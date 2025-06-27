Тенденция на обеление зарплат и мониторинг нелегальной занятости в 2025 году: как бизнесу избежать рисков

«Единое окно» по борьбе с нелегальной занятостью

Комиссии по вопросам серых зарплат и неформальной занятости — один из самых серьезных инструментов проверки. В них работают сразу несколько ведомств, поэтому данные о подозрительных выплатах быстро передаются всем заинтересованным контролирующим органам.

Например, если налоговая обнаружит признаки выплаты зарплат «в конверте» или подмены трудовых отношений ГПХ-договорами, информация сразу поступит на комиссию.

❗️ Сами комиссии штрафовать не могут, но могут инициировать проверки — в том числе со стороны государственной инспекции труда, налоговой, Соцфонда.

После комиссии компания станет более «заметной» для контролирующих органов. Выше риск, что к ней будут проявлять повышенное внимание разные ведомства.