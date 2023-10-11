Как не стать тыжбухгалтером: обязанности бухгалтера

В малом бизнесе на бухгалтера кроме бухгалтерского и налогового учета часто дополнительно взваливают делопроизводство, все виды отчетности, кадровую работу, финансово-экономическое планирование и воинский учет. На Клерке даже есть мем для такого универсального специалиста: «тыжбухгалтер». Рассказываем, как им не стать.

Что должен делать бухгалтер

Для этой профессии есть свой профессиональный стандарт 08.002, утвержденный приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н. В нем подробно описаны функции работника, условия допуска к работе и требования к необходимой квалификации.

Для большинства коммерческих компаний стандарт не обязателен. Соблюдать требования обязаны только в государственных и муниципальных организациях, а также там, где для главбуха или начальника отдела бухучета есть особые условия допуска к работе по закону. Например, в страховых и кредитных организациях, негосударственных пенсионных фондах, открытых акционерных обществах.

Для остальных организаций и ИП-работодателей профстандарт 08.002 носит лишь рекомендательный характер. То есть руководитель компании сам решает, будет ли при составлении должностной инструкции или трудового договора с бухгалтером брать этот документ за основу.

Но вы можете использовать профстандарт как ориентир, чтобы обосновать директору, какой объем работы можно поручить бухгалтеру с разным уровнем образования и опытом.

Какие трудовые функции должен выполнять бухгалтер по профстандарту 08.002: Вести бухгалтерский учет. Это значит принимать к учету первичные учетные документы, переводить их в денежное измерение и формировать сводные показатели по деятельности компании. Составлять и сдавать бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации, расчеты по страховым взносам. Также бухгалтер может отвечать в компании за финансовый анализ, бюджетирование, управление денежными потоками, финансовый аудит.

Работа бухгалтера в разных фирмах может отличаться по сложности и объемам. Так, например, вести бухгалтерию ИП проще, чем составлять консолидированную отчетность холдинга. Поэтому для бухгалтера установлены категории с разными требованиями к квалификации.

Таблица. Квалификационные требования к бухгалтеру в зависимости от работы

№ пп Категория бухгалтера Какую работу может выполнять Какие требования к образованию и стажу работы 1 Бухгалтер; бухгалтер II категории; бухгалтер I категории Работать с первичными и сводными учетными документами по своему участку бухучета Калькулировать себестоимость, распределять косвенные расходы, начислять амортизацию Составить оборотно-сальдовую ведомость и главную книгу Среднее профессиональное образование (СПО) При непрофильном СПО — дополнительная профессиональная переподготовка в области бухучета Для присвоения категории нужен опыт работы на более низкой ступени не менее года 2 Начальник подразделения бухучета; главный бухгалтер Составлять и сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия, в том числе баланс и отчет о финансовых результатах Организовать внутренний контроль ведения бухучета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое планирование Проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками Образование не ниже среднего профессионального При непрофильном образовании — наличие диплома о профпереподготовке в области бухучета Стаж работы не менее 5 лет при высшем образовании; 7 лет — при среднем профессиональном Повышение квалификации в объеме не менее 20 часов ежегодно и 120 часов раз в три года 3 Как в п. 2 Составлять и сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании, у которой есть обособленные подразделения Организовать ведение бухучета, составление и сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в обособленных подразделениях, в том числе выделенных на отдельные балансы Высшее образование — магистратура или специалитет Профпереподготовка в области бухучета при непрофильном образовании Стаж не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы на руководящих должностях Повышение квалификации в объеме не менее 20 часов ежегодно и 120 часов раз в три года 4 Как в п. 2 Составлять и сдавать консолидированную отчетность холдинга Консультировать дочерние и зависимые общества, давать им методические рекомендации по учетной политике Управлять процессом формирования и представления консолидированной финансовой отчетности Обосновывать аудиторам, налоговой и другим надзорным органам консолидированную отчетность Как в п. 3, но с отличием по опыту работы: не менее 5 лет из последних 7 лет в области бухучета или аудиторской деятельности или не менее 3 лет из последних 5 лет — при наличии высшего экономического образования со специализацией по бухучету 5 Директор по операционному управлению; коммерческий директор; директор по бухгалтерскому аутсорсингу; директор по развитию бизнеса Консультировать предприятия с разными налоговыми режимами по ведению бухучета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности Управлять услугами бухгалтерского аутсорсинга Организовать оказание услуг в области налогового консультирования, внутреннего финансового аудита Как в п. 4

Обговорите с работодателем объем выполняемой работы на этапе трудоустройства. Если нет должностной инструкции, настаивайте на подробном перечислении функций в трудовом договоре. Так вы избавите себя от выполнения «за бесплатно» непрофильной работы. По ст. 60 ТК РФ работодатель не может поручать сотруднику то, что не предусмотрено трудовым договором.

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Что к бухгалтерской работе не относится

Перечислим, чего не должен делать бухгалтер, даже если это пытаются ему поручить:

Вести договорную работу за профильных специалистов. Бухгалтер готовит или обрабатывает первичные документы при работе с контрагентами — акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, платежные поручения. Он может контролировать оплату по подписанным договорам, но не должен сам составлять договоры, ведь он не юрист.

Пример из практики. Компания принимала на баланс трансформаторную подстанцию. Бухгалтер самостоятельно составил договор и акт приема-передачи, без участия технических специалистов. В итоге контрагент передал подстанцию без комплекта проектной и эксплуатационной документации, потому что этого не было в договоре. Предприятию пришлось дополнительно платить подрядчикам и экспертам для ее восстановления, чтобы принять оборудование на обслуживание.

Составлять производственные отчеты и отчеты по промышленной безопасности, экологии. Эти документы сдают в электронном виде и подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью. Такая подпись есть у главбуха, поэтому подготовку и сдачу таких отчетов иногда пытаются полностью переложить на бухгалтерию.

Если это ваша ситуация, то напомните коллегам о штрафах за недостоверные сведения в отчетах. Например, по ст. 8.5 КоАП РФ за искажение экологической информации должностное лицо заплатит от 3 000 до 6 000 рублей, а компания — от 20 000 до 80 000 рублей. Поэтому готовить отчеты должен компетентный специалист.

Вести кадровое делопроизводство и воинский учет. В небольших фирмах, где нет отдельного кадровика, бухгалтер может выполнять такие функции. Но это отдельная работа, за которую положена доплата, если изначально такие функции не включены в трудовой договор.

Отвечать за охрану труда. В компаниях с численностью работников до 50 человек функции специалиста по охране труда может выполнять внутренний совместитель. И у директора иногда возникает желание поручить эту работу бухгалтеру.

Объясните руководителю, что у такого совместителя с функциями специалиста по охране труда должна быть подготовка в учебном центре по программам охраны труда, и он регулярно должен проходить проверку знаний. А для работы без ошибок нужны знания по специальности «Техносферная безопасность», как это предусмотрено профстандартом 40.054. Такие предметы бухгалтерам не преподают. Поэтому функции специалиста по охране труда лучше поручать работникам технического профиля.

В небольших фирмах функции службы охраны труда выгоднее отдавать на аутсорсинг. Услуги аккредитованной организации обходятся дешевле, чем доплаты работнику в штате и возможные штрафы за нарушение требований охраны труда по ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Стоит ли выполнять дополнительную работу

Здесь очень тонкая грань. С одной стороны, есть риск тащить на себе все, что некому больше поручить или от чего отказываются другие. С другой — отказываясь от любой задачи, не предусмотренной должностной инструкцией, вы закрываете для себя возможность профессионального роста. Работодатели готовы платить больше бухгалтерам-универсалам, которые знают не только свой участок учета, но и кадровую, договорную работу, аудит.

Так что молодым специалистам имеет смысл совмещать в компании сразу несколько должностей, чтобы быстрее учиться и делать карьеру. Главное трезво оценить свои возможности, чтобы справляться с работой.

Если вы готовы на дополнительные нагрузки, то пусть вам за это платят. Помните, что вам могут поручить выполнение работы за рамками трудового договора только при вашем письменном согласии и с доплатой. Это установлено в ст. 60.2 и ст. 149 ТК РФ.

Чек-лист: как не стать «тыжбухгалтером»

Обсудите с работодателем трудовые обязанности еще на этапе заключения трудового договора. Сразу обозначьте границы той работы, которую вы готовы выполнять за предлагаемую зарплату. Еще до подписания трудового договора вас должны ознакомить с должностной инструкцией. Если ее нет, настаивайте на подробном перечислении функциональных обязанностей в трудовом договоре. Это ваша защита от дополнительных обязанностей без оплаты. Не соглашайтесь на формулировки в трудовом договоре «выполняет иные поручения руководителя». Обычно за этой фразой и прячут попытки поручить дополнительную работу. Правильная формулировка: «выполняет иные поручения руководителя в пределах своей трудовой функции по трудовому договору». Соглашайтесь на постоянную дополнительную работу только на условиях внутреннего совмещения или расширения объема работ. Работодатель должен установить вам доплату и подписать соглашение к трудовому договору. Самостоятельно решайте, стоит ли выполнять разовые поручения. Подумайте, даст ли вам это дополнительные навыки.

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