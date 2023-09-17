Как взять в аренду персонал

Трудовой кодекс запрещает заемный труд, но есть исключения — законный аутстаффинг и аутсорсинг. Разбираем в статье, что это такое, и как правильно заключить договор аренды персонала, чтобы у трудовой инспекции не было претензий.

Что такое аутстаффинг и когда он разрешен

По договору аутстаффинга прямой работодатель временно направляет своих сотрудников для выполнения работ у другого работодателя, то есть предоставляет их труд в аренду.

Работник состоит в трудовых отношениях с организацией-арендодателем, в том числе получает в ней положенные ему зарплату, гарантии и компенсации. При этом он трудится на территории и под контролем временного работодателя — арендатора: выполняет его задания, соблюдает установленный у него режим труда и отдыха, требования охраны труда.

Пример 1. Сотрудник трудоустроен в компании «Альфа», которая предоставляет труд работников в аренду компании «Бета». Для этого «Альфа» подписывает с сотрудником допсоглашение к трудовому договору. Зарплату и льготы сотруднику устанавливают по правилам компании «Бета», но платит их ему «Альфа» из тех денег, что получает по договору аутстффинга. НДФЛ и страховые взносы за сотрудника платит «Альфа». Если работник по каким-то причинам не устраивает арендатора, арендодатель может его заменить.

В общем случае аутстаффинг запрещен ст. 56.1 Трудового кодекса.

Но есть исключения, они прописаны в ст. 18.1 закона №1032-I от 19.04.91 «О занятости населения в Российской Федерации». Сдавать персонал в аренду могут:

Частные агентства занятости, аккредитованные Рострудом — вот перечень. Другие организации, если они сдают персонал в аренду своим аффилированным лицам или стороне заключенного с ними акционерного соглашения.

При этом в любом случае нельзя брать в аренду персонал для замены основных работников в таких случаях:

при забастовке;

во время простоя, режима неполного рабочего времени, банкротства и в других ситуациях угрозы массового увольнения;

при работах на опасных производственных объектах I и II класса опасности, перечисленных в приказе Минтруда и Ростехнадзора от 11.11.2015 №858н/455;

на рабочих местах с условиями труда, отнесенными по СОУТ к классам 3.3, 3.4, 4;

в целях получения лицензии или других спецразрешений, допуска в СРО;

в экипажах морских судов и судов смешанного типа «река-море».

Особый случай — аренда персонала при временном, до девяти месяцев, расширении производства. Если число привлекаемых сотрудников более 10% от среднесписочной численности арендатора — нужно согласовать это с профсоюзом.

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Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга

Если организация для каких-либо работ заключает договор гражданско-правового характера с физлицом — это аутсорсинг. Это уже другие отношения со своими правилами. Вот основные отличия:

Критерий Аутсорсинг Аутстаффинг Чем регулируется ГК Закон о занятости населения, трудовое законодательство Название договора Договор оказания услуг (подряда, выполнения работ) Договор предоставления труда работников Название работника в договоре Исполнитель Работник Контроль со стороны работодателя Нет. Исполнитель отвечает только за результат, а процесс заказчик не контролирует. Исполнитель сам себе устанавливает режим труда и отдыха Да. Работник подчиняется требованиям правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) арендатора, должностных инструкций, инструкций по охране труда Обеспечение работника материалами, оборудованием и инструкциями для работы Нет, если не указано в договоре Да Гарантии по трудовому законодательству: инструктажи, льготы «вредникам» и другое Нет, если не указано в договоре Да

Пример 2. Аутсорсинг. Фирма для ведения бухучета привлекает организацию или частного специалиста по договору оказания услуг. Платят раз в месяц на основании актов. Аутстаффинг. Дом отдыха на летний сезон заключает договор предоставления труда работников с частным агентством занятости и привлекает горничных и официантов в кафе. Работники агентства подчиняются администратору дома отдыха, выполняют его указания, соблюдают график сменности и ПВТР.

Что выбрать: аутстаффинг или аутсорсинг

В аутсорсинге меньше ограничений. Компания сама решает, какие работы хочет отдать сторонним исполнителям. Это может быть и ведение бухгалтерии, и техобслуживание электроустановок, и работы на опасных объектах, и любая другая работа.

Минус аутсорсинга в том, что заказчик не контролирует процесс работы исполнителя. Он получает только результат, который не всегда совпадает с ожидаемым. Заказчик не может заставить работника компании-аутсорсера выполнять свои внутренние правила и режим работы, привлечь его к сверхурочной работе или к работе в выходные дни, если это не предусмотрено договором.

При аутстаффинге работники арендодателя находятся под полным контролем арендатора, как при трудовых отношениях. Это удобно там, где за сотрудником нужно следить в течение рабочего дня, чтобы не допустить брака. Часто в аренду берут рабочий персонал:

в торговле — продавцов-кассиров;

в строительстве — рабочих разной квалификации;

на сезонные работы в дома отдыха и санатории — горничных, аниматоров, рабочих по обслуживанию;

в логистические центры — упаковщиков, грузчиков, сортировщиков;

на производственные линии — фасовщиков, уборщиков офисов и производственных помещений.

Выбор зависит от того, какие задачи надо решить.

Если привлекаете персонал через частное агентство, частное агентство, проверьте аккредитацию в реестре на «Работа России». Имейте в виду, что у агентства могут приостановить или отозвать аккредитацию за нарушения уже после того, как вы подпишите договор. В этом случае арендодатель не сможет заключать новые трудовые договоры с работниками, но по всем действующим его обязательства сохранятся.

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