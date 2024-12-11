Может ли самозанятый нанимать помощников: какие есть варианты

Может ли самозанятый нанимать помощников
Кто такой самозанятый. Самозанятый — это физлицо или ИП, которое оказывает услуги или продает товары своего производства. Самозанятый платит налог на профессиональный доход (НПД) — 6% с доходов о юрлиц или 4% с доходов от физлиц.
Бывают ситуации, когда самозанятому нужен помощник. По закону о самозанятости плательщик НПД не имеет права нанимать работников по трудовому договору.
Самозанятые могут привлекать помощников по договорам гражданско-правового характера — такое разъяснение дала налоговая в октябре 2020 года. Основание — письмо ФНС № АБ-4-20/16632@ от 12.10.2020.
Чтобы не возникло проблем, нужно правильно составить договор ГПХ.
Главное — в нем не должно быть терминов из трудового договора.
Когда нельзя привлекать помощников
Плательщик НПД не может привлекать помощника, если помощник будет делать всю работу за него.
Рассмотрим на примерах, когда самозанятому нельзя привлекать в помощники самозанятого.
Пример 1. Плательщик НПД занимается наращиванием и дизайном ногтей. У него много заказов и чтобы быстрее работать с клиентами, он привлекает администратора. Тот записывает клиентов и принимает оплату. Такие отношения признают трудовыми, поскольку помощник выполняет отдельную по сути трудовую функцию.
Пример 2. Самозанятый шьет вещи. В помощники привлекает двух швей, а сам продает товары и занимается рекламой. Такие отношения также признают трудовыми, так как самозанятый должен реализовывать свои товары, а в этом случае он продает чужие.
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Как оформить отношения между двумя самозанятыми
Чтобы правильно оформить отношения между самозанятыми, нужно подписать договор ГПХ. И в таком договоре:
не должно быть терминов из трудового договора;
нельзя прописать материальную ответственность исполнителя;
нельзя прописать график работы исполнителя;
оплата должна зависеть от объема оказанных услуг.
Иначе ФНС и трудовая инспекция могут посчитать, что ГПД прикрывает трудовые отношения. Тогда плательщик НПД потеряет свой статус, также налоговая начислит физлицам НДФЛ, взносы, пени и штрафы.
Обратите внимание! В договоре ГПХ обязательно нужно указать, какие услуги выполняет подрядчик и сроки их выполнения.
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Оплата вознаграждения от самозанятого-заказчика самозанятому-исполнителю
Для самозанятого брать помощника не очень выгодно. Дело в том, что деньги, которые самозанятый заплатит исполнителю, сперва будут признаны доходом самозанятого — и с них тоже нужно будет заплатить налог.
После оказания услуг заказчик выплачивает вознаграждение подрядчику. Он, в свою очередь, всю сумму вносит в приложение «Мой налог» и оплачивает с него налог. Он предоставляет заказчику чек на всю сумму. Из этой же суммы он платит субподрядчику, которого привлекал в помощники.
Субподрядчик также вносит сумму вознаграждения в приложение «Мой налог» и уплачивает НПД.
Нужно ли платить налоги за самозанятого помощника
Самозанятый-заказчик уплачивает НПД с вознаграждения от своего заказчика, за самозанятого-помощника налоги ему платить не нужно. Самозанятый-помощник сам уплачивает налог на профессиональный доход.
НДФЛ и страховые взносы самозанятый-заказчик не платит, отчетность в налоговую тоже не сдает.
Что меняется для заказчика, если самозанятый привлекает помощника
Организация-заказчик платит вознаграждение только самозанятому-исполнителю, которого она привлекла. В договоре между заказчиком и исполнителем не обязательно прописывать, будет ли самозанятый-исполнитель привлекать помощника. Для организации главное — правильно составить договор ГПХ с исполнителем и получить чек за оплату.
Пример. Организация «Белый цветок» меняет окна в офисе. Она привлекает самозанятого-исполнителя. Подписывает с ним ГПД, в котором указывает, какие работы должен сделать подрядчик. Подрядчик решает привлечь в помощники самозанятого субподрядчика и также с ним подписывает договор ГПХ. После выполнения работ исполнитель получает от организации вознаграждение и выставляет ей на эту сумму чек. Самозанятый-исполнитель сам платит налоги и рассчитывается с самозанятым-субподрядчиком по договору, который составлен между ними.
Главное для заказчика — правильно оформить отношения с исполнителем, получить от него чек. Это непросто, если исполнителей много и привлекают их часто. Сильно увеличивается нагрузка на кадры и бухгалтерию.
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