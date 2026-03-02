Самое главное:
Самозанятость подходит продажи результатов своего труда.
Собственный товар — не всегда товар, изготовленный «с нуля». Можно перерабатывать или дорабатывать готовые изделия.
Самозанятый не может продавать подакцизные и маркируемые товары, даже если он произвёл их сам.
При утрате права на НПД ФНС доначислит налоги и назначит штраф.
Что самозанятый может продавать
Самозанятые — это физлица, которые работают на себя. Они могут оказывать услуги, выполнять работы и продавать товары собственного производства.
По формату торговли у самозанятых есть ограничения. Открыть офлайн-магазин на спецрежиме НПД нельзя — для этого нужен статус ИП или ООО. Зато продавать товары можно онлайн: через соцсети и на маркетплейсах. Например, «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries работают с продавцами-физлицами на НПД.
Самозанятый не обязан производить продукцию с нуля: допустимы переработка, доработка и привлечение помощников.
Вот что можно продавать на НПД:
Товары, сделанные полностью своими руками. Если самозанятый изготавливает вещи, например украшения или предметы декора, такой товар считается собственным.
Переделанные и доработанные товары. Закон не запрещает самозанятым закупать продукцию для последующей переработки или доработки. Главное, чтобы на выходе появился новый товар. Например, можно купить заварочный чайник и нанести на него авторский рисунок, собирать компьютеры из комплектующих или флористические композиции из готовых цветов.
Товары, созданные с участием помощников. Самозанятый не может нанимать работников по трудовому договору, но вправе привлекать подрядчиков по договору ГПХ. Например, фрилансер может разработать дизайн для рисунка на кружке, напечатать его в мастерской и продавать кружки с уникальным принтом. В этом случае мастерская будет подрядчиком.
Авторские произведения. Самозанятый может печатать и продавать собственные книги и другие произведения, если он — их автор, а исключительные права не переданы издательству.
Что самозанятым запрещено продавать
Самозанятый не вправе заниматься перепродажей товаров. Этот запрет прямо установлен в ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Если человек закупил товар у поставщика и продаёт без переработки, такая деятельность для НПД не подходит. Перепродажей могут заниматься только ИП и юридические лица.
Кроме перепродажи, есть категории товаров, которые самозанятым запрещено продавать:
Подакцизные товары. К ним относятся товары, за которые уплачивается дополнительный налог — акциз. К таким товарам относятся этиловый спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, бензин и другое топливо. Полный перечень приведён в статье 181 НК.
Полезные ископаемые. Самозанятые не вправе продавать полезные ископаемые в необработанном виде: торф, нефть, гранит, каменный уголь, песок, мрамор и другие природные ресурсы.
Продукты питания на маркетплейсах. Для продажи продуктов питания на маркетплейсах требуется сертификация. Получить сертификат или декларацию соответствия могут только ИП и юрлица.
Самозанятый может продавать продукты собственного производства через соцсети или другие каналы, где не запрашивают обязательные документы. При этом он должен соблюдать санитарные нормы и отвечать за качество продуктов.
Уценённые товары и антиквариат. Покупка и последующая продажа уценённых товаров и антиквариата относится к перепродаже, которая запрещена для самозанятых.
Реставрация антиквариата в большинстве случаев не признаётся доработкой товара: предмет сохраняет свою сущность и ценность. Вместе с тем самозанятый может оказывать услуги реставрации по заказу клиента, а также продать предметы антиквариата из личной коллекции.
Товары, требующие сертификации. Для ряда товаров законом установлена обязанность получать сертификат или декларацию соответствия. Например, это касается удобрений, бытовой химии или обоев. Полный перечень привёден в постановлении Правительства от 23.12.2021 № 2425.
Оформить такие документы может только ИП или юрлицо, поэтому продавать эти товары самозанятый не может.
Товары с обязательной маркировкой. Самозанятым запрещено продавать товары, подлежащие обязательной маркировке в системе «Честный знак». Перечень таких товаров утверждён распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 792-р и регулярно расширяется.
Например, маркировке подлежат:
обувь,
одежда,
упакованная питьевая вода,
безалкогольные напитки,
антисептики,
парфюмерные товары,
детские игрушки,
велосипеды,
текстиль для дома,
шины и резина,
моторные масла,
фотоаппараты и лампы-вспышки,
строительные материалы.
С 1 марта 2026 года обязательная маркировка будет распространяться на кондитерские изделия: печенья, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты.
При этом самозанятый может шить одежду по индивидуальному заказу клиента. Это считается оказанием услуги, а не продажей товара. Основание — письмо Минфина от 28.08.2021 № 03-11-11/67755. Пошив на заказ — это работа под конкретного клиента: он выбирает фасон, ткань и сроки, а самозанятый выполняет заказ и передаёт готовый результат. Сшитая таким образом одежда не подлежит обязательной маркировке. Факт пошива подтверждают договор подряда, переписка с клиентом или заказ-наряды.
Нужно ли самозанятому оформлять этикетки и выдавать чеки
Самозанятые не обязаны оформлять этикетки и ценники. Закон не требует указывать состав или характеристики товара прямо на изделии. Делать это можно по желанию — для удобства и доверия покупателей.
Чек же обязателен всегда. Независимо от статуса, самозанятый обязан выдать покупателю чек. Это требование установлено ст. 14 закона 422-ФЗ.
В чеке самозанятый обязательно указывает:
своё ФИО,
ИНН,
наименование товара,
цену.
Чек нужен не только для налоговой. По нему покупатель может найти продавца и предъявить требования по качеству товара, в том числе вернуть некачественный товар по правилам статьи 475 ГК.
Пример. Самозанятый продал покупателю изделие ручной работы без этикетки. Это не нарушение. Но если покупатель обнаружит недостаток, именно чек подтвердит, у кого и когда был куплен товар.
Как подтвердить, что товару не нужна сертификация
Самозанятые не могут оформлять сертификаты и декларации соответствия. Это право есть только у ИП и юридических лиц.
При этом на практике может возникнуть такая ситуация. Площадка, на которой продаётся товар, может запросить подтверждение, что продукции не требуется сертификация. Таким подтверждением служит отказное письмо, которое оформляют аккредитованные сертификационные центры. Найти такие центры можно на портале Евразийской экономической комиссии.
Маркетплейсы часто предъявляют свои требования к продавцам и товарам. Даже если по закону сертификат не нужен, площадка может запросить:
отказное письмо;
описание товара и его назначения;
подтверждение, что товар не подлежит обязательной сертификации или маркировке.
Поэтому при выходе на маркетплейс стоит заранее проверить требования конкретной площадки. Если товару не нужна обязательная сертификация, самозанятый может получить отказное письмо в аккредитованном центре.
Что в итоге
Самозанятый может продавать результаты собственного труда, но есть некоторые ограничения. В частности, нельзя продавать подакцизную продукцию, маркируемые или требующие обязательной сертификации товары, а также заниматься перепродажей.
Чтобы было проще сориентироваться на практике, ниже — таблица с типичными ситуациями, что самозанятому можно продавать, а что нельзя и почему.
Что запрещено
Почему запрещено
Как можно
Закупать кружки у поставщика и перепродавать
Товар не изготовлен самозанятым
Закупать кружки, наносить авторский рисунок и продавать как собственный товар
Изготавливать и продавать женские туфли
Товар подлежит обязательной маркировке
Отказаться от продажи такого товара или работать в статусе ИП. Ещё можно делать туфли по индивидуальному заказу. Тогда клиент сначала оформит заказ, а самозанятый после этого окажет услугу
Нанять помощницу по трудовому договору и продавать вязаные пледы
Самозанятым нельзя нанимать сотрудников
Изготавливать пледы самостоятельно или привлекать другого самозанятого по договору ГПХ
Закупать готовые свечи и продавать под своим брендом
Товар не изготовлен самозанятым
Закупать материалы и изготавливать свечи самостоятельно
