Как сотрудничать с самозанятым блогером: пошаговая инструкция для бизнеса

Особенности сотрудничества с самозанятым блогером

Самозанятость оформляют блогеры, которые хотят работать легально, но не готовы оформлять ИП. Кого-то пугает отчетность, кого-то — обязательные взносы.

Сотрудничать с самозанятым блогером проще, чем с физлицом без самозанятости и ИП. Блогер-самозанятый самостоятельно платит налоги. Заказчику не нужно удерживать с вознаграждения НДФЛ и платить взносы.

Обязательно запрашивайте чек из приложения «Мой налог». Он подтвердит законность расходов бизнеса. Также нужно будет оформить договор — он понадобится для маркировки. А правильно составленный акт поможет доказать сдельное сотрудничество в случаепретензий со стороны налоговой.

Скорее всего, вам понадобится маркировка. Обычно у блогеров заказывают обзоры, упоминания, размещение ссылок и промокодов. Все это — рекламные услуги. Рекламу обязательно нужно маркировать. Если этого не сделать, бизнес могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Основание — ч. 15 ст. 14.3 КоАП.

Если вы работаете с блогером по бартеру, важно правильно все оформить. Самозанятые не могут платить просто заплатить налог с дохода в натуральной форме — он облагается НДФЛ (ст. 211 НК).

Обычно заказчик сам удерживает и платит НДФЛ. Но при бартере нет суммы, с которой можно удержать НДФЛ.

Чтобы соблюсти закон, компании нужно отправить уведомление о невозможности удержать НДФЛ. Это уведомление нужно отправить и самому блогеру, и в налоговую. Налоговой это уведомление подавайте как часть 6-НДФЛ.

После подачи уведомления обязанность уплатить налоги перейдет к блогеру. Основание — п. 5 ст. 226 НК.