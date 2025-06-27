Тенденция на обеление зарплат и мониторинг нелегальной занятости в 2025 году: как бизнесу избежать рисков

«Единое окно» по борьбе с нелегальной занятостью
Комиссии по вопросам серых зарплат и неформальной занятости — один из самых серьезных инструментов проверки. В них работают сразу несколько ведомств, поэтому данные о подозрительных выплатах быстро передаются всем заинтересованным контролирующим органам.
Например, если налоговая обнаружит признаки выплаты зарплат «в конверте» или подмены трудовых отношений ГПХ-договорами, информация сразу поступит на комиссию.
❗️ Сами комиссии штрафовать не могут, но могут инициировать проверки — в том числе со стороны государственной инспекции труда, налоговой, Соцфонда.
После комиссии компания станет более «заметной» для контролирующих органов. Выше риск, что к ней будут проявлять повышенное внимание разные ведомства.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
«Черный список» работодателей
С 2025 года Роструд ведет общедоступный реестр недобросовестных работодателей, которые были уличены в том, что они нарушают трудовые права граждан.
Попадание в него компрометирует работодателя перед клиентами, партнерами, а еще — перед СМИ, интернет-пользователями. Присутствие в реестре — доказательство недобросовестности работодателя как контрагента. Из-за этого могут возникнуть сложности с получением государственных контрактов, льгот для бизнеса.
В ч. 4 ст. 5.27 КоАП внесли изменения об уклонении от оформления трудового договора или заключении ГПД, фактически регулирующего трудовые отношения. Недобросовестного работодателя включат в реестр не позднее трех рабочих дней с того момента, как нарушение обнаружат.
Нарушитель будет пребывать в реестре год, если только не получится в судебном порядке отменить постановление.
«Вмененные» ИИ зарплаты
Весной 2025 года многие владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов начали получать вызовы в налоговую и требования представить документы. Причина — подозрение в выплате зарплат «в конверте» и неоформленных сотрудниках.
Налоговая обращала особое внимание на тех предпринимателей, у кого несколько ПВЗ с длинным рабочим днем, но официально работников нет или их мало. Инспекторы сверяли режим работы точек с количеством сотрудников, анализировали движение денег по счетам и даже приходили в сами ПВЗ. После этого требовали предоставить расчеты по страховым взносам и НДФЛ за текущий год. На вопросы, откуда берется такая информация, инспекторы иногда отвечали, что используют данные искусственного интеллекта.
ФНС давно занимает лидирующие позиции среди госструктур по использованию ИИ для поиска несоответствий между официальной отчетностью и данными о бизнесе. Если система находит подозрения, инспектор получает сигнал и начинает проверку.
Как будут бороться с нелегальной занятостью
Правительство уже утвердило План мероприятий противодействия нелегальной занятости в России в 2025–2027 гг. Основание — распоряжение от 08.05.25 № 1166-р.
Достаточно ознакомиться с перечнем мероприятий лишь до конца текущего года, чтобы понять: борьба с нелегальной занятостью — надолго и всерьез. Вот несколько позиций в плане:
разработка (актуализация) региональных планов по противодействию нелегальной занятости;
профилактика, выявление, пресечение фактов осуществления трудовой деятельности с нарушением порядка оформления;
наделение межведомственных комиссий полномочиями составлять протоколы об административном правонарушении за неявку работодателей;
оценка и повышение эффективности деятельности межведомственных комиссий;
анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста.
Граждан тоже будут проверять
Контроль за неофициальной занятостью затронет не только работодателей, но и самих работников. Судя по положениям официального Плана мероприятий, государство собирается задавать вопросы и гражданам.
Например, планируется проверять, по каким причинам человек официально нигде не работает, хотя является трудоспособным. Претензии могут возникнуть и к тем, кто согласился на неофициальную работу. Формально работник, который добровольно соглашается на серую зарплату или трудоустройство без договора, тоже участвует в нарушениях.
Хотя до сих пор отвечать за это должен был только работодатель или заказчик, государство начинает уделять больше внимания и самим сотрудникам, чтобы предотвращать подобные схемы.
Как минимизировать риски
Государство всерьез ужесточает контроль в сфере труда. То, что раньше сходило с рук (небрежное оформление договоров, фиктивные самозанятые и формальное соблюдение бумажных требований) теперь будет грозить крупными штрафами, потерей деловой репутации и риском для самого бизнеса.
Единственный способ избежать проблем — это прозрачность, легальная работа и идеальный документооборот.
Особое внимание стоит уделять сотрудничеству с самозанятыми исполнителями. Для безопасности бизнеса нужно:
регулярно проверять их актуальный статус (чтобы убедиться, что они действительно зарегистрированы как самозанятые);
обязательно получать чеки и акты за выполненные работы;
правильно оформлять договоры;
не допускать даже намека на маскировку трудовых отношений через самозанятость.
Многие знают эти правила, но если самозанятых в компании десятки или сотни, следовать им вручную становится очень сложно. В этом случае на помощь придут возможности цифровой платформы Qugo: автоматическая проверка статуса исполнителей, качественный и прозрачный электронный документооборот, соответствие всем юридическим требованиям. С Qugo вы экономите время и деньги, минимизируете риски и упрощаете работу с самозанятыми даже при масштабах бизнеса.
Читайте также:
Как сотрудничать с самозанятыми и не потерять деньги: руководство для бизнеса.
Как избежать конфликтов сторон при сотрудничестве с самозанятыми: рекомендации для заказчика.
Нужно ли регистрироваться в РКН при сотрудничестве с самозанятыми.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFHBrE4x
Начать дискуссию