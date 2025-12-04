Что будет, если не платить налоги самозанятому: новый порядок взыскания задолженности с 1 ноября 2025

Уплата НПД самозанятым: сколько нужно платить

Самозанятые платят налог на профессиональный доход по ставке:

4% — при расчетах с физическими лицами;

6% — при расчетах с организациями и ИП.

Налог рассчитывается автоматически в мобильном приложении «Мой налог» на основании сформированных чеков. При просрочке уплаты начисляют пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день. Основание — п. 3 ст. 75 НК.

Если самозанятый скрыл часть доходов — не полностью отразил в чеке или не выдал его, будет ответственность по ст. 129.13 НК. Штрафы:

20% от суммы расчета — если исполнитель нарушил порядок и сроки передачи в ФНС данных о расчете;

100% от суммы расчета — если повторно совершил то же нарушение в течение полугода.

На первый взгляд кажется, что для заказчика в этом случае рисков нет, так как налог исполнителя — это его ответственность. На практике сложности возникают. Ниже разбираем ситуации, которые встречаются чаще всего, и последствия для заказчика.