможно, для ваших целей контрагент в статусе плательщика НПД не подойдет.

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Правило № 3. Проверяйте статус исполнителя

Удостоверьтесь, что исполнитель, с которым вы подписываете гражданско-правовой договор, действительно самозанятый. Для этого:

  • запросите у исполнителя справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД;

  • включите в договор с ним обязанность уведомлять об утрате статуса самозанятого;

  • самостоятельно проверяйте статус исполнителя перед каждой выплатой.

Проверить, является ли исполнитель самозанятым, можно с помощью онлайн-платформы Qugо — официального партнера ФНС.

Правило № 4. Правильно составляйте договор

Чтобы снизить риски переквалификации договора с самозанятым в трудовой, правильно прописывайте его условия. Укажите в договоре положения:

  • Статус контрагента — исполнитель (подрядчик) является плательщиком НПД.

  • Объем услуг — разовые задания с конкретными результатами.

  • Порядок оплаты услуг — вознаграждение формируется в зависимости от объема услуг, а не в виде фиксированной цены, которую выплачивают ежемесячно.

  • Специфические условия, которые характерны для сотрудничества с плательщиком НПД — например, обязанность исполнителя выставлять чеки и уведомить о прекращении статуса, а также штрафные санкции за нарушение этих обязанностей.

Не прописывайте в договоре:

  • Термины из трудовых отношений, которые могут стать триггером для контролирующих органов. Например, «работник» и «работодатель», «материальная ответственность», «локальные нормативные акты» и другие.

  • Обязанности самозанятого подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка заказчика, выполнять его поручения и присутствовать на месте его деятельности, если этого не требует характер оказываемых услуг.

  • Обязанности заказчика обеспечить исполнителю надлежащие условия труда и предоставить ему ресурсы и оборудование для оказания услуг.

Правило № 5. Установите правила работы с чеками

Заказчику не придется исчислять и уплачивать обязательные платежи за исполнителя, если самозанятый будет присылать ему чеки из приложения «Мой налог». Также чек нужен, чтобы учесть в расходах затраты на услуги самозанятого.

Включите в договор условия о порядке и сроках направления чеков, а также ответственность за их непредоставление. Это дисциплинирует исполнителя и избавит заказчика от рисков.

Правило № 6. Следите за лимитами

Совокупный доход самозанятого, который учитывают при определении налоговой базы по НПД, не должен превышать 2,4 млн рублей за год. Если лимит будет превышен, самозанятый утратит право на применение спецрежима. С этого момента все выплаты такому исполнителю облагаются страховыми взносами и НДФЛ. Исчислять и уплачивать обязательные платежи должен заказчик (п. 10 письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@).

Чтобы избежать негативных последствий, пропишите в договоре с самозанятым условия, по которым он обязан уведомить заказчика об утрате права на применение спецрежима. Дополнительно включите санкции за нарушение такой обязанности.

Онлайн-платформа Qugo предупредит заказчика в момент выплаты о том, что доходы контрагента приблизились к допустимому лимиту.

Правило № 7. Помните о рисках единственного заказчика

Если заказчик — единственный контрагент самозанятого, это может вызвать дополнительные вопросы контролирующих органов. ФНС считает, что продолжительное сотрудничество организации с самозанятым, у которого нет других заказчиков, сигнализирует о попытках минимизировать налогообложение (информация на сайте ФНС).

Заказчик не может повлиять на количество контрагентов у самозанятого. При этом плательщик НПД не обязан предоставлять информацию о своих клиентах. Но заказчику нужно учитывать риски: это обстоятельство будут оценивать в совокупности с другими признаками трудовых отношений. Поэтому признаки, на которые заказчик в силах повлиять, из такого сотрудничества нужно исключить.

Правило № 8. Не сдавайте лишнюю отчетность

По общему правилу, заказчику не придется уплачивать обязательные платежи как налоговому агенту. Это касается случаев, когда сотрудничество выстроено правильно: самозанятый обладает действующим статусом плательщика НПД, выдает чеки и т.д. Исключение — отдельные случаи, например:

  • лимит совокупного дохода самозанятого превысил 2,4 млн рублей за календарный год;

  • договор с самозанятым переквалифицировали в трудовой и т.д.

В большинстве случаев отчитываться о плательщике НПД не придется.

Правило № 9. Учитывайте изменения законодательства

Все больше людей становятся самозанятыми, поэтому усиливается и контроль за их деятельностью.

С 1 марта 2024 года налоговая передает в Роструд информацию о лицах, которые сотрудничают с самозанятыми. Например, уведомлять будут о заказчиках, у которых в течение 12 месяцев есть не менее 10 таких исполнителей. При этом их среднемесячный доход должен превышать 20 000 рублей, а продолжительность сотрудничества с ними — более трех месяцев. 

Эта информация поможет контролирующим органам выявлять факты нелегальной занятости и бороться с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми.

Такие сведения сами по себе не будут основанием для переквалификации договоров с самозанятыми, но привлекут внимание контролеров. Поэтому исключите другие признаки, которые могут свидетельствовать о наличии трудовых отношений.

Правило № 10. Помните о нюансах работы с иностранцами

Граждане Украины и ЕАЭС тоже могут быть самозанятыми. Другие иностранные граждане получить такой статус не вправе.

Сотрудничество с такими самозанятыми имеет ряд особенностей:

  • Включите в договор дополнительные условия — место оказания услуг, реквизиты разрешительных документов, а также порядок выплаты вознаграждения в безналичной форме, если контрагент — нерезидент по валютному законодательству.

  • В течение трех рабочих дней со дня заключения / расторжения договора уведомите об этом МВД — по форме из приложения № 7 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536.

  • Предоставьте в банк документы, связанные с проведением валютных операций, если контрагент — валютный нерезидент, а общая сумма вознаграждения по договору — больше 600 000 рублей.

Чтобы сотрудничать с самозанятыми без рисков, привлекайте проверенных исполнителей и грамотно оформляйте документы. Снизить риски поможет сотрудничество с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo.

На платформе вы сможете обмениваться электронными документами с исполнителями — договоры, акты и чеки формируются автоматически. Перед каждой выплатой сервис автоматически проверит статус исполнителя. Есть клиентская поддержка и консалтинг — персональный менеджер расскажет, как организовать работу с внештатниками без рисков.

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