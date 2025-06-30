Как принять на работу несовершеннолетнего

Труд несовершеннолетних в 2025 году. Что изменилось

Закон от 07.04.25 № 63-ФЗ вводит изменения в правила труда лиц младше 18 лет. Несовершеннолетние смогут работать по выходным на летних каникулах.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года, то есть на этих каникулах новшества еще не действуют.

Со следующих каникул можно будет привлекать ребят от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул, но это возможно:

по направлению биржи;

в составе официальных студенческих отрядов.

Нужны письменные согласия:

Возраст работника Чье письменное согласие требуется С 14 лет — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, получающих (получивших) общее образование Работника и органа опеки и попечительства (иного законного представителя) До 15 лет Работника и одного из его родителей (попечителя) 15 лет и более Самого работника

Минтруд обновил Рекомендации относительно труда несовершеннолетних. Основание — письмо Минтруда от 22.05.25 № 14-6/10/В-8758. Вот ряд новшеств по сравнению со старой версией:

1. Работодатели могут помогать трудоустраиваться детям своих сотрудников. Для этого подростки должны подходить по требованиям, пройти отбор. Еще нужно соблюсти ограничения на совместную работу родственников. Основание — абз. 3 п. 26 Рекомендаций.

2. Минтруд рекомендует разъяснять родителям особенности трудового законодательства, информировать о мерах соцподдержки, гарантиях (абз. 4 п. 26 Рекомендаций).

3. Добавили рекомендации разработать и внедрить правила работы в соцсетях и мессенджерах для юных сотрудников (п. 36 Рекомендаций). Меры такие:

Познакомить детей с правилами публикации в соцсетях конфиденциальной информации о компании и клиентах.

Установить правила использования личных аккаунтов в рабочее время.

Урегулировать процессы общения через корпоративные платформы и средства связи с коллегами и клиентами.

Установить правила интернет-поведения.

4. Расширили список рекомендуемых для детей профессий и должностей. В новом перечне их 90 (было 59). Появилось больше IT-позиций — например, младший тестировщик, оператор ввода данных, позиций из сферы агрономии, например:

помощник слесаря по ремонту сельхозтехники;

помощник специалиста по семеноводству;

оператор птицеводства (стажер);

приемщик сельскохозяйственной продукции;

агроном-ассистент (вспомогательные работы) и т. п.