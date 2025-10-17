Как сотрудничать с самозанятым блогером: пошаговая инструкция для бизнеса

Самое главное:
С блогером можно сотрудничать, как с самозанятым.
Из-за маркировки рекламы придется оформить договор ГПХ.
В договоре важно уделить особое внимание положениям об ответственности исполнителя.
Каждая выплата должна быть подтверждена чеком от самозанятого блогера.
Пропишите в договоре, что если блогер утратит статус плательщика НПД, он должен сразу об этом уведомить заказчика.
Особенности сотрудничества с самозанятым блогером
Самозанятость оформляют блогеры, которые хотят работать легально, но не готовы оформлять ИП. Кого-то пугает отчетность, кого-то — обязательные взносы.
Сотрудничать с самозанятым блогером проще, чем с физлицом без самозанятости и ИП. Блогер-самозанятый самостоятельно платит налоги. Заказчику не нужно удерживать с вознаграждения НДФЛ и платить взносы.
Обязательно запрашивайте чек из приложения «Мой налог». Он подтвердит законность расходов бизнеса. Также нужно будет оформить договор — он понадобится для маркировки. А правильно составленный акт поможет доказать сдельное сотрудничество в случаепретензий со стороны налоговой.
Скорее всего, вам понадобится маркировка. Обычно у блогеров заказывают обзоры, упоминания, размещение ссылок и промокодов. Все это — рекламные услуги. Рекламу обязательно нужно маркировать. Если этого не сделать, бизнес могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Основание — ч. 15 ст. 14.3 КоАП.
Если вы работаете с блогером по бартеру, важно правильно все оформить. Самозанятые не могут платить просто заплатить налог с дохода в натуральной форме — он облагается НДФЛ (ст. 211 НК).
Обычно заказчик сам удерживает и платит НДФЛ. Но при бартере нет суммы, с которой можно удержать НДФЛ.
Чтобы соблюсти закон, компании нужно отправить уведомление о невозможности удержать НДФЛ. Это уведомление нужно отправить и самому блогеру, и в налоговую. Налоговой это уведомление подавайте как часть 6-НДФЛ.
После подачи уведомления обязанность уплатить налоги перейдет к блогеру. Основание — п. 5 ст. 226 НК.
В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Маркировка рекламы у блогера: важные нюансы
Маркировка нужна не при любом упоминании бренда или продукта. Закон различает рекламу и информацию. Если публикация формально признается рекламой, ее нужно зарегистрировать в специальном реестре — ЕРИР, и добавить токен — erid.
Примеры контента, который нужно маркировать:
Любая платная интеграция — когда блогеру платят деньгами или предоставляют бартер за размещение.
Посты, видео или сторис с прямыми призывами купить, перейти по ссылке, воспользоваться услугой.
Совместные проекты и коллаборации, у которых есть рекламная цель.
Не нужно маркировать:
Органичные упоминания, если продукт или бренд появляется в контенте естественно и без рекламных призывов (например, блогер просто пьет кофе без упоминания марки).
Личный опыт, когда блогер рассказывает о продукте по своей инициативе, без заказа от компании.
Социальные и информационные публикации, где нет коммерческих предложений (например, участие в благотворительном проекте без коммерческой выгоды).
Есть особенности размещения токенов в разных форматах рекламы:
Формат и площадка
Как размещать токен erid
Посты (ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен, TenChat)
С кликовой ссылкой — токен вставляется в ссылку (https://название сайта/?erid=XXX). Без ссылки — добавить в начале текста поста (erid: XXX)
Видео (ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен, TenChat, YouTube, Rutube)
Токен размещается текстом в начале ролика или поверх видео. Если несколько интеграций — можно добавить несколько токенов единым текстом в несколько строк
Сторис (ВКонтакте, TenChat)
С видео — токен текстом поверх первых кадров. С изображением — разместить поверх картинки
Видео (Rutube, ВКонтакте, Одноклассники и др.)
Добавить токен в начале или поверх видео
Telegram — кружочки
Токен добавить текстом (erid: XXX) ответом на кружок или в следующем сообщении, чтобы сохранить связность публикации
Подкасты или аудиозаписи (Telegram, VK Music, подкаст-платформы)
Токен разместить в описании выпуска (erid: XXX). В самой записи упомянуть рекламодателя. Если контент различается по площадкам — для каждой нужен свой токен
Аудиореклама (потоковые вставки)
Токен указывается в интерфейсе плеера при проигрывании рекламного блока
Передавать информацию в ЕРИР нужно через специального посредника, утвержденного Роскомнадзором, — оператора рекламных данных (ОРД). Всего таких организаций семь, среди них — VK, «Яндекс ОРД», «Озон ОРД» и другие.
Блогер — это рекламораспространитель. Он должен передавать в ОРД сведения обо всех рекламных материалах. Если инфлюенсер не желает самостоятельно регистрировать креативы и отправлять отчетность, эту обязанность стоит взять на себя рекламодателю. Так компания защитит себя от претензий со стороны ФАС и Роскомнадзора.
Без договора передать данные в ОРД не получится — а из-за этого бизнес не сможет соблюсти обязанности по маркировке. Сотрудничество с блогером без договора приведет к нарушению закона.
Чтобы промаркировать рекламу, нужно:
Шаг 1. Выбрать ОРД. У операторов одинаковый юридический статус. Различаются интерфейс, поддержка, цены. Можно выбрать один ОРД для всех кампаний и пропишите его в шаблонах договоров.
Шаг 2. Завести кабинет в ОРД. Кабинет может создать рекламодатель, агентство или блогер.
Шаг 3. Передать сведения в ОРД до запуска. Нужно передать:
данные участника (рекламодателя, площадки, посредника — например, агентства);
атрибуты договоров и допсоглашений (ИНН, названия сторон, номера и даты, вид договора);
список площадок (сайты, приложения, соцсети);
креативы: тексты, баннеры, видео, аудио.
Шаг 4. Получить токен erid. ОРД присваивает токен креативу. Если рекламу регистрирует не блогер, обязательно передайте ему токен.
Шаг 5. Разместить рекламу. Публиковать рекламу можно только после получения erid.
Шаг 6. Подать отчетность в ЕРИР. Это нужно сделать в течение 30 дней после окончания каждого календарного месяца, когда шла реклама. Если креатив остается в паблике, отчетность следует подавать ежемесячно весь период размещения.
Отчитываются все участники рекламной цепочки. Но достаточно, чтобы отчет подал тот, кто получал токен — рекламодатель, агентство или блогер.
Поэтому в договорах между участниками нужно прямо указать ответственного за подачу данных в ОРД и сроки передачи отчетности.
Пошаговая инструкция по работе с самозанятым блогером
Шаг 1. Убедитесь, что у блогера есть статус плательщика НПД
Прежде чем начать сотрудничество с инфлюенсером, удостоверьтесь, что он зарегистрирован в качестве самозанятого.
Также убедитесь в том, что этот статус действителен. Самозанятость предполагает ряд ограничений, включая лимит по годовому доходу. Он не должен превышать 2,4 млн рублей за период с 1 января до 31 декабря текущего года. Исполнитель, у которого превышен лимит, может получать платежи уже как физлицо или оформить ИП и начать работу на другом налоговом режиме.
Сделать это можно так:
Запросите у самозанятого справку из приложения «Мой налог».
Проверьте статус по ИНН в сервисе ФНС «Проверить плательщика налога на профессиональный доход».
Используйте платформу для работы с самозанятыми, например Qugo. Сервис автоматически следит за актуальностью статуса и уведомляет о любых изменениях.
Это важно: если у блогера нет статуса самозанятого или ИП, заказчик должен платить за исполнителя НДФЛ, страховые взносы.
Шаг 2. Заключите с самозанятым договор оказания услуг
Для сотрудничества с блогером заключите договор гражданско-правового характера: чаще всего это договор оказания услуг. В договоре обязательно пропишите статус исполнителя — плательщик НПД.
Особое внимание уделите положениям об ответственности. Зафиксируйте сроки, в которые самозанятый обязан предоставить чек, и штрафные санкции за их нарушение. А еще пропишите в договоре штраф за аннулирование чека без причины.
Сервис Qugo автоматизирует работу с самозанятыми блогерами и помогает минимизировать возможные риски. Среди возможностей онлайн-платформы — моментальные переводы блогерам за оказанные услуги по номеру карты или на расчетный счет, автоматическое формирование договоров, чеков и актов в электронном виде, интеграция по API, консалтинг и поддержка.
Qugo — официальный партнер ФНС, поэтому может взять на себя функцию по оплате НПД от лица самозанятого. Это не только упростит процесс для самого блогера, но и сделает сотрудничество бизнеса с самозанятым исполнителем более безопасным.
Шаг 3. Определитесь с оплатой
Самозанятые принимают как наличные, так и безналичные платежи. Деньги можно переводить на обычную карту физлица: открывать расчетный счет не требуется. Но если исполнитель — ИП, который платит НПД, он может открыть расчетный счет и получать безналичные платежи на него.
Для оплаты по безналу запросите реквизиты и составьте счет на оплату.
Шаг 4. Запросите и сохраните чек
После оплаты самозанятый обязан выдать заказчику чек, можно в электронной форме. Чек — основной документ, который подтверждает затраты бизнеса на оплату услуг блогера и доказывает, что оплата выполнена по закону.
Обязанность по своевременному предоставлению чеков нужно зафиксировать в договоре с блогером. Чек — это не просто формальность. Если его не будет, у налоговой могут возникнуть сомнения в законности сотрудничества с самозанятым.
Шаг 5. Подпишите акт оказания услуг
Акт подтверждает, что услуги действительно оказаны вовремя и в нужном объеме.
Подписанный документ помогает подтвердить заказчику сдельный характер сотрудничества, а исполнителю — что у компании нет претензий к результату по оказанным услугам.
Что делать, если блогер потерял статус самозанятого
Если блогер-самозанятый (не ИП) утрачивает свой статус или по своей инициативе снимается с учета, заказчик должен платить с вознаграждения НДФЛ по ставке 13%. А если доход блогера был выше 5 млн в год, то НДФЛ удерживают по ставке 15%. Этот налог платят только с вознаграждения, которое перечислили после того, как самозанятый потерял свой статус. Помимо НДФЛ, заказчик также обязан рассчитать и уплатить страховые взносы.
Если не платить, налог и взносы доначислит налоговая. Причем заказчику придется заплатить еще и штраф. Также нужно будет сдать отчетность по утратившему статус исполнителю:
Сведения об исполнителе включают и в отчет работодателя ЕФС-1 для СФР.
Важный момент: при подготовке договора с самозанятым блогером обязательно включите в документ условие, что исполнитель обязан незамедлительно сообщить об утрате своего статуса заказчику. Также в договоре можно зафиксировать обязанность исполнителя компенсировать расходы заказчика, которые связаны с утратой им статуса плательщика НПД.
Если вы сотрудничаете с блогером–самозанятым ИП, налоги и страховые взносы при потере статуса плательщика НПД он платит сам. При утрате статуса таких самозанятых автоматически переводят на общую систему налогообложения.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Чек-лист «Что проверить в договоре с самозанятым блогером»
Положения в договоре
Готово
Статус исполнителя — плательщик НПД
✅
Указаны конкретные задачи и срок их исполнения
✅
Установлен порядок оплаты
✅
Зафиксирована обязанность исполнителя выдавать чеки
✅
Зафиксирована обязанность исполнителя сообщать о потере статуса самозанятого
✅
Зафиксирована обязанность исполнителя компенсировать заказчику расходы, связанные с потерей статуса: налоги, страховые, пени и штрафы
✅
Есть пункт, что исполнитель вправе отказаться от оказания услуг и установлен срок для отказа
✅
В договоре отсутствует «трудовая» терминология (правила трудовой дисциплины, график работы и т. д.)
✅
С сервисом Qugo вы можете быть уверены, что вознаграждение не уйдет блогеру, который утратил статус самозанятого. Наличие статуса у исполнителя автоматически проверяется перед каждой выплатой.
Читайте также:
Как индивидуальному предпринимателю правильно оформить сотрудничество с другим ИП и избежать налоговых ловушек.
Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года: кто платит, размер выплаты, условия.
Бухгалтерский учет при расчетах с самозанятыми: документы, счета, проводки.
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFJistuE
Начать дискуссию