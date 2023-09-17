Как взять в аренду персонал

Что такое аутстаффинг и когда он разрешен
По договору аутстаффинга прямой работодатель временно направляет своих сотрудников для выполнения работ у другого работодателя, то есть предоставляет их труд в аренду.
Работник состоит в трудовых отношениях с организацией-арендодателем, в том числе получает в ней положенные ему зарплату, гарантии и компенсации. При этом он трудится на территории и под контролем временного работодателя — арендатора: выполняет его задания, соблюдает установленный у него режим труда и отдыха, требования охраны труда.
Пример 1.
Сотрудник трудоустроен в компании «Альфа», которая предоставляет труд работников в аренду компании «Бета». Для этого «Альфа» подписывает с сотрудником допсоглашение к трудовому договору. Зарплату и льготы сотруднику устанавливают по правилам компании «Бета», но платит их ему «Альфа» из тех денег, что получает по договору аутстффинга. НДФЛ и страховые взносы за сотрудника платит «Альфа». Если работник по каким-то причинам не устраивает арендатора, арендодатель может его заменить.
В общем случае аутстаффинг запрещен ст. 56.1 Трудового кодекса.
Но есть исключения, они прописаны в ст. 18.1 закона №1032-I от 19.04.91 «О занятости населения в Российской Федерации». Сдавать персонал в аренду могут:
Частные агентства занятости, аккредитованные Рострудом — вот перечень.
Другие организации, если они сдают персонал в аренду своим аффилированным лицам или стороне заключенного с ними акционерного соглашения.
При этом в любом случае нельзя брать в аренду персонал для замены основных работников в таких случаях:
при забастовке;
во время простоя, режима неполного рабочего времени, банкротства и в других ситуациях угрозы массового увольнения;
при работах на опасных производственных объектах I и II класса опасности, перечисленных в приказе Минтруда и Ростехнадзора от 11.11.2015 №858н/455;
на рабочих местах с условиями труда, отнесенными по СОУТ к классам 3.3, 3.4, 4;
в целях получения лицензии или других спецразрешений, допуска в СРО;
в экипажах морских судов и судов смешанного типа «река-море».
Особый случай — аренда персонала при временном, до девяти месяцев, расширении производства. Если число привлекаемых сотрудников более 10% от среднесписочной численности арендатора — нужно согласовать это с профсоюзом.
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Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга
Если организация для каких-либо работ заключает договор гражданско-правового характера с физлицом — это аутсорсинг. Это уже другие отношения со своими правилами. Вот основные отличия:
Критерий
Аутсорсинг
Аутстаффинг
Чем регулируется
Закон о занятости населения, трудовое законодательство
Название договора
Договор оказания услуг (подряда, выполнения работ)
Договор предоставления труда работников
Название работника в договоре
Исполнитель
Работник
Контроль со стороны работодателя
Нет. Исполнитель отвечает только за результат, а процесс заказчик не контролирует. Исполнитель сам себе устанавливает режим труда и отдыха
Да. Работник подчиняется требованиям правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) арендатора, должностных инструкций, инструкций по охране труда
Обеспечение работника материалами, оборудованием и инструкциями для работы
Нет, если не указано в договоре
Да
Гарантии по трудовому законодательству: инструктажи, льготы «вредникам» и другое
Нет, если не указано в договоре
Да
Пример 2.
Аутсорсинг. Фирма для ведения бухучета привлекает организацию или частного специалиста по договору оказания услуг. Платят раз в месяц на основании актов.
Аутстаффинг. Дом отдыха на летний сезон заключает договор предоставления труда работников с частным агентством занятости и привлекает горничных и официантов в кафе. Работники агентства подчиняются администратору дома отдыха, выполняют его указания, соблюдают график сменности и ПВТР.
Что выбрать: аутстаффинг или аутсорсинг
В аутсорсинге меньше ограничений. Компания сама решает, какие работы хочет отдать сторонним исполнителям. Это может быть и ведение бухгалтерии, и техобслуживание электроустановок, и работы на опасных объектах, и любая другая работа.
Минус аутсорсинга в том, что заказчик не контролирует процесс работы исполнителя. Он получает только результат, который не всегда совпадает с ожидаемым. Заказчик не может заставить работника компании-аутсорсера выполнять свои внутренние правила и режим работы, привлечь его к сверхурочной работе или к работе в выходные дни, если это не предусмотрено договором.
При аутстаффинге работники арендодателя находятся под полным контролем арендатора, как при трудовых отношениях. Это удобно там, где за сотрудником нужно следить в течение рабочего дня, чтобы не допустить брака. Часто в аренду берут рабочий персонал:
в торговле — продавцов-кассиров;
в строительстве — рабочих разной квалификации;
на сезонные работы в дома отдыха и санатории — горничных, аниматоров, рабочих по обслуживанию;
в логистические центры — упаковщиков, грузчиков, сортировщиков;
на производственные линии — фасовщиков, уборщиков офисов и производственных помещений.
Выбор зависит от того, какие задачи надо решить.
Если привлекаете персонал через частное агентство, частное агентство, проверьте аккредитацию в реестре на «Работа России». Имейте в виду, что у агентства могут приостановить или отозвать аккредитацию за нарушения уже после того, как вы подпишите договор. В этом случае арендодатель не сможет заключать новые трудовые договоры с работниками, но по всем действующим его обязательства сохранятся.
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