Что самозанятым запрещено продавать

Самозанятый не вправе заниматься перепродажей товаров. Этот запрет прямо установлен в ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Если человек закупил товар у поставщика и продаёт без переработки, такая деятельность для НПД не подходит. Перепродажей могут заниматься только ИП и юридические лица.

Кроме перепродажи, есть категории товаров, которые самозанятым запрещено продавать:

Подакцизные товары. К ним относятся товары, за которые уплачивается дополнительный налог — акциз. К таким товарам относятся этиловый спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, бензин и другое топливо. Полный перечень приведён в статье 181 НК.

Полезные ископаемые. Самозанятые не вправе продавать полезные ископаемые в необработанном виде: торф, нефть, гранит, каменный уголь, песок, мрамор и другие природные ресурсы.

Продукты питания на маркетплейсах. Для продажи продуктов питания на маркетплейсах требуется сертификация. Получить сертификат или декларацию соответствия могут только ИП и юрлица.

Самозанятый может продавать продукты собственного производства через соцсети или другие каналы, где не запрашивают обязательные документы. При этом он должен соблюдать санитарные нормы и отвечать за качество продуктов.

Уценённые товары и антиквариат. Покупка и последующая продажа уценённых товаров и антиквариата относится к перепродаже, которая запрещена для самозанятых.

Реставрация антиквариата в большинстве случаев не признаётся доработкой товара: предмет сохраняет свою сущность и ценность. Вместе с тем самозанятый может оказывать услуги реставрации по заказу клиента, а также продать предметы антиквариата из личной коллекции.

Товары, требующие сертификации. Для ряда товаров законом установлена обязанность получать сертификат или декларацию соответствия. Например, это касается удобрений, бытовой химии или обоев. Полный перечень привёден в постановлении Правительства от 23.12.2021 № 2425.

Оформить такие документы может только ИП или юрлицо, поэтому продавать эти товары самозанятый не может.

Товары с обязательной маркировкой. Самозанятым запрещено продавать товары, подлежащие обязательной маркировке в системе «Честный знак». Перечень таких товаров утверждён распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 792-р и регулярно расширяется.

Например, маркировке подлежат:

обувь,

одежда,

упакованная питьевая вода,

безалкогольные напитки,

антисептики,

парфюмерные товары,

детские игрушки,

велосипеды,

текстиль для дома,

шины и резина,

моторные масла,

фотоаппараты и лампы-вспышки,

строительные материалы.

С 1 марта 2026 года обязательная маркировка будет распространяться на кондитерские изделия: печенья, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты.

При этом самозанятый может шить одежду по индивидуальному заказу клиента. Это считается оказанием услуги, а не продажей товара. Основание — письмо Минфина от 28.08.2021 № 03-11-11/67755. Пошив на заказ — это работа под конкретного клиента: он выбирает фасон, ткань и сроки, а самозанятый выполняет заказ и передаёт готовый результат. Сшитая таким образом одежда не подлежит обязательной маркировке. Факт пошива подтверждают договор подряда, переписка с клиентом или заказ-наряды.