ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Qugo
Самозанятые
Как сотрудничать с самозанятым блогером: пошаговая инструкция для бизнеса

Как сотрудничать с самозанятым блогером: пошаговая инструкция для бизнеса

Закон не запрещает блогерам платить налоги как самозанятым, и некоторые инфлюенсеры пользуются этой возможностью. Подготовили инструкцию, которая поможет работать с самозанятыми блогерами без риска.

Самое главное:

  • С блогером можно сотрудничать, как с самозанятым.

  • Из-за маркировки рекламы придется оформить договор ГПХ.

  • В договоре важно уделить особое внимание положениям об ответственности исполнителя.

  • Каждая выплата должна быть подтверждена чеком от самозанятого блогера.

  • Пропишите в договоре, что если блогер утратит статус плательщика НПД, он должен сразу об этом уведомить заказчика.

Особенности сотрудничества с самозанятым блогером

Самозанятость оформляют блогеры, которые хотят работать легально, но не готовы оформлять ИП. Кого-то пугает отчетность, кого-то — обязательные взносы.

Сотрудничать с самозанятым блогером проще, чем с физлицом без самозанятости и ИП. Блогер-самозанятый самостоятельно платит налоги. Заказчику не нужно удерживать с вознаграждения НДФЛ и платить взносы.

Обязательно запрашивайте чек из приложения «Мой налог». Он подтвердит законность расходов бизнеса. Также нужно будет оформить договор — он понадобится для маркировки. А правильно составленный акт поможет доказать сдельное сотрудничество в случаепретензий со стороны налоговой.

Скорее всего, вам понадобится маркировка. Обычно у блогеров заказывают обзоры, упоминания, размещение ссылок и промокодов. Все это — рекламные услуги. Рекламу обязательно нужно маркировать. Если этого не сделать, бизнес могут оштрафовать на сумму от 200 до 500 тыс. рублей. Основание — ч. 15 ст. 14.3 КоАП.

Если вы работаете с блогером по бартеру, важно правильно все оформить. Самозанятые не могут платить просто заплатить налог с дохода в натуральной форме — он облагается НДФЛ (ст. 211 НК). 

Обычно заказчик сам удерживает и платит НДФЛ. Но при бартере нет суммы, с которой можно удержать НДФЛ.

Чтобы соблюсти закон, компании нужно отправить уведомление о невозможности удержать НДФЛ. Это уведомление нужно отправить и самому блогеру, и в налоговую. Налоговой это уведомление подавайте как часть 6-НДФЛ.

После подачи уведомления обязанность уплатить налоги перейдет к блогеру. Основание — п. 5 ст. 226 НК.

В Telegram-канале мы публикуем лайфхаки, новости и все самое важное о сотрудничестве с внештатными исполнителями. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Маркировка рекламы у блогера: важные нюансы

Маркировка нужна не при любом упоминании бренда или продукта. Закон различает рекламу и информацию. Если публикация формально признается рекламой, ее нужно зарегистрировать в специальном реестре — ЕРИР, и добавить токен — erid.

Примеры контента, который нужно маркировать:

  • Любая платная интеграция — когда блогеру платят деньгами или предоставляют бартер за размещение.

  • Посты, видео или сторис с прямыми призывами купить, перейти по ссылке, воспользоваться услугой.

  • Совместные проекты и коллаборации, у которых есть рекламная цель.

Не нужно маркировать:

  • Органичные упоминания, если продукт или бренд появляется в контенте естественно и без рекламных призывов (например, блогер просто пьет кофе без упоминания марки).

  • Личный опыт, когда блогер рассказывает о продукте по своей инициативе, без заказа от компании.

  • Социальные и информационные публикации, где нет коммерческих предложений (например, участие в благотворительном проекте без коммерческой выгоды).

Есть особенности размещения токенов в разных форматах рекламы:

Формат и площадка

Как размещать токен erid

Посты (ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен, TenChat)

С кликовой ссылкой — токен вставляется в ссылку (https://название сайта/?erid=XXX). Без ссылки — добавить в начале текста поста (erid: XXX)

Видео (ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Дзен, TenChat, YouTube, Rutube)

Токен размещается текстом в начале ролика или поверх видео. Если несколько интеграций — можно добавить несколько токенов единым текстом в несколько строк

Сторис (ВКонтакте, TenChat)

С видео — токен текстом поверх первых кадров. С изображением — разместить поверх картинки

Видео (Rutube, ВКонтакте, Одноклассники и др.)

Добавить токен в начале или поверх видео

Telegram — кружочки

Токен добавить текстом (erid: XXX) ответом на кружок или в следующем сообщении, чтобы сохранить связность публикации

Подкасты или аудиозаписи (Telegram, VK Music, подкаст-платформы)

Токен разместить в описании выпуска (erid: XXX). В самой записи упомянуть рекламодателя. Если контент различается по площадкам — для каждой нужен свой токен

Аудиореклама (потоковые вставки)

Токен указывается в интерфейсе плеера при проигрывании рекламного блока

Передавать информацию в ЕРИР нужно через специального посредника, утвержденного Роскомнадзором, — оператора рекламных данных (ОРД). Всего таких организаций семь, среди них — VK, «Яндекс ОРД», «Озон ОРД» и другие. 

Блогер — это рекламораспространитель. Он должен передавать в ОРД сведения обо всех рекламных материалах. Если инфлюенсер не желает самостоятельно регистрировать креативы и отправлять отчетность, эту обязанность стоит взять на себя рекламодателю. Так компания защитит себя от претензий со стороны ФАС и Роскомнадзора. 

Без договора передать данные в ОРД не получится — а из-за этого бизнес не сможет соблюсти обязанности по маркировке. Сотрудничество с блогером без договора приведет к нарушению закона.

Чтобы промаркировать рекламу, нужно:

  • Шаг 1. Выбрать ОРД. У операторов одинаковый юридический статус. Различаются интерфейс, поддержка, цены. Можно выбрать один ОРД для всех кампаний и пропишите его в шаблонах договоров.

  • Шаг 2. Завести кабинет в ОРД. Кабинет может создать рекламодатель, агентство или блогер.

  • Шаг 3. Передать сведения в ОРД до запуска. Нужно передать:

    • данные участника (рекламодателя, площадки, посредника — например, агентства);

    • атрибуты договоров и допсоглашений (ИНН, названия сторон, номера и даты, вид договора);

    • список площадок (сайты, приложения, соцсети);

    • креативы: тексты, баннеры, видео, аудио.

  • Шаг 4. Получить токен erid. ОРД присваивает токен креативу. Если рекламу регистрирует не блогер, обязательно передайте ему токен.

  • Шаг 5. Разместить рекламу. Публиковать рекламу можно только после получения erid.

  • Шаг 6. Подать отчетность в ЕРИР. Это нужно сделать в течение 30 дней после окончания каждого календарного месяца, когда шла реклама. Если креатив остается в паблике, отчетность следует подавать ежемесячно весь период размещения.

Отчитываются все участники рекламной цепочки. Но достаточно, чтобы отчет подал тот, кто получал токен — рекламодатель, агентство или блогер.

Поэтому в договорах между участниками нужно прямо указать ответственного за подачу данных в ОРД и сроки передачи отчетности.

Пошаговая инструкция по работе с самозанятым блогером

Шаг 1. Убедитесь, что у блогера есть статус плательщика НПД

Прежде чем начать сотрудничество с инфлюенсером, удостоверьтесь, что он зарегистрирован в качестве самозанятого. 

Также убедитесь в том, что этот статус действителен. Самозанятость предполагает ряд ограничений, включая лимит по годовому доходу. Он не должен превышать 2,4 млн рублей за период с 1 января до 31 декабря текущего года. Исполнитель, у которого превышен лимит, может получать платежи уже как физлицо или оформить ИП и начать работу на другом налоговом режиме.

Сделать это можно так:

  • Запросите у самозанятого справку из приложения «Мой налог».

  • Проверьте статус по ИНН в сервисе ФНС «Проверить плательщика налога на профессиональный доход».

  • Используйте платформу для работы с самозанятыми, например Qugo. Сервис автоматически следит за актуальностью статуса и уведомляет о любых изменениях.

Это важно: если у блогера нет статуса самозанятого или ИП, заказчик должен платить за исполнителя НДФЛ, страховые взносы.

Шаг 2. Заключите с самозанятым договор оказания услуг

Для сотрудничества с блогером заключите договор гражданско-правового характера: чаще всего это договор оказания услуг. В договоре обязательно пропишите статус исполнителя — плательщик НПД.

Особое внимание уделите положениям об ответственности. Зафиксируйте сроки, в которые самозанятый обязан предоставить чек, и штрафные санкции за их нарушение. А еще пропишите в договоре штраф за аннулирование чека без причины.

Сервис Qugo автоматизирует работу с самозанятыми блогерами и помогает минимизировать возможные риски. Среди возможностей онлайн-платформы — моментальные переводы блогерам за оказанные услуги по номеру карты или на расчетный счет, автоматическое формирование договоров, чеков и актов в электронном виде, интеграция по API, консалтинг и поддержка.

Qugo — официальный партнер ФНС, поэтому может взять на себя функцию по оплате НПД от лица самозанятого. Это не только упростит процесс для самого блогера, но и сделает сотрудничество бизнеса с самозанятым исполнителем более безопасным.

Подключить сервис

Шаг 3. Определитесь с оплатой

Самозанятые принимают как наличные, так и безналичные платежи. Деньги можно переводить на обычную карту физлица: открывать расчетный счет не требуется. Но если исполнитель — ИП, который платит НПД, он может открыть расчетный счет и получать безналичные платежи на него. 

Для оплаты по безналу запросите реквизиты и составьте счет на оплату.

Шаг 4. Запросите и сохраните чек

После оплаты самозанятый обязан выдать заказчику чек, можно в электронной форме. Чек — основной документ, который подтверждает затраты бизнеса на оплату услуг блогера и доказывает, что оплата выполнена по закону.  

Обязанность по своевременному предоставлению чеков нужно зафиксировать в договоре с блогером. Чек — это не просто формальность. Если его не будет, у налоговой могут возникнуть сомнения в законности сотрудничества с самозанятым.

Шаг 5. Подпишите акт оказания услуг

Акт подтверждает, что услуги действительно оказаны вовремя и в нужном объеме.

Подписанный документ помогает подтвердить заказчику сдельный характер сотрудничества, а исполнителю — что у компании нет претензий к результату по оказанным услугам.

Что делать, если блогер потерял статус самозанятого

Если блогер-самозанятый (не ИП) утрачивает свой статус или по своей инициативе снимается с учета, заказчик должен платить с вознаграждения НДФЛ по ставке 13%. А если доход блогера был выше 5 млн в год, то НДФЛ удерживают по ставке 15%. Этот налог платят только с вознаграждения, которое перечислили после того, как самозанятый потерял свой статус. Помимо НДФЛ, заказчик также обязан рассчитать и уплатить страховые взносы.

Если не платить, налог и взносы доначислит налоговая. Причем заказчику придется заплатить еще и штраф. Также нужно будет сдать отчетность по утратившему статус исполнителю:

Сведения об исполнителе включают и в отчет работодателя ЕФС-1 для СФР.

Важный момент: при подготовке договора с самозанятым блогером обязательно включите в документ условие, что исполнитель обязан незамедлительно сообщить об утрате своего статуса заказчику. Также в договоре можно зафиксировать обязанность исполнителя компенсировать расходы заказчика, которые связаны с утратой им статуса плательщика НПД.

Если вы сотрудничаете с блогером–самозанятым ИП, налоги и страховые взносы при потере статуса плательщика НПД он платит сам. При утрате статуса таких самозанятых автоматически переводят на общую систему налогообложения.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Чек-лист «Что проверить в договоре с самозанятым блогером»

Положения в договоре

Готово

Статус исполнителя — плательщик НПД

Указаны конкретные задачи и срок их исполнения

Установлен порядок оплаты

Зафиксирована обязанность исполнителя выдавать чеки

Зафиксирована обязанность исполнителя сообщать о потере статуса самозанятого 

Зафиксирована обязанность исполнителя компенсировать заказчику расходы, связанные с потерей статуса: налоги, страховые, пени и штрафы

Есть пункт, что исполнитель вправе отказаться от оказания услуг и установлен срок для отказа

В договоре отсутствует «трудовая» терминология (правила трудовой дисциплины, график работы и т. д.)

С сервисом Qugo вы можете быть уверены, что вознаграждение не уйдет блогеру, который утратил статус самозанятого. Наличие статуса у исполнителя автоматически проверяется перед каждой выплатой. 

Читайте также:

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFJistuE

Информации об авторе

Qugo

Qugo

Платформа для работы с внештатными исполнителями

16 294 подписчика267 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы