Как принять на работу несовершеннолетнего

Труд несовершеннолетних в 2025 году. Что изменилось
Закон от 07.04.25 № 63-ФЗ вводит изменения в правила труда лиц младше 18 лет. Несовершеннолетние смогут работать по выходным на летних каникулах.
Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, то есть на этих каникулах новшества еще не действуют.
Со следующих каникул можно будет привлекать ребят от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул, но это возможно:
по направлению биржи;
в составе официальных студенческих отрядов.
Нужны письменные согласия:
Возраст работника
Чье письменное согласие требуется
С 14 лет — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, получающих (получивших) общее образование
Работника и органа опеки и попечительства (иного законного представителя)
До 15 лет
Работника и одного из его родителей (попечителя)
15 лет и более
Самого работника
Минтруд обновил Рекомендации относительно труда несовершеннолетних. Основание — письмо Минтруда от 22.05.25 № 14-6/10/В-8758. Вот ряд новшеств по сравнению со старой версией:
1. Работодатели могут помогать трудоустраиваться детям своих сотрудников. Для этого подростки должны подходить по требованиям, пройти отбор. Еще нужно соблюсти ограничения на совместную работу родственников. Основание — абз. 3 п. 26 Рекомендаций.
2. Минтруд рекомендует разъяснять родителям особенности трудового законодательства, информировать о мерах соцподдержки, гарантиях (абз. 4 п. 26 Рекомендаций).
3. Добавили рекомендации разработать и внедрить правила работы в соцсетях и мессенджерах для юных сотрудников (п. 36 Рекомендаций). Меры такие:
Познакомить детей с правилами публикации в соцсетях конфиденциальной информации о компании и клиентах.
Установить правила использования личных аккаунтов в рабочее время.
Урегулировать процессы общения через корпоративные платформы и средства связи с коллегами и клиентами.
Установить правила интернет-поведения.
4. Расширили список рекомендуемых для детей профессий и должностей. В новом перечне их 90 (было 59). Появилось больше IT-позиций — например, младший тестировщик, оператор ввода данных, позиций из сферы агрономии, например:
помощник слесаря по ремонту сельхозтехники;
помощник специалиста по семеноводству;
оператор птицеводства (стажер);
приемщик сельскохозяйственной продукции;
агроном-ассистент (вспомогательные работы) и т. п.
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Какие правила остались прежними
Останутся неизменными ограничения на труд несовершеннолетних:
На вахты. Основание — ст. 298 ТК.
На вредные, опасные работы. Основание — ст. 265, ч. 5 ст. 282 ТК, перечень, утв. постановлением Правительства от 25.02.2000 № 163.
На работы при переноске и передвижении тяжестей сверх установленных норм. Основание — постановление Минтруда от 07.04.99 № 7, исключение — юные спортсмены.
На торговлю табаком, спиртным.
На работу по совместительству.
📌 Детей нельзя направлять в командировки, привлекать к сверхурочному труду, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Ребятам до 18 лет нельзя устанавливать испытание при приеме на работу. Основание — ч. 4 ст. 70 ТК.
В выходные могут работать ребята творческих профессий и спортсмены. Основание — распоряжение Правительства от 04.07.23 № 1777-р, ч. 3 ст. 348.8 ТК.
При приеме запрашивают паспорт и СНИЛС, если ранее работали — трудовую книжку или СТД-Р. С 14 до 15 лет понадобится согласие одного из родителей в письменном виде. Основание — ст. 63 ТК.
Предварительный и ежегодный медосмотры по-прежнему обязательны. Основание — ст. 266 ТК.
Трудовые договоры с ребятами до 14 лет от их имени подписывает один из родителей (усыновитель, опекун). Согласие на обработку персональных данных также надо получать у одного из его родителей. Основание — письмо Минкомсвязи от 28.08.20 № ЛБ-С-074-24059.
Когда можно заключить срочный трудовой договор
Срочный трудовой договор с несовершеннолетним можно заключить в тех же случаях, что и с совершеннолетними.
Например:
прием к ИП, на малое предприятие;
замещение временно отсутствующего работника;
выполнение временных работ — до двух месяцев;
выполнение сезонных работ;
работы, связанные с практикой, обучением или стажировкой;
общественные или временные работы по направлению службы занятости.
При оформлении договора обязательно укажите основание заключения по ст. 59 ТК и срок действия договора.
📌 На срочный трудовой договор с несовершеннолетним распространяются ограничения на детский труд, о которых мы рассказали выше.
Возраст, с которого можно принимать на работу
Здесь тоже по-прежнему:
Старше 16 лет — можно заключать трудовой договор без ограничений.
15 лет — при условии, что получает основное общее или иное образование, и работа не мешает обучению.
14 лет — в свободное от учебы время плюс необходимо письменное согласие одного из родителей (попечителя).
До 14 лет можно принять на работу лицо творческой профессии (кино, театр, цирки), спортсмена, или если работа не вредит здоровью, нравственному развитию. Нужно согласие родителей, разрешение органа опеки.
Если при приеме ребенка на работу были нарушения, возможны два варианта:
Если проблему можно исправить, работа продолжается.
Если нельзя устранить нарушение, договор расторгают, а ребенку выплачивают выходное пособие в размере среднемесячного заработка.
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Рабочее время
Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сокращена.
Возраст
Продолжительность рабочего времени
не более
В период учебы*, не более
16–17 лет
35 часов в нед. и 7 часов в день
17,5 часов в нед. и 4 часа в день**
15 лет
24 часов в нед. и 5 часов в день
12 часов в нед. и 2,5 часа в день**
14 лет
24 часов в нед. и 4 часа в день
* Рекомендуется требовать представления справки из учебного заведения.
**На каникулах ребята могут работать 35 или 24 ч. соответственно.
Что с отпусками
У детей увеличенные отпуска, 31 календарный день. Нельзя заменить компенсацией или перенести на следующий год.
Отпуск несовершеннолетнему нужно предоставлять во время, удобное для него, в том числе и до того, как истекут полгода работы. Отзывать детей из отпуска нельзя. Основание — ст. 122 ТК.
Что с материальной ответственностью
Несовершеннолетние работники несут ее лишь в пределах среднего месячного заработка. Основание — ст. 241 ТК. К полной матответственности нельзя привлечь несовершеннолетнего по общему правилу нельзя.
Договоры о полной индивидуальной или коллективной матответственности не заключают с совершеннолетними. Основание — ст. 244 ТК. Но есть исключения.
Несовершеннолетнего работника могут привлечь к полной матответственности за ущерб, причиненный умышленно, в состоянии опьянения, в результате преступления или правонарушения. Основание — ч. 3 ст. 242 ТК.
Увольнение
Порядок увольнения по собственному желанию — такой же, как и у всех.
Если работодатель хочет уволить несовершеннолетнего по своей инициативе, нужно получить согласие ГИТ и комиссии по делам несовершеннолетних. Основание — ст. 269 ТК. Это правило не касается увольнения при ликвидации организации.
Станет ли выгоднее оформлять в штат детей
Новые правила трудоустройства детей полезны, но кардинально ничего не меняют в массовой практике. Оформление несовершеннолетнего работника — это по-прежнему множество согласий, ограничений и ответственности.
Между тем заключить договор с самозанятыми подростками или подростками-ИП проще и быстрее. Главное — не маскировать гражданско-правовые отношения трудовыми. Подробнее об оформлении ГПД с несовершеннолетними читайте в статье.
Если и произойдет массовое вовлечение ребят в бизнес-задачи, то скорее, через платформенную занятость. Заказчики получают преимущества взаимовыгодных отношений при минимуме бумаг и надежных, энергичных исполнителей. Ребята сохраняют свободу, получая доход без привязки к графику офиса и сменной работы, мобильность и независимость.
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