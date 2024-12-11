Может ли самозанятый нанимать помощников: какие есть варианты

Кто такой самозанятый. Самозанятый — это физлицо или ИП, которое оказывает услуги или продает товары своего производства. Самозанятый платит налог на профессиональный доход (НПД) — 6% с доходов о юрлиц или 4% с доходов от физлиц.

Бывают ситуации, когда самозанятому нужен помощник. По закону о самозанятости плательщик НПД не имеет права нанимать работников по трудовому договору.

Самозанятые могут привлекать помощников по договорам гражданско-правового характера — такое разъяснение дала налоговая в октябре 2020 года. Основание — письмо ФНС № АБ-4-20/16632@ от 12.10.2020.

Чтобы не возникло проблем, нужно правильно составить договор ГПХ.

Главное — в нем не должно быть терминов из трудового договора.